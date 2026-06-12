Rekrutiere ein Spielstein-Team aus dem gesamten Marvel-Universum mit Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Das Set wartet mit allen Spielsteinen auf, die du brauchst, um Ordnung in deine Magic-Partien zu bringen, gewürzt mit einer ordentlichen Prise Marvel-Flair. Fiese Roboter-Schurken und köstliche Schawarma-Speise-Spielsteine erwarten dich, wenn Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes am 26. Juni 2026 erscheint.

0019_MTGMSH_TknBstr: Food Token 0020_MTGMSH_TknBstr: Robot Villain Token

Jeder Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Play-Booster enthält einen doppelseitigen Spielstein als Nicht-Foilkarte. Es gibt 22 verschiedene Spielsteine mit großflächiger Illustration in Play-Boostern zu finden.

0015a_MTGMSH_CmdrTkn: Vibranium Token // Angel Token 0008a_MTGMSH_CmdrTkn: Council of Reeds Copy Token // Merfolk Token

Jedes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander-Deck enthält 10 doppelseitige Spielsteinkarten. Diese Spielsteine sind in Commander-Decks Nicht-Foilkarten und in den Collector's Edition Commander Decks Surge-Foilkarten. Surge-Foil-Spielsteine sind nur als doppelseitige Spielsteinkarten in Collector's Edition Commander-Decks verfügbar. Diese haben auf der einen Seite den Surge-Foil-Kartendruck und auf der anderen Seite den Nicht-Foil-Kartendruck. Commander-Decks enthalten eine Kombination aus Play-Booster-Spielsteinen, 15 Commander-Spielsteine und eine Hilfekarte.

0009a_MTGMSH_TknBstr: Villain Token // Robot Hero Token

Die Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Einsteigerbox enthält 5 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten. Der Roboter-Held-Spielstein, der von Iron Man, Tony Stark, erzeugt wird, erscheint nur in der Einsteigerbox.

0008_MTGMSH_TknBstr: Galactus Token 0010_MTGMSH_TknBstr: The Void Token

Jeder Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Sammler-Booster enthält eine doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte oder eine Artwork-Karte. Jede der 22 Spielsteinkarten mit großflächiger Illustration aus Play-Boostern und jede der 15 Spielsteinkarten mit großflächiger Illustration aus den Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander-Decks kann in Sammler-Boostern erscheinen. Bitte beachte, dass Hilfekarten nicht in Sammler-Boostern erscheinen.

Du kannst diese Spielsteine und mehr in der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie finden.

Nimm das Marvel-Universum in deine Sammlung auf, wenn Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes am 26. Juni 2026 erscheint! Das Set ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.