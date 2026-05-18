Zaubervorräte für Alchemy: Strixhaven

Die Sommerakademie beginnt mit neuen nur digital verfügbaren Karten aus Alchemy: Strixhaven!

Gerade als du dachtest, dass du dich in die Sommerpause verabschieden konntest, taucht Alchemy: Strixhaven auf und gibt dir weitere arkane Aufsätze auf! Als Teil dieses nur digital verfügbaren Releases geben wir euch drei Karten mit Zaubervorräten voller Überraschungen aus dem gesamten Multiversum an die Hand.

Alchemy: Strixhaven ist ab morgen, dem 19. Mai, im MTG Arena Store verfügbar. Im Folgenden findest du das gesamte Inventar aller drei Zaubervorräte samt ihrer Inhalte.

Zaubervorräte

Aufgebot des Blutzeitalters

104146_Y26-SOS: Aufgebot des Blutzeitalters

Blutzeitalter-General

Anstürmender Fehdenritter

Qualmendes Abbild

Klippenstadt-Wächter

Geist-Maskottchen

Steinerner Dozent

Vertrauter des Steinbinders

Steingebundene Mentorin

Steinfliegergeist

Beschworenes Dromedar

Paradigmenwechsler

104153_Y26-SOS: Paradigmenwechsler

Dekorum-Dissertation

Echomagie-Symposium

Keimungspraktikum

Gipfel der Improvisation

Restaurationsseminar

Das Mystische Archiv

104160_Y26-SOS: Das Mystische Archiv

Aufscheuern

Bis zum Erbrechen

Götterdämmerung

Zum Berserker werden

Großer Coup

Muskelmasse aufbauen

Knisternde Macht

Schlussfolgern

Verächtlicher Hieb

Die Baracken leeren

Willenskraft

Riesenwuchs

Hoppeldihopp

Knockout-Manöver

Qual der Wahl

Veraffung

Prismatisches Ende

Galgenfrist

Raubrazzia

Schamanische Offenbarung

Sheoldreds Edikt

Blattern

Blick in die Sterne

Vorräte auffüllen

Zombifizierung

Halte die Augen offen nach Alchemy: Strixhaven in MTG Arena! Du kannst dir alle Alchemy: Strixhaven Karten in der Geheimnisse von Strixhaven Kartengalerie anschauen.