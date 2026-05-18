Zaubervorräte für Alchemy: Strixhaven
Zaubervorräte für Alchemy: Strixhaven
Die Sommerakademie beginnt mit neuen nur digital verfügbaren Karten aus Alchemy: Strixhaven!
Gerade als du dachtest, dass du dich in die Sommerpause verabschieden konntest, taucht Alchemy: Strixhaven auf und gibt dir weitere arkane Aufsätze auf! Als Teil dieses nur digital verfügbaren Releases geben wir euch drei Karten mit Zaubervorräten voller Überraschungen aus dem gesamten Multiversum an die Hand.
Alchemy: Strixhaven ist ab morgen, dem 19. Mai, im MTG Arena Store verfügbar. Im Folgenden findest du das gesamte Inventar aller drei Zaubervorräte samt ihrer Inhalte.
Zaubervorräte
Aufgebot des Blutzeitalters
Blutzeitalter-General Anstürmender Fehdenritter Qualmendes Abbild Klippenstadt-Wächter Geist-Maskottchen Steinerner Dozent Vertrauter des Steinbinders Steingebundene Mentorin Steinfliegergeist Beschworenes Dromedar
Paradigmenwechsler
Dekorum-Dissertation Echomagie-Symposium Keimungspraktikum Gipfel der Improvisation Restaurationsseminar
Das Mystische Archiv
Aufscheuern Bis zum Erbrechen Götterdämmerung Zum Berserker werden Großer Coup Muskelmasse aufbauen Knisternde Macht Schlussfolgern Verächtlicher Hieb Die Baracken leeren Willenskraft Riesenwuchs Hoppeldihopp Knockout-Manöver Qual der Wahl Veraffung Prismatisches Ende Galgenfrist Raubrazzia Schamanische Offenbarung Sheoldreds Edikt Blattern Blick in die Sterne Vorräte auffüllen Zombifizierung
Halte die Augen offen nach Alchemy: Strixhaven in MTG Arena! Du kannst dir alle Alchemy: Strixhaven Karten in der Geheimnisse von Strixhaven Kartengalerie anschauen.