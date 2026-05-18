Zaubervorräte für Alchemy: Strixhaven

Die Sommerakademie beginnt mit neuen nur digital verfügbaren Karten aus Alchemy: Strixhaven!

Gerade als du dachtest, dass du dich in die Sommerpause verabschieden konntest, taucht Alchemy: Strixhaven auf und gibt dir weitere arkane Aufsätze auf! Als Teil dieses nur digital verfügbaren Releases geben wir euch drei Karten mit Zaubervorräten voller Überraschungen aus dem gesamten Multiversum an die Hand.

Alchemy: Strixhaven ist ab morgen, dem 19. Mai, im MTG Arena Store verfügbar. Im Folgenden findest du das gesamte Inventar aller drei Zaubervorräte samt ihrer Inhalte.

Zaubervorräte

Aufgebot des Blutzeitalters

104146_Y26-SOS: Aufgebot des Blutzeitalters
  • Blutzeitalter-General
  • Anstürmender Fehdenritter
  • Qualmendes Abbild
  • Klippenstadt-Wächter
  • Geist-Maskottchen
  • Steinerner Dozent
  • Vertrauter des Steinbinders
  • Steingebundene Mentorin
  • Steinfliegergeist
  • Beschworenes Dromedar

Paradigmenwechsler

104153_Y26-SOS: Paradigmenwechsler
  • Dekorum-Dissertation
  • Echomagie-Symposium
  • Keimungspraktikum
  • Gipfel der Improvisation
  • Restaurationsseminar

Das Mystische Archiv

104160_Y26-SOS: Das Mystische Archiv
  • Aufscheuern
  • Bis zum Erbrechen
  • Götterdämmerung
  • Zum Berserker werden
  • Großer Coup
  • Muskelmasse aufbauen
  • Knisternde Macht
  • Schlussfolgern
  • Verächtlicher Hieb
  • Die Baracken leeren
  • Willenskraft
  • Riesenwuchs
  • Hoppeldihopp
  • Knockout-Manöver
  • Qual der Wahl
  • Veraffung
  • Prismatisches Ende
  • Galgenfrist
  • Raubrazzia
  • Schamanische Offenbarung
  • Sheoldreds Edikt
  • Blattern
  • Blick in die Sterne
  • Vorräte auffüllen
  • Zombifizierung

Halte die Augen offen nach Alchemy: Strixhaven in MTG Arena! Du kannst dir alle Alchemy: Strixhaven Karten in der Geheimnisse von Strixhaven Kartengalerie anschauen.