Geheimnisse von Strixhaven erscheint am 21. April in MTG Arena! Und es gibt keine bessere Art, das mächtige Aufwallen arkaner akademischer Energie zu feiern, als mit einer Flut neuer MTG Arena Events! Im Folgenden findest du kurze Beschreibungen jedes Event-Typs, gefolgt von einem detaillierten Zeitplan der Events, angefangen mit dem Release von Geheimnisse von Strixhaven in MTG Arena. Alle Limited-Events verwenden Geheimnisse von Strixhaven, sofern nicht anders angegeben.

Premier-Draft

Unsere beliebteste Draft-Struktur, bei der Spielende in Pods von acht Personen eingeteilt werden, um gegeneinander zu draften, ist natürlich wieder am Start. Dieses Event läuft über den gesamten Zeitraum, in dem Geheimnisse von Strixhaven Events verfügbar sind.

Pick-Two-Draft

Seit wir Pick-Two-Draft – ein Draft mit Zeitlimit mit drei anderen Spielenden – in unser Angebot in MTG Arena aufgenommen haben, konnten wir beobachten, dass mehr Spielende Limited-Formate ausprobieren. Manche Spielende ziehen das schnellere Pick-Two-Draft-Format vor, daher bringen wir es für die gesamte Dauer der Geheimnisse von Strixhaven Events zurück.

Traditioneller Draft

Traditioneller Best-of-Three-Draft verwendet eine Pick-One-Struktur mit acht Spielenden für die gesamte Laufdauer dieses Releases. Das entspricht der Art, wie das Set in kompetitiven Tabletop-Turnieren gespielt wird.

Quick-Draft

Dieser Bot-Draft ohne Zeitlimit konzentriert sich auf in Standard legale Sets und wechselt im Laufe der nächsten neun Wochen nacheinander zwischen Tarkir: Drachensturm, Geheimnisse von Strixhaven, Am Rande der Ewigkeiten, Mord in Karlov Manor und Bloomburrow.

Sealed und Traditionelles Sealed

Fraktionen-Sealed ist zurück! Spielende entscheiden sich für eine der fünf Fakultäten von Strixhaven: Silberkiel, Prismari, Blütenwelk, Kundhort oder Quandrix. Sie erhalten Karten, die ihre Entscheidung widerspiegeln, um daraus ein Deck zusammenzustellen, sowie eine zur Fakultät passende Karte aus dem Mystischen Archiv. Spielende können sich entscheiden, einer Fakultät treu zu bleiben, oder im Laufe mehrerer Events verschiedene Fakultäten zu besuchen, um ihre einzigartigen Angebote zu erkunden.

Traditionelles Best-of-Three-Sealed wird weiterhin ohne Fraktionen durchgeführt, damit es dem Tabletop-Sealed bei Premier Play Events entspricht.

Arena Direct Events

Im Rahmen dieses Sets wird es zahlreiche Möglichkeiten geben, um physische Karten zu spielen: Es stehen ein Geheimnisse von Strixhaven Arena Direct Event mit Sammler-Boostern und zwei Arena Direct Events mit Play-Boostern auf dem Programm. Darüber hinaus bringen wir das beliebte Magic: The Gathering Grundstein Arena Direct Event mit Play-Boostern im Juni zurück.

Arena Limited Championship Qualifier

Der nächste Arena Limited Championship Qualifier findet vom 5.–7. Juni statt. Mutige Spielende können um bis zu 2.000 USD in Preisgeld sowie eine Einladung zur Arena Limited Championship konkurrieren. Vollständige Details findest du hier.

Contender-Draft – Neu!

Geheimnisse von Strixhaven bringt die Einführung eines neuen, kompetitiven, zeitlich begrenzten Draft-Formats mit hohem Einsatz mit sich. Spielende können um größere Belohnungen sowie den neuen Titel „Draft Contender“ konkurrieren.

Teilnahmegebühr : 3.000 Edelsteine oder 20.000 Gold

: 3.000 Edelsteine oder 20.000 Gold Event-Dauer : 7 Siege oder 3 Niederlagen

: 7 Siege oder 3 Niederlagen Belohnungen :

: 3 Siege = 1.400 Edelsteine, 3 Geheimnisse von Strixhaven Booster-Packs

Booster-Packs

4 Siege = 2.800 Edelsteine, 6 Geheimnisse von Strixhaven Booster-Packs

Booster-Packs

5 Siege = 3.200 Edelsteine, 8 Geheimnisse von Strixhaven Booster-Packs

Booster-Packs

6 Siege = 4.200 Edelsteine, 10 Geheimnisse von Strixhaven , 4 Geheimnisse von Strixhaven Booster-Packs

, 4 Booster-Packs

7 Siege = 7.200 Edelsteine, 12 Geheimnisse von Strixhaven, 10 Geheimnisse von Strixhaven Mythic-Packs, Titel „Draft Contender“

Arena Cube

Arena Cube feiert vom 2.–22. Juni seine triumphale Rückkehr! Erlebe den Original-Cube-Draft von MTG Arena, der schnelle, spaßige, digitale Magic-Partien zur Schau stellt. Bei diesem Event gibt es Cube-Preisbooster als Belohnungen und es verwendet die Premier-Draft-Struktur.

Rückblende-Limited-Events

In den letzten vier Wochen der Laufzeit dieses Sets werden verschiedene Rückblende-Premier Drafts in MTG Arena zurückkehren. Wir machen einen Ausflug in das ursprüngliche Strixhaven: Akademie der Magier Set und bringen auch Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Draft, Tarkir: Drachensturm Sealed und Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Draft zurück!

Vollständiger Event-Kalender

Premier-Draft

21. April – 22. Juni: Geheimnisse von Strixhaven

Rückblende-Premier-Draft

26. Mai –1. Juni: Strixhaven: Akademie der Magier

2.–8. Juni: Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente

| 9.–15. Juni: Tarkir: Drachensturm Sealed

Sealed 16.–22. Juni: Magic: The Gathering — FINAL FANTASY

Traditioneller Draft

21. April – 22. Juni: Geheimnisse von Strixhaven

Traditionelles Sealed

21. April – 13. Mai: Geheimnisse von Strixhaven Fraktionen-Best-of-One

Fraktionen-Best-of-One 21. April – 4. Mai: Geheimnisse von Strixhaven Best-of-Three

Pick-Two-Draft

21. April – 22. Juni: Geheimnisse von Strixhaven

Quick-Draft

21.–29. April: Tarkir: Drachensturm

30. April – 10. Mai: Geheimnisse von Strixhaven

11.–25. Mai: Am Rande der Ewigkeiten

26. Mai – 7. Juni: Geheimnisse von Strixhaven

8.–16. Juni: Mord in Karlov Manor

17. Juni – 1. Juli: Bloomburrow

Alchemy Draft

26. Mai – 1. Juni: Geheimnisse von Strixhaven

Arena Championship Qualifier-Events

Format im Mai: Geheimnisse von Strixhaven Sealed

9. Mai: Best-of-One Qualifier Play-In

15. Mai: Best-of-Three Qualifier Play-In

16.–17. Mai: Qualifier-Wochenende

Format im Juni: Standard

6.–7. Juni: Best-of-One Qualifier Play-In

12. Juni: Best-of-Three Qualifier Play-In

13.–14. Juni: Qualifier-Wochenende

Arena Direct

1.–3. Mai: Arena Direct um Geheimnisse von Strixhaven Sammler-Booster-Displays

Sammler-Booster-Displays 15.–17. Mai: Arena Direct um Geheimnisse von Strixhaven Play-Booster-Displays

Play-Booster-Displays 29.–31. Mai: Arena Direct um Geheimnisse von Strixhaven Play-Booster-Displays

Play-Booster-Displays 12.–14. Juni: Arena Direct um Grundstein Play-Booster-Displays

Arena Limited Championship Events

5.–7. Juni: Arena Limited Championship Qualifier

Arena Cube

2.–22. Juni: Arena Cube

Contender-Draft

22.–28. Mai: Geheimnisse von Strixhaven

Metagame-Herausforderung

24.–26. April: Historic Metagame-Herausforderung

8.–10. Mai: Timeless Metagame-Herausforderung

22.–25. Mai: Standard Metagame-Herausforderung

Midweek Magic

21.–22. April: Leg los!

28.–29. April: On the Edge (mit Grundstein )

) 5.–6. Mai: Historic Pauper

12.–13. Mai: Chromatic Start Standard

19.–20. Mai: Into the Future

26.–27. Mai: Brawl-Deckbau-Herausforderung

2.–3. Juni: Slow Start Standard

9.–10. Juni: Geheimnisse von Strixhaven Kaskade-Draft

Kaskade-Draft 16.–17. Juni: Geheimnisse von Strixhaven Phantom Sealed

Phantom-Draft ohne Teilnahmegebühr