Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes erscheint in MTG Arena am 23. Juni. Begleitend zum Set wird es eine neue Set-Meisterung und Meisterungspass-Belohnungspfade geben, damit du deine MTG Arena Erfahrung stilvoll verbessern kannst. Der Set-Meisterungspfad enthält Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Booster und Meisterungssphären, die du im Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Meisterungs-Emporium für Gegenstände ausgeben kannst.

Ein Upgrade auf den Meisterungspass schaltet die Meisterungspass-Belohnungen frei, die es den Spielenden ermöglichen, Folgendes zu verdienen: einen Avatar, Begleiter, Event-Token, digitale Karten und Booster, Kartenhüllen, Kartenstile, Gold und Edelsteine!

Lies weiter, um im Detail zu erfahren, welche Gegenstände auf jedem Belohnungspfad winken. Im Artikel mit Informationen über die Verteilung von Preisen und die Drop-Raten findest du alle Details zur Set-Meisterung und mehr.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Set-Meisterung

21 Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Booster

| Booster 5 Meisterungssphären (können im Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingetauscht werden)

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Meisterungspass

Avatare

Avatar Nick Fury

Karten und Booster

20 MTG Arena Booster:

Booster: 4 Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Booster

| Booster

4 Geheimnisse von Strixhaven Booster

Booster

4 Lorwyns Finsternis Booster

Booster

4 Am Rande der Ewigkeiten Booster

Booster

4 Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Booster

10 einzelne sagenhaft seltene Karten aus Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes als Belohnungen (ICRs)

| als Belohnungen (ICRs) Stufe 41+: 1 nicht ganz so häufige ICR

Kartenhüllen

Kartenhülle Captain America, Teamführer

Exquisite Kartenhülle Dooms Schwarzer Ritus

Kartenstile

30 Meisterungssphären (können im Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingetauscht werden)

| Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingetauscht werden) 15 häufige Kartenstile

10 nicht ganz so häufige Kartenstile

Event-Token

1 Spieler-Draft-Token (kann entweder für einen Premier-Draft- oder einen traditionellen Draft-Eintritt eingelöst werden)

Gold und Edelsteine

4.000 Gold

1.200 Edelsteine

Begleiter

3 Begleiter Caps Schild

Wie viele Stufen gibt es bei der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Set-Meisterung?

Die Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Set-Meisterung geht bis Stufe 45. Alle Spielenden erhalten Belohnungen bis Stufe 42. Spielende mit Meisterungspass erhalten bis Stufe 45 Belohnungen – und darüber hinaus!

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Meisterungs-Emporium

Spielende können ihre Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Meisterungssphären für Angebote im Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Meisterungs-Emporium ausgeben:

Kartenstile

Jeder Kartenstil ist für eine (1) Meisterungssphäre erhältlich:

5 häufige Kartenstile

5 nicht ganz so häufige Kartenstile

10 seltene Kartenstile

5 sagenhaft seltene Kartenstile

Kartenhüllen

Jede Kartenhülle ist für zwei (2) Meisterungssphären erhältlich: