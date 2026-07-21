Details zur Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Meisterung

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint am 11. August 2026 in MTG Arena und wird eine neue Set-Meisterung und neue Meisterungspass-Belohnungspfade umfassen! Der Set-Meisterungspfad ermöglicht es dir, MTG Arena Booster und Meisterungssphären zu verdienen, indem du MTG Arena spielst. Meisterungssphären können im Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Meisterungs-Emporium für Avatare und Kartenstile eingelöst werden.

Der Meisterungspass ist ein Upgrade, das einen zusätzlichen Belohnungspfad freischaltet, auf dem du dir verschiedene Belohnungen verdienen kannst, darunter digitale Karten und Booster, Kartenstile, Gold, Edelsteine, Event-Token, kosmetische Gegenstände und mehr!

Lies weiter, um im Detail zu erfahren, welche Gegenstände auf jedem Belohnungspfad winken. Im Artikel mit Informationen über die Verteilung von Preisen und die Drop-Raten findest du alle Details zur Set-Meisterung und mehr.

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Set-Meisterung

21 Magic: The Gathering | Der Hobbit ™ Booster

| ™ Booster 5 Meisterungssphären (die im Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder einen Avatar eingelöst werden können)

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Meisterungspass

Avatare

Bilbo-Avatar

Karten und Booster

20 MTG Arena Booster:

Booster: 4 Magic: The Gathering | Der Hobbit ™ Booster

| ™ Booster

4 Geheimnisse von Strixhaven Booster

Booster

4 Lorwyns Finsternis Booster

Booster

4 Am Rande der Ewigkeiten Booster

Booster

4 Tarkir: Drachensturm Booster

10 einzelne sagenhaft seltene Karten aus Magic: The Gathering | Der Hobbit ™ als Belohnungen (ICRs)

| ™ als Belohnungen (ICRs) Stufe 46+: 1 nicht ganz so häufige ICR

Kartenhüllen

Standard-Kartenhülle Beutelsend

Exquisite Kartenhülle Smaug der Prächtige

Kartenstile

30 Meisterungssphären (die im Magic: The Gathering | Der Hobbit ™ Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

| ™ Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können) 15 häufige Kartenstile

10 nicht ganz so häufige Kartenstile

Event-Token

1 Spieler-Draft-Token (kann entweder für einen Premier-Draft- oder einen traditionellen Draft-Eintritt eingelöst werden)

Gold und Edelsteine

4.000 Gold

1.200 Edelsteine

Begleiter

3 Zwergen-Begleiter:

Zwergen-Koch



Zwergen-Schmied



Thorin Eichenschild

Wie viele Stufen gibt es bei der Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Set-Meisterung?

Die Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Set-Meisterung geht bis Stufe 42. Alle Spielenden erhalten Belohnungen bis Stufe 42. Spielende mit Meisterungspass erhalten bis Stufe 45 Belohnungen – und darüber hinaus!

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Meisterungs-Emporium

Spielende können ihre Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Meisterungssphären für Angebote im Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Meisterungs-Emporium ausgeben:

Kartenstile

Jeder Kartenstil ist für eine (1) Meisterungssphäre erhältlich:

5 häufige Kartenstile

5 nicht ganz so häufige Kartenstile

10 seltene Kartenstile

5 sagenhaft seltene Kartenstile

Avatare

Jeder Avatar ist für zwei (2) Meisterungssphären erhältlich: