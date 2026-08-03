Magic: The Gathering | Der Hobbit™ MTG Arena Event-Kalender
Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint am 11. August 2026 in MTG Arena und startet eine riesige Reihe an Events, die sich bis September erstrecken. Lies weiter, um dir ein paar kurze Hinweise zu neuen und wiederkehrenden Formaten, nennenswerte Änderungen und das vollständige Event-Programm anzusehen! Sofern nicht anders angegeben, werden sämtliche Limited-Events unten mit Magic: The Gathering | Der Hobbit™ gespielt!
Premier-Draft
Unsere beliebteste Draft-Struktur, bei der Spielende in Pods von acht Personen eingeteilt werden, um gegeneinander zu draften, ist natürlich wieder am Start. Diese Drafts werden während der gesamten Laufzeit des Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sets stattfinden.
Pick-Two-Draft
Pick-Two-Drafts sind jetzt bei unseren Set-Releases fest etabliert, denn es gibt eine klar erkennbare Gruppe von Spielenden, die diese temporeiche Draft-Erfahrung zu schätzen weiß. Wir haben Pick-Two-Draft-Events für die Laufzeit dieses Sets geplant.
Traditioneller Draft
Der Traditionelle Best-of-Three-Draft wird für die Dauer dieses Releases in einem Format mit acht Spielenden, bei dem jeweils eine Karte ausgesucht wird, durchgeführt. Das entspricht der Art, wie das Set in kompetitiven Tabletop-Turnieren gespielt wird.
Quick-Draft
Mit Fokus auf Standard-legale Sets wird dieser Bot-Draft ohne Zeitlimit im Laufe der nächsten sieben Wochen durch Duskmourn: Haus des Schreckens, Magic: The Gathering | Der Hobbit™, Geheimnisse von Strixhaven, Die verlorenen Höhlen von Ixalan und schließlich wieder zurück zu Magic: The Gathering | Der Hobbit™ rotieren.
Sealed und Traditionelles Sealed
Magic: The Gathering | Der Hobbit™ ist kein Set mit Fraktionen, also kehren sowohl Traditionelles Sealed als auch Best-of-One Sealed zu ihren regulären Konfigurationen zurück.
Mixed-Up-Premier-Draft
Stürze dich ins Chaos bei der Rückkehr des beliebten Mixed-Up-Draft-Formats in MTG Arena! Acht Spielende draften drei besondere Booster, die jede in MTG Arena verfügbare Sammelkarte enthalten können. Welche außergewöhnlichen Synergien wirst du mit einem so großen Kartenpool entdecken?
Willkommens-Deck-Duelle (neu)
Wir wollten schon lange ein Event einführen, das neue Spielende in MTG Arena willkommen heißt und bei dem sie Spaß mit einem bestimmten Jenseits des Multiversums Release haben können. Bei diesem Event kommen zwei vorgefertigte Willkommens-Decks zum Einsatz, mit denen die Spielenden gegeneinander spielen können, so oft sie möchten. Es gibt keine Teilnahmegebühr und es geht um wenig, was dieses Event zu einem wunderbaren Einstieg für neue Spielende macht, die Fans von Magic: The Gathering | Der Hobbit™ sind.
Arena Direct Events
Für dieses Release stellen wir eine begrenzte Menge an Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sammler-Booster- und Play-Booster-Displays bereit, die als Preise bei einem erweiterten Arena Direct Event vergeben werden, solange der Vorrat reicht. Die Events beginnen eine Woche früher als üblich – ab dem 14. August wird es in Arena Direct um Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sammler-Booster-Displays gehen.
Außerdem freuen wir uns, einige zeitlich begrenzte Events mit Ätherdrift-Play-Booster-Displays und Marsch der Maschine Set-Booster-Displays anbieten zu können.
Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Limited Open (neu)
Teste dein Können bei einem kompetitiven Draft-Turnier, bei dem Gewinne von bis zu 2.000 USD winken! Mit einer ähnlichen Struktur wie bei den beliebten Arena Limited Championship Qualifier-Events, werden die Spielenden während des Event-Wochenendes in zwei Draft-Events gegeneinander antreten, so oft sie möchten. Bitte beachte, dass dieses Event kein Arena Limited Championship Qualifier-Event ist.
Arena Powered Cube
Arena Powered Cube ist zurück, mit in MTG Arena neuen Karten, die eines Königs würdig sind. Zusätzlich werden neue Karten in den Cube-Preisboostern als Belohnungen hinzugefügt! Freue dich auf drei ganze Wochen mächtiges Power-Magic vom 8.–28. September.
Rückblende-Premier-Drafts
Während der letzten Wochen der Laufzeit des Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sets bringen wir zum Vergnügen aller Spielenden folgende Draft-Formate zurück. Jedes Event wird dabei die Premier-Draft-Struktur verwenden.
- Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™
- Modern Horizons 3
- Dominarias Bund
- Outlaws von Thunder Junction
Vollständiger Event-Kalender
Premier-Draft
- 11. August – 29. September: Magic: The Gathering | Der Hobbit™
Rückblende-Premier-Draft
- 25. August – 7. September: Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde
- 8.–15. September: Modern Horizons 3
- 16.–21. September: Dominarias Bund
- 22.–28. September: Outlaws von Thunder Junction
Pick-Two-Draft
- 11. August – 29. September: Magic: The Gathering | Der Hobbit™
Traditioneller Draft
- 11. August – 29. September: Magic: The Gathering | Der Hobbit™
Quick-Draft
- 11.–19. August: Duskmourn: Haus des Schreckens
- 20.–30. August: Magic: The Gathering | Der Hobbit™
- 31. August – 7. September: Geheimnisse von Strixhaven
Sealed
- 11. August – 8. September: Magic: The Gathering | Der Hobbit™
- 28. August – 3. September: Magic: The Gathering | Der Hobbit™ + Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde
Traditionelles Sealed
- 11.–25. August: Magic: The Gathering | Der Hobbit™
Arena Direct
- 14.–23. August: Arena Direct um Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sammler-Booster-Displays
- 28. August – 6. September: Arena Direct um Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Play-Booster-Displays
- 15.–20. September: Arena Direct um Ätherdrift Play-Booster-Displays
- 25.–27. September: Arena Direct um Marsch der Maschine Set-Booster-Displays
Arena Powered Cube
- 8.–28. September: Arena Powered Cube
Contender-Draft
- 24. August – 29. September: Magic: The Gathering | Der Hobbit™
Metagame-Herausforderung
- 14.–17. August: Timeless-Metagame-Herausforderung
- 28.–31. August: Standard-Metagame-Herausforderung
Midweek Magic
- 11.–13. August: Brawl
- 18.–20. August: Historic Pauper
- 25.–27. August: Brawl-Deckbau-Herausforderung
- 1.–3. September: Midweek Magic: Grundstein Mittelerde
Arena Championship Qualifier-Events
August-Format: Timeless
- 22. August: Best-of-One-Qualifier-Play-In
- 28. August: Best-of-Three-Qualifier-Play-In
- 29.–30. August: Qualifier-Wochenende
September-Format: Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sealed
- 12. September: Best-of-One-Qualifier-Play-In
- 18. September: Best-of-Three-Qualifier-Play-In
- 19.–20. September: Qualifier-Wochenende
Andere Events
- 11. August – 29. September: Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Willkommens-Deck-Duelle
- 3.–4. September: Yargle-Tag!
- 4.–18. September: Mixed-Up-Premier-Draft
- 11.–13. September: Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Limited Open