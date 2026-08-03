Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint am 11. August 2026 in MTG Arena und startet eine riesige Reihe an Events, die sich bis September erstrecken. Lies weiter, um dir ein paar kurze Hinweise zu neuen und wiederkehrenden Formaten, nennenswerte Änderungen und das vollständige Event-Programm anzusehen! Sofern nicht anders angegeben, werden sämtliche Limited-Events unten mit Magic: The Gathering | Der Hobbit™ gespielt!

Premier-Draft

Unsere beliebteste Draft-Struktur, bei der Spielende in Pods von acht Personen eingeteilt werden, um gegeneinander zu draften, ist natürlich wieder am Start. Diese Drafts werden während der gesamten Laufzeit des Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sets stattfinden.

Pick-Two-Draft

Pick-Two-Drafts sind jetzt bei unseren Set-Releases fest etabliert, denn es gibt eine klar erkennbare Gruppe von Spielenden, die diese temporeiche Draft-Erfahrung zu schätzen weiß. Wir haben Pick-Two-Draft-Events für die Laufzeit dieses Sets geplant.

Traditioneller Draft

Der Traditionelle Best-of-Three-Draft wird für die Dauer dieses Releases in einem Format mit acht Spielenden, bei dem jeweils eine Karte ausgesucht wird, durchgeführt. Das entspricht der Art, wie das Set in kompetitiven Tabletop-Turnieren gespielt wird.

Quick-Draft

Mit Fokus auf Standard-legale Sets wird dieser Bot-Draft ohne Zeitlimit im Laufe der nächsten sieben Wochen durch Duskmourn: Haus des Schreckens, Magic: The Gathering | Der Hobbit™, Geheimnisse von Strixhaven, Die verlorenen Höhlen von Ixalan und schließlich wieder zurück zu Magic: The Gathering | Der Hobbit™ rotieren.

Sealed und Traditionelles Sealed

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ ist kein Set mit Fraktionen, also kehren sowohl Traditionelles Sealed als auch Best-of-One Sealed zu ihren regulären Konfigurationen zurück.

Mixed-Up-Premier-Draft

Stürze dich ins Chaos bei der Rückkehr des beliebten Mixed-Up-Draft-Formats in MTG Arena! Acht Spielende draften drei besondere Booster, die jede in MTG Arena verfügbare Sammelkarte enthalten können. Welche außergewöhnlichen Synergien wirst du mit einem so großen Kartenpool entdecken?

Willkommens-Deck-Duelle (neu)

Wir wollten schon lange ein Event einführen, das neue Spielende in MTG Arena willkommen heißt und bei dem sie Spaß mit einem bestimmten Jenseits des Multiversums Release haben können. Bei diesem Event kommen zwei vorgefertigte Willkommens-Decks zum Einsatz, mit denen die Spielenden gegeneinander spielen können, so oft sie möchten. Es gibt keine Teilnahmegebühr und es geht um wenig, was dieses Event zu einem wunderbaren Einstieg für neue Spielende macht, die Fans von Magic: The Gathering | Der Hobbit™ sind.

Arena Direct Events

Für dieses Release stellen wir eine begrenzte Menge an Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sammler-Booster- und Play-Booster-Displays bereit, die als Preise bei einem erweiterten Arena Direct Event vergeben werden, solange der Vorrat reicht. Die Events beginnen eine Woche früher als üblich – ab dem 14. August wird es in Arena Direct um Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sammler-Booster-Displays gehen.

Außerdem freuen wir uns, einige zeitlich begrenzte Events mit Ätherdrift-Play-Booster-Displays und Marsch der Maschine Set-Booster-Displays anbieten zu können.

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Limited Open (neu)

Teste dein Können bei einem kompetitiven Draft-Turnier, bei dem Gewinne von bis zu 2.000 USD winken! Mit einer ähnlichen Struktur wie bei den beliebten Arena Limited Championship Qualifier-Events, werden die Spielenden während des Event-Wochenendes in zwei Draft-Events gegeneinander antreten, so oft sie möchten. Bitte beachte, dass dieses Event kein Arena Limited Championship Qualifier-Event ist.

Arena Powered Cube

Arena Powered Cube ist zurück, mit in MTG Arena neuen Karten, die eines Königs würdig sind. Zusätzlich werden neue Karten in den Cube-Preisboostern als Belohnungen hinzugefügt! Freue dich auf drei ganze Wochen mächtiges Power-Magic vom 8.–28. September.

Rückblende-Premier-Drafts

Während der letzten Wochen der Laufzeit des Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sets bringen wir zum Vergnügen aller Spielenden folgende Draft-Formate zurück. Jedes Event wird dabei die Premier-Draft-Struktur verwenden.

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™

Modern Horizons 3

Dominarias Bund

Outlaws von Thunder Junction

Vollständiger Event-Kalender

Premier-Draft

11. August – 29. September: Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Rückblende-Premier-Draft

25. August – 7. September: Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde

8.–15. September: Modern Horizons 3

16.–21. September: Dominarias Bund

22.–28. September: Outlaws von Thunder Junction

Pick-Two-Draft

11. August – 29. September: Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Traditioneller Draft

11. August – 29. September: Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Quick-Draft

11.–19. August: Duskmourn: Haus des Schreckens

20.–30. August: Magic: The Gathering | Der Hobbit ™

| ™ 31. August – 7. September: Geheimnisse von Strixhaven

Sealed

11. August – 8. September: Magic: The Gathering | Der Hobbit ™

| ™ 28. August – 3. September: Magic: The Gathering | Der Hobbit™ + Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde

Traditionelles Sealed

11.–25. August: Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Arena Direct

14.–23. August: Arena Direct um Magic: The Gathering | Der Hobbit ™ Sammler-Booster-Displays

| ™ Sammler-Booster-Displays 28. August – 6. September: Arena Direct um Magic: The Gathering | Der Hobbit ™ Play-Booster-Displays

| ™ Play-Booster-Displays 15.–20. September: Arena Direct um Ätherdrift Play-Booster-Displays

Play-Booster-Displays 25.–27. September: Arena Direct um Marsch der Maschine Set-Booster-Displays

Arena Powered Cube

8.–28. September: Arena Powered Cube

Contender-Draft

24. August – 29. September: Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Metagame-Herausforderung

14.–17. August: Timeless-Metagame-Herausforderung

28.–31. August: Standard-Metagame-Herausforderung

Midweek Magic

11.–13. August: Brawl

18.–20. August: Historic Pauper

25.–27. August: Brawl-Deckbau-Herausforderung

1.–3. September: Midweek Magic: Grundstein Mittelerde

Arena Championship Qualifier-Events

August-Format: Timeless

22. August: Best-of-One-Qualifier-Play-In

28. August: Best-of-Three-Qualifier-Play-In

29.–30. August: Qualifier-Wochenende

September-Format: Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sealed

12. September: Best-of-One-Qualifier-Play-In

18. September: Best-of-Three-Qualifier-Play-In

19.–20. September: Qualifier-Wochenende

Andere Events