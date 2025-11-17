Die Arena Limited Championship ist ein neues MTG Arena Event, das Spielenden 2026 die Gelegenheit bieten wird, sich die Teilnahme an der Magic Limited Championship 2027 zu verdienen, indem sie MTG Arena spielen.

Um an der Arena Limited Championship teilnehmen zu können, müssen Spielende sich im Laufe des Jahres 2026 zunächst über eines der Arena Limited Championship Qualifier Events qualifizieren. Diese neuen Qualifier mit Schwerpunkt Limited sind eine Weiterentwicklung der Arena Open Events und werden Spielenden die Gelegenheit bieten, dort, wo sie spielen, um Geldpreise zu wetteifern, indem sie in MTG Arena Partien gewinnen.

Wir planen für 2026 vier Arena Limited Championship Qualifier, sodass Spielende im Laufe des Jahres mehrere Gelegenheiten haben werden, sich für die Arena Limited Championship 2026 zu qualifizieren. Diese Events ersetzen für 2026 die Arena Open Events.

Arena Limited Championship Qualifier ▼ Arena Limited Championship ▼ Magic Limited Championship 2027

Struktur der Arena Limited Championship Qualifier

Limited Championship Qualifier sind Turniere mit Geldpreisen, bei denen Teilnahme-Tokens für die Arena Limited Championship 2026 vergeben werden.

Turnierstruktur

Im Gegensatz zu Arena Open Events sind diese neuen Arena Limited Championship Qualifier nicht in separate Events an Tag 1 und Tag 2 aufgeteilt. Stattdessen bestehen Arena Limited Championship Qualifier aus zwei Best-of-One-Draft-Events, die gleichzeitig stattfinden. Wer das erste Event gewinnt, erhält ein Token für das zweite Event, und wer das zweite Event gewinnt, qualifiziert sich für die Arena Limited Championship. Spielende können während des Event-Wochenendes beliebig oft an beiden Events teilnehmen. Bei diesen Events wird normalerweise das neueste Set in MTG Arena verwendet, aber gelegentlich können ältere Sets verwendet werden. Die einzelnen Event-Ankündigungen enthalten die genauen Details zum Format.

Spielende können sich im Laufe des Jahres nur ein Teilnahme-Token für die Arena Limited Championship verdienen. Spielende, die sich ihr Teilnahme-Token für die Arena Limited Championship im jeweiligen Jahr bereits verdient haben, können weiterhin an Arena Limited Championship Qualifiern teilnehmen und Preise mit Ausnahme von Teilnahme-Token für die Arena Limited Championship gewinnen, darunter auch Geldpreise.

Arena Limited Championship Qualifier Draft 1

Mögliche Teilnahmegebühren:

25.000 Gold

5.000 Edelsteine

Format: Best-of-One-Spieler-Draft

Event-Struktur: 7 Siege oder 2 Niederlagen

Belohnungen:

0–3 Siege: Keine Belohnungen

4 Siege: 1.000 Edelsteine

5 Siege: 2.500 Edelsteine

6 Siege: 5.000 Edelsteine

7 Siege: 5.500 Edelsteine + Teilnahme-Token für Arena Limited Championship Qualifier Draft 2 2026

Arena Limited Championship Qualifier Draft 2

Teilnahmegebühr: Ein Teilnahme-Token für Arena Limited Championship Qualifier Draft 2 2026

Format: Best-of-One-Spieler-Draft

Event-Struktur: 6 Siege oder 2 Niederlagen

Belohnungen:

0 Siege: Keine Belohnungen

1 Siege: 6.500 Edelsteine

2 Siege: 7.500 Edelsteine

3 Siege: 8.500 Edelsteine

4 Siege: 10.000 Edelsteine

5 Siege: 1.000 USD + Teilnahme-Token für die Arena Limited Championship 2026

6 Siege: 2.000 USD + Teilnahme-Token für die Arena Limited Championship 2026





Struktur der Arena Limited Championship

Die Arena Limited Championship ist ein geschlossenes Turnier, bei dem sich Spielende für die Magic Limited Championship 2027 qualifizieren können. An diesem Turnier können Spielende nur mit einem Teilnahme-Token für die Arena Limited Championship teilnehmen.

Die Arena Limited Championship findet Ende 2026 statt. Spielende treten im Schweizer System gegeneinander an, wobei sich die Anzahl der Runden nach der Anzahl der qualifizierten Spielenden richtet. Das Turnier wird im Format Best-of-Three-Draft durchgeführt.

Bei der Arena Limited Championship werden sich ungefähr 120 Spielende für die Magic Limited Championship 2027 qualifizieren. Alle Details werden vor dem Event bekannt gegeben, und wir werden weitere Informationen auf DailyMTG teilen, sowie sie verfügbar werden.

Teilnahmebedingungen

Spielende unter 18 Jahren und Spielende aus den folgenden Regionen und Territorien dürfen nicht an Arena Limited Championships teilnehmen: Belarus, Zentralafrikanische Republik, Krim-Region, Demokratische Republik Kongo, Kuba, Eritrea, Guinea-Bissau, Iran, Irak, Libanon, Liberia, Libyen, Myanmar (Burma), Nordkorea, Russland, Somalia, Südsudan, Sudan und Syrien. Mitarbeitende von Wizards und Verwandte, die in deren Haushalt leben, sind nicht teilnahmeberechtigt. Personen, die von Wizard von der Teilnahme an Events ausgeschlossen wurden, sind ebenfalls nicht teilnahmeberechtigt.

Wir werden die vollständigen Teilnahmebedingungen des Events teilen, wenn der erste Arena Limited Championship Qualifier näher rückt.