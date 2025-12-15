Brawl ist jetzt schon eine Weile Teil von MTG Arena. Es begann als kleineres Format, aber in den letzten paar Jahren ist die Beliebtheit stark gestiegen, und es ist nun klar das am zweithäufigsten gespielte Format in MTG Arena. Dieses Wachstum ist wunderbar, und es ist toll zu sehen, dass mehr Leute Magic auf weitere Arten erleben, aber es hat auch einige Herausforderungen geschaffen.

0011_MTGOTJ_CrimeBns: Mana Drain 0040_MTGEOE_BonusLnd: Strip Mine

Neben diesem Wachstum bei den Spielenden hat Brawl auch eine große Vielfalt neuer Karten dazugewonnen. Mächtige Grundpfeiler wie Manaentzug und Tagebaumine haben den 99 eine Menge neuer Power verliehen, und Sets wie Modern Horizons 3 lieferten mehrere mächtige neue Commander. Manchen Spielenden hat dies aufregende neue Möglichkeiten für ihre Decks eröffnet. Aber für andere schien es die Vielfalt zu verringern, weil Karten hinzugefügt wurden, bei denen sie sich gezwungen sahen, sie in jedes Deck zu packen, oder die sie in jedem Match erwarteten.

Brawl begann sein Dasein in MTG Arena als lustiges, lockeres Format, wo Leute größtenteils ihre Lieblingsdecks oder „Spaß“-Decks gespielt haben. In letzter Zeit hat die steigende Power, die verfügbar ist – insbesondere in den 99 – angefangen, diese lockere Atmosphäre zu erdrücken. Das spricht eine bestimmte Sorte von Spielenden an, aber für andere kann es sich anfühlen, als würde Brawl das verlieren, was es großartig gemacht hat.

Wenn ein Format so stark wächst wie Brawl, ist es natürlich, dass es sich verändern und möglicherweise weiterentwickeln muss, und wir haben dahingehend bereits erste Schritte unternommen. Wir haben einige der mächtigsten Karten ausgeschlossen, um das Format lockerer zu halten, und wir haben vor, das Format weiterhin anzupassen, damit es sich als der Ort etabliert, wo du ein spaßiges Match spielen kannst – mit welchem Commander auch immer. Aber wir sind auch sehr begeistert von der mächtigeren, kompetitiveren Seite von Brawl. Unsere kürzlich durchgeführte Brawl-Metagame-Herausforderung hat gezeigt, dass es Spielende gibt, die an einer anderen, stärker wettbewerbsorientierten Form von Brawl interessiert sind. Das ist etwas, das wir gerne weiter erforschen und ausbauen möchten.

Also haben wir eine neue Brawl-Metagame-Herausforderung. Es gibt viele verschiedene mögliche Wege, wie wir eine kompetitivere Variante von Brawl strukturieren könnten. Sollte es ein „Alles ist erlaubt“-Format sein, wie Timeless? Sollte es näher an Duel Commander sein, wo es eine umfangreiche Liste mit ausgeschlossenen Karten gibt? In den nächsten Monaten wirst du sehen, wie wir verschiedene Varianten in diesem Bereich testen, um mehr darüber zu erfahren, was Spielende am liebsten spielen möchten.

0306_MTGTLA_SpBndlBF: Flawless Maneuver 0307_MTGTLA_SpBndlBF: Fierce Guardianship 0309_MTGTLA_SpBndlBF: Deadly Rollick 0311_MTGTLA_SpBndlBF: Deflecting Swat 0313_MTGTLA_SpBndlBF: Obscuring Haze

Die nächste Version des Formats konzentriert sich darauf, die offensichtlichen Power-Ausreißer bei den Commandern aus dem ersten Event herauszunehmen. Ajani, Ausgestoßener der Nacatl, dominierte die erste Brawl-Metagame-Herausforderung zusammen mit einer Handvoll anderer mächtiger Commander, die die Deck-Vielfalt des Formats einschränkten. Diese Karten werden sowohl als Commander als auch für Decks ausgeschlossen. Wir gehen jedoch lockerer mit Karten in den 99 um, ohne Karten aufgrund ihres Powerlevels auszuschließen. Im Gegensatz zu regulären Brawl werden mächtige Karten wie Manaentzug und Tagebaumine legal sein, zusammen mit diesen fünf Zaubersprüchen, die kostenlos sind, falls du einen Commander kontrollierst: Beispielloses Manöver, Leidenschaftlicher Schutz, Tödliches Toben, Abwehrender Schlagund Verbergender Dunstschleier.

Wie immer sind wir daran interessiert, von allen auch darüber zu hören. Wir werden darauf achten, was du über diese Events sagst, und beobachten, wer mitmacht und wie. Wir freuen uns darauf, mehr darüber zu erfahren, welche neuen Möglichkeiten die Spielenden in Brawl begeistern werden, und wir können es kaum erwarten, einige Optionen auszuprobieren.

Für alle zugängliche modifizierte Brawl-Metagame-Herausforderung

Vom 16. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 veranstalten wir ein besonderes kompetitives Brawl-Event in MTG Arena mit einer neuen Liste mit ausgeschlossenen Karten und neuer Struktur. Das Event ist mit Rangliste, nutzt Ranglisten-basiertes Matchmaking und ist für alle zugänglich. Im Gegensatz zu Brawl gibt es bei diesem Event keinen kostenlosen Mulligan.

Dieses Event wird eines in einer Reihe von Events sein, die verschiedene Möglichkeiten erkunden, wie wir eine kompetitive Version von Brawl aufsetzen könnten. In dieser Runde schließen wir einige der Commander aus, die bei der vorherigen Brawl-Metagame-Herausforderung am erfolgreichsten waren. Unser Ziel ist es, dir eine größere Auswahl an spielbaren Commandern zu bieten, um die du deine Decks bauen kannst. Bei den 99 haben wir einen viel offeneren Ansatz gewählt und alle Verbote in Brawl aufgehoben. Seit Langem ausgeschlossene Karten wie Lähmungsnadel oder Drannithischer Magistrat, erst kürzlich ausgeschlossene Karten wie Tagebaumineund MTG Arena Debütanten wie Abwehrender Schlag sind allesamt legal für dieses Event. Das Event bietet außerdem freien Zugang für alle, sodass du maximale Freiheit hast, mit neuen Stilen und Ansätzen herumzuspielen.

Ausgeschlossene Karten

Alle sammelbaren Karten in MTG Arena sind in diesem Format legal, außer den folgenden:

Oko, Dieb der Kronen

Ajani, Ausgestoßener der Nacatl

Rusko der Uhrmacher

Alter Knochenspreizer

Wrenn und Sechs

Ragavan, flinker Dieb

A-Nadu, geflügelte Weisheit

Lutri der Zauberbalger

Hinweis: Das ist die vollständige Liste mit ausgeschlossenen Karten für das Event. Karten, die vom regulären Brawl ausgeschlossen sind, wie Lähmungsnadel, Tagebaumineoder Abwehrender Schlag , sind in diesem Event legal.

Event-Infos

Beginn des Events : 16. Dezember 2025, 8 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ)

: 16. Dezember 2025, 8 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ) Anmeldeschluss : 6. Januar 2026, 8 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ)

: 6. Januar 2026, 8 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ) Du hast dann immer noch 3 Stunden Zeit, um den Rest deiner Partien zu beenden, kannst dich aber nach Ablauf dieser Frist nicht mehr neu anmelden. Partien, die noch laufen, dürfen zu Ende gespielt werden.

Ende des Events : 6. Januar 2026, 11 Uhr PT (20:00 Uhr MEZ)

: 6. Januar 2026, 11 Uhr PT (20:00 Uhr MEZ) Nach dieser Zeit können keine neuen Matches begonnen werden, aber laufende Partien dürfen zu Ende gespielt werden.

Teilnahmegebühr: 5.000 Gold oder 1.000 Edelsteine

Format: Modifiziertes Best-of-One Brawl

Dauer: 7 Siege oder 2 Niederlagen

Belohnungen: