Wir kehren in die sagenumwobenen Länder Mittelerdes zurück und begeben uns mit Magic: The Gathering | Der Hobbit™ auf eine unvergessliche Reise! Reise Seite an Seite mit einem der geschätztesten (und unerwartetsten) Helden vom Auenland zum Einsamen Berg: Bilbo Beutlin. Es gibt viele Lieder zu singen, Freundschaften zu pflegen und Feinde zu überlisten.

Unsere fröhliche Gruppe aus Game-Designern und Tolkien-Fans hat auf der MagicCon: Las Vegas einige ihrer Lieblingskarten vorgestellt. Keine Sorge, falls du das Panel verpasst hast. Wir haben hier eine herzhafte Portion an Kartenenthüllungen, wichtigen Terminen und interessante Fakten für dich vorbereitet. Willkommen, liebe Freund*innen, zu einem besonderen ersten Blick auf Magic: The Gathering | Der Hobbit™!

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint weltweit am 14. August 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Details zu Magic: The Gathering | Der Hobbit™

HOB-Erweiterungssymbol HOC-Erweiterungssymbol

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Set-Code: HOB

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Eternal-Legal-Set-Code: HOC

Legalität:

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ (HOB) ist in allen Formaten legal.

| (HOB) ist in allen Formaten legal. Das in Eternal-Formaten legale Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Set (HOC) ist in Commander, Legacy und Vintage legal, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind.

| Set (HOC) ist in Commander, Legacy und Vintage legal, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind. Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Play-Booster enthalten Karten aus HOB. Diese Karten sind in Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.

Website: Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Kartengalerie: Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Die UVP für Magic: The Gathering | Der Hobbit™ werden wie folgt festgelegt:

Play-Booster: 6,99 USD

Sammler-Booster: 37,99 USD

Bundle: 69,99 USD

Geschenk-Bundle: 89,99 USD

Draft Night: 119,99 USD

Szenenbox: 41,99 USD

Wichtige Termine:

MagicCon: Amsterdam : 17.–19. Juli 2026

: 17.–19. Juli 2026 Magic: The Gathering | Der Hobbit™ bei der Gen Con : 30. Juli – 2. August

: 30. Juli – 2. August Prerelease-Events : 7.–13. August

: 7.–13. August Weltweites Tabletop-Release : 14. August

: 14. August Standard Showdown : 14. August – 24. September

: 14. August – 24. September Commander-Party, Runde 1 : 21.–27. August

: 21.–27. August Magic Spotlight: Der Hobbit™ in Brisbane : 28.–30. August

: 28.–30. August Erscheinungsdatum des Geschenk-Bundles : 4. September

: 4. September Magic Spotlight: Der Hobbit™ in Dallas : 4.–6. September

: 4.–6. September Magic Presents: Herz des Berges : 4.–10. September

: 4.–10. September Commander-Party, Runde 2: 18.–24. September

Deine Reise beginnt am 14. August

0029_MTGHOB_Main: An Unexpected Party

Erlebe erneut den Charme und die Wunder von Der Hobbit™ aus der Perspektive von Magic: The Gathering! Jede Karte ist von den ehrwürdigen Geschichten aus Mittelerde inspiriert und bringt die Abenteuer von Bilbo, Gandalf und den Zwergen in deine Magic-Partien. Jede Reise macht in guter Gesellschaft noch mehr Spaß, also mach dich mit deiner Gruppe auf den Weg, wenn Magic: The Gathering | Der Hobbit™ am 14. August 2026 erscheint. In der Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Kartengalerie kannst du dir alle kürzlich enthüllten Karten ansehen. Das Set erscheint am 14. August 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Das Abenteuer erreicht deinen Store

Es gibt keinen besseren Ort, um Magic: The Gathering | Der Hobbit™ zu feiern, als deinen Store. Sei bei den Festlichkeiten dabei und sichere dir besondere Promokarten, solange der Vorrat reicht.

0004_MTGHOB_EventPrm: Wood Elves

Der Standard Showdown ist deine Gelegenheit, deine Magic-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen! Für den ersten Platz jedes Events gibt es eine Promokarte Wood Elves als traditionelle Foilkarte mit einer Illustration von Ramza Psyru, solange der Vorrat reicht.

0002_MTGHOB_EventPrm: Bilbo, Luckwearer

Commander-Party-Events kombinieren den Spaß von Commander mit der fesselnden Welt von Der Hobbit™. Bei diesen Events erhalten Teilnehmende eine Promokarte Bilbo, Luckwearer, mit einer Illustration von Yigit Koroglu, solange der Vorrat reicht. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden.

0001_MTGHOB_EventPrm: An Unexpected Party

Begib dich auf die Suche nach großen Schätzen (und einer umwerfenden Promokarte) bei Magic Presents: Herz des Berges. Teilnehmende erhalten eine Promokarte An Unexpected Party als traditionelle Foilkarte mit einer Illustration von Tomas Duchek, solange der Vorrat reicht.

Solange du keine Gläser zerbrichst oder Teller zerschmetterst, bist du bei den Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Events in deinem Store herzlich willkommen. Wir werden in Zukunft mehr über diese Events und andere Mittelerde-Abenteuer verraten – behalte also DailyMTG und Magic.gg im Auge.

Spaß mit Boostern in Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Diejenigen unter euch, die nach Schätzen suchen, die eurer Sammlung würdig sind, erwartet in Magic: The Gathering | Der Hobbit™ eine wahre Schatzkammer voller „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke und schillernder Karten. Einige dieser Kartendrucke haben wir bereits auf der MagicCon: Las Vegas gezeigt, aber einige Geheimnisse schlummern noch unter dem Einsamen Berg – bis das Debüt des Sets näher rückt.

Smaug der Prächtige als Goldglanz-Kartendruck

0249_MTGHOB_Headline: Smaug the Magnificent

Unter dem Einsamen Berg thront der gefürchtete Drache Smaug auf seinem riesigen Schatz. Hol dir den berüchtigtsten Drachen Mittelerdes in deine Sammlung mit dieser glänzend goldenen Headliner-Karte Smaug der Prächtige. Dieses beeindruckende Sammlerstück stellt einen besonderen Foil-Kartendruck zur Schau, der Smaugs Größe und Pracht gerecht wird.

Es werden ungefähr 500 glänzend goldene Headliner-Karten Smaug der Prächtige gedruckt. Diese Version von Smaug dem Prächtigen ist ausschließlich in Sammler-Boostern erhältlich. Die Goldglanz-Versionen von Smaug dem Prächtigen können in Sammler-Boostern jeder beliebigen Sprache erscheinen, aber die Karte ist stets auf Englisch.

Mittelerde-Karten von zeitlosen Kunstschaffenden

0038_MTGHOB_MEClass: Tom Bombadil 0044_MTGHOB_MEClass: The One Ring

Im Jahr 2023 brachte Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™ Magic: The Gathering zum ersten Mal an einen der beliebtesten Fantasy-Schauplätze überhaupt. Um unsere Rückkehr zu Tolkiens Mythologie zu feiern, veröffentlichen wir 40 randlose Mittelerde-Karten von zeitlosen Kunstschaffenden. Jede dieser Karten stammt ursprünglich aus Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde und zeigt völlig neue randlose Illustrationen von geschätzten Fantasy-Kunstschaffenden.

Jedes Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Play-Booster- und Sammler-Booster-Display enthält einen Box-Topper mit 1 Mittelerde-Karte von zeitlosen Kunstschaffenden als traditionelle Foilkarte. Mittelerde-Karten von zeitlosen Kunstschaffenden als Nicht-Foilkarten und Surge-Foilkarten sind in Sammler-Boostern erhältlich.

Karten in zwergischer Sprache

0095_MTGHOB_AltLang: Arcane Signet

Wir stellen die Zwergensprache Mittelerdes auf einer besonderen Auswahl an Karten zur Schau! Unser Team hat 5 beliebte Magic-Karten originalgetreu in die Zwergensprache umgeschrieben. Jede Karte zeigt einen Moment aus Der Hobbit™, wie etwa dieses Arkane Petschaft, das das Zeichen zeigt, das in die Tür von Bilbos Hobbithöhle geritzt wurde.

Diese Karten sind ausschließlich in Sammler-Boostern erhältlich – als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten – und immer in zwergischer Sprache.

Buchumschlag-Karten

0243_MTGHOB_BkCover: Thorin, Mountain-king 0247_MTGHOB_BkCover: The Arkenstone

Der Hobbit™ ist vielen durch ein geliebtes Exemplar des Romans vertraut geworden, und wir haben die Kunst und Ästhetik dieser klassischen Bücher auf Buchumschlag-Karten ohne Rand zum Leben erweckt. Diese Karten zeigen stilisierte Illustrationen und einen neuen Kartenrand, der von Fantasy-Romanen inspiriert ist. Unsere Kunstschaffenden haben 10 Karten aus Magic: The Gathering | Der Hobbit™ neu interpretiert – von standhaften Helden bis hin zu Artefakten von immenser Macht.

Buchumschlag-Karten als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten kommen in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor. Buchumschlag-Karten als Surge-Foilkarten erscheinen ausschließlich in Sammler-Boostern.

Karten mit Drachenhort-Kartenrand

0229_MTGHOB_Hoard: Smaug the Magnificent 0235_MTGHOB_Hoard: My Precious

Häufe mit den Karten mit Drachenhort-Kartenrand einen eigenen Schatz mächtiger Relikte an. Jede Karte mit Drachenhort-Kartenrand hat einen speziellen Rahmen, der vom Drachen Smaug inspiriert ist – inklusive einer fehlenden Schuppe in der roten Version des Rahmens.

In Magic: The Gathering | Der Hobbit™ gibt es 25 Karten mit Drachenhort-Kartenrand. Karten mit Drachenhort-Kartenrand kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor. Surge-Foilkarten mit Drachenhort-Kartenrand erscheinen ausschließlich in Sammler-Boostern.

Mittelerde-Reise-Standardländer

0194_MTGHOB_JrnyLand: Plains 0195_MTGHOB_JrnyLand: Island 0196_MTGHOB_JrnyLand: Swamp 0197_MTGHOB_JrnyLand: Mountain 0198_MTGHOB_JrnyLand: Forest

Begleite Bilbo und seine Gefährten auf diesen Mittelerde-Reise-Standardländern mit großflächiger Illustration. Jedes Land zeigt eine beeindruckende Landschaft aus Der Hobbit™ – mit unserer fröhlichen Abenteuergruppe auf dem Weg durch Mittelerde.

Mittelerde-Reise-Standardländer als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten kommen in Play-Boostern vor. Jeder Sammler-Booster enthält ein Mittelerde-Reise-Standardland als traditionelle Foilkarte.

Jahreszeiten-Hobbit-Standardländer

0313_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Spring) 0314_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Summer) 0315_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Fall) 0316_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Winter)

„Erblicke endlich grüne Wiesen“ und kehre ins Auenland zurück, um dir wohlverdiente Ruhe zu gönnen. Die Jahreszeiten-Hobbit-Standardländer mit großflächiger Illustration zeigen das Auenland im Wandel der Jahreszeiten. Es gibt 4 verschiedene Jahreszeiten-Hobbit-Standardländer, bei denen es sich jeweils um eine Ebene handelt. Diese Länderkarten sind ausschließlich in Prerelease-Packs, Bundles und Geschenk-Bundles erhältlich.

Jedes Prerelease-Pack enthält 4 Jahreszeiten-Hobbit-Standardländer als Nicht-Foilkarten. Jedes Bundle enthält 4 Jahreszeiten-Hobbit-Standardländer als traditionelle Foilkarten. Jedes Geschenk-Bundle enthält 4 Jahreszeiten-Hobbit-Standardländer als Surge-Foilkarten. Jedes dieser Produkte enthält je 1 Exemplar jedes verschiedenen Jahreszeiten-Hobbit-Standardlands.

Produktdetails zu Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Play-Booster

Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Play-Booster-Display

Jedes Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Play-Booster-Display enthält 30 Play-Booster und 1 Box-Topper mit einer Mittelerde-Karte von zeitlosen Kunstschaffenden als traditionelle Foilkarte. Jeder Play-Booster enthält Folgendes:

14 Magic: The Gathering Karten 7 häufige Karten 3 nicht ganz so häufige Karten 1 Wildcard beliebiger Seltenheit 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte 1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit 1 Länderkarte

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als Nicht-Foilkarte

Sammler-Booster

Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Sammler-Booster-Display

Jedes Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sammler-Booster-Display enthält 12 Sammler-Booster und 1 Box-Topper mit einer Mittelerde-Karte von zeitlosen Kunstschaffenden als traditionelle Foilkarte. Jeder Sammler-Booster enthält Folgendes:

15 Magic: The Gathering Karten 5 häufige traditionelle Foilkarten 3 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten 1 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarte oder Surge-Foilkarte 1 Mittelerde-Reise-Standardland als traditionelle Foilkarte 2 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten 2 „Spaß mit Boostern“-Karten als Nicht-Foilkarten 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als Foilkarte

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als Nicht-Foilkarte

Box-Topper

Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Box-Topper

Jeder Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Box-Topper enthält 1 Mittelerde-Karte von zeitlosen Kunstschaffenden als traditionelle Foilkarte.

Bundles

Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Bundle

Jedes Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Bundle enthält Folgendes:

9 Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Play-Booster

| Play-Booster 4 Jahreszeiten-Hobbit-Standardländer als traditionelle Foilkarten mit großflächiger Illustration

15 Standardländer als traditionelle Foilkarten Darunter 5 Mittelerde-Reise-Standardländer mit großflächiger Illustration

15 Standardländer als Nicht-Foilkarten Darunter 5 Mittelerde-Reise-Standardländer mit großflächiger Illustration

1 Promokarte als traditionelle Foilkarte

2 Regelreferenzkarten

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

Geschenk-Bundles

Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Geschenk-Bundle

Das Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Geschenk-Bundle erscheint am 4. September 2026. Jedes Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Geschenk-Bundle enthält Folgendes:

9 Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Play-Booster

| Play-Booster 1 Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sammler-Booster

| Sammler-Booster 4 Jahreszeiten-Hobbit-Standardländer als Surge-Foilkarten mit großflächiger Illustration

15 Standardländer als traditionelle Foilkarten Darunter 5 Mittelerde-Reise-Standardländer mit großflächiger Illustration

15 Standardländer als Nicht-Foilkarten Darunter 5 Mittelerde-Reise-Standardländer mit großflächiger Illustration

1 Promokarte als traditionelle Foilkarte

2 Regelreferenzkarten

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

Draft Night

Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Draft Night

Jede Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Draft Night enthält Folgendes:

12 Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Play-Booster

| Play-Booster 1 Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Sammler-Booster

| Sammler-Booster 90 Standardländer als Nicht-Foilkarten

10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

1 Draft-Beilage

Szenenboxen

Crack the Plates

Szenenbox Treasures of Smaug

Szenenbox

Jede Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Szenenbox enthält Folgendes:

3 Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Play-Booster

| Play-Booster 6 Szenenkarten als traditionelle Foilkarten ohne Rand

6 Artwork-Karten

1 Aufsteller

Prerelease-Packs

Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Prerelease-Pack

Jedes Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Play-Booster

| Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

4 Jahreszeiten-Hobbit-Standardländer mit großflächiger Illustration als Nicht-Foilkarten

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint am 14. August

Magics zweites Frühstück der Mittelerde-Abenteuer steht mit Magic: The Gathering | Der Hobbit™ kurz bevor! Alle kürzlich enthüllten Karten kannst du in der Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Kartengalerie erkunden. Wir werden in Zukunft noch mehr über dieses Set verraten – darunter auch über das für 2027 geplante Schlacht der fünf Heere Co-op-Kit – also behalte DailyMTG und unsere Social-Media-Seiten im Auge.

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint am 14. August 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.