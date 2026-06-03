Wo du Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes spielen kannst
Die Macht des Marvel-Universums kommt zu Magic! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes vereint zwei gewaltige Welten zu einem kolossalen Crossover. Die Comic-Action beginnt in deinem Store und breitet sich über die ganze Welt aus. Wenn du im Marvel-Universum anfangen möchtest, Magic zu spielen, oder deine Reise an der Seite deiner Lieblings-Superhelden fortsetzen möchtest, bist du hier richtig!
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes erscheint am 26. Juni 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.
Lerne, wie man spielt, mit Avengers Academy
(12.–18. Juni)
Beginne deinen Weg zum Superhelden bei Avengers Academy! Diese Events, die in teilnehmenden Stores in den USA und Kanada stattfinden, sind deine erste Chance, mit Karten aus Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes zu spielen. Dieses neue Event ist die perfekte Art, deinen Freundeskreis mit der Macht des Marvel-Universums in der Welt von Magic willkommen zu heißen.
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Avengers Academy soll neuen Spielenden dabei helfen, Magic mit jemand Erfahrenem im Team zu erlernen. Spielende erhalten ein Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Willkommens-Deck und spielen in einem Team in Two-Headed Giant Matches. Die beiden Mitglieder deines Teams spielen jeweils mit einem deiner 30-Karten-Halbdecks. Nach dem Event kannst du deine beiden Halbdecks miteinander kombinieren, um ein zweifarbiges Deck mit 60 Karten zu bauen.
Nachdem du dein Training bei Avengers Academy abgeschlossen hast, solltest du dich unbedingt für das Two-Headed Giant Prerelease-Event deines Stores in der darauffolgenden Woche anmelden. Wenn du dich für beide Events anmeldest, erhältst du bei deinem Two-Headed Giant Prerelease-Event ein Paar Loki-Hörner zum Aufsetzen (erhältlich, solange der Vorrat reicht). Sieh es als Dankeschön dafür, dass du den Schabernack mitmachst. Wenn sich dein Store frühzeitig für Avengers Academy angemeldet hat, erhältst du außerdem einen Kordelzugbeutel und einen doppelseitigen Held // Schurke Spielstein, solange der Vorrat reicht.
Folge dem Ruf der mächtigsten Helden der Erde und melde dich noch heute für Avengers Academy an! Kontaktiere deinen Store für weitere Details zu diesen Events.
Prerelease-Events
(19.–25. Juni)
Die Vorfreude wächst weiter bei Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Prerelease-Events! Das ist der perfekte Start in eine Magic-Saison mit Superkräften. Neue Spielende können sich auf Casual-Partien Magic freuen, während erfahrene im Freundeskreis die vielen neuen Karten und Mechaniken testen können.
Prerelease-Pack
Beim Prerelease-Event erhältst du ein Prerelease-Pack. Du baust ein Sealed-Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs und einer beliebigen Anzahl von Standardländern. Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:
- 6 Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Play-Booster
- 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte
- 1 Deckbox
- 1 Spindown-Lebenspunktezähler (in einer von fünf Farben)
Für Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes können Stores traditionelle Prerelease-Events veranstalten, bei denen die Spielenden jeweils gegen eine andere Person pro Partie spielen, oder sie können Two-Headed Giant Prerelease-Events veranstalten. Two-Headed Giant ist ein besonderes Format, in dem du und ein Teammitglied gegen ein anderes Team aus zwei Spielenden antretet. Das ist eine großartige Möglichkeit, jemandem das Spielen beizubringen oder es zu erlernen, besonders, wenn du von einem Avengers Academy Event kommst.
Prerelease-Events beginnen am 19. Juni 2026. Melde dich noch heute für die Prerelease-Events bei deinem Store an!
Lerne, wie man spielt, mit Magic Academy
(26. Juni – 6. August)
Werde mächtig in Magic mit Magic Academy Events in deinem Store. Diese Events sind ähnlich wie Avengers Academy und bieten damit eine solide Einführung in Magic und seine Zusammenarbeit mit Marvel.
Es gibt zwei Arten von Magic Academy Events. Learn to Play Events richten sich an Spielende, die gerade erst mit Magic anfangen. Bei diesen Events werden dieselben Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Willkommens-Decks verwendet wie bei Avengers Academy Events. Außerdem erhalten ausgewählte Stores in Nordamerika, Lateinamerika, Japan, Europa, dem Nahen Osten und Afrika für diese Events Exemplare der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Einsteigerbox.
Bei den Deck Building Events lernst du, wie du aus sechs Play-Boostern ein eigenes Deck zusammenstellst. Zu Beginn des Events schaust du dir ein kurzes Tutorial-Video an und baust dann ein eigenes Deck aus dem Inhalt deiner Play-Booster.
Erweitere dein Wissen über Magic und deine Sammlung mit Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Erkundige dich bei deinem Store nach weiteren Informationen zu dessen Magic Academy Events!
Standard Showdown
(26. Juni – 6. August)
Stürze dich in deinem Store mit Standard Showdown Events in die Action. Bringe deine Lieblingskarten aus Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes in Standard und präsentiere die Macht des Marvel-Universums!
Für den ersten Platz bei jedem Standard Showdown Event gibt es (sobald die betreffende Person nicht mehr manisch kichert, nachdem sie ihre Konkurrenz vernichtet hat) eine Promokarte Dark Deed als traditionelle Foilkarte mit einer Illustration von Jason Smith, solange der Vorrat reicht. Kontaktiere deinen Store für mehr Informationen über die Standard Showdown Events.
Two-Headed Giant Commander Night
(26. Juni – 6. August)
Was ist besser als ein Superheld? Zwei Superhelden, besonders wenn sie bei Two-Headed Giant Commander Nights im Team spielen! Dies ist eine großartige Möglichkeit, deine heldenhaften Eskapaden mit deinem Teammitglied von Avengers Academy und dem Prerelease fortzusetzen.
Bei diesen Events gibt es zwei Promokarten: eine Promokarte Echo, Perceptive Prodigy, mit einer Illustration von Alessandra Pisano oder eine Promokarte Mister Fantastic, Reed Richards, mit einer Illustration von Tyler Walpole. Diese Promokarten sind verfügbar, solange der Vorrat reicht. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden. Erkundige dich bei deinem Store, welche Promokarte dort ausgegeben wird.
Magic Spotlight: Marvel Super Heroes
(26.–28. Juni und 24.–26. Juli)
Verdiene dir Promokarten, eine atemberaubende Trophäe und Einladungen zur Pro Tour bei Magic Spotlight: Marvel Super Heroes! Das Hauptevent von Magic Spotlight: Marvel Super Heroes wird als Team Limited durchgeführt: ein beliebtes Spielformat. Versammle dein Dreierteam und mach dich bereit, denn die Spotlight Series geht weiter in Las Vegas, Nevada, vom 26. bis 28. Juni, und in Brüssel vom 24. bis 26. Juli!
Jedes Magic Spotlight: Marvel Super Heroes Event bietet einen Preispool von 60.000 USD. Jedes Mitglied jedes teilnehmenden Teams erhält eine Nicht-Foil-Promokarte Elektra, Daughter of the Hand, mit einer Illustration von Alessandra Pisano. Die Teams unter den Top 48 erhalten diese Promokarte als traditionelle Foilkarte.
Über diese verstohlene und atemberaubende Promokarte hinaus wetteifern Spielende auch um ein paar ganz besondere Preise. Jedes Mitglied der Teams unter den Top 4 bei jedem Event erhält eine Einladung zur ersten Pro Tour 2027, sodass bei jedem Event insgesamt zwölf Einladungen vergeben werden. Schließlich erhält jedes Mitglied des insgesamt siegreichen Teams eine von East Continental Gems hergestellte Infinity-Handschuh-Trophäe. Diese neun Zoll hohe Bronzetrophäe in Sammlerqualität hat eine Einfassung aus 18-karätigem Gold und fünf vertiefte Bronze-Fingerknöchel. Jede Trophäe ist außerdem mit einem atemberaubenden gelben ovalen Gelbquarz-Schmuckstein (10 x 8 Millimeter) besetzt – handverlesen von Edelsteinexperten –, der ungefähr 3 Karat wiegt und den Gedankenstein darstellt. Diese Art von Trophäe hat letztes Jahr bei unserem Magic Spotlight: Spider-Man Premiere gefeiert, und wir freuen uns darauf, mehr Infinity-Handschuhe in den Händen der besten Magic-Spielenden zu sehen (und hoffentlich weit, weit entfernt von jeglichen wahnsinnigen Titanen).
Commander-Party
(3.–9. Juli und 31. Juli –6. August)
Wir schmeißen eine Party, und du und das Marvel-Universum seid eingeladen! Commander-Party-Events bringen fantasievolle Regeln in deine Commander-Partien. Bringe dein Lieblings-Commander-Deck mit, versammle deinen Pod und mach dich bereit, die Macht der Infinity-Steine zu nutzen.
▲ Click to See Super Hero Cards
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Für diese Runde wählen Spielende einen von sechs Superhelden aus. Jeder Superheld gibt dir einen besonderen Bonus, der den Kräften des betreffenden Charakters entspricht. Zu Beginn hast du nur ein paar kleine Vorteile, aber nach Zug 3 wird es kosmisch.
Ab dem dritten Zug der zuerst spielenden Person wird jeweils zu Beginn des eigenen Endsegments mit einem sechsseitigen Würfel gewürfelt. Das Ergebnis dieses Würfelwurfs löst die Fähigkeit des entsprechenden Infinity-Steins aus (was manchmal schmerzhaft ist, wie meist bei unermesslicher Macht). Sobald drei Infinity-Marken auf deinem Superhelden liegen, erhältst du Zugang zu dessen Infinity-Fähigkeit.
Commander-Party-Teilnehmende erhalten die oben beschriebene Promokarte Echo, Perceptive Prodigy, oder Mister Fantastic, Reed Richards, solange der Vorrat reicht. Kontaktiere deinen Store für weitere Details zu dortigen Commander-Party-Events!
Magic Presents: Gott des Schabernacks
(17.–23. Juli)
Die Geißel von Asgard ist gekommen, um bei Magic Presents: Gott des Schabernacks Chaos, Katastrophen und Commander in deinen Store zu bringen! Versammle ein Dreierteam, um gegen eine Person anzutreten, die die Rolle des Loki spielt.
Passend zur Rolle als Gott des Schabernacks beginnt die Person, die Loki spielt, mit 60 Lebenspunkten und hat Zugang zu „Lokis Tricks“, einer Reihe von besonderen Fähigkeiten, um für Chancengleichheit zu sorgen. Wer Loki spielt, kann pro Zug eine dieser Fähigkeiten aktivieren und legt dazu eine Schabernack-Marke auf eine Fähigkeit, auf der noch keine Schabernack-Marke liegt. Was für ein unglaublicher Schabernack! Die anderen drei Spielenden arbeiten zusammen, um Loki zu besiegen. Sie führen einen einzelnen gemeinsamen Zug aus (ähnlich wie beim Format Erzfeind-Commander) und teilen sich einen Lebenspunktestand, der bei 60 beginnt.
0006_MTGMSH_PlyPromo: Hellcat, Undying Vigilante
Alle Teilnehmenden, ob Loki oder nicht, erhalten eine Promokarte Hellcat, Undying Vigilante, als traditionelle Foilkarte mit einer Illustration von David Talaski, solange der Vorrat reicht. Sei beim Schabernack dabei und melde dich für Magic Presents: Gott des Schabernacks in deinem Store an.
MagicCon: Amsterdam und Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
(17.–19. Juli)
Die MagicCon kehrt nach Europa zurück, und sie bringt die Macht des Marvel-Universums mit! Besuche uns für ein Wochenende voller Magic im RAI Amsterdam. Triff deine liebsten Magic-Creators und -Kunstschaffenden, spiele bei besonderen Events und erlebe das neueste von Magic selbst. Es gibt keinen besseren Ort für einen Magic-Super-Fan als die MagicCon.
Bei der MagicCon: Amsterdam findet außerdem die Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes statt, unsere dritte Pro Tour des Jahres! Qualifizierte Teilnehmende aus der ganzen Welt kämpfen um ihren Anteil am Event-Preispool von 500.000 USD. Bei diesem Event gibt es die Formate Modern Constructed und Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Boosterdraft. Das Top-8-Playoff am Sonntag wird als Boosterdraft gespielt, du kannst dich also auf den Draft mit dem höchsten Einsatz des Jahres freuen!
Zusätzlich zum Preispool von 500.000 USD kämpfen Spielende auch um Einladungen zur Magic World Championship 32 und die atemberaubende Pro Tour Trophäe. Wie bei jeder Pro Tour und der World Championship 2026 erhalten alle Teilnehmenden eine Nicht-Foil-Promokarte Tamiyo, Inquisitive Student, mit einer Illustration von Ampreh. Aber Moment! Eine zweite Promokarte saust auf die Bühne, denn Teilnehmende erhalten auch eine Nicht-Foil-Promokarte Quicksilver, Brash Blur, mit einer Illustration von Junggeun Yoon. Spielende, die bei dieser Pro Tour die Top 32 erreichen, erhalten außerdem Exemplare dieser Promokarten als traditionelle Foilkarten.
Zugangspässe sind jetzt erhältlich! Sichere dir deinen Platz bei der MagicCon: Amsterdam und mach dich bereit, alles zu feiern, was du an Magic liebst.
CommandFests in den USA, China und Japan
(3.–5. Juli und 11.–12. Juli)
Wir haben kürzlich das CommandFest-Lineup für 2026 angekündigt! Dies sind riesige Events, die weltweit stattfinden und alles feiern, was Fans an Commander lieben. Neben zahlreichen Gelegenheiten, Commander zu spielen, kannst du auch Kunstschaffende und Content Creators treffen, exklusive Promokarten ergattern und mehr!
Promokarten Fyndhorn Elves mit Illustration von Julie Dillon werden bei den CommandFests 2026 sowohl als Nicht-Foil- als auch als traditionelle Foilkarten erhältlich sein. Diese Promokarten sind beim Kauf eines Zugangspasses erhältlich, solange der Vorrat reicht, also kontaktiere den Veranstalter des Events für weitere Details. CommandFests finden zwar das ganze Jahr über statt, aber wir möchten hier die CommandFests hervorheben, die während der Release-Saison von Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes veranstaltet werden. Weitere Informationen über diese Events und andere CommandFests findest du in diesem Artikel.
- 3.–5. Juli 2026 in Tacoma, Washington – präsentiert von Laughing Dragon
- 11.–12. Juli 2026 in Shanghai, China – präsentiert von Kadou
- 12. Juli 2026, in Osaka, Japan – präsentiert von Hareruya
Bevorstehende Regional Championship Qualifier
(Runde endet am 2. August)
Die neueste Runde der Regional Championship Qualifier (RCQs) neigt sich dem Ende zu. Alle WPN-Stores und Destination-Event-Veranstalter werden in diesem Zeitfenster RCQs durchführen, die zur kommenden Runde der Regional Championships für 2026–27 führen. RCQs in Stores werden in den Formaten Limited oder Modern Constructed ausgerichtet, während größere „Destination“-RCQs andere Formate beinhalten können.
Alle Teilnehmenden an Regional Championship Qualifiern während dieser Runde erhalten eine Nicht-Foil-Promokarte Ancient Stirrings mit Illustration von SimzArt, solange der Vorrat reicht. Die Bestplatzierten erhalten außerdem eine Nicht-Foil-Promokarte Sowing Mycospawn mit Illustration von Nathan Jurevicius. Spielende, die sich für eine Regional Championship qualifizieren, erhalten außerdem ein Exemplar der Promokarte Sowing Mycospawn als traditionelle Foilkarte, solange der Vorrat reicht.
Die Verfügbarkeit der Promokarten kann je nach Region variieren und Änderungen liegen im Ermessen von Wizards of the Coast. Kontaktiere den Veranstalter deines RCQ für weitere Details über dessen Events und Promokarten. Außerdem werden wir bald weitere Details zur nächsten Runde der RCQs (wie diese tollen Promokarten) enthüllen, also bleib dran!
Stelle deine Decks zusammen und stürze dich in den Kampf
Egal, wo du Magic spielst oder wie lange du schon spielst, bei diesen Events ist für jeden Superhelden Platz. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie du gegen deine Feinde antrittst und neue Verbündete gewinnst, während du den Spaß von Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes erlebst.
Weitere Informationen zu diesen Event erhältst du beim Veranstalter des jeweiligen Events. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes erscheint am 26. Juni 2026, und die Prerelease-Events beginnen am 19. Juni. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.