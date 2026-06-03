Die Macht des Marvel-Universums kommt zu Magic! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes vereint zwei gewaltige Welten zu einem kolossalen Crossover. Die Comic-Action beginnt in deinem Store und breitet sich über die ganze Welt aus. Wenn du im Marvel-Universum anfangen möchtest, Magic zu spielen, oder deine Reise an der Seite deiner Lieblings-Superhelden fortsetzen möchtest, bist du hier richtig!

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes erscheint am 26. Juni 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Lerne, wie man spielt, mit Avengers Academy

(12.–18. Juni)

Beginne deinen Weg zum Superhelden bei Avengers Academy! Diese Events, die in teilnehmenden Stores in den USA und Kanada stattfinden, sind deine erste Chance, mit Karten aus Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes zu spielen. Dieses neue Event ist die perfekte Art, deinen Freundeskreis mit der Macht des Marvel-Universums in der Welt von Magic willkommen zu heißen.

Willkommens-Deck

(Weiß) Willkommens-Deck

(Blau) Willkommens-Deck

(Schwarz) Willkommens-Deck

(Rot) Willkommens-Deck

(Grün)

Avengers Academy soll neuen Spielenden dabei helfen, Magic mit jemand Erfahrenem im Team zu erlernen. Spielende erhalten ein Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Willkommens-Deck und spielen in einem Team in Two-Headed Giant Matches. Die beiden Mitglieder deines Teams spielen jeweils mit einem deiner 30-Karten-Halbdecks. Nach dem Event kannst du deine beiden Halbdecks miteinander kombinieren, um ein zweifarbiges Deck mit 60 Karten zu bauen.

Nachdem du dein Training bei Avengers Academy abgeschlossen hast, solltest du dich unbedingt für das Two-Headed Giant Prerelease-Event deines Stores in der darauffolgenden Woche anmelden. Wenn du dich für beide Events anmeldest, erhältst du bei deinem Two-Headed Giant Prerelease-Event ein Paar Loki-Hörner zum Aufsetzen (erhältlich, solange der Vorrat reicht). Sieh es als Dankeschön dafür, dass du den Schabernack mitmachst. Wenn sich dein Store frühzeitig für Avengers Academy angemeldet hat, erhältst du außerdem einen Kordelzugbeutel und einen doppelseitigen Held // Schurke Spielstein, solange der Vorrat reicht.

Folge dem Ruf der mächtigsten Helden der Erde und melde dich noch heute für Avengers Academy an! Kontaktiere deinen Store für weitere Details zu diesen Events.

Prerelease-Events

(19.–25. Juni)

Die Vorfreude wächst weiter bei Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Prerelease-Events! Das ist der perfekte Start in eine Magic-Saison mit Superkräften. Neue Spielende können sich auf Casual-Partien Magic freuen, während erfahrene im Freundeskreis die vielen neuen Karten und Mechaniken testen können.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Prerelease-Pack

Beim Prerelease-Event erhältst du ein Prerelease-Pack. Du baust ein Sealed-Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs und einer beliebigen Anzahl von Standardländern. Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Play-Booster

| Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (in einer von fünf Farben)

Für Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes können Stores traditionelle Prerelease-Events veranstalten, bei denen die Spielenden jeweils gegen eine andere Person pro Partie spielen, oder sie können Two-Headed Giant Prerelease-Events veranstalten. Two-Headed Giant ist ein besonderes Format, in dem du und ein Teammitglied gegen ein anderes Team aus zwei Spielenden antretet. Das ist eine großartige Möglichkeit, jemandem das Spielen beizubringen oder es zu erlernen, besonders, wenn du von einem Avengers Academy Event kommst.

Prerelease-Events beginnen am 19. Juni 2026. Melde dich noch heute für die Prerelease-Events bei deinem Store an!

Lerne, wie man spielt, mit Magic Academy

(26. Juni – 6. August)

Werde mächtig in Magic mit Magic Academy Events in deinem Store. Diese Events sind ähnlich wie Avengers Academy und bieten damit eine solide Einführung in Magic und seine Zusammenarbeit mit Marvel.

Es gibt zwei Arten von Magic Academy Events. Learn to Play Events richten sich an Spielende, die gerade erst mit Magic anfangen. Bei diesen Events werden dieselben Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Willkommens-Decks verwendet wie bei Avengers Academy Events. Außerdem erhalten ausgewählte Stores in Nordamerika, Lateinamerika, Japan, Europa, dem Nahen Osten und Afrika für diese Events Exemplare der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Einsteigerbox.

Bei den Deck Building Events lernst du, wie du aus sechs Play-Boostern ein eigenes Deck zusammenstellst. Zu Beginn des Events schaust du dir ein kurzes Tutorial-Video an und baust dann ein eigenes Deck aus dem Inhalt deiner Play-Booster.

Erweitere dein Wissen über Magic und deine Sammlung mit Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Erkundige dich bei deinem Store nach weiteren Informationen zu dessen Magic Academy Events!

Standard Showdown

(26. Juni – 6. August)

Stürze dich in deinem Store mit Standard Showdown Events in die Action. Bringe deine Lieblingskarten aus Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes in Standard und präsentiere die Macht des Marvel-Universums!

0003_MTGMSH_PlyPromo: Dark Deed

Für den ersten Platz bei jedem Standard Showdown Event gibt es (sobald die betreffende Person nicht mehr manisch kichert, nachdem sie ihre Konkurrenz vernichtet hat) eine Promokarte Dark Deed als traditionelle Foilkarte mit einer Illustration von Jason Smith, solange der Vorrat reicht. Kontaktiere deinen Store für mehr Informationen über die Standard Showdown Events.

Two-Headed Giant Commander Night

(26. Juni – 6. August)

Was ist besser als ein Superheld? Zwei Superhelden, besonders wenn sie bei Two-Headed Giant Commander Nights im Team spielen! Dies ist eine großartige Möglichkeit, deine heldenhaften Eskapaden mit deinem Teammitglied von Avengers Academy und dem Prerelease fortzusetzen.

0001_MTGMSH_PlyPromo: Echo, Perceptive Prodigy 0002_MTGMSH_PlyPromo: Mister Fantastic, Reed Richards

Bei diesen Events gibt es zwei Promokarten: eine Promokarte Echo, Perceptive Prodigy, mit einer Illustration von Alessandra Pisano oder eine Promokarte Mister Fantastic, Reed Richards, mit einer Illustration von Tyler Walpole. Diese Promokarten sind verfügbar, solange der Vorrat reicht. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden. Erkundige dich bei deinem Store, welche Promokarte dort ausgegeben wird.

Magic Spotlight: Marvel Super Heroes

(26.–28. Juni und 24.–26. Juli)

Verdiene dir Promokarten, eine atemberaubende Trophäe und Einladungen zur Pro Tour bei Magic Spotlight: Marvel Super Heroes! Das Hauptevent von Magic Spotlight: Marvel Super Heroes wird als Team Limited durchgeführt: ein beliebtes Spielformat. Versammle dein Dreierteam und mach dich bereit, denn die Spotlight Series geht weiter in Las Vegas, Nevada, vom 26. bis 28. Juni, und in Brüssel vom 24. bis 26. Juli!

0004_MTGMSH_PlyPromo: Elektra, Daughter of the Hand

Jedes Magic Spotlight: Marvel Super Heroes Event bietet einen Preispool von 60.000 USD. Jedes Mitglied jedes teilnehmenden Teams erhält eine Nicht-Foil-Promokarte Elektra, Daughter of the Hand, mit einer Illustration von Alessandra Pisano. Die Teams unter den Top 48 erhalten diese Promokarte als traditionelle Foilkarte.

Über diese verstohlene und atemberaubende Promokarte hinaus wetteifern Spielende auch um ein paar ganz besondere Preise. Jedes Mitglied der Teams unter den Top 4 bei jedem Event erhält eine Einladung zur ersten Pro Tour 2027, sodass bei jedem Event insgesamt zwölf Einladungen vergeben werden. Schließlich erhält jedes Mitglied des insgesamt siegreichen Teams eine von East Continental Gems hergestellte Infinity-Handschuh-Trophäe. Diese neun Zoll hohe Bronzetrophäe in Sammlerqualität hat eine Einfassung aus 18-karätigem Gold und fünf vertiefte Bronze-Fingerknöchel. Jede Trophäe ist außerdem mit einem atemberaubenden gelben ovalen Gelbquarz-Schmuckstein (10 x 8 Millimeter) besetzt – handverlesen von Edelsteinexperten –, der ungefähr 3 Karat wiegt und den Gedankenstein darstellt. Diese Art von Trophäe hat letztes Jahr bei unserem Magic Spotlight: Spider-Man Premiere gefeiert, und wir freuen uns darauf, mehr Infinity-Handschuhe in den Händen der besten Magic-Spielenden zu sehen (und hoffentlich weit, weit entfernt von jeglichen wahnsinnigen Titanen).

Commander-Party

(3.–9. Juli und 31. Juli –6. August)

Wir schmeißen eine Party, und du und das Marvel-Universum seid eingeladen! Commander-Party-Events bringen fantasievolle Regeln in deine Commander-Partien. Bringe dein Lieblings-Commander-Deck mit, versammle deinen Pod und mach dich bereit, die Macht der Infinity-Steine zu nutzen.