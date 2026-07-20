Mach dich mit abenteuerlustiger Stimmung und deinen engsten Zwergenfreunden auf zu Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Events! Magics Rückkehr nach Mittelerde ist voller Wunder und Skurrilität, und du kannst all diese Freuden und mehr persönlich in deinem Store erleben. Hier ist für alle etwas dabei, also sei bei den Events dabei, die dich besonders ansprechen!

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint weltweit am 14. August 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ bei der Gen Con

(30. Juli – 2. August)

Betritt die sagenumwobenen Hallen von Indianapolis und erlebe Magic: The Gathering | Der Hobbit™ bei der Gen Con! Das ist deine erste Gelegenheit, mit dem Set zu spielen und alles zu sehen, was unsere Rückkehr nach Mittelerde zu bieten hat. Sei bei unseren Pre-Prerelease-Events mit Magic: The Gathering | Der Hobbit™ dabei, darunter ein besonderes Familien-Brunch-Event.

0005_MTGHOB_EventPrm: Tom, Bert, and William

Spielende, die an einem Pre-Prerelease-Event bei der Gen Con teilnehmen, erhalten ein Exemplar der Promokarte Tom, Bert, and William als traditionelle Foilkarte mit Illustration von Narendra Adi, solange der Vorrat reicht. Spielende können sie auch durch andere Herausforderungen vor Ort erhalten. Weitere Details werden auf der Website der Gen Con zu finden sein! Neben unseren gewöhnlichen Spiel-Events werden wir außerdem mehrere Demos zum Erlernen des Spiels für neue Spielende, ein Panel, bei dem das Design-Team des Sets einen Blick hinter die Kulissen gewährt, und noch viel mehr veranstalten! Menschen, Hobbits und Elben jedes Alters kommen auf ihre Kosten, also bring deinen Freundeskreis und deine Familie mit und habe jede Menge Spaß.

Falls du zur Gen Con reist, melde dich noch heute für diese Events an.

Prerelease-Events

(7.–13. August)

Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Prerelease-Pack

Es heißt zwar, ein Zauberer käme nie zu früh, aber bei Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Prerelease-Events kannst du im Voraus mit diesem Set spielen! Prerelease-Events sind das offizielle Tabletop-Release des Sets in deinem Store und bieten eine lockere, freundliche Umgebung, wo Spielende aller Erfahrungsstufen zusammenkommen, um ein neues Release zu feiern.

Du erhältst ein Prerelease-Pack und baust aus dem Inhalt und einer beliebigen Anzahl an Standardländern ein Sealed-Deck mit 40 Karten. Dann spielst du Casual-Magic-Partien gegen die anderen Teilnehmenden. Mach dir keinen Kopf darum, ob du das ausgeklügeltste, optimierteste Deck spielst. Hier stehen der Spaß und das Entdecken deiner Lieblingsstrategie im Vordergrund! Rede mit den anderen Prerelease-Teilnehmenden, erfahre, was sie an Mittelerde am liebsten mögen, und am Ende des Events gehst du vielleicht nicht nur mit neuen Karten, sondern auch mit neuen Freundschaften nach Hause!

Bevor die Events in Stores am 7. August losgehen, werden wir einen Leitfaden zum Zusammenstellen von Prerelease-Decks für Magic: The Gathering | Der Hobbit™ veröffentlichen. Melde dich noch heute für das Prerelease-Event deines Stores an und sichere dir deinen Platz in der Schlacht um Mittelerde!

Lerne, wie man spielt, mit Magic Academy

(14. August – 24. September)

Nimm deinen Freundeskreis und deine Familie auf ein unvergessliches Abenteuer mit, indem du ihnen beibringst, Magic zu spielen! Du brauchst nicht einmal einen uralten Zauberer, um dich einzuweisen – alles, was du brauchst, sind die Magic Academy Events deines Stores. Diese Events werden in Stores veranstaltet und geben Abenteuerlustigen die Mittel und das Wissen an die Hand, um mit Magic anzufangen – oder, falls sie nach einer Pause zum Spiel zurückkehren, um ihre Liebe zum besten Sammelkartenspiel der Welt neu zu entfachen.

Willkommens-Deck

(Weiß) Willkommens-Deck

(Blau) Willkommens-Deck

(Schwarz) Willkommens-Deck

(Rot) Willkommens-Deck

(Grün)

Es gibt zwei Arten von Magic Academy Events. Learn to Play Events richten sich an Spielende, die gerade erst mit Magic anfangen. Diese Events verwenden die Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Willkommens-Decks, in denen du alle deine Lieblings-Hobbits, -Zwerge und mehr finden kannst. Bei den Deck Building Events lernen die Spielenden, wie sie aus sechs Play-Boostern ein Deck zusammenstellen können. Zu Beginn des Events schauen sie sich ein kurzes Tutorial-Video an und bauen dann ein eigenes Deck aus dem Inhalt ihrer Play-Booster.

Falls du eine Person kennst, die Magic lieben würde, ist dies deine Gelegenheit, ihr das Beste am Spiel näherzubringen. Erkundige dich bei deinem Store nach weiteren Informationen zu dessen Magic Academy Events und dazu, wie du deinem Freundeskreis Magic beibringen kannst!

Two-Headed Giant Commander Night

(14. August – 24. September)

Eine Reise mit einer befreundeten Person macht doppelt so viel Spaß und wir bringen dieses Gefühl der Gemeinschaft in die Two-Headed Giant Commander Night ein! Melde dich mit einer befreundeten Person an oder lass dich in deinem Store einer anderen teilnehmenden Person zuweisen und schon kannst du anfangen, Casual-Multiplayer-Commander-Partien zu spielen.

0002_MTGHOB_EventPrm: Bilbo, Luckwearer

Teilnehmende erhalten eine Promokarte Bilbo, Luckwearer, mit einer Illustration von Yigit Koroglu, solange der Vorrat reicht. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden. Zusätzliche Preise werden nach Ermessen deines Stores vergeben, also kontaktiere ihn für weitere Details.

Standard Showdown

(14. August – 24. September)

Glaubst du, du hast das Zeug, undenkbaren Widrigkeiten zum Trotz zu triumphieren? Bring dein bestes Standard-Deck und heroischen Kampfgeist mit zum Standard Showdown deines Stores, um Ruhm und eine besondere Promokarte zu ringen! Bei diesen Events steht Standard Constructed im Mittelpunkt und sie warten mit einem kompetitiveren Umfeld auf als durchschnittliche Events.

0004_MTGHOB_EventPrm: Wood Elves

Die Waldelfen sind zurück in Standard! Wir feiern die Rückkehr dieser ländersuchenden Wohltäter*innen mit der Standard Showdown Promokarte dieser Saison. Für den ersten Platz jedes Standard Showdown Events gibt es eine Promokarte Wood Elves als traditionelle Foilkarte mit einer Illustration von Ramza Psyru, solange der Vorrat reicht. Kontaktiere deinen Store für mehr Informationen über die Standard Showdown Events.

Commander-Party

(21.–27. August und 18.–24. September)

Jene, die mutig (oder töricht) genug sind, um schlimmstenfalls den Zorn des Drachen Smaug auf sich zu ziehen, sollten sich zu den Commander-Party-Events für Magic: The Gathering | Der Hobbit™ ihres Stores begeben! Diese Events kombinieren das Gameplay von Commander, das du kennst und liebst, mit einem besonderen Regelsatz, der deine Partien nach Mittelerde versetzt.

Wenn die Partie beginnt, besucht du und deine Abenteurergruppe berühmte Schauplätze aus Der Hobbit™. An jedem dieser Schauplätze könnt ihr eine Entscheidung treffen und besondere Belohnungen einstreichen, die euch während der Partie helfen. Sobald ihr den Einsamen Berg erreicht, fangt ihr an, vom Hort des Drachen Smaug zu stehlen und langsam Reichtümer anzuhäufen, riskiert aber dadurch, dessen Zorn auf euch zu ziehen.