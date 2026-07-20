Wo du Magic: The Gathering | Der Hobbit™ spielen kannst
Mach dich mit abenteuerlustiger Stimmung und deinen engsten Zwergenfreunden auf zu Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Events! Magics Rückkehr nach Mittelerde ist voller Wunder und Skurrilität, und du kannst all diese Freuden und mehr persönlich in deinem Store erleben. Hier ist für alle etwas dabei, also sei bei den Events dabei, die dich besonders ansprechen!
Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint weltweit am 14. August 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.
Magic: The Gathering | Der Hobbit™ bei der Gen Con
(30. Juli – 2. August)
Betritt die sagenumwobenen Hallen von Indianapolis und erlebe Magic: The Gathering | Der Hobbit™ bei der Gen Con! Das ist deine erste Gelegenheit, mit dem Set zu spielen und alles zu sehen, was unsere Rückkehr nach Mittelerde zu bieten hat. Sei bei unseren Pre-Prerelease-Events mit Magic: The Gathering | Der Hobbit™ dabei, darunter ein besonderes Familien-Brunch-Event.
Spielende, die an einem Pre-Prerelease-Event bei der Gen Con teilnehmen, erhalten ein Exemplar der Promokarte Tom, Bert, and William als traditionelle Foilkarte mit Illustration von Narendra Adi, solange der Vorrat reicht. Spielende können sie auch durch andere Herausforderungen vor Ort erhalten. Weitere Details werden auf der Website der Gen Con zu finden sein! Neben unseren gewöhnlichen Spiel-Events werden wir außerdem mehrere Demos zum Erlernen des Spiels für neue Spielende, ein Panel, bei dem das Design-Team des Sets einen Blick hinter die Kulissen gewährt, und noch viel mehr veranstalten! Menschen, Hobbits und Elben jedes Alters kommen auf ihre Kosten, also bring deinen Freundeskreis und deine Familie mit und habe jede Menge Spaß.
Falls du zur Gen Con reist, melde dich noch heute für diese Events an.
Prerelease-Events
(7.–13. August)
Prerelease-Pack
Es heißt zwar, ein Zauberer käme nie zu früh, aber bei Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Prerelease-Events kannst du im Voraus mit diesem Set spielen! Prerelease-Events sind das offizielle Tabletop-Release des Sets in deinem Store und bieten eine lockere, freundliche Umgebung, wo Spielende aller Erfahrungsstufen zusammenkommen, um ein neues Release zu feiern.
Du erhältst ein Prerelease-Pack und baust aus dem Inhalt und einer beliebigen Anzahl an Standardländern ein Sealed-Deck mit 40 Karten. Dann spielst du Casual-Magic-Partien gegen die anderen Teilnehmenden. Mach dir keinen Kopf darum, ob du das ausgeklügeltste, optimierteste Deck spielst. Hier stehen der Spaß und das Entdecken deiner Lieblingsstrategie im Vordergrund! Rede mit den anderen Prerelease-Teilnehmenden, erfahre, was sie an Mittelerde am liebsten mögen, und am Ende des Events gehst du vielleicht nicht nur mit neuen Karten, sondern auch mit neuen Freundschaften nach Hause!
Bevor die Events in Stores am 7. August losgehen, werden wir einen Leitfaden zum Zusammenstellen von Prerelease-Decks für Magic: The Gathering | Der Hobbit™ veröffentlichen. Melde dich noch heute für das Prerelease-Event deines Stores an und sichere dir deinen Platz in der Schlacht um Mittelerde!
Lerne, wie man spielt, mit Magic Academy
(14. August – 24. September)
Nimm deinen Freundeskreis und deine Familie auf ein unvergessliches Abenteuer mit, indem du ihnen beibringst, Magic zu spielen! Du brauchst nicht einmal einen uralten Zauberer, um dich einzuweisen – alles, was du brauchst, sind die Magic Academy Events deines Stores. Diese Events werden in Stores veranstaltet und geben Abenteuerlustigen die Mittel und das Wissen an die Hand, um mit Magic anzufangen – oder, falls sie nach einer Pause zum Spiel zurückkehren, um ihre Liebe zum besten Sammelkartenspiel der Welt neu zu entfachen.
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Es gibt zwei Arten von Magic Academy Events. Learn to Play Events richten sich an Spielende, die gerade erst mit Magic anfangen. Diese Events verwenden die Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Willkommens-Decks, in denen du alle deine Lieblings-Hobbits, -Zwerge und mehr finden kannst. Bei den Deck Building Events lernen die Spielenden, wie sie aus sechs Play-Boostern ein Deck zusammenstellen können. Zu Beginn des Events schauen sie sich ein kurzes Tutorial-Video an und bauen dann ein eigenes Deck aus dem Inhalt ihrer Play-Booster.
Falls du eine Person kennst, die Magic lieben würde, ist dies deine Gelegenheit, ihr das Beste am Spiel näherzubringen. Erkundige dich bei deinem Store nach weiteren Informationen zu dessen Magic Academy Events und dazu, wie du deinem Freundeskreis Magic beibringen kannst!
Two-Headed Giant Commander Night
(14. August – 24. September)
Eine Reise mit einer befreundeten Person macht doppelt so viel Spaß und wir bringen dieses Gefühl der Gemeinschaft in die Two-Headed Giant Commander Night ein! Melde dich mit einer befreundeten Person an oder lass dich in deinem Store einer anderen teilnehmenden Person zuweisen und schon kannst du anfangen, Casual-Multiplayer-Commander-Partien zu spielen.
Teilnehmende erhalten eine Promokarte Bilbo, Luckwearer, mit einer Illustration von Yigit Koroglu, solange der Vorrat reicht. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden. Zusätzliche Preise werden nach Ermessen deines Stores vergeben, also kontaktiere ihn für weitere Details.
Standard Showdown
(14. August – 24. September)
Glaubst du, du hast das Zeug, undenkbaren Widrigkeiten zum Trotz zu triumphieren? Bring dein bestes Standard-Deck und heroischen Kampfgeist mit zum Standard Showdown deines Stores, um Ruhm und eine besondere Promokarte zu ringen! Bei diesen Events steht Standard Constructed im Mittelpunkt und sie warten mit einem kompetitiveren Umfeld auf als durchschnittliche Events.
Die Waldelfen sind zurück in Standard! Wir feiern die Rückkehr dieser ländersuchenden Wohltäter*innen mit der Standard Showdown Promokarte dieser Saison. Für den ersten Platz jedes Standard Showdown Events gibt es eine Promokarte Wood Elves als traditionelle Foilkarte mit einer Illustration von Ramza Psyru, solange der Vorrat reicht. Kontaktiere deinen Store für mehr Informationen über die Standard Showdown Events.
Commander-Party
(21.–27. August und 18.–24. September)
Jene, die mutig (oder töricht) genug sind, um schlimmstenfalls den Zorn des Drachen Smaug auf sich zu ziehen, sollten sich zu den Commander-Party-Events für Magic: The Gathering | Der Hobbit™ ihres Stores begeben! Diese Events kombinieren das Gameplay von Commander, das du kennst und liebst, mit einem besonderen Regelsatz, der deine Partien nach Mittelerde versetzt.
Wenn die Partie beginnt, besucht du und deine Abenteurergruppe berühmte Schauplätze aus Der Hobbit™. An jedem dieser Schauplätze könnt ihr eine Entscheidung treffen und besondere Belohnungen einstreichen, die euch während der Partie helfen. Sobald ihr den Einsamen Berg erreicht, fangt ihr an, vom Hort des Drachen Smaug zu stehlen und langsam Reichtümer anzuhäufen, riskiert aber dadurch, dessen Zorn auf euch zu ziehen.
▲ Klicke hier, um Smaugs Drachenhort zu offenbaren
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Spielende erhalten ein Exemplar der oben beschriebenen Promokarte Bilbo, Luckwearer, solange der Vorrat reicht. Lass dir die Gelegenheit nicht entgehen, dir Schätze unter den Nagel zu reißen, deren Wert sämtliche Vorstellungskraft übersteigt. Melde dich noch heute für die Commander-Party deines Stores an.
Magic Spotlight: Der Hobbit™
(28.–30. August in Brisbane, Australien; 4.–6. September in Dallas, Texas)
Die nächsten beiden Stationen auf unserer Reise sind Brisbane und Dallas, wo Magic Spotlight: Der Hobbit™ das ganze Wochenende lang stattfindet und kompetitiven Spielenden die Gelegenheit bietet, umwerfende Preise zu gewinnen. Das Hauptevent wird im Format Modern Constructed veranstaltet, bring also deine Karten von unseren beiden Aufenthalten in Mittelerde mit.
0003_MTGHOB_EventPrm: Riddles in the Dark
Jedes Event ist für alle zugänglich und bietet einen Preispool von 50.000 USD, Einladungen zur Pro Tour und eine thematisch besonders passende Promokarte. Alle Teilnehmenden erhalten eine Promokarte Riddles in the Dark als Nicht-Foilkarte mit einer Illustration von Tomas Duchek. Die Top 128 bei jedem Event erhalten diese Promokarte außerdem als traditionelle Foilkarte.
Die Black Lotus Trophäe von Magic Spotlight: Finsternis
Die Top 8 jedes Hauptevents erhalten Einladungen zu einer bevorstehenden Pro Tour. Für den ersten Platz jedes Events gibt es außerdem eine atemberaubende Trophäe in der Gestalt eines Schwarzen Lotus mit dem Set-Symbol für Magic: The Gathering | Der Hobbit™.
An Spotlight Series Events können alle teilnehmen; sie sind also eine ideale Gelegenheit, den Sprung direkt zur Pro Tour zu schaffen. Aber man muss sich anmelden und die Plätze füllen sich schnell. Wende dich an den Organisator deines Events und mach dein Modern-Deck bereit!
- Brisbane, Australien: 28.–30. August 2026 — veranstaltet von Let's Play Games
- Dallas, Texas: 4.–6. September 2026 — veranstaltet von Star City Games
Magic Presents: Herz des Berges
(4.–10. September)
Der Arkenstein ist ein mächtiges, äußerst begehrtes Artefakt, das selbst die edelsten Herzen in Versuchung führen kann. Ringe um die Kontrolle über den Arkenstein bei Magic Presents: Herz des Berges, einem besonderen Commander-Event, das in deinem Store veranstaltet wird! Bring dein Commander-Deck mit oder baue ein neues Deck mit Mittelerde-Thema.
Das erste Mal, dass eine Person während dieses Events Kampfschaden zufügt, beansprucht sie den Arkenstein für sich, der jeden Zug mächtige Belohnungen bereitstellt. Falls eine Person den Arkenstein drei Züge lang kontrolliert, gewinnt sie sofort. Aber denk daran: Falls man der Person, die den Arkenstein kontrolliert, Schaden zufügt, beansprucht man den Arkenstein für sich.
0001_MTGHOB_EventPrm: An Unexpected Party
Unabhängig davon, wer gewinnt, erhalten alle Teilnehmenden ein Exemplar der Promokarte An Unexpected Party mit einer Illustration von Tomas Duchek. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden, solange der Vorrat reicht. Erkundige dich bei deinem Store nach weiteren Informationen zu diesen Events!
CommandFests kehren zurück nach Kanada, Japan, Mexiko und Italien
(Ab dem 21. August)
Am Horizont zeichnet sich eine Feier ab. Es sind sogar vier, da wir uns darauf vorbereiten, CommandFests an vier beliebte Veranstaltungsorte in aller Welt zurückzubringen. Bei diesen Events versammeln sich Händler, Content Creator und (natürlich) jede Menge Spielende, die Lust auf Commander haben!
Promokarten Fyndhorn Elves mit einer Illustration von Julie Dillon werden bei den CommandFests 2026 sowohl als Nicht-Foil- als auch als traditionelle Foilkarten erhältlich sein. Diese Promokarten sind beim Kauf eines Zugangspasses erhältlich, solange der Vorrat reicht, und die Organisatoren bieten gegebenenfalls ihre eigenen Schmankerl als Bonus für die Zugangspässe an, also kontaktiere den Veranstalter des Events für weitere Details.
CommandFests finden zwar das ganze Jahr über statt, aber wir möchten hier die CommandFests hervorheben, die während der Release-Saison von Magic: The Gathering | Der Hobbit™ veranstaltet werden. Weitere Informationen über diese Events und andere CommandFests findest du in diesem Artikel.
- 21.–23. August 2026 in Toronto, Kanada – präsentiert von Face to Face Games
- 30. August 2026 in Yokohama, Japan – präsentiert von Hareruya
- 29.–30. August 2026 in Mexiko-Stadt, Mexiko – präsentiert von Necrotower
- 4.–6. September 2026, in Bologna, Italien – präsentiert von 4Seasons
Anstehende Regional Championship Qualifier
(15. August – 29. November 2026)
Möchtest du deine ersten Schritte in Richtung der Pro Tour und des Abenteuers deines Lebens machen? Regional Championship Qualifier (RCQs) sind der ideale Ort, um dich auf diese Reise zu begeben. In dieser Runde können RCQs in WPN-Stores in den Formaten Standard Constructed oder Limited veranstaltet werden. Größere Events, die als „Destination“ Qualifier bezeichnet werden, können als andere Constructed-Formate durchgeführt werden.
Außer Einladungen zu deiner Regional Championship gibt es auch besondere Promokarten zu gewinnen! Alle Teilnehmenden an Regional Championship Qualifiern während dieser Runde erhalten eine Nicht-Foil-Promokarte Sunpearl Kirin mit einer Illustration von kelogsloops. Bestplatzierte erhalten außerdem eine Nicht-Foil-Promokarte Pinnacle Starcage mit einer Illustration von Princess Hidir. Spielende, die sich für eine Regional Championship qualifizieren, erhalten außerdem ein Exemplar der Promokarte Pinnacle Starcage als traditionelle Foilkarte. Diese Promokarten sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.
Wende dich an den Organisator deines RCQs für weitere Informationen zu den Formaten, Promokarten und mehr!
Regional Championships für die erste Pro Tour des Jahres 2027
(Ab 11. September)
Nachdem du dein Können bei einem RCQ bewiesen hast, ist die nächste Station auf deiner kompetitiven Reise deine Regional Championship. Dort konkurrieren Spielende um besondere Preise und Einladungen zur Pro Tour. Am 11. September starten wir in die nächste Runde der Regional Championships, bei denen man sich Einladungen zur Pro Tour Nauctis erspielen kann, der ersten Pro Tour des Jahres 2027.
Bei diesen Regional Championships wird Modern Constructed gespielt. Eldrazi Tron Fans können jubeln, denn die Promokarte für diese Runde rückt Magics Lieblingsschauerschrecken ins Rampenlicht. Alle Teilnehmenden dieser Runde der Regional Championships erhalten eine Promokarte Kozilek’s Command als Nicht-Foilkarte ohne Text mit einer Illustration von Mike Burns, wobei die Bestplatzierten traditionelle Foilkarten erhalten. Diese Promokarten sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.
Fang schon einmal an, dein Modern-Deck zu testen, denn bei diesen Events ist die Magic-Konkurrenz hart. Weitere Informationen dieses Events erhältst du beim Organisator deiner Regional Championship.
- China – veranstaltet von Kadou
- 11.–13. September in Hangzhou
- USA – veranstaltet von Star City Games
- 11.–13. September in Baltimore, Maryland
- 9.–11. Oktober in Los Angeles, Kalifornien
- Kanada – veranstaltet von Face to Face Games
- 2.–4. Oktober 2–4 in Ottawa, Kanada
- Japan – veranstaltet von BIG MAGIC
- 3.–4. Oktober in Yokohama, Japan
- EMEA – veranstaltet von Fanfinity
- 9.–11. Oktober in Gent, Belgien
- Mexiko/Mittelamerika/Karibik – veranstaltet von Necrotower
- 9.–11. Oktober in Mexiko-Stadt, Mexiko
- Südamerika – veranstaltet von Devir Brasil
- 23.–24. Oktober in Buenos Aires, Argentinien
- Australien/Neuseeland – veranstaltet von Let's Play Games
- 23.–25. Oktober in Sydney, Australien
- Chinesisch Taipeh – veranstaltet von Game Square
- Einzelheiten werden noch bekannt gegeben
- Südostasien – veranstaltet von Oracle Events
- Einzelheiten werden noch bekannt gegeben
Es gibt viele Pfade für deine Reise mit Magic: The Gathering | Der Hobbit™, ganz gleich ob du es auf Casual-Commander-Partien oder auf Einladungen zur Pro Tour abgesehen hast. Falls du mehr über unser Rückkehr nach Mittelerde erfahren möchtest, schau dir doch unseren Leitfaden zum Sammeln von Magic: The Gathering | Der Hobbit™ an, der alle spannenden Produkte und „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke dieses Releases erklärt. Die neusten Kartenenthüllungen kannst du in der Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Kartengalerie erkunden, um dort deine neuen Lieblingskarten zu finden.
Magic: The Gathering | Der Hobbit™ erscheint weltweit am 14. August 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.