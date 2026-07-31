Eine der zeitlosesten Fantasy-Geschichten aller Zeiten kommt zu Magic in Magic: The Gathering | Der Hobbit™! Wir haben mehrere berühmte und geschätzte Augenblicke aus der Reise von Bilbo und der Gesellschaft zum Einsamen Berg auf den Szenenkarten des Sets eingefangen. Szenenkarten ohne Rand zeigen Illustrationen, die Teil eines sich über mehrere Karten erstreckenden Kunstwerkes sind. Unsere Kunstschaffenden haben diese Momente mit großer Sorgfalt zum Leben erweckt, daher wollten wir dir alle Szenenkarten an einem Ort präsentieren, um ihre Arbeit gebührend zur Geltung zu bringen.

The Five Armies Clash!

The Five Armies Clash! ist eine Szene aus 9 Karten von Denman Rooke, die die epische Schlacht zwischen fünf der Armeen von Mittelerde darstellen, die allesamt den Hort des Drachen Smaug für sich beanspruchen.

Fight with the Great Goblin

Die Szene Fight with the Great Goblin aus 6 Karten von Ted Nasmith zeigt Gandalf den Grauen, wie er sich tapfer dem Anführer der Streitkräfte der Goblinstadt stellt.

Szenenboxen

Crack the Plates

Szenenbox Treasures of Smaug

Szenenbox

Es gibt außerdem zwei Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Szenenboxen. Jede Szenenbox enthält 6 Szenenkarten ohne Rand, die gemeinsam einen Augenblick aus Bilbos Geschichte abbilden.

Crack the Plates

Die Szene Crack the Plates von Dmitry Burmak zeigt einen Augenblick am Anfang von Der Hobbit™, als Bilbo Besuch von Gästen bekommt, die alles andere als höflich sind. Wer weiß, zu welchen Abenteuern dies führen könnte?

Treasures of Smaug

Ah, so ein Abenteuer also. Die Szene Treasures of Smaug von Marta Nael stellt dar, wie Bilbo sich dem Drachen Smaug stellt. Nur ein echter Meisterdieb könnte aus dieser Situation ungeschoren und unversengt davonkommen!

Sammle diese Szenenkarten und mehr, wenn Magic: The Gathering | Der Hobbit™ am 14. August 2026 erscheint! Mehr dazu, wo du diese Karten finden kannst, erfährst in unserem Leitfaden zum Sammeln vonMagic: The Gathering | Der Hobbit™. Dieses Set ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.