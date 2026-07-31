Hereinspaziert, hereinspaziert! Nimm am Tisch Platz, teile eine Mahlzeit mit uns und bereite dich auf die Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Prerelease-Events deines Stores vor! Ab dem 7. August kannst du vorzeitig nach Mittelerde reisen und Bilbos wundersame Abenteuer auf ganz neue Weise erleben. Prerelease-Events sind für neue und routinierte Spielende gleichermaßen zugänglich, bringe also deine fröhlichste Entourage zur Feier mit.

Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Prerelease-Pack

Wenn du dich für ein Prerelease-Event anmeldest, erhältst du ein Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Prerelease-Pack. Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Magic: The Gathering | Der Hobbit ™ Play-Booster

| ™ Play-Booster 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Du baust ein Sealed-Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs und einer beliebigen Anzahl von Standardländern. Dann spielst du lockere Magic-Partien gegen andere Prerelease-Teilnehmende. Dies ist der perfekte Ort, um neue Strategien auszuprobieren, neue Mechaniken zu testen und deine Lieblingskarten in bester Gesellschaft zu spielen. Das ist Magic mit mehr Cottagecore-Gemütlichkeit, als du dir ausmalen kannst!

Wir haben einen kurzen Leitfaden darüber verfasst, wie du bei deinem Prerelease dein Deck zusammenstellen kannst und welche Strategien du in deinen Partien am besten verfolgen solltest. Rüste dich vor dem Prerelease deines Stores mit dem nötigen Wissen oder schicke diesen Leitfaden den Personen in deinem Freundeskreis, die an Magic interessiert sind.

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Prerelease-Events beginnen am 7. August 2026, eine Woche vor dem weltweiten Release des Sets am 14. August 2026. Vorbestellungen sind ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, möglich.

Ein Prerelease-Deck bauen

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North 0165_MTGHOB_Main: Thorin Oakenshield 0150_MTGHOB_Main: The Chief Warg 0163_MTGHOB_Main: Silvan Reveler

Dein Deck sollte zwei der fünf Farben von Magic enthalten und sich idealerweise auf eines der fünf Farbenpaare in Magic: The Gathering | Der Hobbit™ konzentrieren. Jedes dieser Farbenpaare hat eine eigene Strategie und ein eigenes Thema und stellt eine der fünf Armeen aus dem Höhepunkt von Der Hobbit™ dar. Öffne zunächst deine sechs Play-Booster und sortiere deine Karten nach Farben, wobei du mehrfarbige Karten sowie Artefakte und farblose Karten jeweils auf einen eigenen Stapel legst.

0026_MTGHOB_Main: Settle the Wreckage 0113_MTGHOB_Main: Stone-Giant of High Pass

Um zu ermitteln, welches Farbenpaar für dein Deck am besten geeignet ist, halte nach Bedrohungen Ausschau, die dein Gegenüber unter Druck setzen können. Dies sind meistens seltene und sagenhaft seltene Karten, die das Blatt zu deinen Gunsten wenden. Dabei kann es sich um eine große Kreatur wie den Steinriesen vom Hohen Pass handeln oder um einen verheerenden Zauberspruch wie Schiffbruch erleiden. Falls du wissen willst, ob etwas eine gute Bedrohung ist, frag dich am besten, wie du dich fühlen würdest, wenn du dagegen spielen müsstest. Falls die Antwort „gedemütigt und bereit, nach Hobbingen zurückzurennen“ ist, dann herzlichen Glückwunsch! Du hast eine großartige Bedrohung gefunden.

0028_MTGHOB_Main: Thorin's Last Stand 0035_MTGHOB_Main: Confusticate and Bebother

Sobald du ein paar formidable Bedrohungen gefunden hast, halte nach Entfernungszaubern Ausschau. Entfernungszauber sind alles, was Karten deines Gegenübers loswerden oder dessen Bedrohungen ausschalten kann. Jede Farbe hat ihre eigene Art von Entfernungszaubern, die jeweils besonders effektiv gegen bestimmte Kartentypen sind. Zwei der bedeutendsten weißen Entfernungszauber in diesem Set, Thorins letztes Gefecht und Versteinerung durch Sonnenlicht, stellen zur Schau, wie Weiß große Kreaturen, Artefakte und Verzauberungen beseitigt. Blau kann zwar Kreaturen nicht direkt zerstören, aber Zaubersprüche wie Behelligt und konsterniert können Zaubersprüche unschädlich machen, bevor sie überhaupt verrechnet werden können.

Die meisten Entfernungszauber sind häufige oder nicht ganz so häufige Spontanzauber und Hexereien, wobei es jede Menge Werkzeuge gibt, um deine Konkurrenz aufzuhalten. Im Folgenden findest du eine nach Farbe sortierte Liste wichtiger einfarbiger Entfernungszauber. Du kannst diese Liste beim Deckbau oder während einer Partie als Referenz verwenden.

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Wähle ein Manasymbol aus, um wichtige Entfernungszauber zu sehen.

0020_MTGHOB_Main: Magnificent End 0027_MTGHOB_Main: Stone by Sunlight 0028_MTGHOB_Main: Thorin's Last Stand

0035_MTGHOB_Main: Confusticate and Bebother 0039_MTGHOB_Main: Enchanted River's Grasp 0055_MTGHOB_Main: Sound the Trumpets 0056_MTGHOB_Main: Thranduil's Decree 0058_MTGHOB_Main: Uneasy Partings

0062_MTGHOB_Main: Bilbo's Deadly Slice 0063_MTGHOB_Main: Crude Bent Blade 0069_MTGHOB_Main: Gnashing of Teeth 0084_MTGHOB_Main: Stir Up Trouble

0090_MTGHOB_Main: Burn, Burn, Tree and Fern 0097_MTGHOB_Main: Gandalf, Spark Starter 0099_MTGHOB_Main: Glóin the Mighty 0107_MTGHOB_Main: Pinecone Strike 0109_MTGHOB_Main: Smaug, the Great Calamity

0135_MTGHOB_Main: Quarrel 0138_MTGHOB_Main: Troll Negotiations 0139_MTGHOB_Main: Warg Tactics

Sobald du deine besten Bedrohungen und Entfernungszauber identifiziert hast, kannst du dir aussuchen, auf welchem Farbenpaar dein Deck basieren soll. Bei Sealed Magic dreht sich alles darum, zu identifizieren, was du mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, bauen kannst. Falls du Smaug den Prächtigen und mehrere Exemplare von Bilbos tödlichem Schnitt erhalten hast, deutet alles auf ein mächtiges schwarz-rotes Deck hin. Falls du jedoch ein Exemplar von Tom, Bert und William hast, aber keine vernünftigen grünen oder schwarzen Entfernungszauber, solltest du es wahrscheinlich vermeiden, ein schwarz-grünes Deck zusammenzustellen. Achte auch das richtige Gleichgewicht zwischen spektakulären Karten und unverzichtbaren Effekten, und du bist auf dem besten Weg, Partien bei deinem Prerelease zu gewinnen.

Aber ein Deck braucht mehr als nur Bedrohungen und Entfernungszauber. Du brauchst ein solides Fundament aus Kreaturen, Zaubersprüchen und Ländern, damit du lang genug in der Partie bleiben kannst, um zu gewinnen. Setzt euch, liebe Abenteurergruppe, denn ich präsentiere euch nun die wichtigste Lektion von allen: die Manakurve.

Die Manakurve in Magic: The Gathering | Der Hobbit™

Die Manakurve hilft dir dabei, den durchschnittlichen Manabetrag deiner Karten auszubalancieren. Indem du dein Deck an der Manakurve als Orientierung ausrichtest, stellst du sicher, dass dein Deck genügend kostengünstige Zaubersprüche für die Anfangsphase enthält und ein paar teure Zaubersprüche, um deinem Gegenüber den Garaus zu machen. Ein durchschnittliches Sealed-Deck sollte ungefähr so aussehen:

1 Mana: 1–2 Karten

2 Mana: 7–8 Karten

3 Mana: 5–6 Karten

4 Mana: 3–4 Karten

5 Mana: 2–3 Karten

6 Mana: 0–1 Karten

Und 17 Länder!

Wenn du deine Starthand ziehst, solltest du darauf achten, dass du mindestens zwei Länder und einen Zauberspruch hast, den du früh in der Partie wirken kannst. Eine gute Faustregel ist, dass die Person, die im Laufe der Partie das meiste Mana ausgibt, in einer aussichtsreichen Lage ist. Falls du einen Ein-Mana-Zauberspruch im ersten Zug wirkst, einen Zwei-Mana-Zauberspruch im zweiten Zug und so weiter, sorgt das für eine starke Präsenz auf dem Spielfeld, die dein Gegenüber in ein schwierige Situation bringt.

0034_MTGHOB_Main: Bilbo Baggins, Burglar 0032_MTGHOB_Main: Bilbo, Luckwearer

Aber was zählt als Zwei-Mana-Zauberspruch? Normalerweise ist die Antwort offensichtlich: alles, was zwei Mana kostet. Aber in Magic: The Gathering | Der Hobbit™ gibt es Abenteuer – Zaubersprüche, die an Permanente wie Kreaturen und Artefakte geheftet sind. Falls du einen Abenteuer-Zauberspruch wirkst, schicke ihn ins Exil, sowie er verrechnet wird. Dann kannst du die Permanent-Karte mit dem Abenteuer aus dem Exil wirken. Das sind im Prinzip zwei Zaubersprüche auf einer Karte!

0030_MTGHOB_Main: Velvetwing Butterflies

Die Samtflügel-Schmetterlinge sind eine Drei-Mana-Kreatur, aber sie haben ein Zwei-Mana-Abenteuer, Staunender Blick. Solltest du sie also als Drei-Mana- oder Zwei-Mana-Karte behandeln? Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wie dein Deck die Karte am wahrscheinlichsten einsetzen wird. Normalerweise solltest du solche Karten in der Manakurve anhand der Kosten des Abenteuer-Teils einsortieren. (Die meisten Abenteuer-Zaubersprüche kosten weniger als die Permanent-Karte, zu der sie gehören.)

0049_MTGHOB_Main: Most Decrepit Old Bird

Aber vielleicht spielst du den Armseligen alten Vogel, der dir ein verzwicktes Rätsel aufgibt. Solltest du die Kreatur im ersten Zug spielen oder warten, um das Abenteuer im zweiten Zug zu spielen? In solchen Fällen musst du dir dein Deck genauer ansehen. Braucht dein Deck eine günstige Kreatur früh in der Partie, um sie mit Ausrüstungen zu beladen? Dann solltest du den Armseligen alten Vogel als Ein-Mana-Zauberspruch behandeln. Aber falls du lieber den Abenteuer-Zauberspruch wirken willst, um deinen Friedhof zu füllen, behandle ihn als Zwei-Mana-Zauberspruch, denn das sind die Kosten der Heimlichen Worte.

Du hast deine Manakurve befüllt. Du hast dein Deck gebaut. Du hast deine Tasche mit allerlei Behaglichkeiten und Leckereien von zu Hause vollgepackt. Zeit für ein paar Partien Magic! Dieser Teil ist ganz einfach. Dafür musst du nur der Strategie deines Draft-Archetyps folgen, die dich durch deine Partien und zum Sieg führen wird!

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Draft-Archetypen

Draft-Archetypen sollen bei deiner Limited-Erfahrung als Leitlinie dienen und dich in Richtung eines effektiven Decks lenken. In Magic: The Gathering | Der Hobbit™ gibt es fünf zweifarbige Draft-Archetypen. Karten in diesen Farbenpaaren unterstützen eine gemeinsame Strategie, wie Landung-Effekte oder das Ziehen von zwei Karten im selben Zug.

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North

Halte die Augen nach nicht ganz so häufigen zweifarbigen Karten bzw. wegweisenden nicht ganz so häufigen Karten offen, da diese klar und deutlich vermitteln, welche Ziele jeder Draft-Archetyp verfolgt. Der weiß-blaue Draft-Archetyp verlangt von dir, dass du zwei Karten im selben Zug ziehst, und Bard der Bogenschütze ist genau die Art von Payoff-Karte, die du in deinem Deck, das viele Karten zieht, haben möchtest. Bard belohnt dich fürs Kartenziehen und verstärkt die Kreaturenspielsteine, die du mit Rekrutieren erzeugst, was praktischerweise dazu beiträgt, Bards Fähigkeit auszulösen.

Im Folgenden findest du eine Liste der fünf Draft-Archetypen und einiger Schlüsselkarten. Hisse das Banner der Armee deiner Wahl und stürze dich ins Getümmel! Stell nur sicher, dass du einen guten Plan hast, bevor du in die Schlacht eilst.

Weiß-blaue Menschen

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0045_MTGHOB_Main: Long Lake Nuisance

Es ist sowieso schon toll, Karten zu ziehen. Dafür belohnt zu werden ist noch besser! Die Rekrutieren-Mechanik, die auf Karten wie der Esgaroth-Garnison, der Huldigung des Bergkönigs und dem Plagegeist vom Langen See zu sehen ist, lässt dich zusätzliche Karten ziehen, während du das Spielfeld gleichzeitig mit Kreaturenspielsteinen überflutest. Sobald du deine Streitkräfte versammelt hast, verstärke sie mit Bard dem Bogenschützen oder Thorins letztem Gefecht und greife dann nach dem Sieg.

Schwarz-rote Goblins

0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North 0105_MTGHOB_Main: Misty Mountains Raider

Entführe dein Gegenüber in die Goblinstadt mit diesem schwarz-roten Archetyp. Aufmarsch stellt dir einen stetig wachsenden Armee-Spielstein bereit, aber du kannst deinen Armee-Spielstein auch für Zaubersprüche wie Unheil brauen oder den Schneegipfel-Jäger opfern. Karten mit Fähigkeiten, die beim Sterben ausgelöst werden, wie die Wachen der Eingangshalle, sind ebenfalls hervorragendes Kanonenfutter. Sauge deine Konkurrenz aus, grabe ihr die Ressourcen ab und besiegle ihren Untergang.

Schwarz-grüne Wölfe

0150_MTGHOB_Main: The Chief Warg 0078_MTGHOB_Main: Nighthowl Pursuer

Führe ein Rudel wilder Wölfe an! Wildheit überprüft, ob du eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrollierst, konzentriere dich also darauf, so schnell wie möglich deine Riesenwölfe ins Spiel zu bringen. Der Gewöhnliche Bär und Gollum, stiller Schleicher, sind riesige Kreaturen, die gut in deine Kurve passen. Beschleunige deine großen Kreaturen mit Beorn, widerwilliger Gastgeber, oder dem Langleibigen Grauhund heraus, wenn du deiner Konkurrenz so richtig voraus sein möchtest.

Rot-weiße Zwerge

0165_MTGHOB_Main: Thorin Oakenshield 0016_MTGHOB_Main: Iron Hills Blacksmith

Erzähle deinem Gegenüber eine unvergessliche Geschichte mit der Sagenumwoben-Mechanik, die prüft, ob du drei oder mehr Artefakte, Legenden und/oder Sagen kontrollierst. Dori, Träger von Freunden, zählt selbst als legendär und erzeugt dir ein Artefakt, daher sollte er in deiner Abenteurergruppe aus Zwergen auf jeden Fall dabei sein. Sobald du deinen Zeitlosen Mythos etabliert hast, stehen Payoff-Karten wie Thorin Eichenschild und Bombur, sanfter Träumer, auf dem Programm.

Grün-blaue Elben

Die Elben von Mittelerde haben eine tiefe Verbindung zur natürlichen Welt, was sich in der Landung-Fähigkeit äußert. Hierbei handelt es sich um eine kontrolllastigere Strategie, konzentriere dich also darauf, die Kreaturen der Konkurrenz mit dem Elfen-Floßfahrer auszuschalten oder auf eine gewaltige Düsterwald-Wegbereiterin hinzuarbeiten. Thranduil, Sindarin-Herrscher, ermöglicht eine auf Elfen basierende Version dieses Archetyps, sodass du noch mehr Kapital aus den Waldelfen und dem Waldland-Webermeister schlagen kannst.

Prerelease-Events sind nur der Anfang deiner Geschichte. Nachdem du erkundet hast, was Magic: The Gathering | Der Hobbit™ zu bieten hat, kannst du dich für noch mehr Events in deinem Store und darüber hinaus bereit machen! Und falls du es auf Schätze abgesehen hast, kannst in der Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Kartengalerie nach den spektakulärsten, opulentesten Karten des Sets stöbern.

Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Prerelease-Events beginnen am 7. August 2026, eine Woche vor dem weltweiten Release des Sets am 14. August 2026. Vorbestellungen sind ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, möglich.