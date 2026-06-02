Willkommen, wahre Gläubige, zum Crossover des Jahrhunderts: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Wir haben Jahrzehnte an Comic-Geschichte gebündelt für die ultimative Kombination von Magic und Marvel, die euch geliebte Charaktere, Handlungsbögen und Legenden direkt in die Hände legt. Das Marvel-Universum schlägt mit voller Wucht ein, wenn das Set am 26. Juni 2026 erscheint. Bereite deine Decks und deine Sammlung auf mächtige neue Mechaniken, „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke und mehr vor!

0080a_MTGMSH_Main: Tony Stark 0065_MTGMSH_Main: Loki, God of Mischief 0219a_MTGMSH_Main: King T'Challa

Unsere Kontakte bei S.H.I.E.L.D. haben vor Kurzem einige neue Karten und Kartendrucke aus Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes freigegeben. Sie haben dieses Dossier über die Produkte und „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke, die du in diesem Set finden kannst, vorbereitet. Falls du nur an den Highlights interessiert bist, haben wir genau das Richtige für dich. Hier sind die vier wichtigsten Dinge, die du über das Sammeln von Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes wissen musst.

1. Füge deinem Infinity-Handschuh den Gedankenstein hinzu und beherrsche die Unendlichkeit

0385_MTGMSH_CsmcStn: The Mind Stone

*Digital gerendert. Nicht die eigentliche Karte.

Der Gedankenstein sieht immer atemberaubend aus, ob er nun in die Stirn eines Synthezoids eingesetzt oder in dein Deck gemischt ist. Ein neuer Infinity-Stein erscheint in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes mit drei Versionen des Gedankensteins, die deines Handschuhs würdig sind. Die Hauptset-Version zeigt eine Illustration von Volkan Baga. Die Handschuh-Version ohne Rand zeigt den Infinity-Stein, wie er für Thanos zum Greifen nah ist. Zu guter Letzt gibt es noch die Cosmic-Foil-Version des Gedankensteins ohne Text – ein ultralimitiertes Marvel-Sammlerstück, das genau so mächtig aussieht, wie es spielstark ist.

Weitere Informationen zum Sammeln des Gedankensteins findest du hier.

2. Charaktere erwachen auf Klassischer-Comic-Karten zum Leben

0395_MTGMSH_Iconic: Elektra, Daughter of the Hand 0400_MTGMSH_Iconic: Thanos, the Mad Titan

Das zeitlose Erbe der Marvel-Illustrationen – bald in Magic! Unsere Designer haben mit dem Team von Marvel zusammengearbeitet, um die Kunst der Comics mit neuen Magic-Karten zu kombinieren, und das Resultat sind diese atemberaubenden Klassischer-Comic-Karten ohne Rand! Jede Karte zeigt eine bekannte Illustration aus Marvels Geschichte, in Kombination mit Regeltext, Manakosten und dem Namen einer legendären Kreatur – perfekt, um dein nächstes Commander-Deck anführen.

3. Neu aufgelegte Magic-Karten mit Marvel-Illustrationen als Quellmaterial-Karten

0076_MTGMSH_Source: Defense of the Heart 0094_MTGMSH_Source: Storm, Force of Nature

Wir kombinieren deine Lieblingskarten aus Magics Geschichte mit deinen Lieblingsillustrationen aus Marvels Geschichte! Quellmaterial-Karten ohne Rand bringen aufregende Illustrationen renommierter Marvel-Kunstschaffender – Jack Kirby, Alex Ross und weitere – zu Magic, auf spannenden Reprints, einschließlich der legendären Kreaturen aus dem Secret Lair Marvel Superdrop.

4. Halte Ausschau nach der Logo-Karte deines Lieblingscharakters

0368_MTGMSH_BoldLogo: The Scarlet Witch 0379_MTGMSH_BoldLogo: The Vision

Kühn. Mächtig. Ehrfurchtgebietend. Logo-Karten ohne Rand fangen den kultigen Stil von Marvel auf den legendären Kreaturen des Sets ein. Diese Karten zeigen stilisierte Illustrationen von Marvel-Charakteren auf markanten einfarbigen Hintergründen mit Charakter-Logos. Wir stellen eine große Auswahl an Charakteren aus allen Ecken des Marvel-Universums vor, also halte die Augen nach deinen Favoriten offen.

Bringe die Geschichten des Marvel-Universums mit dieser ultimativen Zusammenarbeit ins Spiel, wenn Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes am 26. Juni 2026 erscheint! Dieses Set ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Details zu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

MSH-Erweiterungssymbol MSC-Erweiterungssymbol

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Set-Code: MSH

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander-Set-Code: MSC

Quellmaterial-Karten-Set-Code: MAR

Legalität:

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (MSH) ist in allen Formaten legal.

| (MSH) ist in allen Formaten legal. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Eternal-Legal-Sets (MSC und MAR) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind.

| Eternal-Legal-Sets (MSC und MAR) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Play-Booster enthalten Karten aus MSH und MAR. Diese Karten sind in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.

Website: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Kartengalerie: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Die UVP für Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes werden wie folgt festgelegt:

Play-Booster: 6,99 USD

Sammler-Booster: 37,99 USD

Jumpstart-Booster: 6,99 USD

Commander-Deck: 74,99 USD

Collector's Edition Commander-Decks: 159,99 USD

Bundle: 69,99 USD

Geschenk-Bundle: 89,99 USD

Draft Night: 119,99 USD

Szenenbox: 41,99 USD

Einsteigerbox: 34,99 USD

Wichtige Termine:

Summer Game Fest Play Event : 5. Juni

: 5. Juni Enthüllungen der Commander-Decks : 8.–11. Juni

: 8.–11. Juni Komplette Kartengalerie : 12. Juni

: 12. Juni Avengers Academy : 12.–18. Juni

: 12.–18. Juni Prerelease-Events : 19.–25. Juni

: 19.–25. Juni Erscheinungsdatum in MTG Arena : 23. Juni

: 23. Juni Tabletop-Erscheinungsdatum : 26. Juni

: 26. Juni Magic Academy : 26. Juni – 6. August

: 26. Juni – 6. August Standard Showdown : 26. Juni – 6. August

: 26. Juni – 6. August Magic Spotlight: Marvel Super Heroes in Las Vegas : 26.–28. Juni

: 26.–28. Juni Commander-Party, Runde 1 : 3.–9. Juli

: 3.–9. Juli MagicCon: Amsterdam und Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes : 17.–19. Juli

: 17.–19. Juli Magic Presents: Gott des Schabernacks : 17.–23. Juli

: 17.–23. Juli Magic Spotlight: Marvel Super Heroes in Brüssel : 24.–26. Juli

: 24.–26. Juli Commander-Party, Runde 2: 31. Juli – 6. August

Bereite dich auf Marvel in Magic: The Gathering vor

0207_MTGMSH_Main: Black Panther, Vanguard 0210_MTGMSH_Main: Captain America, Living Legend 0216_MTGMSH_Main: Iron Man, Master of Machines

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes bringt die geballte Macht des Marvel-Universums in deine Magic-Partien. Mit Play-Boostern, Sammler-Boostern, einer ganzen Palette an Commander-Decks und mehr ist für jeden einzelnen Fan von Magic und Marvel etwas dabei. Falls du dich fragst, womit du am besten anfangen solltest (oder was du einem Marvel-Fan in deinem Leben am besten schenken solltest), dann schau in unseren Leitfaden zu den Produkten und Möglichkeiten mit Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Wenn du mehr über das Set erfahren möchtest, dann besuche unsere Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie und unseren Leitfaden zu den Mechaniken des Sets. Erfahre schon vor dem Release am 26. Juni 2026 alles darüber, was es heißt, ein Superheld zu sein! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Der Spaß mit Boostern von Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

0017_MTGMSH_Main: Invisible Woman, Sue Storm 0066_MTGMSH_Main: Mister Fantastic, Reed Richards 0136_MTGMSH_Main: Human Torch, Johnny Storm 0190_MTGMSH_Main: The Thing, Ben Grimm

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes präsentiert nicht nur Superhelden, sondern auch ihre größten Feinde und die Geschichten, die sie verbinden. Das „Spaß mit Boostern“-Team von Magic hat den Marvel-Stil auf Magic-Karten gebracht – die coolsten Karten des Sets zeigen Comic-Action mit passenden Kartendrucken. Alle Details findest du weiter unten. Wirf auch einen Blick in die Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie.

Sammle die Infinity-Steine: Der Gedankenstein

0021_MTGMSH_Main: The Mind Stone

Infinity-Steine – einige der mächtigsten Artefakte im Marvel-Universum – sind der ultimative Preis für alle, die Marvel-Andenken sammeln. Finde ein Stück der großen kosmischen Macht: den Gedankenstein, der in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes in drei verschiedenen Versionen für deine Sammlung erscheint. Die Hauptset-Version mit der Illustration von Volkan Baga ist eine Hommage an Bagas berühmte Illustrationen von Artefakten. Diese Version kommt als Nicht-Foilkarte und traditionelle Foilkarte sowohl in Play-Boostern als auch in Sammler-Boostern vor.

0386_MTGMSH_Gauntlet: The Mind Stone

Die Handschuh-Version ohne Rand zeigt den Gedankenstein, wie er für Thanos zum Greifen nah ist. Solange er die anderen fünf nicht in die Hände bekommt, sollte das Marvel-Universum sicher sein. Eine Handschuh-Version ohne Rand von Der Gedankenstein gibt es nur als traditionelle Foilkarte und nur in Sammler-Boostern.

0385_MTGMSH_CsmcStn: The Mind Stone

Der Höhepunkt der Sammelbarkeit in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ist jedoch die Cosmic-Foil-Version des Gedankensteins ohne Text. Dieses kosmische Artefakt stellt einen besonderen Foil-Kartendruck zur Schau, der die Weltall-Ästhetik des Marvel-Universums beschwört. Von dieser Version des Gedankensteins mit enormem Sammlerwert gibt es weniger als 150 Exemplare, die ausschließlich in Sammler-Boostern aller Sprachen zu finden sind.

Klassischer-Comic-Karten ohne Rand

0392b_MTGMSH_Iconic: The Invincible Iron Man 0399b_MTGMSH_Iconic: Black Panther, Hope Enduring

*Dies sind die Rückseiten von Tony Stark und König T’Challa .

Die legendäre Kunst des Marvel-Universums hat Generationen in ihren Bann gezogen. Nun bringen wir diese Illustrationen auf einige der coolsten legendären Kreaturen des Sets. Klassischer-Comic-Karten ohne Rand kombinieren zeitlose Illustrationen mit der Sprache der Magic-Karten.

Es gibt 15 sagenhaft seltene Klassischer-Comic-Karten, 4 davon sind doppelseitige Karten. Klassischer-Comic-Karten kommen nur als traditionelle Foilkarten und nur in Sammler-Boostern vor. Diese Karten können in Sammler-Boostern jeder beliebigen Sprache erscheinen, aber die Karte ist stets auf Englisch.

Quellmaterial-Karten ohne Rand

0061_MTGMSH_Source: Simulacrum Synthesizer 0091_MTGMSH_Source: Iron Man, Titan of Innovation

Quellmaterial-Karten ohne Rand kombinieren beliebte Magic-Neuauflagen mit atemberaubenden Illustrationen aus Marvels Comics. Einige Fan-Favoriten unter Marvels Kunstschaffenden feiern ihr Magic-Debüt, unter anderem Alex Ross, Dan Adkins und Tony S. Daniel. Zusätzlich zu den Neuauflagen einiger der berühmtesten Magic-Karten enthält dieses Set Quellmaterial-Karten-Versionen der legendären Kreaturen aus dem Secret Lair Marvel Superdrop.

0078_MTGMSH_Source: Heroic Intervention 0079_MTGMSH_Source: Heroic Intervention 0080_MTGMSH_Source: Heroic Intervention

Eine Nicht-Foil-Quellmaterial-Karte kommt in 1 von 24 Play-Boostern vor. Jeder Sammler-Booster enthält eine Quellmaterial-Karte als Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte. Es gibt 60 verschiedene Quellmaterial-Karten, 3 davon sind verschiedene Versionen der Heroischen Intervention. Jede Quellmaterial-Karte kommt gleich oft vor.

Szenenkarten ohne Rand

0316_MTGMSH_ScnBstr: Captain America, Super-Soldier 0331a_MTGMSH_ScnBstr: Bruce Banner

Füge mit Szenenkarten ohne Rand epische Momente aus dem Marvel-Universum zusammen. Jede Szenenkarte ist Teil eines größeren Kunstwerks. Spiele sie zusammen in einem Deck, präsentiere sie in einem Sammelordner oder bewundere sie im Spiel!

0320_MTGMSH_ScnBstr: Mister Fantastic, Reed Richards 0338_MTGMSH_ScnBstr: Thor, God of Thunder

Es gibt sechs verschiedene Szenen, zu denen sich die in Play- und Sammler-Boostern enthaltenen Karten zusammenfügen lassen:

Leinil Francis Yu und Sunny Gho haben eine 4-Karten-Szene der Fantastischen Vier illustriert.

Kev Walker zeigt auf vier Karten, wie sich Daredevil und seine berüchtigten Widersacher in Hell’s Kitchen bekämpfen.

Annie Wu hat eine 6-Karten-Szene mit Captain America illustriert, wie er gegen HYDRA kämpft.

Adi Granov zeigt auf sechs Karten verschiedene mit Gamma-Strahlung verseuchte Charaktere im Kampf darum, wer der Stärkste ist.

Johan Grenier hat auf einer gewaltigen, 18 Karten umfassenden Szene eine Konfrontation um den Kosmischen Würfel illustriert.

Und Chris Bachalo hat die Vorderseiten aller doppelseitigen Szenenkarten illustriert. Diese fünf Karten ergeben eine Szene, in der Superhelden zusammen grillen.

Es gibt 3 häufige, 12 nicht ganz so häufige, 8 seltene und 15 sagenhaft seltene Szenenkarte, die in Play-Boostern und Sammler-Boostern enthalten sein können. Diese Karten kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Zwei Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Szenenboxen gibt es auch. Jede Szenenbox enthält 6 Szenenkarten ohne Rand als traditionelle Foilkarten – allesamt neue Magic-Karten. Nicht-Foil-Versionen dieser Szenenkarten erscheinen in Sammler-Boostern.

Logo-Karten ohne Rand

0362_MTGMSH_BoldLogo: Namor the Sub-Mariner 0369_MTGMSH_BoldLogo: Thor, God of Thunder

Zeige deine Fanleidenschaft für deine liebsten Marvel-Charaktere mit Logo-Karten ohne Rand! Jede Logo-Karte zeigt einen berühmten Marvel-Charakter auf einfarbigem Hintergrund. Sie sind die perfekten Herzstücke für deine Charakter-orientierte Sammlung. Wenn du Atlantis (oder einfach nur Meervölker) liebst, ist diese Version von Namor dem Sub-Mariner der perfekte Anführer für deine Unterwasser-Armeen!

Es gibt 15 seltene und 13 sagenhaft seltene Logo-Karten ohne Rand. Diese Karten kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Länder ohne Rand

0380_MTGMSH_BdlsLand: Dark Fortress 0381_MTGMSH_BdlsLand: Gathering Place 0382_MTGMSH_BdlsLand: Gleaming Bastion 0383_MTGMSH_BdlsLand: Hidden Lair 0384_MTGMSH_BdlsLand: Training Compound

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes führt 5 neue seltene Doppelländer ein. Zusätzlich zu ihren Hauptset-Versionen gibt es 5 Länder ohne Rand, welche diese Orte auf Computerbildschirmen der Avengers zeigen.

Es gibt 5 seltene Länder ohne Rand. Diese Karten kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Showcase-Panel-Karten

0303_MTGMSH_ShwPanel: Mjölnir, Hammer of Thor 0305_MTGMSH_ShwPanel: Armor Wars

Showcase-Panel-Karten betonen Objekte von immenser Macht wie Mjölnir, Geschichten wie die Rüstungs-Kriege und verschiedene geschichtsträchtige Momente aus dem Marvel-Universum. Jede Panel-Karte hat einen stilisierten Kartenrand, der aussieht, als hätte man ihn direkt aus einem Comic ausgeschnitten! (Hinweis: Bitte zerschneidet eure Comics nicht, das senkt den Sammlerwert beachtlich.)

Es gibt 11 seltene und 6 sagenhaft seltene Panel-Karten. Diese Karten kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Stadtruhe- und Stadtchaos-Standardländer mit großflächiger Illustration

0278_MTGMSH_MbarLand: Plains 0280_MTGMSH_MbarLand: Island 0282_MTGMSH_MbarLand: Swamp 0284_MTGMSH_MbarLand: Mountain 0286_MTGMSH_MbarLand: Forest

Sind die Bilder und Geräusche der Großstadt nicht wundervoll? Wir zeigen Superhelden in flüchtigen Augenblicken der Ruhe auf einem Zyklus von Stadtruhe-Standardländern mit großflächiger Illustration.

0277_MTGMSH_MbarLand: Plains 0279_MTGMSH_MbarLand: Island 0281_MTGMSH_MbarLand: Swamp 0283_MTGMSH_MbarLand: Mountain 0285_MTGMSH_MbarLand: Forest

Doch die Verschnaufpausen sind kurz. Stadtchaos-Standardländer mit großflächiger Illustration zeigen kinoreife Action an verschiedenen Orten im Marvel-Universum.

Diese Standardländer erscheinen in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Produkten mit den folgenden Kartendrucken:

Play-Booster: Stadtruhe- und Stadtchaos-Standardländer als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten

Sammler-Booster: Stadtruhe- und Stadtchaos-Standardländer als traditionelle Foilkarten

Jumpstart Booster: 1 Stadtruhe- oder Stadtchaos-Standardland als Nicht-Foilkarte pro Jumpstart-Booster

Bundles: Je 1 Nicht-Foilkarte und 1 traditionelle Foilkarte eines Stadtchaos-Standardlands jedes Typs

Geschenk-Bundle: Je 1 Nicht-Foilkarte und 1 traditionelle Foilkarte eines Stadtruhe-Standardlands jedes Typs

Collector's Edition Commander-Decks: Stadtruhe- und Stadtchaos-Standardländer als Surge-Foilkarten

Einsteigerboxen: Stadtruhe- und Stadtchaos-Standardländer als Nicht-Foilkarten

Produktdetails zu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Play-Booster

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Play-Booster-Display

Jedes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Play-Booster-Display enthält 30 Play-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:

14 Magic: The Gathering Karten 7 häufige Karten Es gibt 81 häufige Karten aus dem Hauptset, die in diesen Slots vorkommen können. Es gibt 3 Szenenkarten, die in diesen Slots vorkommen können (8,6 %). In 1 von 24 Play-Boostern ersetzt 1 von 60 Nicht-Foil-Quellmaterial-Karten eine häufige Karte. 3 nicht ganz so häufige Karten Es gibt 100 nicht ganz so häufige Karten aus dem Hauptset, die in diesen Slots vorkommen können. Es gibt 12 Szenenkarten, die in diesen Slots vorkommen können (12 %). 1 Wildcard beliebiger Seltenheit Eine häufige (12,4 %), nicht ganz so häufige (64 %), seltene (16,8 %) oder sagenhaft seltene (2,1 %) Karte aus dem Hauptset Eine häufige (weniger als 1 %), nicht ganz so häufige (2,7 %), seltene (weniger als 1 %) oder sagenhaft seltene (weniger als 1 %) Szenenkarte Eine seltene (weniger als 1 %) oder sagenhaft seltene (weniger als 1 %) Logo-Karte Eine seltene (weniger als 1 %) oder sagenhaft seltene (weniger als 1 %) Panel-Karte Eine seltene Länderkarte ohne Rand (1 %) 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte Eine seltene (76,1 %) oder sagenhaft seltene (16,6 %) Karte aus dem Hauptset Eine seltene (1 %) oder sagenhaft seltene (0,8 %) Szenenkarte Eine seltene (2,4 %) oder sagenhaft seltene (0,7 %) Logo-Karte Eine seltene (1,9 %) oder sagenhaft seltene (weniger als 1 %) Panel-Karte 1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit Eine häufige (59,9 %), nicht ganz so häufige (29,6 %), seltene (5,9 %) oder sagenhaft seltene (1,2 %) Karte aus dem Hauptset Eine häufige (weniger als 1 %), nicht ganz so häufige (1,2 %), seltene (weniger als 1 %) oder sagenhaft seltene (weniger als 1 %) Szenenkarte Eine seltene (weniger als 1 %) oder sagenhaft seltene (weniger als 1 %) Logo-Karte Eine seltene (weniger als 1 %) oder sagenhaft seltene (weniger als 1 %) Panel-Karte Eine seltene Länderkarte ohne Rand (weniger als 1 %) 1 Länderkarte als Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte Ein häufiges Doppelland als Nicht-Foilkarte (40 %) oder traditionelle Foilkarte (10 %) Ein Standardland mit normalem Kartenrand als Nicht-Foilkarte (20 %) oder traditionelle Foilkarte (5 %) Ein Stadtruhe-Standardland als Nicht-Foilkarte (10 %) oder traditionelle Foilkarte (2,5 %) Ein Stadtchaos-Standardland als Nicht-Foilkarte (10 %) oder traditionelle Foilkarte (2,5 %)

Karten 1 Hilfekarte (8,5 %) oder doppelseitige Spielsteinkarte (91,5 %) als Nicht-Foilkarte

Hinweis: Die Summe der Prozentsätze ergibt wegen Rundungen möglicherweise nicht 100.

Sammler-Booster

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Sammler-Booster-Display

Jedes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Sammler-Booster-Display enthält 12 Sammler-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:

15 Magic: The Gathering Karten 3 häufige traditionelle Foilkarten Es gibt 81 häufige Karten (89 %) und 10 häufige Doppelländer (11 %) aus dem Hauptset, die in diesen Slots vorkommen können. 2 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten Es gibt 100 nicht ganz so häufige Karten aus dem Hauptset, die in diesen Slots vorkommen können. 2 häufige MSC-Karten als traditionelle Foilkarten Eine neu aufgelegte Karte aus Jumpstart-Boostern (50 %) Eine neue Magic -Karte aus Jumpstart-Boostern (40,5 %) Eine neue Magic -Karte aus Willkommens-Decks (9,5 %) 1 nicht ganz so häufige MSC-Karte als traditionelle Foilkarte Eine neu aufgelegte Karte aus Jumpstart-Boostern (18,6 %) Eine neue Magic -Karte aus Jumpstart-Boostern (77,9 %) Eine neue Magic -Karte aus Willkommens-Decks (3,5 %) 1 häufige (20 %) oder nicht ganz so häufige (80 %) Szenenkarte als traditionelle Foilkarte 1 Stadtruhe-Standardland (50 %) oder Stadtchaos-Standardland (50 %) als traditionelle Foilkarte 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte Eine seltene (45 %) oder sagenhaft seltene (9,4 %) Karte aus dem Hauptset Eine doppelseitige sagenhaft seltene (1,4 %) Szenenkarte Eine doppelseitige sagenhaft seltene (1,4 %) Logo-Karte Eine seltene (33,8 %) oder sagenhaft seltene (4,1 %) neue Magic -Karte aus Jumpstart-Boostern Eine seltene neue aufgelegte Karte aus Jumpstart-Boostern (3 %) Eine sagenhaft seltene neue Magic -Karte aus Willkommens-Decks (1,9 %) 1 „Spaß mit Boostern“-Karte aus den Commander-Decks als Nicht-Foilkarte 203 seltene Karten mit erweitertem Kartenrand (93,6 %) Enthält 92 neu aufgelegte Karten und 111 neue Magic -Karten 7 sagenhaft seltene Karten mit erweitertem Kartenrand (3,2 %) Enthält 4 neu aufgelegte Karten und 3 neue Magic -Karten 7 Cover-Commander ohne Rand (3,2 %) 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als Nicht-Foilkarte Eine seltene (27,8 %) oder sagenhaft seltene (2,3 %) Karte mit erweitertem Kartenrand aus dem Hauptset Eine seltene (6,4 %) oder sagenhaft seltene (4,9 %) Szenenkarte Eine seltene (15,1 %) oder sagenhaft seltene (4,6 %) Logo-Karte Eine seltene (12,1 %) oder sagenhaft seltene (2,6 %) Panel-Karte Eine Karte ohne Rand aus den Szenenboxen (13,9 %) Eine seltene Länderkarte ohne Rand (5,8 %) Eine Quellmaterial-Karte ohne Rand (4,5 %) 1 Quellmaterial-Karte als Nicht-Foilkarte (75 %) oder traditionelle Foilkarte (25 %) 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als Foilkarte Eine seltene (31,8 %) oder sagenhaft seltene (2,7 %) traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand aus dem Hauptset Eine seltene (7,3 %) oder sagenhaft seltene (4 %) Szenenkarte als traditionelle Foilkarte Doppelseitige Szenenkarten erscheinen nicht in diesem Slot. Eine seltene (17,2 %) oder sagenhaft seltene (3,6 %) Logo-Karte als traditionelle Foilkarte Doppelseitige Logo-Karten erscheinen nicht in diesem Slot. Eine seltene (13,9 %) oder sagenhaft seltene (3 %) Panel-Karte als traditionelle Foilkarte Eine seltene Länderkarte ohne Rand als traditionelle Foilkarte (6,6 %) Eine Klassischer-Comic-Karte als traditionelle Foilkarte (9,9 %) Klassischer-Comic-Karten gibt es nur auf Englisch, sie können aber in Sammler-Boostern aller Sprachen enthalten sein. Eine Handschuh-Version ohne Rand von Der Gedankenstein als traditionelle Foilkarte kommt in weniger als 1 % der Sammler-Booster in diesem Slot vor. Eine Cosmic-Foil-Version ohne Text von Der Gedankenstein kommt in einer äußerst geringen Anzahl von Sammler-Boostern vor. Diese Karte gibt es nur auf Englisch, sie kann aber in Sammler-Boostern aller Sprachen enthalten sein.

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte oder Artwork-Karte Eine doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte erscheint in 64 % der Sammler-Booster. 1 von 54 Artwork-Karten erscheint in 32 % der Sammler-Booster. Weitere 4 % der Sammler-Booster enthalten Artwork-Karten mit gestempelten goldenen Signaturen der Kunstschaffenden oder dem Planeswalker-Symbol.



Hinweis: Die Summe der Prozentsätze ergibt wegen Rundungen möglicherweise nicht 100.

Jumpstart-Booster

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Jumpstart-Booster-Display

Jedes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Jumpstart-Booster-Display enthält 24 Jumpstart-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:

20 Magic: The Gathering Karten 51 mögliche Themen Mindestens 1 neue MSC- Magic -Karte 1 Stadtruhe- und Stadtchaos-Standardland mit großflächiger Illustration

Karten 1 thematische Strategiehilfe

Commander-Decks

Avengers, sammeln

Commander-Deck Wakanda über alles

Commander-Deck Die Fantastischen Vier

Commander-Deck Doom obsiegt

Commander-Deck

Jedes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten Die Commander-Decks Avengers, sammeln, Wakanda über alles und Doom obsiegt enthalten Folgendes: 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 99 Nicht-Foilkarten, darunter 29 neue Magic -Karten Das Commander-Deck Die Fantastischen Vier enthält Folgendes: 4 Cover-Commander als traditionelle Foilkarten mit Illustration ohne Rand 96 Nicht-Foilkarten, darunter 26 neue Magic -Karten

10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

1 Regelreferenzkarte

1 Deckbox

Collector's Edition Commander-Deck

Avengers sammeln

Collector's Edition Wakanda über alles

Collector's Edition Die Fantastischen Vier

Collector's Edition Doom obsiegt

Collector's Edition

Jedes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Collector's Edition Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten Die Collector's Edition Commander-Decks Avengers, sammeln, Wakanda über alles und Doom obsiegt enthalten Folgendes: 1 Cover-Commander als Surge-Foilkarte mit Illustration ohne Rand 99 Surge-Foilkarten, einschließlich Standardländer mit großflächiger Illustration und 29 neuer Magic -Karten Das Collector's Edition Commander-Deck Die Fantastischen Vier enthält Folgendes: 4 Cover-Commander als Surge-Foilkarten mit Illustration ohne Rand 96 Surge-Foilkarten, einschließlich Standardländer mit großflächiger Illustration und 26 neuer Magic -Karten 10 doppelseitige Spielsteinkarten Diese Spielsteine haben auf der einen Seite den Surge-Foil-Kartendruck und auf der anderen Seite den Nicht-Foil-Kartendruck. 1 Regelreferenzkarte 1 Deckbox



Bundles

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Bundle

0431_MTGMSH_BndPromo: The Scarlet Witch

Jedes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Bundle enthält Folgendes:

9 Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Play-Booster

| Play-Booster 15 Standardländer als traditionelle Foilkarten Enthält 5 Stadtchaos-Standardländer mit großflächiger Illustration

15 Standardländer als Nicht-Foilkarten Enthält 5 Stadtchaos-Standardländer mit großflächiger Illustration

2 Regelreferenzkarten

1 Promokarte Scarlet Witch als traditionelle Foilkarte

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

Geschenk-Bundles

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Geschenk-Bundle

0432_MTGMSH_BndPromo: Daredevil, Man Without Fear

Jedes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Geschenk-Bundle enthält Folgendes:

9 Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Play-Booster

| Play-Booster 1 Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Sammler-Booster

| Sammler-Booster 15 Standardländer als traditionelle Foilkarten Enthält 5 Stadtruhe-Standardländer mit großflächiger Illustration

15 Standardländer als Nicht-Foilkarten Enthält 5 Stadtruhe-Standardländer mit großflächiger Illustration

2 Regelreferenzkarten

1 Promokarte Daredevil, der Furchtlose, als traditionelle Foilkarte

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

Draft Night

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Draft Night

Jede Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Draft Night Box enthält Folgendes:

12 Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Play-Booster

| Play-Booster 1 Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Sammler-Booster

| Sammler-Booster 90 Standardländer als Nicht-Foilkarten

10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

1 Draft-Beilage

Szenenboxen

Heroes United

Szenenbox Villains Unleashed

Szenenbox

Jede Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Szenenbox enthält Folgendes:

3 Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Play-Booster

| Play-Booster 6 Szenenkarten als traditionelle Foilkarten ohne Rand

6 Artwork-Karten

1 Aufsteller

Einsteigerboxen

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Einsteigerbox

Jede Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Einsteigerbox enthält Folgendes:

10 thematische Jumpstart -Halbdecks Zwei (2) dieser Jumpstart -Halbdecks sind Tutorial-Decks, die gezielt für ein Duell gebaut sind. Jedes Halbdeck enthält 20 Karten. Mische zwei zusammen und du kannst loslegen!

-Halbdecks 5 Spielsteine als Nicht-Foilkarten

2 Spielmatten

2 „Spielablauf“-Leitfäden

2 Regelreferenzkarten

2 Spindown-Würfel

1 Kurzanleitung

Prerelease-Packs

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Prerelease-Pack

Jedes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Play-Booster

| Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Spielende, sammeln – zum ultimativen Magic-Crossover

In Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes treffen zwei Welten aufeinander! Rüste dich für epische Abenteuer mit einigen deiner liebsten Marvel-Charaktere, die in Magic eintreffen! Sieh dir in der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie alle kürzlich enthüllten Karten an und bereite deine Sammlung auf diese monumentale Magic-Kollaboration vor.

Folge dem Ruf, wenn Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes am 26. Juni 2026 erscheint. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.