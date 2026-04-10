Das geht raus an alle Zauberer, Magier und Hexen! Geheimnisse von Strixhaven steht vor der Tür und die größten akademischen Köpfe aus dem ganzen Multiversum versammeln sich, um Magic-Spielende auf aller Welt zu verzaubern. Sei dabei auf der Exkursion deines Lebens bei den Prerelease-Events deines Stores ab dem 17. April 2026, wo du vor dem offiziellen Release mit dem Set spielen kannst. Hausaufgaben haben noch nie so viel Spaß gemacht!

Prerelease-Pack

(Silberkiel) Prerelease-Pack

(Prismari) Prerelease-Pack

(Blütenwelk) Prerelease-Pack

(Kundhort) Prerelease-Pack

(Quandrix)

Wenn du dich für ein Prerelease-Event anmeldest, erhältst du ein Geheimnisse von Strixhaven Prerelease-Pack. Jedes Prerelease-Pack basiert thematisch auf einer der fünf Fakultäten von Strixhaven. Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

5 Geheimnisse von Strixhaven Play-Booster

Play-Booster 1 Geheimnisse von Strixhaven Fakultät-Booster Jeder Fakultät-Booster enthält Karten in den zwei Farben der entsprechenden Fakultät.

Fakultät-Booster 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (passend zur Fakultät des Prerelease-Packs)

Du stellst ein Sealed-Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs und einer beliebigen Anzahl von Standardländern zusammen. Danach kannst du dich auf sittliche Debatten bei Partien gegen die anderen Teilnehmenden des Prereleases freuen. Prereleases sind entspannte Casual-Events, es ist also völlig in Ordnung, Fragen zu stellen und neue Strategien auszuprobieren!

Jetzt ist es erstmal an der Zeit für unseren Einführungskurs in Geheimnisse von Strixhaven Prereleases. Im Laufe dieses Artikels erfährst du mehr über Deckbau, die Schlüsselstrategien in Strixhaven und Tipps, wie dein Prerelease richtig magisch wird. Prerelease-Events beginnen am 17. April 2026. Melde dich jetzt für die Prerelease-Events deines Stores an und bestelle Geheimnisse von Strixhaven bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vor.

So baut man ein Prerelease-Deck

Dein Prerelease-Pack wird thematisch an einer der fünf Fakultäten von Strixhaven ausgerichtet sein. Jede Fakultät konzentriert sich auf zwei Farben von Magic. Jede Fakultät hat ein eigenes Thema, eine eigene Strategie und eine eigene Ästhetik. Jede Fakultät kann ein starkes Deck hervorbringen, also gibt es bei dieser Entscheidung keine falsche Antwort (anders als bei einer Abschlussprüfung).

Jeder Geheimnisse von Strixhaven Prerelease-Pack enthält einen Fakultät-Booster mit Karten in den Farben jener Fakultät. Zum Beispiel enthält dein Blütenwelk-Prerelease-Pack mehr schwarze und grüne Karten, um die wundervoll makabren Studien jener Fakultät zu unterstützen. Manche Stores lassen dich deinen Prerelease-Pack auswählen, andere teilen sie per Zufall aus, frage also am besten beim Organisator deines Prereleases nach.

0007_MTGSOS_Main: Antiquities on the Loose 0097_MTGSOS_Main: Ral Zarek, Guest Lecturer 0180_MTGSOS_Main: Colorstorm Stallion

Öffne zuerst deine Play-Booster und den Fakultät-Booster und bestimme dann die erstklassigen Bedrohungen, um die du auf jeden Fall in deinem Deck spielen möchtest. Bedrohungen sind Karten, die, wie der Name schon sagt, drohen, die Partie durch bloße Stärke zu gewinnen. Das können zum Beispiel riesige Kreaturen, Planeswalker, die dir überwältigende Vorteile verschaffen, oder mächtige Hexereien aus dem Mystischen Archiv sein. Die meisten Bedrohungen sind seltene oder sagenhaft seltene Karten, achte also besonders auf diese, wenn du dein Prerelease-Pack öffnest.

Wahrscheinlich wirst du ein oder zwei Bedrohungen in den Farben deines Prerelease-Packs darin finden. Da Geheimnisse von Strixhaven fünf Farbenpaare unterstützt, hast du, wenn du dich auf eine deiner Farben festlegst, noch die Wahl, sie mit einer von zwei Farben zu kombinieren. Falls deine erste Farbe Blau ist, sollte deine andere Farbe Rot (für ein Prismari-Deck) oder Grün (für ein Quandrix-Deck) sein. Bestimme also deine beste Grundfarbe und lass dich bei der Wahl deiner zweiten Farbe von deinem Sealed-Pool leiten.

0006_MTGSOS_Main: Ajani's Response 0083_MTGSOS_Main: Foolish Fate 0192_MTGSOS_Main: Grapple with Death

Entfernungszauber sind der zweite Grundpfeiler deines Decks. Diese Karten ermöglichen dir, gegnerische Karten loszuwerden, indem sie sie entweder aus dem Spiel entfernen oder verhindern, dass sie überhaupt erst ins Spiel kommen. Effekte, die Schaden zufügen, Karten, die Betäubungsmarken verteilen, und Zaubersprüche, die Kreaturen direkt zerstören, sind gute Beispiele für Entfernungszauber.

Denk daran, dass dein Gegenüber wahrscheinlich auch reichlich Entfernungszauber im Deck hat. Unten findest du eine Liste wichtiger Entfernungszauber in Geheimnisse von Strixhaven. Du kannst diese Liste beim Deckbau und während deiner Partien zurate ziehen. Versuche, vorauszusehen, welche Entfernungszauber dein Gegenüber im Deck haben könnte. Falls du einem Mitglied von Prismari gegenübersitzt, kannst du zum Beispiel mit ein oder zwei Exemplaren des Hitzigen Streits rechnen.

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Wähle ein Manasymbol aus, um wichtige Entfernungszauber zu sehen.

0006_MTGSOS_Main: Ajani's Response 0018_MTGSOS_Main: Harsh Annotation 0028_MTGSOS_Main: Rapier Wit 0031_MTGSOS_Main: Shattered Acolyte 0034_MTGSOS_Main: Stand Up for Yourself

0038_MTGSOS_Main: Banishing Betrayal 0039_MTGSOS_Main: Brush Off 0042_MTGSOS_Main: Deluge Virtuoso 0047_MTGSOS_Main: Essence Scatter 0064_MTGSOS_Main: Procrastinate

0079_MTGSOS_Main: Dissection Practice 0081_MTGSOS_Main: End of the Hunt 0083_MTGSOS_Main: Foolish Fate 0086_MTGSOS_Main: Last Gasp 0104_MTGSOS_Main: Wander Off

0108_MTGSOS_Main: Artistic Process 0112_MTGSOS_Main: Duel Tactics 0118_MTGSOS_Main: Heated Argument 0119_MTGSOS_Main: Impractical Joke 0135_MTGSOS_Main: Tome Blast

0141_MTGSOS_Main: Burrog Barrage 0142_MTGSOS_Main: Chelonian Tackle 0150_MTGSOS_Main: Glorious Decay

Sobald du dich für deine Bedrohungen und Entfernungszauber entschieden hast, solltest du alles Nötige haben, um dein Prerelease-Deck zusammenzustellen. Deine Bedrohungen, Entfernungszauber und Länder sollten etwas über die Hälfte deines Decks ausmachen. Da du dich bereits für die Farben deines Decks entschieden hast, ist der Rest des Deckbauprozesses relativ einfach, solange du deine Manakurve im Auge behältst.

Die Manakurve in Geheimnisse von Strixhaven

Die Manakurve ist eines der grundlegendsten Konzepte in Limited-Magic. Es geht dabei darum, für ein gesundes Gleichgewicht der Manabeträge in deinem Deck zu sorgen. Du brauchst eine Handvoll Karten mit niedrigen Kosten, damit du früh in der Parte Zaubersprüche wirken kannst, sowie eine Handvoll teure Karten, mit denen du die Partie beenden kannst. Die durchschnittliche Manakurve eines Sealed-Decks sollte ungefähr so aussehen:

1 Mana: 1–2 Karten

2 Mana: 7–8 Karten

3 Mana: 5–6 Karten

4 Mana: 3–4 Karten

5 Mana: 2–3 Karten

6 Mana: 0–1 Karten

Und 17 Länder!

0026_MTGSOS_Main: Primary Research

Den Manabetrag einer Karte kannst du berechnen, indem du die Manasymbole in den Manakosten einer Karte zusammenrechnest. Die Primärforschung hat zum Beispiel einen Manabetrag von 5, da ihre Manakosten {4}{W} sind.

0023_MTGSOS_Main: Joined Researchers 0068_MTGSOS_Main: Spellbook Seeker

Eine Besonderheit des Sets sind Kreaturen wie die Vereinten Forschenden, die dich vorbereitete Zaubersprüche wirken lassen. Diese Kreaturen bieten dir zwar mehr Flexibilität, aber du solltest jene vorbereiteten Zaubersprüche nicht für deine Manakurve berücksichtigen. Schließlich müssen diese Zaubersprüche erst einmal von jemandem vorbereitet werden! Vorbereitete Zaubersprüche solltest du dir eher wie aktivierte Fähigkeiten vorstellen und nicht wie Karten auf deiner Manakurve.

0043_MTGSOS_Main: Divergent Equation 0167_MTGSOS_Main: Wild Hypothesis 0204_MTGSOS_Main: Molten Note

Man muss kein Quandrix-Genie sein, um zu verstehen, wie Zaubersprüche mit variablen Kosten mit X funktionieren (obwohl es sicher nicht schadet). Manche Zaubersprüche erlauben es dir, sie für eine variable Menge Mana zu wirken, was durch das {X} in ihren Manakosten symbolisiert wird. Wenn du solche Zaubersprüche in deine Manakurve einordnest, solltest du dir überlegen, für wie viel Mana du sie wahrscheinlich durchschnittlich wirken wirst. Zwar hat die Wilde Hypothese streng genommen einen Manabetrag von 1, aber in den meisten Partien wirst du sie wahrscheinlich für {2}{G} wirken wollen. Daher solltest du sie wie eine Karte mit Manabetrag 3 behandeln.

Draft-Archetypen von Geheimnisse von Strixhaven

Jede zweifarbige Fakultät in Geheimnisse von Strixhaven hat eine eigene Strategie, die sich durch das gesamte Set zieht. Diese Strategien nennt man Draft-Archetypen. Indem du beim Deckbau den Draft-Archetyp deiner Fakultät im Hinterkopf behältst, sollte es dir leichter fallen, Karten zu erkennen, die deine Strategie unterstützen und dich dem Sieg näher bringen. Jeder Archetyp stellt auch eine der Mechaniken in Geheimnisse von Strixhaven zur Schau, informiere dich also am besten vor dem Event schon einmal über diese.

Hier findest du eine kurze Beschreibung aller Draft-Archetypen in Geheimnisse von Strixhaven, einige Schlüsselkarten sowie Tipps, wie man Decks des entsprechenden Archetyps baut. Es ist quasi ein Vorlesungsverzeichnis, aber für Magic!

Silberkiel: Schlagfertiges Aggro

0170_MTGSOS_Main: Abigale, Poet Laureate 0227_MTGSOS_Main: Snooping Page

Karten mit Schlagfertig belohnen dich dafür, Kreaturen deiner Wahl als Ziel zu bestimmen. Verstärke deine eigenen Kreatur mit Kampftricks wie dem Einspruch oder schlage einen aggressiveren Ton an, in dem du gegnerische Kreaturen deiner Wahl als Ziel deiner Entfernungszauber bestimmst. Silberkiel-Decks erfordern ein gut abgestimmtes Gleichgewicht zwischen Kreaturen und Zaubersprüchen, mit denen du sie als Ziel bestimmen kannst, sodass Kreaturen mit vorbereiteten Zaubersprüchen wie der Bitterböse Schattensteller besonders wertvoll sind.

Prismari: Opus-Zaubersprüche

0223_MTGSOS_Main: Sanar, Unfinished Genius 0229_MTGSOS_Main: Spectacular Skywhale

Größer. Heller. Kühner. Die Opus-Mechanik belohnt dich dafür, jede Menge Spontanzauber und Hexereien zu wirken. Falls du einen solchen Zauberspruch für fünf oder mehr Mana wirkst, erhältst du sogar einen Bonus dafür, ein solches kreatives Risiko eingegangen zu sein! Da für dieses Deck teure Zaubersprüche wichtig sind, brauchst du Karte, die zusätzliches Mana erzeugen, wie die Abstrakte Kunstmagierin und den Leidenschaftlichen Augenblick. Karten mit {X} in ihren Manakosten sind ebenfalls von Vorteil, da sie sowohl früh in der Partie als auch später gewirkt werden können, um die gesamte Stärke deiner Opus-Karten auszuspielen.

Blütenwelk: Lebenspunkte-Schwarm

0199_MTGSOS_Main: Lluwen, Exchange Student 0207_MTGSOS_Main: Old-Growth Educator

Bringe deiner Konkurrenz durch deine Lebenskraft ihren Tod mit der Infusion-Mechanik, die wirkt, wenn du Lebenspunkte dazuerhältst. Schädling-Spielsteine sind eine besonders einfache Methode, Lebenspunkte dazuzuerhalten, da du dein Gegenüber unter Druck setzen kannst, indem du mit ihnen angreifst und so gleichzeitig deine Infusion-Karten auslöst. Das Schädlingsgrund-Faultier und Lluwen, Austauschstudent, sind jeweils besonders gute Quellen von Schädling-Spielsteinen. Frag nur nicht nach, woher sie kommen.

Kundhort: Rückblende-Ausgrabung

0198_MTGSOS_Main: Kirol, History Buff 0204_MTGSOS_Main: Molten Note

Deine Konkurrenz ist Geschichte, wenn du sie mit Rückblende-Zaubersprüchen in die Vergangenheit schickst. Der direkteste Ansatz ist, Karten wie die Duelltaktik aus deiner Hand zu wirken, und sie dann noch einmal aus deinem Friedhof zu wirken. Falls du eine Karte mit Rückblende abwirfst, um aus der Verfolgung der Vergangenheit Kapital zu schlagen, kannst du sie immer noch aus deinem Friedhof wirken. Versammle ein Team von Fachleuten für Archäologie um dich, wie die Uhlen-Historikerin und den Garnisonsausgräber, deren Fähigkeiten ausgelöst werden, wenn Karten deinen Friedhof verlassen, um die Partie für dich zu entscheiden.

Quandrix: Wertzuwachs

0237_MTGSOS_Main: Tam, Observant Sequencer 0190_MTGSOS_Main: Fractal Tender

Grüne Kreaturen plus blaue Zaubersprüche ergeben einen mächtigen Draft-Archetyp! Die Inkrement-Mechanik legt +1/+1-Marken auf deine Kreaturen, wenn du Zaubersprüche mit größerem Manabetrag als ihre Stärke oder Widerstandskraft wirkst. Bringe die Kuboide Kolonie früh ins Spiel und lege dann mit großen Zaubersprüchen Marken auf sie. Dieser Archetyp lässt deine Kreaturen unglaublich effizient anwachsen, halte also nach Ausweicheffekten wie Emil, Erkunder der Fernländer, und dem Anfeuernden Flugkünstler Ausschau, um die Blocker deines Gegenübers zu umgehen und die Partie zu gewinnen.

Das Semester beginnt in deinem Store bei Geheimnisse von Strixhaven Prerelease-Events ab dem 17. April 2026! Ganz gleich, wie lange du schon Magic studierst, das ist deine Gelegenheit, dich auf dem Campus mit deiner Community zu treffen. Melde dich noch heute für das Prerelease deines Stores an und sichere dir deinen Platz an der Universität Strixhaven.

Geheimnisse von Strixhaven erscheint weltweit am 24. April 2026. Dieses Set ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.