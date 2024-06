Die Spielsteine von Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Am 5. Juli macht Magic: The Gathering – Assassin's Creed® die Regale in deinem Store unsicher mit neuen Karten und neu aufgelegten Karten mit alternativen Illustrationen, die Charaktere, Schauplätze und Geschichten aus den beliebten Assassin's Creed Videospielen zeigen. Außerdem gibt es im Set insgesamt 8 Spielsteine, darunter 3 Minispiel-Karten, die für spannende und kultige Magic-Partien sorgen!

In Beyond-Boostern kannst du 8 Spielsteine mit großflächiger Illustration und 3 Minispiel-Karten finden. Spiele die drei Minispiele In die Geschichte eintauchen: Assassinen-Edition, Beyond-Booster-Blitz und Finde den Assassinen mit den unten abgebildeten 3 Minispiel-Karten aus Beyond-Boostern.

0002_MTGACR_TokenBst: Shapeshifter Token (3/2) 0005_MTGACR_TokenBst: Phobos Token

In Sammler-Boostern gibt es die gleichen 8 Spielsteine mit großflächiger Illustration aus Beyond-Boostern als doppelseitige traditionelle Foil-Spielsteinkarten. (Minispiel-Karten gibt es in Sammler-Boostern nicht.)

Du möchtest alle Spielsteine sehen, die in den einzelnen Produkten enthalten sind? Das kannst du jetzt in der Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Kartengalerie oder über diese praktischen Links: Spielsteine, Emblem und Hilfekarte.

Schleiche dich in deinen Store oder gehe inkognito zu Online-Händlern wie Amazon, um deine Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Produkte vor dem Release am 5. Juli 2024 vorzubestellen!

