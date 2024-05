Am 14. Juni liefert Modern Horizons 3 eine mächtige Sammlung aus neuen Karten, spannenden neu aufgelegten Karten und natürlich einer Vielzahl unterstützender Spielsteine mit vergleichbarem Kaliber – vom Bekannten, wie Goblins und Zombies, bis hin zum erschreckend Eindrucksvollen, wie den Eldrazi und dem Tarmogoyf. Insgesamt gibt es 70 Spielsteine, einschließlich 3 Embleme und 1 Hilfekarte, in verschiedenen Modern Horizons 3 Produkten, die spannende Magic-Partien mit Kultfaktor garantieren!

In Play-Boostern kannst du 34 Spielsteine mit großflächiger Illustration finden sowie 1 Emblem und 1 Hilfekarte Energiereserve (die auf der Rückseite von Spielsteinen erscheinen kann).

0005_MTGMH3_Token: Cat Warrior Token 0035_MTGMH3_Token: Emblem (Tamiyo, Seasoned Scholar) 0036_MTGMH3_PlayAid: Energy Reserve (Play Aid)

Sammler-Booster bieten ebenfalls 34 Spielsteine mit großflächiger Illustration und 1 Emblem – alle doppelseitig und als traditionelle Foilkarten.

In Modern Horizons 3 Commander-Decks gibt es 35 verschiedene Spielsteine, 2 Embleme und 1 Hilfekarte Energiereserve, die auf die vier Decks verteilt sind. Jedes Deck enthält 10 doppelseitige Spielsteine mit großflächiger Illustration, um dich im Spiel zu unterstützen.

0027_MTGMH3_TokenCom_a: Emblem (Garruk, Apex Predator)

Außerdem haben wir für Commander-Fans etwas Neues: Modern Horizons 3 Collector's Edition Commander-Decks! Hol dir alle Karten aus den Commander-Decks, aber mit einem exklusiven neuen Ripple-Foil-Kartendruck!

Interaktive digitale Darstellung. Nicht die eigentliche Karte. Ulalek, verschmolzene Grausamkeit

(Ripple-Foilkarte mit Profil-Kartendruck ohne Rand)

Jedes dieser Collector's Edition Commander-Decks enthält 10 doppelseitige Spielsteine, bei denen die Vorderseite in Ripple-Foil und die Rückseite in Nicht-Foil gedruckt ist. In allen vier Modern Horizons 3 Collector's Edition Commander-Decks gibt es insgesamt 42 Spielsteine mit großflächiger Illustration mit eindeutigen Sammlernummern, von denen 31 in Ripple-Foil auftauchen können, sowie eine Hilfekarte Energiereserve in Ripple-Foil und 2 Nicht-Foil-Embleme.

0001_MTGMH3_TokenCom_a: Eldrazi Token (10/10) 0009_MTGMH3_TokenCom_a: Aetherborn Token

Du möchtest alle Spielsteine sehen, die in den einzelnen Produkten enthalten sind? Das kannst du jetzt in der Modern Horizons 3 Kartengalerie:

Finde deine neuen ewigen Favoriten und nutze ihre Macht mit dem weltweiten Release von Modern Horizons 3 am 14. Juni 2024! Bestelle noch heute bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vor, wo es Magic-Produkte gibt.