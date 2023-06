„Es ist eine gefährliche Sache, Frodo, vor die Tür zu treten. Du betrittst die Straße, und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, kannst du nie wissen, wohin sie dich tragen.“ – Bilbo Beutlin

Mit Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™ (LTR) bietet sich für Magic die Gelegenheit, unser großartiges Gameplay, unsere umwerfende Ästhetik und unsere packende Sammelbarkeit in die ursprüngliche Fantasy-Welt zu bringen. Das Magic-Team hat die letzten Jahre damit verbracht, die berühmten Charaktere aus Mittelerde auszuarbeiten und mit ihnen zu spielen, sodass wir dir jetzt die besten Darstellungen der Figuren und denkwürdigen Momente aus Der Herr der Ringe präsentieren können. Als Product Architect für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde bin ich seit unseren ersten Spieltests und Fokusgruppen beteiligt und kann heute die Insider-Perspektive teilen auf die Karten und Kartendrucke und wo du sie in Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Produkten finden kannst.

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Set-Code: LTR

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander-Set-Code: LTC

Tabletop-Legalität (neue Magic-Karten):

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde (LTR): Modern, Legacy, Vintage und Commander

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander (LTC): Legacy, Vintage und Commander

MTG Arena – Legalität:

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde (LTR): Alchemy und Historic

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander (LTC): Nur die Pionierstiefel werden in MTG Arena verfügbar sein

Website: Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde – Wichtige Termine

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde – Beginn von Debüt und Vorschauen : 30. Mai

– : 30. Mai Kartenvorschauen : 30. Mai – 9. Juni

: 30. Mai – 9. Juni Commander-Kartenvorschauen und Decklisten : 8. Juni

: 8. Juni Komplette Kartengalerien : 9. Juni

: 9. Juni Pre-Prerelease mit LoadingReadyRun : 10. Juni

: 10. Juni Prerelease-Events im Store : 16.–22. Juni

: 16.–22. Juni CommandFest-Events : 16. Juni – 23. Juli

: 16. Juni – 23. Juli MTG Arena – digitales Release : 20. Juni

– : 20. Juni Podcast von Command Zone – Game Knights (Gameplay) : 21. Juni

: 21. Juni Weltweites Tabletop-Release : 23. Juni

: 23. Juni Launch-Party-Events : 23.–25. Juni

: 23.–25. Juni Bundle: Geschenk-Edition Release : 7. Juli

: 7. Juli Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Celebration Events im Store : 7.–9. Juli

: 7.–9. Juli Commander-Partys : 21.–23. Juli

: 21.–23. Juli MagicCon: Barcelona mit Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde : 28.–30. Juli

: 28.–30. Juli Championship-Events im Store : 5.–13. August

: 5.–13. August Feiertagsrelease: 3. November

Der einzige Eine Ring

„Der Ring verscholl für das Bewusstsein und die Sage; und selbst dieser Teil seiner Geschichte ist heute nur wenigen bekannt.“ – Gandalf (Der Schatten der Vergangenheit)

Der Herr der Ringe folgt Frodo auf seiner Reise mit Saurons Ring zum Schicksalsberg, und wir wollten dem Ring Tribut zollen, indem wir eine wortwörtlich einzigartige Magic-Karte erschufen. Das wohl bekannteste Element aus Der Herr der Ringe ist der Eine Ring selbst: der Schatz – und die Versuchung – von Saurons Macht. Während andere Ringe der Macht für Elbenkönige, Zwergenherrscher und die sterblichen Menschen Mittelerdes geschmiedet wurden, spielt letztendlich nur einer die wichtigste Rolle: der Eine Ring, sie alle zu knechten.

Der Eine Ring

Und darum haben wir im Rahmen dieser außergewöhnlich seltenen und aufregenden Promotion nur für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde extra eine Karte dafür entworfen.

Der Eine Ring (Seriennummer 001/001)

*Digital gerendert. Nicht die eigentliche Karte.

Als einziges Exemplar mit der Seriennummer 1/1 ist dieser „Schatz“ eine traditionelle Foilkarte, die in der Schwarzen Sprache Saurons unter Verwendung von Tengwar-Schriftzeichen gedruckt wurde und nur in einem einzigen englischsprachigen Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Sammler-Booster zu finden ist.

Aber was hat es mit diesen Ringen der Macht auf sich?

Sonnenringe

Sonnenring (Elben) Sonnenring (Zwerge) Sonnenring (Menschen)

Neben einem Sonnenring mit Der Herr der Ringe Illustration von L J Koh in jedem der vier Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander-Decks (LTC) sind Varianten des Sonnenrings, die von den für die Elben, Zwerge und sterblichen Menschen von Mittelerde geschmiedeten Ringen der Macht inspiriert sind, in Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Sammler-Boostern aller Sprachen verfügbar.

„Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht,

sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein,

den Sterblichen, ewig dem Tode verfallen, neun … “

Sie zeigen die Sprache der Hochelben, Quenya, in Tengwar-Schriftzeichen. Es gibt eine begrenzte Anzahl von sowohl Doppel-Regenbogen Foil- als auch Nicht-Foil-Versionen, wobei Doppel-Regenbogen-Foil-Versionen mit Seriennummern in unterschiedlichen Gesamtzahlen erhältlich sein werden:

300 Sonnenringe als Doppel-Regenbogen-Foilkarte mit Seriennummer (Elben)

700 Sonnenringe als Doppel-Regenbogen Foilkarte mit Seriennummer (Zwerge)

900 Sonnenringe als Doppel-Regenbogen Foilkarte mit Seriennummer (Menschen)

3.000 Sonnenringe als Nicht-Foilkarte (Elben)

7.000 Sonnenringe als Nicht-Foilkarte (Zwerge)

9.000 Sonnenringe als Nicht-Foilkarte (Menschen)

Die einzigartige Promokarte Der Eine Ring ist nur in einem englischsprachigen Sammler-Booster enthalten, während die Ringe der Macht, also die thematischen Sonnenringe, in Sammler-Boostern aller Sprachen enthalten sind.

Reiche und Relikte Box-Topper

Am Anfang des Designprozesses ist das Design-Team die Der Herr der Ringe Bücher durchgegangen, um Charaktere, Kreaturen, Schauplätze und Gegenstände aus Mittelerde zu sammeln und zu planen, wie, wo und wie oft sie erscheinen sollten. Das Team wollte sicherstellen, dass alles aus den Büchern optimal zur Geltung kam. Während dieser Erkundungsphase ermittelte das Design-Team außerdem mehrere neu aufgelegte Magic-Karten, die gut in Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde passen würden. Die 30 vielversprechendsten und spannendsten neu aufgelegten Karten waren eine Auswahl an Ländern und Artefakten.

Reiche und Relikte: Der Große Steinkreis Reiche und Relikte: Seelengewölbe

Diese traditionellen Foilkarten sind sagenhaft selten und stecken in Box-Topper-Boostern mit einer Karte, die in jedem Set-, Draft- und Sammler-Booster-Display zu finden sind. Für alle 30 Karten ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in einem Box-Topper-Booster enthalten sind, gleich hoch. Diese Box-Topper-Booster sind der einzige Ort, an dem die traditionellen Foil-Versionen von Reiche und Relikte Karten vorkommen.

Außerdem gibt es Reiche und Relikte Karten in Sammler-Boostern als Nicht-Foilkarten und Surge-Foilkarten. Eine Reiche und Relikte Karte als Nicht-Foilkarte kommt in etwa 31 % der Sammler-Booster vor, während eine Reiche und Relikte Karte als Surge-Foilkarte in etwas unter 1 % der Sammler-Booster vorkommt.

Szenenkarten ohne Rand und Länder ohne Rand

Da es in Der Herr der Ringe so viele unvergessliche Momente gibt, wollte das Team, das mit der Planung von Spaß mit Boostern betraut war, eine Möglichkeit finden, die Bücher mit einem brandneuen Kartendruck zu feiern. Die Szenenkarten ohne Rand ermöglichen es Spielern, einzelne Karten zu sammeln, die sich zu einer kompletten Szene zusammensetzen und jene Momente zeigen. Szenenkarten ohne Rand sind in Set-, Draft- und Sammler-Boostern zu finden, und die Szenen umfassen zwei mal zwei Karten bis hin zu sechs mal drei Karten, wobei die meisten Szenen aus drei mal zwei Karten bestehen.

Darüber hinaus enthält jedes Prerelease-Pack eine von sechs Szenenkarten ohne Rand, die sich zu einer Szene von Bilbos Geburtstagsfeier zusammensetzen. Diese Karten sind traditionelle Foil-Promokarten mit Promo-Aufdruck. Diese Szene erscheint zum Release von Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde, genau wie Frodos Reise (und die des Lesers) in Die Gefährten mit ihr beginnt.

Lobelia Sackheim-Beutlin als Szenenkarte ohne Rand Feuerwerk des Zauberers als Szenenkarte ohne Rand Gandalf, Freund des Auenlands, als Szenenkarte ohne Rand

Verzückter Halbling als Szenenkarte ohne Rand Bilbo, Meisterdieb im Ruhestand, als Szenenkarte ohne Rand Frodo Beutlin als Szenenkarte ohne Rand

Diese Szenen-Promokarten ohne Rand sind nicht dazu gedacht, während Prerelease-Events gespielt zu werden, aber du kannst trotzdem die seltene oder sagenhaft seltene Promokarte mit Promo-Aufdruck spielen, die in jedem Prerelease-Pack enthalten ist.

Die Szene am Schicksalsberg ist in Bundles und der Bundle: Geschenk-Edition zu finden, die drei Wochen nach dem Release von Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde erscheinen. In beiden Produkten erhältst du alle vier Szenenkarten ohne Rand als traditionelle Foilkarten, die die zwei mal zwei Karten große Szene am Schicksalsberg ergeben. (Hinweis: Alle Szenenkarten aus Prerelease-Packs und Bundles sind in Sammler-Boostern als Nicht-Foilkarten zu finden, und häufige und nicht ganz so häufige Szenenkarten aus Prerelease-Packs und Bundles sind in Sammler-Boostern als traditionelle Foilkarten zu finden.)

Barad-dûr ohne Rand Minas Tirith ohne Rand

Der Schicksalsberg ohne Rand Das Auenland ohne Rand

Die Gefährten bereisen während der Handlung von Der Herr der Ringe einprägsame Schauplätze, und wir wollten diese mit fünf seltenen Ländern ohne Rand und einem sagenhaft seltenen Land ohne Rand hervorheben. Diese Karten stellen legendäre Orte wie den Schicksalsberg, das Auenland, Bruchtal und mehr mit beeindruckenden Illustrationen zur Schau. Länder ohne Rand sind in Set-, Draft- und Sammler-Boostern zu finden.

Showcase-Ring-Kartendrucke

Ein zentrales Element in Der Herr der Ringe ist die Versuchung und Anziehungskraft, die der Eine Ring auf die Charaktere ausübt. Da sich die Geschichte eingehend mit dem Ring und seiner Macht über Charaktere befasst, wollten wir diesen Aspekt ebenfalls in unseren „Spaß mit Boostern“-Varianten wiedergeben. Das Design-Team hat sich 30 legendäre Charaktere ausgesucht und genauer angeschaut, deren Handlungen und Motivationen von der Macht des Rings beeinflusst wurden. Karten mit dem Showcase-Ring-Kartendruck haben eine alternative Illustration und einen einzigartigen Kartenrand, der diese 30 legendären Charaktere hervorhebt.

Gimli, trauernder Rächer, als Showcase-Karte

Karten mit Showcase-Ring-Kartendruck sind in Set-, Draft- und Sammler-Boostern zu finden.

Nazgûl

Als Hommage an die neun Nazgûl aus Der Herr der Ringe haben wir neun verschiedene Illustrationen für die gleiche Karte namens Nazgûl aus dem Hauptset in Auftrag gegeben. Da die Karte selbst dir gestattet, neun Exemplare von ihr in deinem Deck zu spielen, kannst du so alle neun Versionen sammeln, um ein Deck zu Ehren Saurons zusammenstellen. In Set-, Draft- und Sammler-Boostern kommen alle neun Nazgûl-Karten mit gleicher Wahrscheinlichkeit vor. Außerdem haben wir die Nazgûl mit einzelnen Karten hervorgehoben, die den Hexenkönig von Angmar und mit eigenen Designs zeigen.

Sammler-Booster

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Sammler-Booster-Display

Für Fans, die alles wollen, bieten Sammler-Booster die einfachste Möglichkeit, deinen Decks und deiner Sammlung die coolsten Karten hinzuzufügen. Diese Booster enthalten mehrere seltene oder sagenhaft seltene Karten und bieten wunderschöne „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke (dazu weiter unten mehr!) und Foilkarten sowie die Gelegenheit, fantastische Sammlerkarten zu erhalten, die es so nur in Sammler-Boostern gibt. Außerdem enthält jedes Sammler-Booster-Display auch einen Reiche und Relikte Box-Topper!

Hier ist ein Überblick über den Inhalt von Sammler-Boostern für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde:

3 häufige traditionelle Foilkarten – In LTR gibt es 101 häufige Karten, allesamt brandneue Karten mit Illustrationen, die Mittelerde zur Schau stellen.

– In LTR gibt es 101 häufige Karten, allesamt brandneue Karten mit Illustrationen, die Mittelerde zur Schau stellen. 1 häufige traditionelle Foilkarten oder eine der folgenden – 1 Elben-Sonnenring als Nicht-Foilkarte (< 0,1 %) 1 Zwergen-Sonnenring als Nicht-Foilkarte (< 0,25 %) 1 Menschen-Sonnenring als Nicht-Foilkarte (< 0,3 %) 1 Elben-Sonnenring als Doppel-Regenbogen-Foilkarte mit Seriennummer (< 0,01 %) 1 Zwergen-Sonnenring als Doppel-Regenbogen-Foilkarte mit Seriennummer (< 0,025 %) 1 Menschen-Sonnenring als Doppel-Regenbogen-Foilkarte mit Seriennummer (< 0,03 %) Der Eine Ringe mit Seriennummer 1 von 1 (nur in englischsprachigen Sammler-Boostern, < 0,00003 %) Hinweis: Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten sind ein Durchschnittswert für die gesamte Produktion und nicht für einzelne Booster oder Displays garantiert werden. 2 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten – hier können 79 der 80 nicht ganz so häufigen Karten des Sets vorkommen. Die verbleibenden nicht ganz so häufigen Karten sind die neun Varianten der Nazgûl-Karte, die in einem anderen Slot vorkommen können. 1 Mittelerde-Länderkarte als traditionelle Foilkarte mit großflächiger Illustration – Inspiriert von den Landkarten aus Der Herr der Ringe gibt es insgesamt 10 Standardländer (zwei jeden Typs), die die Länder Mittelerdes zeigen. Jeder Sammler-Booster enthält garantiert 1 der 10 als traditionelle Foilkarte.

–

Mittelerde-Länderkarte Ebene Mittelerde-Länderkarte Ebene

Mittelerde-Länderkarte Insel Mittelerde-Länderkarte Insel

Mittelerde-Länderkarte Sumpf Mittelerde-Länderkarte Sumpf

Mittelerde-Länderkarte Gebirge Mittelerde-Länderkarte Gebirge

Mittelerde-Länderkarte Wald Mittelerde-Länderkarte Wald

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte – Jede der 60 seltenen (85,7 %) und 20 sagenhaft seltenen (14,3 %) Karten aus dem Hauptset kann in diesem Slot als traditionelle Foilkarte vorkommen.

– Jede der 60 seltenen (85,7 %) und 20 sagenhaft seltenen (14,3 %) Karten aus dem Hauptset kann in diesem Slot als traditionelle Foilkarte vorkommen. 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte aus dem Hauptset mit erweitertem Kartenrand – Es gibt 28 seltene (86,1 %) und 9 sagenhaft seltene (13,9 %) Karten aus dem Hauptset, die mit erweitertem Kartenrand gedruckt wurden. Dies sind allesamt Karten, die ansonsten im Hauptset keine „Spaß mit Boostern“-Variante haben (d. h. Karten, die in Draft- oder Set-Boostern vorkommen).

– Es gibt 28 seltene (86,1 %) und 9 sagenhaft seltene (13,9 %) Karten aus dem Hauptset, die mit erweitertem Kartenrand gedruckt wurden. Dies sind allesamt Karten, die ansonsten im Hauptset keine „Spaß mit Boostern“-Variante haben (d. h. Karten, die in Draft- oder Set-Boostern vorkommen). 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte mit erweitertem Kartenrand aus Commander-Decks, Jumpstart-Boostern oder Einsteigerpaketen – In diesem Slot können 81 seltene (94,2 %) und 10 sagenhaft seltene (5,8 %) Karten vorkommen. Das Jumpstart-Produkt enthält 5 neue seltene Magic-Karten, die allesamt in diesem Slot mit erweitertem Kartenrand vorkommen. Ähnlich verhält es sich mit dem Einsteigerpaket, das 8 neue seltene und 2 neue sagenhaft seltene Karten enthält, die hier mit erweitertem Kartenrand zu finden sind. Schließlich sind hier die 68 neuen seltenen Karten (mit Ausnahme der 4 neuen Sagen) und die 8 neue sagenhaft seltenen Karten aus den Commander-Decks mit erweitertem Kartenrand zu finden. Alle Karten in diesem Slot haben die Illustration aus Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde und sind Nicht-Foilkarten.

Lobelia Sackheim-Beutlin mit erweitertem Kartenrand Verzückter Halbling mit erweitertem Kartenrand

1 nicht ganz so häufige Nazgûl-Karte oder eine nicht ganz so häufige Karte mit dem Showcase-Ring-Kartendruck – Hier kannst du entweder 1 von 10 nicht ganz so häufigen Karten mit dem Showcase-Ring-Kartendruck (91 %) oder 1 von 9 möglichen Illustrationen der nicht ganz so häufigen Nazgûl-Karte (9 %) finden.

– Hier kannst du entweder 1 von 10 nicht ganz so häufigen Karten mit dem Showcase-Ring-Kartendruck (91 %) oder 1 von 9 möglichen Illustrationen der nicht ganz so häufigen Nazgûl-Karte (9 %) finden. 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte ohne Rand, eine seltene oder sagenhaft seltene Karte mit Showcase-Ring-Kartendruck oder eine sagenhaft seltene Reiche und Relikte Karte – In diesem Slot kannst du 1 von 14 seltenen oder 6 sagenhaft seltenen Karten mit dem Showcase-Ring-Kartendruck (insgesamt 50 %) finden. Dieser Slot kann auch 1 von 5 seltenen Ländern ohne Rand oder das sagenhaft seltene Land ohne Rand (insgesamt 18,7 %) enthalten, die alternative Illustrationen der berühmtesten Orte Mittelerdes zeigen. Außerdem kannst du hier 1 von 30 sagenhaft seltenen Reiche und Relikte Karten als Nicht-Foilkarten (31,3 %) finden. Es gilt zu beachten, dass einige Karten ohne Rand und Karten mit dem Showcase-Ring-Kartendruck auch in alternativen Versionen vorkommen können. Solche Karten kommen halb so häufig vor wie Karten derselben Seltenheit mit demselben Kartendruck.

– In diesem Slot kannst du 1 von 14 seltenen oder 6 sagenhaft seltenen Karten mit dem Showcase-Ring-Kartendruck (insgesamt 50 %) finden. Dieser Slot kann auch 1 von 5 seltenen Ländern ohne Rand oder das sagenhaft seltene Land ohne Rand (insgesamt 18,7 %) enthalten, die alternative Illustrationen der berühmtesten Orte Mittelerdes zeigen. Außerdem kannst du hier 1 von 30 sagenhaft seltenen Reiche und Relikte Karten als Nicht-Foilkarten (31,3 %) finden. 1 Szenenkarte ohne Rand beliebiger Seltenheit – Hier kannst du eine der Szenenkarten aus den sieben möglichen Szenen erhalten. Die Karten in den Prerelease-Packs, die die Szene von Bilbos Geburtstagsfeier ergeben, sind traditionelle Foilkarten mit Promo-Aufdruck und die Karten aus dem Bundle und der Bundle: Geschenk-Edition, die die Szene am Schicksalsberg ergeben, sind traditionelle Foilkarten. In diesem Slot sind alle Szenenkarten ohne Rand, einschließlich jener, die die Szene von Bilbos Geburtstagsfeier und die Szene am Schicksalsberg ergeben, Nicht-Foilkarten. Es gibt 9 häufige (37,5 %), 14 nicht ganz so häufige (29,2 %), 21 seltene (27,3 %) und 9 sagenhaft seltene (6 %) Karten, die in diesem Slot vorkommen können. Wie im vorherigen Slot gibt es auch einige seltene und sagenhaft seltene Szenenkarten, die in alternativen „Spaß mit Boostern“-Kartendrucken erscheinen. Solche Karten kommen in diesem Slot halb so häufig vor wie Karten derselben Seltenheit mit demselben Kartendruck.

– Hier kannst du eine der Szenenkarten aus den sieben möglichen Szenen erhalten. Die Karten in den Prerelease-Packs, die die Szene von Bilbos Geburtstagsfeier ergeben, sind traditionelle Foilkarten mit Promo-Aufdruck und die Karten aus dem Bundle und der Bundle: Geschenk-Edition, die die Szene am Schicksalsberg ergeben, sind traditionelle Foilkarten. In diesem Slot sind alle Szenenkarten ohne Rand, einschließlich jener, die die Szene von Bilbos Geburtstagsfeier und die Szene am Schicksalsberg ergeben, Nicht-Foilkarten. 1 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarte mit dem Showcase-Ring-Kartendruck (23,3 %), eine häufige (41,8 %) oder nicht ganz so häufige (32,6 %) Szenenkarte ohne Rand oder eine nicht ganz so häufige Nazgûl-Karte (2,3 %) – Hier kannst du eine der aufgelisteten Karten als traditionelle Foilkarte finden (darunter möglicherweise auch die häufigen und nicht ganz so häufigen Szenenkarten ohne Rand aus Prerelease-Packs und Bundles).

– Hier kannst du eine der aufgelisteten Karten als traditionelle Foilkarte finden (darunter möglicherweise auch die häufigen und nicht ganz so häufigen Szenenkarten ohne Rand aus Prerelease-Packs und Bundles). 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit dem Showcase-Ring-Kartendruck, eine seltene oder sagenhaft seltene Szenenkarte ohne Rand, ein Land ohne Rand, eine sagenhaft seltene Commander-Karte mit erweitertem Kartenrand oder eine sagenhaft seltene Reiche und Relikte Karte als Surge-Foilkarte – Im letzten Slot der Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Sammler-Booster kannst du 1 von 30 sagenhaft seltenen Reiche und Relikte Karten als Surge-Foilkarte (0,8 %) finden. Surge-Foilkarten warten mit einem eindrucksvollen Foil-Kartendruck auf, der demjenigen aus unseren Warhammer 40.000 Commander-Decks entspricht. Alle anderen Karten in diesem Slot sind in unserem traditionellen Foil-Kartendruck enthalten. Dazu zählen die 14 seltenen (24,8 %) und 6 sagenhaft seltenen (5,0 %) Karten mit dem Showcase-Ring-Kartendruck; die 5 seltenen Länder ohne Rand (9,9 %) und das 1 sagenhaft seltene Land ohne Rand (1,2 %); die 21 seltenen (39,7 %) und 9 sagenhaft seltenen Szenenkarten ohne Rand (8,7 %) und die 8 neuen sagenhaft seltenen Magic-Karten für Commander mit erweitertem Kartenrand (9,9 %). Erneut gibt es bestimmte seltene und sagenhaft seltene Karten, die in diesem Slot in mehreren Versionen als traditionelle Foilkarten vorkommen. Du findest jene Karte in jeder Variante halb so oft wie andere Karten derselben Seltenheit. Auf diese Weise erhältst du jene Karten insgesamt genauso oft wie Karten, für die es nur einen Kartendruck gibt. Hinweis: Ausgewählte zusätzliche seltene und sagenhaft seltene Karten mit erweitertem Kartenrand kommen nur in Sammler-Booster-Probepackungen in den Commander-Produkten als traditionelle Foilkarten vor. Während die Versionen als traditionelle Foilkarten nur in den Probepackungen vorkommen, findest du Nicht-Foil-Versionen in Sammler-Boostern in dem oben beschriebenen Slot für seltene oder sagenhaft seltene Karten mit erweitertem Kartenrand.

– Im letzten Slot der Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Sammler-Booster kannst du 1 von 30 sagenhaft seltenen Reiche und Relikte Karten als Surge-Foilkarte (0,8 %) finden. Surge-Foilkarten warten mit einem eindrucksvollen Foil-Kartendruck auf, der demjenigen aus unseren Warhammer 40.000 Commander-Decks entspricht.

Set-Booster

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Set-Booster-Display

Erfahre mehr darüber, was Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde zu bieten hat, und erweitere deine Magic-Sammlung mit Set-Boostern – Boostern, die beim Öffnen Spaß machen und die Möglichkeit bieten, mehrere seltene oder sagenhaft seltene Karten zu finden, sowie einer Chance auf wunderschön gestaltete neu aufgelegte Karten aus der Vergangenheit von Magic mit Karten aus der Liste und einer Artwork-Karte in jedem Booster. Jedes Set-Booster-Display enthält außerdem eine Reiche und Relikte Box-Topper-Karte!

Draft-Booster

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Draft-Booster-Display

Bereit, mit deinen Freunden zu draften? Brauchst du noch mehr Sealed-Deck-Pools? Draft-Booster sind die bewährte Art, Magic zu spielen, indem man einfach Booster öffnet und neue Karten erhält. Und es wird noch besser: Jedes Draft-Booster-Display enthält außerdem eine Reiche und Relikte Box-Topper-Karte!

Jumpstart-Booster

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Jumpstart-Booster-Display

Weißt du schon, wie man Magic spielt? Jumpstart-Booster mit fünf einzigartigen Themen ermöglichen es Spielern, direkt in die Geschichte von Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde einzusteigen und so blitzschnell eine unterhaltsame Partie zu starten. Wie bei den jüngsten Jumpstart-Booster-Releases enthält jedes der fünf Themen auch eine seltene Karte, die speziell für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Jumpstart gestaltet wurde. (Diese fünf seltenen Jumpstart-Karten sind auch in den Sammler-Boostern erhältlich.)

Die vollständige Übersicht für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Jumpstart teilen wir, sobald die Vorschau des Sets vollständig ist.

Einsteigerpaket

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Einsteigerpaket

Zwei Decks mit 60 Karten und allem, was du brauchst, um Magic: The Gathering zu erlernen und zu spielen. Das Einsteigerpaket enthält auch zehn weitere neue Magic-Karten (fünf in jedem Deck), darunter eine traditionelle sagenhaft seltene Foilkarte in jedem Deck – perfekt für alle, die sich mit den Gefährten auf die Magic-Reise von Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde machen wollen. Die neuen Magic-Karten im Einsteigerpaket sind in Modern legal, und jede der Karten ist mit Bildern zum Thema Der Herr der Ringe illustriert.

Bundle

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Bundle

Mit acht Set-Boostern, einer thematischen Aufbewahrungsschachtel, 40 Standardländern (20 Foil- und 20 Nicht-Foil) und einem übergroßen Spindown-Lebenspunktezähler ist das Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Bundle ein tolles Geschenk für jeden Fan von Magic, Der Herr der Ringe oder beidem!

Bundle-Spindown-Lebenspunktezähler

Ebene Ebene

Insel Insel

Sumpf Sumpf

Gebirge Gebirge

Wald Wald

Und diese Bundles enthalten ein exklusives Set von Varianten, die eines der schönen Features des Sets hervorheben: Szenenkarten ohne Rand.

Frodo, Saurons Untergang, als Szenenkarte ohne Rand Samweis der Beherzte als Szenenkarte ohne Rand

Gollum, beharrlicher Ränkeschmied, als Szenenkarte ohne Rand Der Eine Ring als Szenenkarte ohne Rand

Diese vier Varianten-Szenenkarten sind ausschließlich im Bundle und im Bundle: Geschenk-Edition (plus die Nicht-Foil-Versionen in den Sammler-Boostern) enthalten und zeigen den entscheidenden Moment, kurz bevor der Eine Ring zerstört wird. Du kannst dir diese Szene in einem Raster aus zwei mal zwei Kartenraster ansehen, aber andere Szenen gibt es in einer Reihe von Rastern bis hin zu sechs mal drei Karten – die einer epischen Szene würdig sind!

Das Set enthält mehrere weitere Szenen, die du mit Karten aus den Draft-, Set- und Sammler-Boostern zusammenstellen kannst.

Bundle: Geschenk-Edition

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Bundle: Geschenk-Edition

Am 7. Juli erscheint das Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Bundle: Geschenk-Edition mit allem, was du in einem regulären Bundle findest, aber auch ein paar fantastischen Extras: einer thematischen Kartenaufbewahrungsschachtel mit anderer (aber genauso epischer) Illustration, einem übergroßen Spindown-Lebenspunktezähler in einer Farbvariation und einem Sammler-Booster, damit du noch mehr Karten entdecken kannst. Ein turbogeladenes Geschenk für dich und deine Freunde!

Bundle: Geschenk-Edition Spindown-Lebenspunktezähler

Prerelease-Pack

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Prerelease-Pack

Dein Store hat alles, was du für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde brauchst. Sichere dir einen Platz unter den Ersten, die dieses Abenteuer beim Prerelease-Event vom 16. bis 22. Juni erleben. Baue dein Sealed-Deck mit sechs Draft-Boostern und einer Promokarte mit Promo-Aufdruck: einer seltenen oder sagenhaft seltenen Karte aus dem Set. Du erhältst außerdem eine wunderschöne Foil-Szenenkarte ohne Rand, um eine Szene zusammenzustellen, die es nur in Prerelease-Packs und Sammler-Boostern gibt! Prerelease-Packs enthalten auch einen Spindown-Lebenspunktezähler (manchmal als besondere Version in Grün mit goldenen Ziffern). Genau das brauchst du, um deine Gefährten zusammenzustellen und schnell deine Freunde vor Ort herauszufordern.

Prerelease-Pack – Spindown-Lebenspunktezähler

Prerelease-Pack – besonderer Spindown-Lebenspunktezähler

Commander-Decks

Die vier Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander-Decks enthalten noch mehr Charaktere und erweitern das Erlebnis. Jedes Deck enthält 20 neue Magic-Karten (darunter zwei sagenhaft seltene Karten), die in Commander, Legacy und Vintage legal sind. Außerdem winken dir eine Sammler-Booster-Probepackung sowie eine Display-Kommandeurkarte als Etched-Foilkarte (auf dickerem Karton gedruckt), um deinen Charakter zur Schau zu stellen, und jede Karte in jedem Deck hat eine Illustration, die in Mittelerde angesiedelt ist. Diese wunderschön gestalteten Decks sind spielfertige Abenteuer mit bekannten Charakteren, die gemeinsam um das Schicksal von Mittelerde kämpfen.

(Hinweis: Sammler-Booster-Probepackungen enthalten keine Karten mit Seriennummern, das heißt auch nicht Elben-, Zwergen- oder Menschen-Sonnenringe oder den Einen Ring (mit Seriennummer 001/001). Exemplare des Sonnenrings mit Seriennummer und alternativer Elben-, Zwergen- oder Menschen-Illustration sind nur in einigen Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Sammler-Boostern enthalten. Nur eine Karte Der Eine Ring (mit Seriennummer 001/ 001) wurde gedruckt, und diese Karte ist nur in einem einzigen englischsprachigen Sammler-Booster zu finden. Karten ohne Seriennummern sind mechanisch mit den Versionen mit Seriennummern identisch.)

Diese Decks feiern die einzelnen Fraktionen aus Der Herr der Ringe auf ganz eigene Art und Weise.

Reiter von Rohan (Blau-Rot-Weiß)

Éowyn die Schildmaid als traditionelle Foilkarte Éowyn die Schildmaid als Etched-Foil-Display-Kommandeurkarte

Gelage und Gefährten (Weiß-Schwarz-Grün)

Frodo, abenteuerlustiger Hobbit, als traditionelle Foilkarte Frodo, abenteuerlustiger Hobbit, als Etched-Foil-Display-Kommandeurkarte

Rat der Elben (Grün-Blau)

Galadriel, Königin der Elben, als traditionelle Foilkarte Galadriel, Königin der Elben, als Etched-Foil-Display-Kommandeurkarte

Die Horden Mordors (Blau-Schwarz-Rot)

Sauron, der Herr der Ringe, als traditionelle Foilkarte Sauron, der Herr der Ringe, als Etched-Foil-Display-Kommandeurkarte

Die Reise beginnt

Wie J.R.R. Tolkien schon schrieb, endet die Reise hier noch nicht. Wir haben unsere Mühe, Leidenschaft und Liebe für sowohl Magic als auch Der Herr der Ringe in sämtliche Karten gesteckt, die du bald erleben wirst, und ich hoffe, es wird für dich eine Reise voller Freude und Entdeckungen. Dich erwarten großartige Karten, Kombinationen und Abenteuer in allem, was Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde zu bieten hat. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir dieses neueste Magic-Kapitel zu erleben.

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde erscheint am 23. Juni und ist dann in deinem Store, online über Amazon und überall sonst erhältlich, wo Magic verkauft wird.

NICHT ALLE, DIE WANDERN, HABEN SICH VERIRRT

Zusätzlich zu unserem Release am 23. Juni haben wir dieses Jahr für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde noch etwas mehr zu bieten. Wir bringen die Feier am 3. November noch einmal so richtig in Gang mit besonderen Szenenboxen, die weitere denkwürdige Momente aus Der Herr der Ringe darstellen, noch mehr Jumpstart-Gameplay, das du so liebst, mit Jumpstart Volume 2 und einer besonderen Edition von Sammler-Boostern mit einem neuen Foil-Kartendruck, auf den du noch etwas warten musst!

Special Edition Sammler-Booster

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Special Edition Sammler-Booster-Display

Jeder Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Special Edition Sammler-Booster enthält Folgendes:

5 seltene und/oder sagenhaft seltene Karten

5 nicht ganz so häufige Karten

4 häufige Karten

1 Land

Diese Karten feiern Der Herr der Ringe mit stimmungsvollen Illustrationen und bieten dir noch mehr Gelegenheit, deiner Liebe für die Geschichte Ausdruck zu verleihen.

(Hinweis: Special Edition Sammler-Booster enthalten keine Karten mit Seriennummern, das heißt auch nicht Elben-, Zwergen- oder Menschen-Sonnenringe oder den Einen Ring (mit Seriennummer 001/001). Exemplare des Sonnenrings mit Seriennummer und alternativer Elben-, Zwergen- oder Menschen-Illustration sind nur in einigen Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Sammler-Boostern enthalten. Nur eine Karte Der Eine Ring (mit Seriennummer 001/ 001) wurde gedruckt, und diese Karte ist nur in einem einzigen englischsprachigen Sammler-Booster zu finden. Karten ohne Seriennummern sind mechanisch mit den Versionen mit Seriennummern identisch.)

Szenenboxen

Jede Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Szenenbox enthält sechs traditionelle Foilkarten ohne Rand mit Illustrationen, die sich zu einer der epischsten Szenen aus Der Herr der Ringe zusammensetzen lassen, Artwork-Karten-Versionen der Szenenkarten ohne Rand (mit einem Aufsteller aus Papier, um sie auszustellen) und drei Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Set-Booster.

Es gibt vier verschiedene Szenenboxen, die jede auf ihre Weise episch sind.

Szenenbox Aragorn in Helms Klamm

Szenenbox Die Macht von Galadriel

Szenenbox Gandalf auf den Feldern des Pelennor

Szenenbox Flug des Hexenkönigs

Jumpstart Volume 2

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™ Jumpstart Volume 2

Fans, die sich auf Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Jumpstart-Booster in diesem Juni freuen, sollten wissen, dass es sogar noch mehr geben wird: Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™ Jumpstart Volume 2 führt rechtzeitig zu den Feiertagen noch mehr Themen in das Format ein, in dem man sofort losspielen kann.

Weitere Details zu Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Special Edition Sammler-Boostern, Szenenboxen und Jumpstart Volume 2 folgen im weiteren Verlauf des Jahres. Unsere Releases vor den Feiertagen für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde bauen auf der Begeisterung für dieses Set auf, und du kannst Szenenboxen, Special Edition Sammler-Booster und Jumpstart Volume 2 vorbestellen, bevor sie am 3. November in deinem Store, online über Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, erhältlich sind.

