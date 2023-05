Es ist an der Zeit, dich auf eine andere Art von Reise zu begeben, denn Magic präsentiert Charaktere, Orte und epische Momente aus den epischen Fantasy-Romanen von J.R.R. Tolkien. Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™ ist vollgepackt mit aufregenden neuen Karten und einigen wichtigen Schlüsselwörtern und Mechaniken, die es zu besprechen gilt. Also, versammle deine Gefährten, packt euer Lembas ein und macht euch auf den Weg, um mehr über das neue Set zu erfahren.

Heute teilen wir einen kleinen Vorgeschmack auf die Mechaniken des Sets. Die vollständige Enthüllung folgt bei unserem Debüt am 30. Mai. Hole nach, was du verpasst hast, mit unserem Ersten Blick auf Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde, um noch mehr Karten zu sehen!

Der Ring

Der Ring ruft, begierig darauf, die Sterblichen seinem Willen zu unterwerfen. Mehrere Karten im Set haben Fähigkeiten, die besagen, dass „der Ring dich in Versuchung führt“.

Ruf des Rings

Wenn der Ring dich zum ersten Mal während einer Partie in Versuchung führt, erhältst du ein Emblem namens Der Ring. Es gibt eine gedruckte Hilfekarte, die du in deiner Kommandozone ablegen kannst, um dich daran zu erinnern, dass du den Ring hast und was er kann. Der Ring hat zu Beginn nur seine oberste Fähigkeit, aber er kann die anderen Fähigkeiten nach und nach erhalten, sowie er dich weiter in Versuchung führt.

Umdrehen Doppelseitige Hilfekarte Der Ring

Jedes Mal, wenn der Ring dich in Versuchung führt, geschehen zwei Dinge. Als ersten Schritt bestimmst du eine Kreatur, die du kontrollierst und die dein Ringträger sein soll. Falls du einen Ringträger hast, kannst du bestimmen, dass diese Kreatur dein Ringträger bleibt, oder du kannst eine andere Kreatur, die du kontrollierst, bestimmen, die diese Last tragen soll. Ringträger ist eine neue Bezeichnung; es handelt sich nicht um einen Kreaturentyp oder eine Fähigkeit. Die bestimmte Kreatur bleibt dein Ringträger, bis sie das Spiel verlässt, ein anderer Spieler die Kontrolle über sie übernimmt, oder du eine andere Kreatur als Ringträger bestimmst. Jeder Spieler hat seinen eigenen Ringträger (und seinen eigenen Ring), und ihr könnt nie mehr als einen Ringträger haben.

Als zweiten Schritt erhält der Ring seine nächste Fähigkeit, falls möglich. Sobald der Ring alle vier Fähigkeiten besitzt, hat er seine volle Macht erlangt und wird in Zukunft keine weiteren Fähigkeiten dazuerhalten, wenn er dich in Versuchung führt. Der Ring erhält sogar dann seine nächste Fähigkeit, falls du keine Kreaturen kontrolliert hast, als er dich in Versuchung geführt hat, also auch, wenn du keinen Ringträger bestimmen konntest.

Zaubersprüche und Fähigkeiten können sich auf deinen Ringträger beziehen. Zunächst einmal hat der Ring selbst Fähigkeiten, die deinen Ringträger betreffen. Er wird sofort legendär und kann nicht von Kreaturen mit größerer Stärke geblockt werden. Im Verlauf der Partie verschaffen dir die anderen Fähigkeiten des Rings wertvolle Kampfboni. Andere Karten, darunter Sauron der Nekromant, beziehen sich auf deinen Ringträger.

Sauron der Nekromant

Einige ausgelöste Fähigkeiten werden ausgelöst, immer wenn der Ring dich in Versuchung führt. Solche Fähigkeiten werden auch dann ausgelöst, wenn der Ring dich in Versuchung führt und du keinen Ringträger bestimmst, weil du keine Kreaturen kontrollierst. Beachte jedoch, dass einige dieser Fähigkeiten nur ausgelöst werden, falls du bestimmte Kreaturen als deinen Ringträger erwählst.

Du möchtest noch mehr über Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde erfahren? Weitere Mechaniken und Karten werden wir hier am 30. Mai vorstellen – bis dann!

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde kann jetzt online bei Amazon und bei deinem Store vor Ort vorbestellt werden.