Willkommen zum Prerelease-Artikel für Krieg der Brüder!

Mache deine Mechs bereit und stell dich auf eine der berühmtesten Schlachten aus der Geschichte von Magic ein! Prereleases zählen zu meinen Lieblings-Magic-Events, und sind für alle perfekt, ganz gleich, ob du das Spiel ganz neu entdeckst oder bereits ein routinierter Veteran bist. Sie sind eine Willkommens-Party für das neue Set und eine hervorragende Umgebung für dein erstes Magic-Event. Das Krieg der Brüder Prerelease findet im Zeitraum vom 11. bis 17. November statt; das ist deine Gelegenheit, das neue Set auszuprobieren!

Wenn du erfahren möchtest, wie man Magic spielt, empfehle ich dir folgende Ressourcen:

Falls du auf der Suche nach einem Store bist, in dem du spielen kannst, hilft dir unser Store-Locator weiter. Gib einfach deinen Standort ein, und er zeigt dir die Stores in deiner Nähe an.

Sobald du dich für einen Store entschieden hast, solltest du dich an ihn wenden, um dich voranzumelden. Prereleases sind beliebte Events, daher solltest du dir unbedingt deinen Platz sichern!

Falls du es vorziehst, ein Video zu diesem Thema anzusehen, habe ich ein Begleitvideo zu diesem Artikel vorbereitet, dass du dir auf Good Morning Magic anschauen kannst:

Aber was macht ein Prerelease so fantastisch? Warum solltest du daran teilnehmen? Schauen wir uns das etwas genauer an!

Vorbereitung auf das Prerelease

Frische Karten aus einem neuen Set in die Hand zu bekommen, ist einfach unschlagbar und genau darum geht es bei einem Prerelease. Bei einem Prerelease sind alle gleich: Mit diesen Karten hat noch niemand gespielt und es ist die erste Gelegenheit, sie auszuprobieren und die neuen Interaktionen kennenzulernen.

Die Spannung bei einem Prerelease ist spürbar. Wenn alle ihre Booster öffnen, sich über ihre coolen Karten freuen und zum ersten Mal tolle Kombinationen entdecken, ist die Atmosphäre entspannt und spaßig.

Prereleases sind eine hervorragende Umgebung, um zum ersten Mal an einem Event teilzunehmen. Selbst wenn dir das Spiel völlig neu ist, werden die Spieler im Store dich unterstützen und zu einem fantastischen Erlebnis beitragen.

Und was hat dieses Set zu bieten? Nun, wir reisen in die Vergangenheit zurück, um einen der berühmtesten Stories von Magic: The Gathering hautnah mitzuerleben – den Krieg der Brüder. Die verfeindeten Brüder Urza und Mishra treten mit ihren Artefakt-Armeen gegeneinander an, um endgültig herauszufinden, wer die Oberhand gewinnen wird. Eine Schlacht ohnegleichen steht bevor!

Und musst du dafür ein Deck von zu Hause mitbringen? Nein! Bei einem Prerelease spielst du ein Format namens Sealed Deck. Das läuft so: Du öffnest sechs Krieg der Brüder Booster und baust dann direkt vor Ort ein Deck aus jenen Karten. Dabei dreht sich also wirklich alles um die Karten des neuen Sets. Du solltest dir alle Karten genau anschauen, von den häufigen bis hin zu den seltenen Karten, um das bestmögliche Deck zu bauen.

Wie genau solltest du dabei vorgehen? Genau das zeige ich dir.

Sealed-Tipps

Wenn du am Prerelease teilnimmst, erhältst du ein Prerelease-Pack. Entweder mit Urza-Motiv:

Oder mit Mishra-Motiv!

Für die Partien besteht zwischen den beiden kein Unterschied – es sind keine Karten mit bestimmten Themen oder Ähnliches enthalten. Dir winken einige coole kosmetische Details, aber nichts, worum du dir allzu viele Gedanken machen musst.

Du findest darin verschiedene Sachen wie einen W20-Spindown-Lebenspunktezähler sowie ein praktisches Merkblatt mit Informationen und Tipps, aber im Grunde dreht sich alles um diese sechs Draft-Booster:

Öffne sie alle, bis du sie in einem großen Kartenstapel vor dir liegen hast. Außerdem findest du im Pack eine Prerelease-Karte mit Datumsstempel, die du ebenfalls spielen kannst – vergiss nicht, sie aus dem Pack zu nehmen. Dann kannst du damit beginnen, ein Deck zusammenzustellen.

Aber wie soll man damit bloß anfangen?

Erstens musst du natürlich wissen, was du erreichen möchtest. Im Format Sealed Deck baust du ein Deck mit 40 Karten, nicht 60 oder 100. Und dein Store stellt dir so viele Standardländer zur Verfügung, wie du benötigst.

Eine gute Faustregel ist, 17 Länder zu spielen. Letztendlich wirst du daher nur etwa 23 Nichtland-Karten, die du geöffnet hast, in deinem Deck spielen. Das ist dein Ziel: die 23 Karten zu bestimmen, mit denen du spielen wirst.

Okay, das klingt doch gleich viel machbarer. Und wie bewerkstelligt man das?

Sortiere deine Karten zunächst nach Farbe. Sortiere sie in acht Stapel: einen für jede Farbe, einen für mehrfarbige Karten, einen für deine Artefakte und einen für die Länder. Während du dies tust, kannst du dir die Karten durchlesen und schon einmal schauen, ob dir dabei ein paar tolle Karten ins Auge stechen.

Normalerweise solltest du dich auf zwei Farben beschränken. Manchmal kannst du eine dritte Farbe „splashen“, also einstreuen. Das bedeutet, zwei Farben als Hauptfarben zu spielen und ein bis zwei mächtige Karten (oder zusätzliche Kosten) einer anderen Farbe hinzuzufügen. Ich würde mich in diesem Set aber wirklich auf zwei Farben konzentrieren. Deine Auswahl kannst du ganz frei treffen – vielleicht entscheidest du dich einfach für deine Lieblingsfarben – aber es gibt drei Dinge, auf die du achten solltest:

Starke seltene oder sagenhaft seltene Karten in den Farben, die du gerne spielen möchtest (sogenannte „Bomben“)

Viele Entfernungszauber (Karten, die gegnerische Kreaturen zerstören oder auf andere Weise außer Gefecht setzen.)

Ausweichfähigkeiten (viele Sealed-Deck-Partien werden durch fliegende Kreaturen entschieden, oder Kreaturen, die aus einem anderen Grund nur schwer geblockt werden können.)

Ein weiterer wichtiger Aspekt, nach dem du Ausschau halten solltest, sind starke Synergien und mehrfarbige Karten. Jedes Farbenpaar in Krieg der Brüder folgt einem Thema. Diese Themen zu kennen, kann dir bei deiner Farbwahl helfen.

Sobald du dich für deine Farben entschieden hast, ist es an der Zeit, über deine Manakurve nachzudenken. Diese soll sicherstellen, dass du in jedem Zug des Spiels eine Kreatur wirken kannst. Wenn alle deine Kreaturen sechs Mana kosten, wirst du in der Partie sehr schnell ins Hintertreffen geraten. Wenn alle zwei Mana kosten, wirst du im späteren Verlauf der Partie von teureren Karten übertrumpft.

Schauen wir uns an, wie du deine Manakurve überprüfen kannst. Zuerst legst du deine Kreaturen einfach von links nach rechts nach Manakosten sortiert hin. Zuerst alle Kreaturen, die ein Mana kosten, dann alle Kreaturen, die zwei Mana kosten, und so weiter. Lege dabei Nichtkreaturen nur dazu, wenn du vorhast, sie zu wirken, sobald du entsprechend viel Mana hast – zum Beispiel würdest du eine Ausrüstung im zweiten Zug ausspielen, daher legst du sie in der Manakurve an die 2. Position. Einen Entfernungszauber, der 2 Mana kostet, willst du hingegen nur sehr selten tatsächlich im zweiten Zug wirken, denn den willst du für die mächtigeren gegnerischen Kreaturen aufheben.

In Krieg der Brüder kann sich das wegen der Prototyp-Mechanik etwas schwieriger gestalten. Hier ist ein Beispiel für eine Karte mit Prototyp:

Diese Karten können für geringere Manakosten als kleinere Kreaturen gewirkt werden oder für die vollen Manakosten als größere Version. Allgemein würde ich beim Einordnen in deine Manakurve den günstigeren Kosten Vorrang geben, da du so sehen kannst, wann du sie frühestens wirken kannst. Setze dabei jedoch deinen gesunden Menschenverstand ein. Wenn du beispielsweise nicht davon ausgehst, dass du eine dieser Karten in deinem Deck als Prototyp wirken wirst, solltest du ihre vollen Manakosten heranziehen.

Als allgemeine Regel für Limited – und das dient wirklich nur als Orientierung – würde ich für jede Position auf der Manakurve in etwa folgende Kartenanzahl empfehlen:

1 Mana: 0-2 Kreaturen

2 Mana: 4-6 Kreaturen

3 Mana: 3-5 Kreaturen

4 Mana: 2-4 Kreaturen

5 Mana: 1-3 Kreaturen

6+ Mana: 0-2 Kreaturen

Sobald du damit fertig bist, ist es an der Zeit, deine Nichtkreatur-Zaubersprüche hinzuzufügen. Du solltest höchstwahrscheinlich alle deine Entfernungszauber spielen, mit denen du die Kreaturen deiner Gegner loswerden kannst. Darüber hinaus erweisen sich Spontanzauber, die deine Kreaturen verstärken, und Möglichkeiten, Karten zu ziehen, oft als nützlich. Würze dein Deck mit solchen Karten in dem Ausmaß, das du für richtig hältst.

Jetzt weißt du Bescheid! Nach diesen Schritten solltest du ein Deck mit 40 Karten haben. Du kannst mehr als 40 Karten spielen, allerdings rate ich strengstens davon ab; jede überzählige Karte macht es unwahrscheinlicher, dass du deine besten Karten ziehst.

So baust du also ein Sealed-Deck. Aber welche Mechaniken erwarten dich? Schauen wir sie uns an.

Die Mechaniken von Krieg der Brüder

Krieg der Brüder wartet mit allerlei alten und neuen Mechaniken auf, vom altbekannten Exhumieren bis hin zu den brandneuen Prototypen.

Selbst die verrückte Verschmelzen-Mechanik ist wieder mit von der Partie, bei der du zwei Karten zu einer einzigen riesigen Karte kombinierst, wenn du sie gleichzeitig kontrollierst! Wirf zum Beispiel einen Blick auf Urza, Fürstprotektor, sowie Machtstein und Schwächestein:

Umdrehen Umdrehen

Einen detaillierten Einblick in die Mechaniken und ihre Funktionsweise findest du in Matt Tabaks Artikel über die Mechaniken von Krieg der Brüder.

Ein episches Prerelease

Das Prerelease steht kurz vor der Tür, Events finden vom 11. bis 17. November statt. Kontaktiere deinen Store, wirf einen Blick auf die neuen Karten des Sets in der Krieg der Brüder Kartengalerie und freue dich auf ein tolles Event.

Oh und noch eine Sache – Du kannst jetzt auch Booster-Displays vorbestellen und sie bei deinem Prerelease abholen! Wende dich deswegen also unbedingt an deinen Store, wenn du ein paar Krieg der Brüder Produkte mit nach Hause nehmen willst.

Ich hoffe, all das war dir für deine Prerelease-Reise behilflich! Wie immer kannst du dich mit Fragen auf Twitter, Instagram, TikTok oder YouTube an mich wenden – ich freue mich immer, von euch zu hören.

Viel Spaß auf dieser Reise in die Vergangenheit!

Gavin

