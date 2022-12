„Abgrund“ (Alle Spieler/Gegner müssen jede Runde eine bleibende Karte opfern.)

Primär: Schwarz.

Manchmal gefällt es Schwarz, Dinge langsam zu töten.

Länder animieren (Ein Land deiner Wahl wird bis zum Ende des Zuges zu einer N/N-Kreatur.)

Primär: Grün

Sekundär: Rot.

Tertiär: Weiß, Blau und Schwarz.

Grün als die Farbe, die am engsten mit Ländern und Kreaturen verbunden ist, ist auch die Farbe, die Länder am wahrscheinlichsten in Kreaturen verwandeln kann – meist bleiben diese dabei noch Länder. Wenn wir das machen, geben wir dem Land oft noch Eile, um zu verhindern, dass man sich fragen muss, ob man es erst diese Runde ausgespielt hat, wodurch es als Kreatur noch Einsatzverzögerung hätte. Zu beachten ist, dass dies eine besondere Ausnahme für Länder darstellt, da Grün nicht oft Kreaturen Eile verleiht. Rot nutzt diese Fähigkeit als eine seiner einmaligen Schadensquellen im Angriff. Alle Farben haben die Fühler in dieses Gebiet ausgestreckt, betreten es aber nur selten und dann nur für ihre eigenen Standardlandtypen.

Artefaktzerstörung

Primär: Rot und Grün

Sekundär: Weiß

Rot und Grün verfügen meist über eine häufige Artefaktzerstörungskarte, obgleich Grün meist noch einen Zauber mitbringt, der sowohl Artefakte als auch Verzauberungen zerstört. (Siehe auch Vernichten von Verzauberungen.) Die Artefaktzerstörung in Weiß findet meist mit nicht ganz so häufigen Karten statt.

Effekte ähnlich der der Bannenden Priesterin (Wenn diese Karte ins Spiel kommt, schicke eine Kreatur/bleibende Karte deiner Wahl ins Exil, bis diese Karte das Spiel wieder verlässt.)

Primär: Weiß

Sekundär: Blau und Grün

Dies ist eine der effizientesten Antworten von Weiß – besonders im Limited. Meist wird sie gegen Kreaturen eingesetzt, manchmal jedoch auch gegen andere bleibende Karten. Der Effekt befindet sich immer auf einer bleibenden Karte, in der Regel einer Kreatur oder Verzauberung. Wir haben diesen Effekt in Blau und Grün beim Ins-Spiel-Kommen eingesetzt – mit dem Flair, dass die Kreatur „gefressen“ wurde.

Standardländer zählen (Abhängig von der Menge Länder eines bestimmten Typs, die du kontrollierst, einen Effekt erzeugen.)

Primär: Schwarz, Rot und Grün

Sekundär: Blau

Tertiär: Weiß

Alle Farben haben hierauf Zugriff, aber meist tendieren wir in Richtung Schwarz, Rot und Grün.

Zusätzliche Kreaturen blocken (Diese Kreatur kann in jedem Kampf weitere N Kreaturen blocken).

Primär: Weiß und Grün

Diese Fähigkeit gehörte einst ausschließlich zu Weiß, aber wir haben sie zu Grün hinzugefügt, da wir fanden, dass sie Grün in Sachen Spielfluss nützt. Es ist möglich, dass wir sie nun etwas weniger in Weiß einsetzen werden.

Auf die Hand zurückschicken (Bringe eine Kreatur/bleibende Karte deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück.)

Primär: Blau

Sekundär: Weiß und Grün

Blau kann jede Art von bleibender Karte auf die Hand zurückschicken, doch dieser Tage macht es das mit Ländern eher seltener. Oftmals schickt es auch Kreaturen mittels eines Effekts beim Ins-Spiel-Kommen zurück. (Die R&D nennt so etwas dann Man-o-Wars (Galeerenquallen) nach der Karte, auf der das zuerst auftauchte.) Weiß kann nur seine eigenen bleibenden Karten auf die Hand zurückholen, um sie zu schützen (und um manchmal coole Kombosachen mit ihnen zu machen). Grün nimmt Kreaturen oftmals als Kosten zum Ausspielen größerer Kreaturen – üblicherweise in Form von Kosten im Versorgungssegment – auf die Hand zurück.

Auf die Bibliothek zurückschicken (Lege eine Kreatur/bleibende Karte deiner Wahl oben auf die Bibliothek ihres Besitzers oder einige Karten weiter darunter.)

Primär: Blau

Sekundär: Weiß

Blau macht das als eine Art übermächtiges Wegschicken, wohingegen es für Weiß eher eine Verzögerungstaktik darstellt.

Kreaturen/bleibende Karten ins Spiel zurückbringen, die diese Runde auf den Friedhof gelegt wurden.

Primär: Weiß

Weiß, die Farbe der Gnade, ist die Farbe, die etwas rettet, wenn es eigentlich gerade in der laufenden Runde zerstört wurde.

Kann nicht angegriffen werden (Kreaturen können dich nicht angreifen.)

Primär: Weiß

Sekundär: Grün

Diesen Effekt nutzen wir nicht oft, aber er verhindert eine Runde lang – oder solange eine bestimmte bleibende Karte im Spiel ist – angegriffen zu werden.

Kann nicht geblockt werden

Primär: Blau

Wir haben versucht, diese Fähigkeit mit einem Schlüsselwort zu versehen, dabei aber festgestellt, dass es so viele Variationen gibt, dass dies schlicht nicht möglich ist. Stattdessen haben wir ihren Text von „Unblockbar“ zu „Kann nicht geblockt werden“ geändert, damit die Spieler nicht glauben, es würde sich um ein Schlüsselwort handeln. (Manchmal ist das wichtig.) Es gibt Kreaturen in Blau mit dieser Fähigkeit, und sie kann zudem durch Zauber und Auren verleihen werden.

Kann nicht neutralisiert werden

Primär: Rot und Grün

Sekundär: Blau

Rot hat bisweilen Zaubersprüche, die nicht neutralisiert werden können, Grün Kreaturen mit dieser Fähigkeit. Wenn Blau „Kann nicht neutralisiert werden“ einsetzt – was weniger häufig passiert –, dann für gewöhnlich auf einer etwas kontrollorientierteren Karte.

Kann nicht blocken

Primär: Schwarz

Sekundär: Rot

Lange Zeit haben wir Schwarz von Rot abgegrenzt, indem wir Schwarz den Nachteil „Kann nicht blocken“ auf seinen Kreaturen gegeben haben und Rot „Kann nicht angreifen“. Die Zeit hat gezeigt, dass „Kann nicht blocken“ zu einem besserem Spielfluss führt, weswegen wir das nun hin und wieder auch in Rot verwenden.

Karten ziehen

Primär: Blau

Sekundär: Schwarz und Grün

Tertiär: Weiß und Rot

Blau ist beim Kartenziehen zweifellos am besten. Es bekommt am meisten Karten davon und hat keine Einschränkungen. Das Kartenziehen in Schwarz beinhaltet zwingend das Bezahlen irgendwelcher anderer Kosten, in den meisten Fällen in Form von Lebenspunkten, manchmal aber auch das Opfern bleibender Karten. Kartenziehen in Grün beschränkt sich üblicherweise auf Kreaturen, ist aber gelegentlich auch an Länder geknüpft. Weiß hat nur eine sehr geringe Bandbreite beim Kartenziehen, durch die es gezwungen wird, eine bestimmte Strategie einzusetzen (wie beispielsweise ein Deck voller Ausrüstung zu haben). Alle Farben haben allerdings Cantrips, also Zauber, mit denen man eine einzelne Karte ziehen kann. Rot bekommt außer durch zwei Ausnahmen gar keinen Kartenvorteil: Impulsives Ziehen und „Glücksrad“. (Siehe auch Impulsives Ziehen und Glücksrad.)

Karten filtern (Schaue dir die obersten N Karten deiner Bibliothek an. Nimm N davon auf die Hand und lege die restlichen in beliebiger Reihenfolge unter deine Bibliothek.)

Primär: Blau

Sekundär: Grün

Blau ist die Farbe der Information. Daher weiß es die Fähigkeit, auszuwählen, was genau es ziehen wird, sehr zu schätzen. Manchmal sieht das Filtern von Karten dem Plündern, bei dem man eine Reihe von Karten zieht und dann ungefähr so viele wieder abwirft, sehr ähnlich. Wenn Grün so etwas macht, darf es meist nur eine bestimmte Teilmenge bleibender Karten auf die Hand nehmen.

Zauber aus dem Friedhof wirken

Primär: Schwarz

Sekundär: Rot

Schwarz ist die Farbe, die sich am meisten mit dem Friedhof beschäftigt. Wir haben Rot etwas in diesem Gebiet herumstöbern lassen, besonders in Sets, in denen es Spontanzaubern und Hexereien im Friedhof Rückblende verleihen kann.

Länder austauschen (Ein Land deiner Wahl wird zu einem Standardlandtyp deiner Wahl.)

Primär: Blau

Das machen wir derzeit nicht allzu häufig, aber die Fähigkeit findet sich nach wie vor in Blau, wenn es eine Umgebung gibt, in der wir sie brauchen können. Auf diese Weise erhält Blau in mehrfarbigen Umgebungen Zugriff auf andere Farben.

Farbe verändern (Eine Karte/Kreatur deiner Wahl hat bis zum Ende der Runde eine Farbe deiner Wahl.)

Primär: Blau

Sekundär: Grün

Tertiär: Weiß und Rot

Blau kann die Farbe jeglicher Kreaturen ändern, einschließlich seiner eigenen. Grün hat diese Fähigkeit auf Kreaturen, die sich selbst ändern können, im Normalfall in Form eines Chamäleon-Effekts. In Weiß und Schwarz findet sich die Fähigkeit selten und wenn, dann um Dingen die jeweils eigene Farbe zu geben. Da wir die Anzahl der Effekte, die sich für Farben interessieren, verringert haben, taucht diese Fähigkeit heutzutage aber recht selten auf.

Bleibende Karten dauerhaft kopieren

Primär: Blau

Blau verfügt über bleibende Karten, die sich ein Ziel suchen und dann für den Rest der Partie (oder bis sich die Karte ein neues Ziel sucht) zur gleichen Karte werden.

Bleibende Karten vorübergehend kopieren

Primär: Rot

Sekundär: Blau

Rot verfügt über bleibende Karten (oder Zauber, die diesen Effekt erzeugen), die vorübergehend zu einer anderen Kreatur werden können (in der Regel bis zum Ende des Zuges). Blaue Karten in dieser Kategorie sind Karten, die sich zwar verändern, aber den Besitzer nicht entscheiden lassen, wozu sie werden. (So können sie beispielsweise die zuletzt gespielte Kreatur kopieren.)

Gegenzauber

Primär: Blau

Tertiär: Weiß

Gegenzauber sind eine der wenigen Fähigkeiten, die beinahe ausschließlich einer einzigen Farbe vorbehalten sind. Weiß streckt hier durch Besteuerung und verzögernde Gegenzauber nur vorsichtig die Fühler aus.

Eine aktivierte/ausgelöste Fähigkeit deiner Wahl neutralisieren.

Primär: Blau

Sekundär: Grün

Eine Zeit lang war dies ein grüner Effekt, aber mittlerweile hat er sich mehr nach Blau verlagert.

Kreaturenzerstörung, einzelne Kreatur

Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl

Primär: Schwarz.

Schwarz ist der König der Kreaturenzerstörung und die eine Farbe, die etwas ungeachtet aller Umstände töten kann.

Eine angreifende oder blockende Kreatur deiner Wahl zerstören

Primär: Weiß

Weiß erledigt das Zerstören von Kreaturen auf eine von vier Arten: Weiß kann im Kampf töten, wobei es manchmal nur Angreifer oder Blocker aufs Korn nimmt, oder es schickt Kreaturen ins Exil, anstatt sie zu zerstören.

Eine Kreatur zerstören, die dir oder einer Kreatur, die du kontrollierst, diese Runde Schaden zugefügt hat

Primär: Weiß

Weiß ist zudem gewillt, etwas zu zerstören, nachdem es ihm auf irgendeine Weise Schaden zugefügt hat.

Eine getappte Kreatur deiner Wahl zerstören

Primär: Weiß

Sekundär: Schwarz

Weiß kann – mithilfe des gleichen Flairs wie beim Zerstören von Kreaturen, die ihm Schaden zugefügt haben – auch getappte Kreaturen vernichten.

Eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 4 oder größer zerstören.

Primär: Weiß

Als Held des kleinen Mannes vernichtet Weiß auch gern große Kreaturen.

Zerstöre eine fliegende Kreatur deiner Wahl

Primär: Grün

Grün darf nur zwei Arten von Kreaturen zerstören: fliegende Kreaturen (da es die Farbe gegen Flieger ist) und Artefaktkreaturen (siehe auch Artefaktzerstörung).

Kreaturenzerstörung, Massenvernichtung

Alle Kreaturen zerstören

Primär: Weiß

Sekundär: Schwarz

Weiß ist die Farbe, die am häufigsten Kreaturen gleich massenweise vernichtet: Die Fähigkeit taucht in fast jedem Set auf seltenen oder sagenhaft seltenen Karten auf. Schwarze Massenvernichtung ist nicht ganz so häufig. In Rot gibt es einen ähnlichen Effekt, bei dem es allen Kreaturen eine gewaltige Menge Schaden zufügt (siehe auch Direktschaden).

Alle Kreaturen, die ein Spieler kontrolliert, zerstören

Primär: Schwarz.

Weiß glaubt an Gleichheit und Ausgewogenheit. Dementsprechend wird auch nur Schwarz die Kreaturen eines einzigen Spielers vernichten.

Alle Kreaturen mit Stärke 4 oder größer zerstören

Primär: Weiß

Das Töten großer Kreaturen ist eine sehr typische Angelegenheit für Weiß und kann somit mit der Kreaturenmassenvernichtung kombiniert werden. Der Grenzwert liegt hier meist bei Stärke 4, kann aber nach oben oder unten angepasst werden.

Kreaturen aufpumpen

+N/+N (durch Kreaturen)

Primär: Schwarz.

Sekundär: Grün

In Schwarz findet sich so etwas größtenteils auf Schatten und erfordert Mana. Grün erhält unbegrenzte Aufpumpfähigkeiten, aber meist nur, wenn die Aktivierungskosten hoch genug sind, damit mehrmaliges Aktivieren erst spät in der Partie möglich ist.

+N/+N (durch Kreaturen, einmalige Anwendung)

Primär: Grün

Das ist etwas, was die R&D als Wurzeleidechsen-Fähigkeit bezeichnet. Es versucht, einen eingebauten Riesenwuchs zu simulieren. Es findet sich beinahe ausschließlich in Grün.

+N/+N (durch Zauber)

Primär: Weiß und Grün

Sekundär: Schwarz

Der häufigste Einsatz dieses Effekts ähnelt dem Riesenwuchs in Grün. Üblicherweise gibt er +3/+3, doch das kann ein wenig variieren. Weiß pumpt normalerweise auf +2/+2 oder weniger auf, verleiht aber häufig zusätzlich noch eine Fähigkeit. Die eine Ausnahme für Weiß ist, dass es stärker aufpumpen kann, sofern sich der Effekt auf Blocker beschränkt. Auch Schwarz verleiht normalerweise kleinere Werte, für gewöhnlich zusammen mit einer Fähigkeit. In allen drei Farben findet sich der Effekt nur auf Spontanzaubern.

+N/+N (durch Auren)

Primär: Weiß und Grün

Sekundär: Blau, Schwarz und Rot

Alle Farben haben Zugriff auf Auren, die +N/+N verleihen. Blau geht jedoch in aller Regel nicht über +1/+1 hinaus. Weiß, Schwarz und Rot neigen zu einem Maximum von +2/+2. Grün indes ist die einzige Farbe, die regelmäßig +3/+3 und mehr durch Auren verleiht.

+N/+0 (durch Kreaturen)

Primär: Rot

Sekundär: Weiß und Grün

Diese Fähigkeit als wiederholbare Aktion nennen wir „Feuerodem“. Am häufigsten findet sie sich auf roten Kreaturen. Weiß erhält einmalige Verbesserungen um üblicherweise +1/+0. Grün bekommt +N/+0, wenn es den Kampf nicht überleben soll.

+N/+0 (durch Zauber)

Primär: Schwarz und Rot. Sekundär: Weiß

Schwarz und Rot sind die beiden Farben, die Zauber haben, die Stärke, aber nicht Widerstandskraft erhöhen. Weiß macht das gelegentlich als Kampftrick, aber meist nicht mehr als +1/+0.

+N/+0 (durch Auren)

Primär: Rot

Sekundär: Weiß und Schwarz

Tertiär: Blau und Grün

Rot ist die Farbe, deren Auren in den meisten Fällen nur Stärke erhöhen (einschließlich „Feuerodem“-Auren). Weiß und Schwarz machen das gelegentlich auch, wobei Weiß selten höher als +2/+0 geht. Blau und Grün erzeugen die Fähigkeit ebenfalls eher selten, wobei Blau wie auch Weiß sich meist auf +2/+0 oder weniger beschränkt.

+N/-N (durch Kreaturen)

Primär: Blau

Sekundär: Schwarz und Rot

Blau setzt dies hier meist auf Elementaren und Gestaltwandlern ein, wo es als Gestaltwandeln interpretiert wird. Schwarz und Rot nutzen es gelegentlich, um ihre leichtsinnige Seite auszuleben.

+N/-N (durch Zauber)

Primär: Schwarz.

Da sie größtenteils als Tötungszauber eingesetzt wird, findet sich diese Fähigkeit meist in Schwarz.

+N/-N (durch Auren)

Primär: Schwarz

Sekundär: Rot.

Tertiär: Blau.

Diesem Effekt haftet oft das Flair von „sein Glück auf die Probe stellen“ an, und er kann zum Töten von Kreaturen eingesetzt werden. Schwarz senkt die Widerstandskraft um bis zu 3, wohingegen Rot bei 2 aufhört. Blau hat manchmal eine „Mach mich zum Gestaltwandler“-Aura parat.

-N/+N (durch Kreaturen)

Primär: Blau

Tertiär: Weiß

Auch dies wird von Blau auf Elementaren und Gestaltwandlern eingesetzt, oft auf den gleichen Karten wie denen mit +N/-N. Weiß hat recht selten mal eine Aktivierung, die diesen Effekt defensiv einsetzt.

-N/-N (durch Kreaturen)

Primär: Schwarz.

Auf Kreaturen wird dieser Effekt fast ausschließlich von Kreaturen gegen andere Kreaturen eingesetzt und das beinahe ausschließlich in Schwarz.

-N/-N (durch Zauber)

Primär: Schwarz.

Tertiär: Weiß, Blau, Rot und Grün

Schwarz ist die einzige Farbe, die -N/-N-Effekte durch Zauber erzeugt. Andere Farben legen -1/-1-Marken auf Kreaturen, und das meistens in solchen Sets, in denen diese Marken prominent vorkommen (anstelle von Effekten, die Schaden machen würden).

-N/-N (durch Auren)

Primär: Schwarz.

Dies ist ein Gebiet, in dem sich nur Schwarz aufhält. Der Effekt wird nahezu ausschließlich auf Kreaturen des Gegners angewandt. Dieser Effekt wird gelegentlich mit einer positiven Fähigkeit verknüpft, sodass man die betreffende Karte dann auch gern auf eigene Kreaturen spielt.

-N/+N (durch Zauber)

Primär: Weiß

Diese Art von Zauber machen wir so gut wie nie, doch würden wir es tun, würden sie zu Weiß gehören.

-N/+N (durch Auren)

Primär: Weiß

Auch dies ist ein Bereich, in dem wir fast nie Zauber machen.

-N/-0 (durch Kreaturen)

Primär: Blau

Es gibt keinen Grund, dies auf seine eigene Kreatur zu wirken. Verringern wir die Stärke einer Kreatur, erlauben wir es euch, ihre Widerstandskraft entsprechend anzuheben. Gelegentlich machen wir eine Kreatur, mit der man diesen Effekt auf eine gegnerische Kreatur anwenden kann. Das gehört zum „Schrumpfen“-Flair, der sich auf Zaubern findet.

-N/-0 (durch Zauber)

Primär: Blau

Sekundär: Schwarz

In Blau lässt diese Fähigkeit ein Ziel schrumpfen. In Schwarz ist es für gewöhnlich irgendeine Form von Folter.

-N/-0 (durch Auren)

Primär: Blau

Sekundär: Schwarz

Wir behandeln Auren tendenziell ähnlich wie Zaubersprüche.

+0/+N (durch Kreaturen)

Primär: Weiß

Weiß hat so etwas ziemlich oft gemacht, aber wir haben das etwas zurückgefahren, weil es eher dazu führte, dass das Board zu voll wurde.

+0/+N (durch Zauber)

Primär: Weiß

Auch dies war etwas, was Weiß häufiger getan hat, doch dieser Tage erhöhen wir gleichzeitig mit der Stärke auch die Widerstandskraft.

+0/+N (durch Auren)

Primär: Weiß

Sekundär: Blau

Auch das sieht man nicht oft, aber wenn, dann bei den beiden defensivsten Farben.

Eigene Kreaturen einmalig aufpumpen

+N/+N für alle eigenen Kreaturen

Primär: Weiß

Sekundär: Grün

Weiß ist die Farbe, die am wahrscheinlichsten eigene Kreaturen stärkt, oftmals um +1/+1, gelegentlich aber auch um bis zu +2/+2. Die Stärkung von Grün beginnt bei +3/+3 und verleiht oft auch noch Trampelschaden.

+N/+0 für alle eigenen Kreaturen

Primär: Rot

Das Aufpumpen der Stärke aller eigenen Kreaturen geschieht meist in Rot und betrifft in der Regel angreifende Kreaturen.

+0/+N für alle eigenen Kreaturen

Primär: Weiß

Von dieser Art von Zauber machen wir nicht mehr allzu viele, aber sie gehören zu Weiß.

Einmaliges Aufpumpen aller gegnerischen Kreaturen

-N/-N für alle gegnerischen Kreaturen

Primär: Schwarz.

Dies ist eine typische Methode von Schwarz, Kreaturen zu töten. Manchmal betrifft dieser Effekt alle Kreaturen, nicht nur die des Gegners.

-N/-0 für alle gegnerischen Kreaturen

Primär: Blau

Genau wie Blau eine einzelne Kreatur schrumpfen lassen kann, so kann es das auch mit einer ganzen Gruppe tun.

-0/-N für alle gegnerischen Kreaturen

Primär: Schwarz.

Diesen Effekt machen wir nicht oft.

Alle eigenen Kreaturen andauernd aufpumpen

+N/+N für alle eigenen Kreaturen

Primär: Weiß

Sekundär: Grün

Tertiär: Blau, Schwarz und Rot

Diese Kategorie findet sich hauptsächlich auf bleibenden Karten, in den häufigsten Fällen Kreaturen oder Verzauberungen, und sie erhöht die Werte eigener Kreaturen. Dieser Effekt findet sich häufig auf Weiß mit +1/+1. Grün erhöht die Werte stärker. Alle Farben haben durch Kriegsfürsten – Kreaturen, die einem oder mehreren Kreaturentypen einen Bonus von +1/+1 geben – Zugriff auf diese Fähigkeit. Der Bonus geht oft mit einer weiteren Fähigkeit einher.

+N/+0 für alle eigenen Kreaturen

Primär: Rot

Tertiär: Schwarz

Erhöht Rot dauerhaft Werte, konzentriert es sich in der Regel allein auf Stärke. Oftmals pumpt es die Kreatur auch nur zum Angriff auf.

+0/+N für alle eigenen Kreaturen

Primär: Weiß

Diese Art von Effekt machen wir nicht mehr oft, denn sie führt dazu, dass das Board übervoll wird. Wenn wir ihn aber machen, dann in Weiß.

Andauerndes Aufpumpen aller gegnerischen Kreaturen

-N/-N für alle gegnerischen Kreaturen

Primär: Schwarz.

Schwarz verringert gelegentlich die Stärke und Widerstandskraft der gegnerischen Kreaturen – für gewöhnlich nur um -1/-1.

„Kreaturenball“ (Diese Kreatur kommt mit X +1/+1-Marken ins Spiel.)

Primär: Grün

Dies ist eine Kreatur mit einem X in ihren Kosten, das bestimmt, wie groß sie wird.

„Neugier“ (Immer wenn eine Kreatur einem Gegner Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte.)

Primär: Blau

Sekundär: Grün

Diese Fähigkeit begann rein blau, aber wir fügten sie auch zu Grün hinzu, weil sie zum Kartenziehen auf Kreaturen in Grün passt.

Schadensverhinderung (Verhindere N des nächsten Schadens, den eine Kreatur/ein Spieler deiner Wahl erleiden würde.)

Primär: Weiß

Auch diesen Effekt machen wir nicht mehr oft, aber wenn, dann fast immer in Weiß.

Schadensumleitung (Verhindere N des nächsten Schadens, den eine Kreatur/ein Spieler deiner Wahl in dieser Runde erleiden würde. Wird Schaden auf diese Weise verhindert, fügt diese Karte einer Kreatur/einem Spieler deiner Wahl so viel Schaden zu.)

Primär: Weiß

Dies ist ein weiterer Effekt, den wir recht stark zurückgefahren haben und der ebenfalls ausschließlich in Weiß stattfand.

„Abschreckend“ (Diese Kreatur kann nicht von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger geblockt werden.)

Primär: Grün

Diese Fähigkeit haben wir in kleinen Dosen in Grün ausprobiert. Ich weiß nicht, ob sie es je zum Evergreen schaffen wird, aber es ist möglich.

Todesberührung

Primär: Schwarz

Sekundär: Grün

Diese Fähigkeit war eine Zeit lang für Grün und Schwarz primär, doch wir fanden, dass Schwarz sie mehr brauchen konnte und stimmungsvollere Möglichkeiten hatte, um sie auszudrücken.

Verteidiger

Primär: Weiß

Sekundär: Blau, Schwarz, Rot und Grün

Im Grunde kann jeder Verteidiger haben, aber philosophisch tendiert die Fähigkeit zu Weiß als defensivster Farbe.

„Pakt mit dem Teufel“ für bleibende Karten (Karten, die Macht verleihen, aber einen Preis haben.)

Primär: Schwarz.

Schwarz ist die Farbe von „Macht um jeden Preis“. Daher bekommt sie (meist) bleibende Karten, die ihr zwar einerseits helfen sollen, aber andererseits das Potenzial haben, ihr letztendlich schwer zu schaden. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um Kreaturen oder Verzauberungen, aber manchmal tauchen sie auch in anderer Form auf.

Direktschaden, Einzelziel

Füge einer Kreatur und/oder einem Spieler N Schaden zu.

Primär: Rot

Sekundär: Schwarz

Rot ist der König des Direktschadens und hat ihn in vielerlei Gestalt, einschließlich der einfachsten Versionen. Schwarz fügt Kreaturen oder Spielern Direktschaden zu und erhält dann Lebenspunkte dazu. (Siehe auch Lebenspunkte entziehen.) Schwarz fügt manchmal Spielern Schaden als Strafe zu. Größtenteils sorgte dies für einen Lebenspunkteverlust bei den Spielern, aber da wir versuchen, Schwarz mehr Antworten auf Planeswalker zu verschaffen, hat sich das inzwischen mehr in Richtung Schaden verlagert.

Füge einer Kreatur, die in dieser Runde Schaden erlitten hat, N Schaden zu

Primär: Rot

Sekundär: Schwarz

Schwarz und Rot sind die Farben, die über die Schwachen herfallen.

Opfere eine Kreatur und füge einer Kreatur/einem Spieler Schaden in Höhe der Stärke/Widerstandskraft dieser Kreatur zu

Primär: Rot

Sekundär: Schwarz

In Rot hat dies das Flair, als würde man eine Kreatur werfen. In Schwarz ist es eher wie ein Opfer für ein Ritual.

Füge einer Kreatur/einem Spieler Schaden in Höhe der Anzahl der Karten auf der Hand deines Gegners/deiner Hand zu

Primär: Rot

Das machen wir meist in Sets, in denen Rot ein etwas zauberlastigeres Motiv hat.

Füge einer angreifenden oder blockenden Kreatur deiner Wahl N Schaden zu.

Primär: Weiß

Der Direktschaden in Weiß taucht nur im Kampf auf.

Füge einer fliegenden Kreatur N Schaden zu

Primär: Grün

Tertiär: Rot

Als die beiden Farben gegen Flieger können Rot und Grün fliegenden Kreaturen Schaden zufügen. Grün tut dies deutlich häufiger als Rot, da auch viele der Direktschadenszauber von Rot Flieger treffen können.

Direkter Schaden auf mehrere Ziele

Primär: Rot

Sekundär: Weiß

Rot fügt allen oder einer Teilmenge an Kreaturen Schaden zu, manchmal nur wenig (1 oder 2 Schadenspunkte, um kleine Kreaturen zu töten), manchmal mehr, um fast alle Kreaturen zu töten. Der Schaden von Rot in diesem Bereich trifft am häufigsten ausschließlich Kreaturen, oftmals auch die eigenen. Weiß fügt gelegentlich mehreren Kreaturen oder auch nur Angreifern oder Blockern Schaden zu.

Abwerfen

Primär: Schwarz.

Dies ist eine von einer Handvoll wichtiger Fähigkeiten, die sich nur auf eine Farbe beschränken. Am dichtesten kommt als zweite Farbe Blau da ran, das manchmal ein gezieltes Kartenfiltern nutzt, welches auf einen Gegner angewandt werden kann.

Doppelschlag

Primär: Weiß und Rot

Weiß und Rot sind auch die primären Farben für Erstschlag. Schwarz, für das Erstschlag tertiär ist, hat keinen Zugriff auf Doppelschlag.

Lebenspunkte „entziehen“ (Füge einer Kreatur/einem Spieler Schaden zu und erhalte Lebenspunkte in Höhe dieses Schadens.)

Primär: Schwarz

Tertiär: Weiß

Andere Farben fügen Schaden zu oder erhalten Lebenspunkte, aber Schwarz ist die Farbe, die beides gleichzeitig kann. (Na gut, technisch gesehen können Rot und Weiß das auch gleichzeitig.) Schwarz hat zudem ausgelöste oder aktivierte Fähigkeiten, die dem Spieler wiederholt Leben entziehen (meistens einen Punkt). Weiß hat sich in Orzhov-Sets (sprich Ravnica-Sets) ebenfalls in diesen Bereich vorgewagt.

Zerstören von Verzauberungen

Primär: Weiß und Grün

Weiß und Grün verfügen meist über eine häufige Verzauberungszerstörungskarte, obgleich Grün in der Regel noch einen Zauber mitbringt, der sowohl Artefakte als auch Verzauberungen zerstört. (Siehe auch Zerstören von Verzauberungen.)

„Zauberin“-Fähigkeit (Immer wenn du eine Verzauberung spielst, ziehe eine Karte.)

Primär: Weiß

Sekundär: Grün

Diese Fähigkeit gab es schon in der Limited Edition (Alpha) auf der Blütenzauberin, einer grünen Karte. Sie blieb viele Jahre lang grün, driftete aber, während wir mit weißem Kartenziehen in eng abgegrenzten Deckmotiven experimentierten, mehr in Richtung Weiß. Doch diese Fähigkeit tauchte aber eben trotzdem ziemlich viel in Grün auf.

Karten aus dem Friedhof ins Exil schicken

Primär: Schwarz

Sekundär: Weiß

Dieser Effekt dient dazu, Karten aus dem Friedhof loszuwerden, die einen Effekt oder nützliche Aktivierungskosten haben. Schwarz macht das am meisten, aber auch Weiß hat in Sets, die es benötigen, Zugriff darauf.

Zusätzlicher Angriff (Enttappe alle Kreaturen, die in diesem Zug angegriffen haben. Nach dieser Hauptphase gibt es eine weitere Kampfphase, gefolgt von einer weiteren Hauptphase.)

Primär: Rot

Tertiär: Weiß

Doppelter Angriff war sehr lange die Domäne von Rot gewesen. Thematisch betrachtet ergibt es jedoch Sinn, dass auch Weiß das bisweilen macht.