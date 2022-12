Seit Zendikars Erneuerung lasse ich die Teamleiter ihre Teams selbst vorstellen. Für das Visionsdesignteam zu Kaldheim ist das Ethan Fleischer.

Mark Globus

Als wir mit dem Visionsdesign zu Kaldheim begannen, war Mark Globus bereits ein alter Hase bei Wizards. Wenige Menschen haben ein besseres Verständnis all der einzelnen Schritte, die erforderlich sind, um ein Magic-Set zu entwerfen, zu produzieren, zu verkaufen und zu versenden als Mark. Seine Spezialität ist dabei die Produktpipeline. Marks Meisterschaft des großen Ganzen hält ihn jedoch nicht davon ab, auch in anderen Bereichen zu glänzen – einschließlich im Game-Design. Mark ergriff in Besprechungen nur selten das Wort, doch wenn er etwas zu sagen hatte, war es stets wichtig und klug und beseitigte ein Problem, das zu lösen uns ansonsten Wochen gekostet hätte. Mittlerweile hat sich Mark von Wizards verabschiedet, aber er entwirft dennoch ab und an Sets für uns.

Jenna Helland (Creative Lead)

Jenna ist ein Urgestein des Weltenbauteams. Sie hat für zahlreiche Magic-Sets das Kreativteam geleitet, die Erschaffung vieler Welten beaufsichtigt und viele der Geschichten und Romane geschrieben. Ich arbeite wirklich gern mit Jenna zusammen, sei es, wenn sie in meinem Designteam ist oder wenn ich in ihrem Weltenbauteam bin. Das Konzept für Kaldheim war aus Weltenbauperspektive sehr ehrgeizig, aber Jenna war der Herausforderung mehr als gewachsen.

Dave Humpherys

Dave ist einer unsere besten Design Leads und hatte die Leitung über einige der besten Sets inne, die wir in den letzten Jahren veröffentlicht haben. Daves Ansatz ist es, in den letzten beiden Monaten des Visionsdesigns dem Visionsdesignteam beizutreten, völlig in das Set einzutauchen und das Design vorsichtig an einen Punkt zu bringen, von dem aus er es in eine spannende Limited- und Constructed-Umgebung überführen kann.

Noah Millrod

Noah hatte in seiner Zeit bei Wizards schon jede Menge verschiedener Aufgaben. Er ist einer jener Menschen, die über die beinahe übernatürliche Fähigkeit verfügen, in nahezu allem gut zu sein. Derzeit arbeitet er als Digitalproduktmanager im Verkauf, doch wie viele erfolgreiche Mitarbeiter bei Wizards erzählt seine offizielle Stellenbezeichnung nicht die ganze Geschichte. Er ist inzwischen in einer Position, in der er an jeder Art von Projekt überall im Gebäude arbeiten kann. Ich freue mich, sagen zu können, dass er sehr viel für mich arbeitet! Noah ist einer meiner liebsten Ansprechpartner außerhalb der Designgruppe, und ich hole ihn immer gern in meine Designteams. Wenn es darum geht, innovative und aufregende Magic-Karten zu entwerfen, ist er wirklich ein Ass.

Ari Nieh

Ari war der Gewinner der Great Designer Search 3, und als wir Kaldheim entwarfen, war er noch immer ziemlich grün hinter den Ohren. Dies war also eine Gelegenheit für ihn, genauer zu lernen, wie die Dinge liefen, und sich seine Sporen im Design zu verdienen. Tatsächlich lernte ich Ari schon vor Jahren kennen, als ich Finalist in der GDS2 war. Ari war eines von zahlreichen Mitgliedern einer losen Gruppe von Designern, die sich „Tweet Force Alpha“ nannte und mit der ich zur Bewältigung der Design-Herausforderungen zusammenarbeitete. Schon früh in seiner Laufbahn verfügte Ari über ein solides Fundament an Designkenntnissen und ein gutes Verständnis für Kultur und Geschichte, sodass er für die anstehenden Aufgaben sehr geeignet war. In den Jahren seit dem Visionsdesign von Kaldheim hat Ari seine Designfähigkeiten auf beeindruckende Weise verbessert und leitet inzwischen sein eigenes Designteam.

Mark Rosewater

Mark ist gern in jedem Visionsdesignteam für unsere wichtigsten Sets. Er hatte ein gutes Gespür für das große Gesamtbild, das die verschiedenen Sets, die um Kaldheim herum veröffentlicht wurden, zu malen versuchten. Das war für uns sehr wertvoll, denn bei so vielen verschiedenen Sets und Welten jedes Jahr kann es schwierig sein, all die verschiedenen Motive miteinander zu verknüpfen. Mark ist zudem sehr in der Popkultur verwurzelt, und dies gewährte ihm Einblick darin, welche Elemente der nordischen Mythologie für den Laien am ehesten zu erkennen sein würden. Außerdem hatte er jede Menge Nachschlagewerke auf Lager, wenn wir an irgendeinem Punkt auf der Stelle traten.

Yoni Skolnik

Yoni gehört zu der „Generation“ von Design Leads, die nach mir angefangen haben, bei Wizards zu arbeiten. Ich habe Yoni immer liebend gern in meinen Designteams, denn wann immer ich schwach bin, ist Yoni stark. Sind meine Instinkte zur Spielbalance falsch? Yoni weiß, wie die Zahlen aussehen müssen. War ich es leid, ein Problem zu lösen, und versuchte, es auf den Ethan aus der Zukunft abzuwälzen? Yoni spricht mich darauf an. Sind nicht genug abgefahrene Kombos im Set? Yoni kümmert sich garantiert darum! Jeder sollte einen Yoni haben.

Ethan Fleischer (Leitung)

Was kann ich über mich selbst erzählen? Ich habe mittlerweile jede Menge Designteams geleitet, aber Kaldheim stellt einen Meilenstein dar, den ich mir selbst gesetzt hatte, als ich anfing, für Wizards zu arbeiten: Es ist mein erstes Set, das ich ganz allein geleitet habe und das auf einer brandneuen Welt spielt. Als Designer ist mir die harmonische Zusammenführung von kreativen Ansätzen und Spielmechaniken wirklich wichtig – so sehr, dass ich dabei geholfen habe, die Weltenbeschreibung für Kaldheim zusammenzustellen. Mein Portfolio beinhaltet die Leitung von Designteams, die Repräsentation der Farbe Blau im Rat der Farben, ein besonderes Augenmerk auf Commander sowie die Verantwortung für die mechanische Umsetzung unserer Planeswalkerfiguren. Außerdem bin ich eine Koryphäe in dominarischer Geografie.