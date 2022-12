Es ist Modern-Woche, und da ich bei diesem Format nicht viel zum Design beigetragen habe, dachte ich, ich nutze diese Kolumne als Gelegenheit, mir ein wenig Post zusenden zu lassen. Hier ist der entsprechende Tweet:

I'm working on a mailbag column and I need your help. Please send me a design question about any card or mechanic in Modern. Thanks. — Mark Rosewater (@maro254) April 24, 2015

Goblin-Bummspezialist | Bild von Kev Walker

Ich bekam jede Menge Rückmeldungen, aber ich habe nur eine einzige Ausgabe der Kolumne zur Verfügung, um sie zu beantworten. Hier also vorab noch zwei kleine Warnungen, bevor ich damit anfange, Fragen zu beantworten. Bei mir sind deutlich mehr Fragen eingegangen, als ich beantworten kann. Habt daher bitte Verständnis, dass ihr nicht auf jede Frage, die ihr mir geschickt habt, eine Antwort erhalten werdet. Außerdem habe ich ein paar Fragen zur Entwicklung bekommen, für die ich mich schlicht zu unqualifiziert fühlte, um sie zu beantworten. Und damit wären wir auch schon bei den Fragen:

@maro254 Was Path to Exile originally planned for Zendikar? Triggering Iandfall seems like it could've been a nice drawback for limited. — Dave Smith (@mowdownjoe) April 24, 2015

Nein, Weg ins Exil ist ursprünglich während des Designs für Conflux entstanden. Ein sicheres Anzeichen dafür, dass es nicht aus Zendikar stammt, ist, dass ich selbst kein großer Fan dieser Art von weißen Entfernungszaubern bin. Mir ist es lieber, wenn die Antworten von Weiß auch tatsächlich Antworten sind (à la Pazifismus oder Vergessenheitsring) oder dass Weiß eigene Regeln hat, denen es folgt („Wir werden reagieren, aber wir fangen keine Kriege an.“) und die ein paar Einschränkungen enthalten, um die man herum bauen muss. Weiß kann mit ihnen einen Handel eingehen, indem es demjenigen, der die Kreatur kontrolliert, als Gegenleistung etwas Wertvolles gibt. Wenn wir nicht vorsichtig sind, neigen diese Karten jedoch dazu, Schwarz als vielseitigsten Kreaturenvernichter auszustechen – eine Fähigkeit, die Schwarz meiner Meinung nach aber unbedingt halten sollte. Diese Karten werden üblicherweise von den Entwicklern erschaffen, denn sie sind für das Balancing im Standard wichtig.

@maro254 Why does Viscerid Deepwalker have firebreathing? Are Homarids just so smart that they broke the color pie before Planar Chaos? — Andrew Weisel (@_SEV8) April 24, 2015

Blau fördert das Aufpumpen (alias „Feuerodem“) zwar nicht oft, doch das ist durchaus etwas, was es im Rahmen seiner Farbpalette machen darf. Tatsächlich ist das Aufpumpen von Stärke und/oder Widerstandskraft etwas so Grundlegendes, dass alle fünf Farben Zugriff darauf haben – für manche Farben gilt das eben mehr als für andere.

@maro254 if you could change the design of Stoneforge Mystic to mean she wasn't banned, what would you change? — Alex Balhatchet (@kaokun) April 24, 2015

Ich glaube, der Schlüssel ist es, sie nicht nach Ausrüstung suchen zu lassen und deren Manakosten zu umgehen. Wenn man sich für eines entscheiden würde, wäre sie deutlich fairer.

Steinschmelz-Mystiker | Bild von Mike Bierek

@maro254 Did Alara have an abortive "artifacts in graveyards" mechanic? Windwright Mage and Salvage Slasher reference them. — Nice_Ekhat (@Nice_Ekhat) April 24, 2015

Ich war der leitende Designer für das Esper-Miniteam, weshalb ich darauf mit einem klaren Nein antworten kann. Tatsächlich war es so, dass wir Artefakten auf viele verschiedene Arten zu Bedeutung verhelfen wollten. Um diese Vielfalt zu erreichen und die Anzahl der möglichen Esperdecks zu erhöhen, die man draften und bauen konnte, mischten wir die Designs für Karten, für die Artefakte wichtig waren, kräftig durch.

@maro254 What design space does Mirror Entity occupy. Does white get more cards like it, or has it shifted out of white? — Daniel Hoffman (@djhoffma) April 24, 2015

Das ist ein Bereich, in dem wir uns schon mehrfach herumgetrieben haben. Hier werden alle Kreaturen auf eine bestimmte Größe verändert und manchmal auch noch Fertigkeiten kopiert. Weiß bekommt die „Mach alle gleich“- und Blau die „Verwandele andere“-Variante. Folglich wird man diese Fähigkeit auch hauptsächlich in Weiß und/oder Blau antreffen. Brauchen wir mehr davon? Möglicherweise, doch das ist etwas, dass meiner Einschätzung nach eher unregelmäßig eingesetzt werden wird.

@maro254 Can we ever PLAINSwalk again? Pretty please? — gabriolo (@dosanjosgabriel) April 24, 2015

Die eigentliche Frage ist doch eher: Wird es irgendwann wieder Landtarnung geben? Landtarnung steht so richtig nicht mehr in der Gunst der R&D und wird daher auch nicht mehr oft verwendet. Mehr dazu gibt es in ein paar Wochen. Selbst wenn wir Landtarnung häufiger einsetzen würden, wäre Ebenentarnung trotzdem noch die am seltensten verwendete Art der Landtarnung, da sie mechanisch nicht sonderlich gut mit ihrer Farbe harmoniert und auch nicht sonderlich stimmungsvoll ist. Außerdem führt die Tatsache, dass „Planeswalk“ ein wichtiges Spielkonzept ist, unweigerlich dazu, dass wir „Plainswalk“ (so der englische Begriff) nicht so gern in den Regeltext schreiben wollen (um Verwechslungen vorzubeugen).

@maro254 In retrospect, how do you guys feel about Phyrexian Mana? — Cure Space Marine (@NetbrianT) April 24, 2015

Als Aaron Forsythe und ich auf diese Mechanik kamen, betonte ich, dass sie sich auf Effekte beschränken sollte, die normalerweise durch Artefakte erzeugt werden. Die Idee hinter dem phyrexianischen Mana war, dass die Grenzen der Farben erweitert und nicht durchbrochen werden sollten. Und daher war ich mit einigen Karten, die veröffentlicht wurden, auch sehr unglücklich. Die Mechanik war beliebt. Falls wir die Phyrexianer jemals wiedersehen (und das ist sehr wahrscheinlich), dann besteht auch die Möglichkeit, dass das phyrexianische Mana zurückkehrt. Und wenn das passiert, dann werden wir etwas vorsichtiger mit den Effekten sein, für die man es einsetzen kann.

@maro254 why werent split second cards designed to respond to each other? — Kenyon Colloran (@Azcz) April 24, 2015

Weil die Zeit gezeigt hat, dass Mechaniken, die so einfach wie möglich gehalten sind, zu besseren Designs führen.

@maro254 Any chance we'll ever see suspend again? I almost thought it might appear in Tarkir with the time theme... :) — Abusive yoda (@abusiveyoda) April 24, 2015

Ich hatte große Hoffnungen, als wir Aussetzen damals in Zeitspirale erschufen, doch die erforderlichen Vorlagen und das Verändern der Marken verwirrten zu viele Spieler, weshalb ein Großteil von ihnen eher verhalten reagierte. Es ist möglich, dass eines Tages eine einfachere, sauberere Version davon gefunden wird, aber ich bin skeptisch, dass Aussetzen so, wie es jetzt ist, jemals in ein Set fürs Standard zurückkehren wird. Und wie ist es mit einem Set fürs Nichtstandard? Die Chancen dafür stehen geringfügig besser.

@maro254 Are you wary of designing cards like Birthing Pod, which improve as more cards enter the Modern format? — Michael M. (@Firbozz) April 24, 2015

Wir Designer entwerfen coole Karten, von denen wir glauben, dass die Spieler sie gern einsetzen. Vorsorglich bestimmte Designräume auszuschließen, nur weil größere Formate vielleicht Schwierigkeiten damit haben, gehört nicht zu unserer üblichen Vorgehensweise. Wenn die großen Formate Schwierigkeiten mit einer Karte haben, dann können sie sie ja bannen. Solange es kleinere Umgebungen (insbesondere im Standard und im Limited) gibt, in denen eine Karte glänzen kann und wertgeschätzt wird, werden wir sie auch machen.

Gebärhalterung | Bild von Daarken

@maro254 Fateseal. Seen on a couple of cards both as a mechanic and as a planeswalker ability. How did the design come about? Liked by R&D? — Normality (@Normality) April 24, 2015

Als der Designer der Mechanik kann ich euch genau sagen, wie es zu diesem Design kam. Sie wurde als negative Hellsicht entworfen. Ich glaube sogar, dass sie im Design noch „Böse Hellsicht“ hieß. Sie stellte sich als eine sehr unspannende Mechanik heraus. Ich würde also nicht damit rechnen, dass sie demnächst noch mal als Schlüsselwort-Mechanik auftaucht. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auf einer einzelnen Karte als Nicht-Schlüsselwort vorkommen kann.

@maro254 Do you feel Haunt would have been more successful if the creature had become an aura upon dying similar to bestow? — QuarterNote (@QuarterNote_) April 24, 2015

Spuk in seiner jetzigen Form hat eine Menge Spieler verwirrt ... Ein paar Änderungen wären also sinnvoll. Dein Vorschlag ist nicht ganz so einfach zu formulieren und könnte nur auf bleibenden Karten vorkommen, aber das Spielgefühl ist ziemlich cool.

@maro254 Will the r&d take action on riggers and contraptions anytime soon in modern? The archetype is clearly out of hand. — Chris Preston (@emperorkursan) April 24, 2015

Ich weiß es nicht. Mein Boss findet dieses Deck irgendwie ziemlich prima. Und mit meinem Boss meine ich natürlich meinen Boss der Dampfpeitscher. : )

@maro254 If you had to pick one mechanic from Coldsnap to use in the next block what would it be? — GaddockTeeg (@GTeeg) April 24, 2015

Wenn du wissen willst, welche Mechanik thematisch am ehesten zu Kampf um Zendikarpasst, dann würde ich sagen Bergung. Wenn du wissen willst, welche Mechanik ich aussuchen würde, um einen ganz neuen Block darum herum zu bauen, würde ich sagen verschneites Mana. Ja, das ist eher ein Hilfsmittel als eine Mechanik, doch so viel Auswahl gibt es ja nun auch nicht.

@maro254 Have you ever considered making new cards that would only be legal in Modern (or Eternal)? e.g., Containment Priest seems fine. — Chris Ingersoll (@Vyolynce) April 24, 2015

Das ist definitiv eine Idee, die oft von Fans geäußert wird, und daher haben wir viel darüber gesprochen. Fürs Erste bleiben wir dabei, dass nur Dinge ins Modern aufgenommen werden, die vorher das Standardformat durchlaufen haben.

@maro254 What was the thought behind Vedalken Shackles? Was it a perceived need that Blue had at the time? — Erin Campbell (@OriginalOestrus) April 24, 2015

Vedalken-Fesseln wurde von Aaron Forsythe als cooles Artefakt für Blau erschaffen. Wir bauen selten Artefakte, die nur in einer Farbe funktionieren, doch wir fanden, dass die Vedalken-Fesseln cool genug waren, um eine Ausnahme machen zu können. Ich glaube, das war eher eine Eingebung für eine coole Einmalaktion, als dass Aaron dachte, Blau bräuchte so etwas unbedingt im Standard.

Vedalken-Fesseln | Bild von Svetlin Velinov

@maro254 Did you ever consider just going back to morph in #DTK - are you happy with how Megamorph plays by comparison? — Magic Chat (@MagicChatTeam) April 24, 2015

Es war wichtig, dass Morph im dritten Set einige Änderungen erfuhr, um den Wandel der Welt widerzuspiegeln. Ich glaube, dass sich Megamorph gut spielt, doch müsste ich es noch mal machen, dann würde ich es ein wenig anders angehen. Mehr dazu erfahrt ihr in der diesjährigen „State of Design“-Kolumne im August. Außerdem würde ich mit dem, was ich heute weiß, den Namen ändern. Ich hätte aber nicht einfach „Morph“ verwendet.

@maro254 Did Trap Essence ever counter all spells, or was that considered to be too powerful or a flavor miss? — TILDE SATAN (@Mightfo) April 24, 2015

Die Karte wurde so entworfen, wie sie ist. Hier ist eine bestimmte Designästhetik am Werk: Beide Seiten interagieren mit Kreaturen – die eine auf negative Weise, die andere auf positive.

@maro254 Was Sanguine Praetor from Guildpact originally to be a cycle like the Primordials from Gatecrash? — Thomas Robertson (@AqueousDoubt) April 24, 2015

Ich war an diesem Designteam zwar nicht beteiligt, aber meines Wissens nach war dem nicht so.

@maro254 phyrexian mana! If it shows up in the future, will it use the phyrexian logo? — Oros (@kibas_paradise) April 24, 2015

Wenn es phyrexianisches Mana heißt, dann ja. Könnten wir diese Mechanik unter einem anderen Namen und mit einem anderem Aussehen neu auflegen? Möglich.

@maro254 Which of the hinted at mechanics from Future Sight that have not already made their "real" debut do you think still have a chance? — Don Wiggins (@TheSundry) April 24, 2015

Ich sortiere alle Zukunftsmechaniken bzw. -karten in eine von vier Kategorien ein:

Haben wir gemacht:

Farbwert/Hingabe (in Blick in die Zukunft ohne Namen) Todesberührung Wühlen Lebensverknüpfung Planeswalker Reichweite Verhüllt Stämme (der Kartentyp)

Machen wir wahrscheinlich noch:

Befestigen Erhabenheit

Machen wir vielleicht noch:

Absorbieren Kampfrausch Gift [Kartentyp] Tausch [Typ] Umwandlung

Ich bin sehr skeptisch, ob wir das jemals machen:

Schicksal besiegeln Gräbersturm Umgestalten

@maro254 what style of play do you think a deck winning with poison counters should employ? — Simon Baldwin (@lhsi) April 24, 2015

Gift wurde im Die Narben von Mirrodin-Block erschaffen. Es gab also einen schnellen und einen langsamen Weg, damit zu spielen. Ersteres funktioniert am ehesten mit einem einfarbigen Aggrodeck mit irgendwas, was Stärke aufpumpt. Zweiteres ist eher ein Kontrolldeck, das sich Wucherung zunutze macht.

@maro254 What was the thought process behind scapeshift? Was a potential combo deck something you saw coming? — William Wadbrant (@LunaeaDomia) April 24, 2015

Ich glaube, die Karte war dazu gedacht, einerseits das Deck auszudünnen und andererseits das farbige Mana anzupassen. Sie wurde ganz klar als offene Karte mit Kombopotenzial gemacht, aber meines Wissens nach war das nicht die eigentliche Triebfeder hinter diesem Design.

Landschaftswechsel | Bild von Fred Fields

@maro254 What is the thinking behind repeating a mechanic with a slight tweak like Fading -> Vanishing. Neve understood — Kurt (@MrEasyStreet) April 24, 2015

Wir betrachten Mechaniken als eine Ressource, die wir in der hoffentlich noch sehr, sehr langen Geschichte von Magic immer wieder verwenden können. Wenn wir glauben, dass eine Mechanik das erste Mal nicht korrekt gebaut wurde, dann reparieren wir sie, um am Ende die Mechanik zu erhalten, die wir wollen, und diese dann auch zukünftig einsetzen zu können. Das Problem bei Schwund war, dass zu viele Spieler glaubten, die Karte würde verschwinden, sobald man die letzte Marke entfernt, und nicht, sobald man keine Marken mehr entfernen kann. Verschwinden war einfach nur die reparierte Version, die so funktionierte, wie die Mehrheit der Spieler glaubte, dass es richtig wäre.

@maro254 What, if anything, is the difference between Chroma and Devotion? Was the name just changed for flavor? — CJ Mlsna (@themlsna) April 24, 2015

Der Unterschied ist zwar fein, aber wichtig. Farbwert zählt das entsprechende Mana in den Manakosten auf jeder Karte in der Zone, die auf der Karte genannt wird. Hingabe schaut nur nach bleibenden Karten im Spiel. So funktionierten sowieso fast alle Karten mit Farbwert, weshalb wir auch den Text in den Erinnerungstext einbauen und die Mechanik weniger wortreich gestalten konnten. Und während wir dieses mechanische Problem lösten, haben wir auch gleich den Namen angepasst, um das Spielgefühl der Mechanik stärker zu vermitteln.

@maro254 How/why was Amulet of Vigor made? The same for Azusa, Lost but Seeking? — Brendan Perrotta (@Blndbat8719) April 24, 2015

Amulett der Energie wurde gemacht, um den Nachteil von Karten auszugleichen, die getappt ins Spiel kommen. Azusa die Suchende diente dazu, schneller Länder ins Spiel zu bringen, um früher die großen Zauber wirken zu können.

Amulett der Energie | Bild von Warren Mahy

@maro254 is the design problem with Stoneforge Mystic the equipment cards printed in SoM? — J. Matheo Gavilano (@vagabundomg) April 24, 2015

Nein, das Problem war, eine Karte zu machen, die sowohl das Ziehen als auch die Manakosten eines der zentralen Themen des Blocks des nächsten Jahres umging.

@maro254 What color is Blood-Chin Rager's evasion ability? Generally red, not black - I think. Is this bleed or a new direction? — Dan Nelson (@DanRLN) April 24, 2015

Das ist eine Fähigkeit („Kann nur von zwei oder mehr Kreaturen geblockt werden“), die in der R&D als die „Kriegstrommeln der Goblins“-Fähigkeit bezeichnet wird. Wir haben sie jahrelang in Rot verwendet und dann in Drachen von Tarkir damit experimentiert, sie auch in Schwarz einzusetzen.

@maro254 can devotion design space allow for other things than mana symbols? Ie. Enchantments — Bruce Davis (@reginaldwarwick) April 24, 2015

Nein, Hingabe zählt nur Manasymbole.

@maro254 Why are there no partly-Phyrexian mana costs (some colored mana, some P mana)? — stillnotelf (@stillnotelf) April 24, 2015

Dadurch wird es sowohl schwieriger zu verarbeiten und verwässert auch den coolen Aspekt des phyrexianischen Manas, nämlich die Fähigkeit, es in ein Deck einer anderen Farbe einzustreuen.

@maro254 How did Doran, the Siege Tower come about? Was it top-down or bottom-up? — Eric Wong (@sequentialsmart) April 24, 2015

Soweit ich weiß, war das ein Top-Down-Design, das der Mechanik etwas sehr Baumvolkhaftes verleihen sollte.

Doran, der Belagerungsturm | Bild von Mark Zug

@maro254 was there a reason you decided to make Keranos trigger on a nonland card instead of instant/sorcery as is typical of an izzet card? — Brandon Susens (@Purdy_Nerdy) April 24, 2015

Hier ist ein weiteres Mal die Designästhetik am Werk. Die eine Fähigkeit wird durch Länder ausgelöst, und deshalb funktioniert die andere genau andersherum und löst durch Nichtländer aus. Auf diese Weise löst jede Karte etwas aus.

@maro254 what kind of questions, like "did you have undying in mind when you were creating persist?" — Janeburger® Grunt (@DaZodiac) April 24, 2015

Beharrlichkeit wurde von einem Designer namens Nate Heiss entworfen (interessanterweise beim Design zu Lorwyn , als wir mit -1/-1-Marken herumexperimentierten, um einen weniger endgültigen Weg als schlichtes Töten zu finden). Er suchte nach coolen Einsatzmöglichkeiten für -1/-1-Marken. Unverwüstlich ist allerdings stark durch Beharrlichkeit beeinflusst. Man hatte mir die Aufgabe übertragen, eine Monstermechanik für Dunkles Erwachen zu finden. Ich ging einige Ideen mit meiner Frau durch, als sie mich fragte, ob es denn keine bereits bestehende Mechanik für das gäbe, was ich suchte. Ich sagte: „Ja. Sie heißt Beharrlichkeit.“ Sie fragte mich: „Warum nimmst du nicht einfach die?“ Ich sagte, das ginge nicht, weil das Set +1/+1-Marken anstelle von -1/-1-Marken hätte, und schlagartig wurde mir klar, was ich zu tun hatte.

@maro254 exalted is a fun mechanic, what are the chances of us seeing it in standard soon? — Anderson LeClair (@leclairandy1231) April 24, 2015

Die Tatsache, dass wir gewillt sind, sie in ein Hauptset zurückzubringen, bedeutet, dass wir sie für spannend und zugänglich halten. Und das bedeutet, dass die Chancen für ihre Rückkehr gar nicht so schlecht stehen.

@maro254 Are cards specifically designed for modern? If so how do you design cards strong enough for modern but not enough to warp standard? — Michael Reiss (@Shanktastik) April 24, 2015

Die Designabteilung entwirft normalerweise keine Karten speziell für ein Format, da wir auch nicht das Machtniveau festlegen. Der Fokus der Entwickler liegt hauptsächlich auf Standard und Draft, aber gelegentlich erstellen sie auch Karten mit dem Modern im Sinn.

@maro254 Can you tell any stories about the card Mercy Killing and how sacrifice-based removal wound up in G & W? — Triumph (@Historian327) April 24, 2015

Im Design wurde die Karte weniger als Entfernungszauber angesehen, sondern vielmehr als etwas, was eine Kreatur von einer großen in viele kleine verwandeln konnte. Diese Fähigkeit wurde deshalb in Grün-Weiß gesteckt, weil es Momente gibt, in denen man aufgrund der natürlichen Fähigkeit von Grün-Weiß, das gesamte Team zu verstärken, seine eine große Kreatur lieber zu vielen kleinen machen will.

Gnadentod | Bild von Dave Kendall

@maro254 Are you a fan of narrow SB hosers like Stony Silence or are they a necessary evil that you would prefer not be needed? — Riki Hayashi (@mtgRikipedia) April 24, 2015

Ich bin ein Fan von ihnen, solange sie ausreichend eingegrenzt sind. Ich glaube, dass Magic am besten funktioniert, wenn es solche Nischenantworten fürs Sideboard gibt.

@maro254 Why aren't Scry, Cycling and Tribal evergreen? — Tom Strong (@MtgTom24) April 24, 2015

Es gibt nur eine kleine Anzahl von Schlüsselwortfähigkeiten (und Schlüsselworthandlungen), die Klassiker sind. Wenn wir eine oder mehrere dieser Fähigkeiten zu Klassikern machen würden, müssten wir auch eine oder mehrere der bereits bestehenden Schlüsselwörter entfernen, um Platz dafür zu machen. Beachtet bitte, dass „Stamm“ ein Kartentyp ist und keine Mechanik. Wir haben keine neuen Karten mehr für ihn gemacht (er wird auf alten Karten aber noch unterstützt).

@maro254 When equipment were created, did you think the card type would still have a huge influence on the game a decade later? — Mike Cannon (@MTGCannon) April 24, 2015

Als wir Ausrüstung damals in Mirrodin entwarfen, war uns schon klar, dass wir da mit etwas sehr Universellem herumexperimentierten. Ausrüstung wurde im Grunde sofort nach der Veröffentlichung zu einem Klassiker, der nie wieder verschwinden sollte.

@maro254 Were the Titans always supposed to be giants? I'm sad that Grave Titan isn't a zombie :( — John de Jong (@momomoto) April 25, 2015

Ich glaube, dass die Titanen sogar in ihrer allerersten Fassung schon Riesen waren.

Grabes-Titan | Bild von Nils Hamm

Postmodern

Hui. Das waren eine Menge Fragen. Ich möchte allen danken, die sich die Zeit genommen haben, mir welche zu schicken. Wie immer freue ich mich über eure Rückmeldungen zur heutigen Kolumne. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben oder mir euer Feedback über eines meiner Social-Media-Profile zukommen lassen (Twitter, Tumblr, Google+ und Instagram).

Schaut auch nächste Woche wieder vorbei, wenn ich euch auf eine Weltreise mitnehme.

Möget ihr bis dahin jede Menge Modern spielen und noch mehr Fragen stellen.

„Drive to Work #226 – 10 Things Every Game Needs – Inertia“

Das ist der fünfte Teil meiner zehnteiligen Reihe „10 Things Every Game Needs“. In diesem Podcast spreche ich darüber, warum jedes Spiel Trägheit braucht.

„Drive to Work #227 – 2009“

Dies ist eine weitere Folge meiner Reihe „20 Years in 20 Podcasts“. Heute geht es um das Jahr 2009 und damit um ein sehr ereignisreiches Jahr für Magic.