„Ich glaube, wir befinden uns gerade an einem Scheitelpunkt, und wie ich so gern sage: Ich glaube auch, dass das Pendel schlussendlich wieder zurückschwingen wird.“

– „Inquiring Minds Want to Know, Part 2“, 24. März 2003

„Meine wahrscheinlich liebste Metapher zu Magic ist die eines Pendels (ihr wisst schon: ein Stück Metall an einer Schnur über einer Sandgrube), das in einem sich ständig ändernden Muster hin und her schwingt. Die Aufgabe der Designer ist es, das Pendel in neue Richtungen schwingen zu lassen – in dem Wissen, dass jeder Ausschlag letztlich zurück ins Zentrum führen wird. Warum aber bringe ich die Pendel-Metapher erneut an?“

– „Come Together“, 6. Oktober 2003

„Das, was Magic von anderen Spielen unterscheidet, ist seine Fähigkeit, sich ständig zu verändern. Und diese Veränderung wird von den Designern vorangetrieben, die das Pendel in neue und verschiedene Richtungen schwingen lassen.“

– „Type 1, Take 2“, 15. Dezember 2003

„Magic ist ein Spiel der Höhen und Tiefen. Ich beschreibe es immer als Pendel, das von der R&D in unterschiedliche Richtungen angestoßen wird. Diese Eigenschaft der ständigen Veränderung bedeutet, dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt manche Aspekte des Spiels stärker oder schwächer ausgeprägt sind als normal.“

– „Up and Down“, 6. Dezember 2004

„Das Pendel kann nur so weit schwingen, wie man es lässt.“

– „Once More with Feeling“, 1. August 2005

„Ich habe Magic schon oft als ein ständig hin und her schwingendes Pendel beschrieben. Von Jahr zu Jahr entscheiden sich die Designer für neue Elemente, auf die sie sich konzentrieren wollen.“

– „City Planning, Part II“, 12. September 2005

„Doch das Pendel schwingt stets zurück, und daher fand ich es wichtig, dass der Zeitspirale-Block zu unserer üblichen Handhabung der Block-Schlüsselwörter zurückfindet – nämlich der, dass sie sich über den Verlauf des Blocks hinweg weiterentwickeln.“

– „The Future Is Now, Part III“, 23. April 2007

„Das Pendel hört nie auf zu schwingen. Der Zeitspirale-Block traf viele bewusste Entscheidungen, von denen wir glaubten, dass sie die Spieler schockieren würden.“

– „State of Design 2007“, 13. August 2007

„Nicht nur die Designer hatten Ziele für Lorwyn, sondern auch das Kreativteam. Metallwelt, japanisch angehauchte Welt, Stadtwelt, postapokalyptische Welt: Jede dieser Umgebungen wurde mit ihrem eigenen Stempel versehen, doch keine von ihnen fußte fest auf traditioneller Fantasy. Verbinden wir das mit dem Bedürfnis, das Pendel vom chaotischen Irrsinn des Zeitspirale-Blocks zurückschwingen zu lassen, dann erhalten wir ein Gefühl dafür, worauf das Kreativteam hinauswollte.“

– „A Lorwyn/Lorwyn Situation“, 10. September 2007

„Ich spreche immer davon, wie wir das Pendel zurückschwingen lassen, um Formate von Jahr zu Jahr zu verändern. Der Draft in Lorwyn unterscheidet sich dahingehend stark vom dem in Zeitspirale, dass die grundlegenden Strategien etwas linearer sind.“

– „Lorwyn One for the Team“, 24. September 2007

„Die gute Nachricht ist, dass es bei Magic komplett um Veränderung geht. Und das bedeutet, dass wir das Pendel ständig in neue Richtungen ausschlagen lassen.“

– „Innovate Is Enough (Or Is It?)“, 18. Februar 2008

„Ich spreche ständig darüber, dass es beim Design von Magic darum geht, das Pendel in unterschiedliche Richtungen schwingen zu lassen.“

– „State of Design 2008“, 1. September 2008

„Nun ist es an der Zeit, dass das Pendel für eine Weile wieder in die andere Richtung schwingt.“

– „Tweet Talk“, 8. Juni 2009

„Wie bei jedem anderen Aspekt des Spiels auch darf das Pendel hier durchaus schwingen.“

– „Drop and Give Me 2010“, 6. Juli 2009

„An alle Kontroll-Liebhaber da draußen: Seid unbesorgt, denn das Pendel wird wie immer weiterschwingen.“

– „Feeling Blue“, 13. Juli 2009

„Aus dem gleichen Grund, aus dem wir auch andere beliebte Dinge entfernen müssen: Magic funktioniert am besten, wenn das Pendel schwingt und Dinge aus Sets verschwinden oder dort neu hinzukommen.“

– „Achieving Zendikar, Part 1“, 7. September 2009

„Man kann das Ganze auch anders sehen: Das Limited dafür sorgt, dass das Ausschlagen des Pendels noch deutlicher erfahrbar wird.“

– „You Had Me at Eldrazi“, 26. April 2010

„Ich stoße zwar das Pendel gern in alle möglichen Richtungen an – einschließlich hin zu mehr Geschwindigkeit im Limited –, aber ich glaube, in Zendikar hat das Pendel weiter ausgeschlagen, als es sollte.“

– „State of Design 2010“, 27. September 2010

„Das Pendel wird weiter schwingen, aber im Allgemeinen wollen wir nicht, dass alle Mechaniken in einem Set modular oder linear sind.“

– „I Want to Threshold Your Hand (Or Possibly My Artifacts)“, 18. Oktober 2010

„Das Pendel ist ein wenig zurückgeschwungen, und daher sind wir gewillt, bei geringeren Häufigkeiten einige etwas kompliziertere Mechaniken zu riskieren.“

– „The Mighty Core“, 18. Juli 2011

„Wir achten darauf, dass das Pendel in verschiedene Richtungen ausschlägt, damit sich das Spielgefühl verändert, aber ebenso achten wir darauf, dass die Motive unserer Blocks mit den Sets vor und nach ihnen Synergien erzeugen.“

– „A Modern Sensibility“, 31. Oktober 2011

„Ich beschreibe es gern so: Wir stoßen das Pendel an, damit das Spiel in neue Bereiche vordringen kann.“

– „Old vs. New“, 13. Februar 2012

„Magic hat es derzeit etwas leichter, denn wir erlauben uns jeden Herbst, das Pendel recht unsanft in eine neue Richtung anzustoßen.“

– „Duel‘s Paradise“, 11. Juni 2012

„Ein weiterer wichtiger Grund, weshalb Karten raus- und reinrotieren müssen, ist, dass es ohne diesen ‚Exodus‘ sehr viel schwieriger wäre, das Pendel in neue Richtungen schwingen zu lassen.“

– „Setting the Standard“, 6. August 2012

„Wenn das Pendel in seine Ausgangsposition zurückschwingt, wird Weiß wieder dazu übergehen, das zu tun, was es immer tut.“

– „Unanswered Questions: Theros“, 14. November 2013

„Wenn ich eine Erweiterung für Magic entwerfe, habe ich verschiedene Ziele vor Augen. Ich versuche, ein unterhaltsames Spielerlebnis zu schaffen. Ich versuche, das Pendel in eine neue Richtung schwingen zu lassen.“

– „Zeit für Geschichten“, 28. Juli 2014

„Beim Theros-Block stand das Thema – in diesem Fall griechische Mythologie – deutlich mehr im Vordergrund als die Spielmechanik, und ich wollte das Pendel nun möglichst weit zum anderen Ende des Spektrums hin ausschlagen lassen.“

– „Khane mit Charakter, Teil 2“, 8. September 2014

„Ich verwende das Bild des Pendels deshalb, weil das Spiel natürlich einen Fixpunkt hat und wir sicherstellen wollen, dass es sich nicht zu weit von ihm entfernt, sondern – langfristig betrachtet – immer wieder zu ihm zurückkehrt.“

– „Gekonntes Ineinanderfließen“, 6. April 2015

„Ich glaube, erfahrene Spieler hatten viel Freude am Khane von Tarkir-Block, und das Komplexitätspendel muss schwingen. Ich glaube allerdings auch, dass dieser Block für neue Spieler schwieriger zu meistern war als sonst, und wir sollten nie vergessen, dass es immer auch neue Spieler gibt.“

—„State of Design 2015“, 24. August 2015