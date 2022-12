Dieser Artikel ist ein weiterer aus meiner Reihe „Vermischtes“. Und so funktioniert sie: Ich nehme Magic-Themen und Nicht-Magic-Themen und lasse die Leser über sie abstimmen (was dieses Mal auf meinem Twitter-Account geschah). Anschließend werden das Magic-Thema und das Nicht-Magic-Thema mit den jeweils meisten Stimmen zusammen in einen Artikel gemischt.

Bei meinem ersten „Vermischtes“-Artikel mit dem Titel „To err is human“ („Irren ist menschlich“) durfte ich „die zehn größten Designirrtümer“ mit „Mädchen“ verbinden. Das Ergebnis ist noch immer einer meiner Lieblingstexte.

Der zweite Artikel hat keinen gesonderten Titel und verknüpfte die „Pros und Kontras zum Hinzufügen einer sechsten Farbe“ mit „Mark Rosewater gesteht, dass er %#@$-irre ist“. Letzteres war ein Running Gag auf einer Seite mit Magic-Humor, die es inzwischen gar nicht mehr gibt. Meine Kolumne war so aufgemacht wie diese Seite und wie ein Thread als Reaktion auf meine „Kolumne“ zum genannten Magic-Thema strukturiert. Der Umstand, dass der eigentliche Artikel ein Thread über den Artikel war, verwirrte viele Leser. Nimmt man noch hinzu, dass viele der Witze die erwähnte Seite parodierten, so schlägt sich dieser Text im Verhältnis zu den anderen nicht ganz so gut. Ihr findet ihn trotzdem immer noch hier.

Der dritte „Vermischtes“-Artikel hieß „Sessions“ (Spielsitzungen) und darin kombinierte ich „Die zehn coolsten Kreaturen, die ich je entworfen habe“ mit „Dungeons & Dragons“.

Meine vierte Vermischung, die ebenfalls keinen gesonderten Titel hatte, führte „Das beste Kartendesign eines jeden Sets“ mit „Magie“ (im Sinne von Zaubertricks und Fingerfertigkeit) zusammen.

Für meine fünfte Vermischung sammelte ich Themen auf Twitter und bekam sechzehn Magic-Themen und sechzehn Nicht-Magic-Themen. Dann verwendete ich die Abstimmungsfunktion auf Twitter für ein Ausschlussverfahren. Hier ist das Abstimmungsraster für die beiden Kategorien:

Magic-Thema

Quarterfinals (1) Unveröffentlichte Mechaniken, (8) Das Design parasitärer Mechaniken (4) R&D-Slang (5) Das Design von Planeswalkern, (2) Design für den Draft (7) Das Design von Karten mit hohen Manakosten, (3) Gruppendynamik (6) Wie man neue Mechaniken findet, Semifinals (1) Unveröffentlichte Mechaniken, (4) Das Design von Planeswalkern (2) Das Design von Karten mit hohen Manakosten (3) Wie man neue Mechaniken findet, Finals (1) Unveröffentlichte Mechaniken, (3) Wie man neue Mechaniken findet

Nicht-Magic-Thema

Quarterfinals (1) T-Shirts (8) Ehemalige Mitarbeiter, (4) Science-Fiction, (5) Kekse (2) Essen (7) Urbane Legenden, (3) Comedy, (6) Flughäfen Semifinals (1) Ehemalige Mitarbeiter (4) Science-Fiction (2) Urbane Legenden (3) Comedy

Am Ende setzten sich „Unveröffentlichte Mechaniken“ als Magic-Thema und „Urbane Legenden“ als Nicht-Magic-Thema durch.

Eine kurze Sache noch, bevor es losgeht: In den nächsten zwei Wochen sind „Best of DailyMTG“-Wochen, da die Autoren in den wohlverdienten Weihnachtsferien sind. Ich suche mir also meine zwei Lieblingsartikel dieses Jahres aus und veröffentliche sie erneut. In drei Wochen bin ich dann wieder da – zu den Previews zu Eid der Wächter.

Alles klar: Unveröffentlichte Mechaniken und urbane Legenden – legen wir los!

