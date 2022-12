Andrew Veen

Andrew hat als Designer für ein anderes Sammelkartenspiel in der R&D angefangen (Kaijudo und Duel Masters), hatte aber auch seine Hände beim Magic-Design im Spiel, bis wir ihn letztlich fest eingestellt haben. Zuvor war in den Designteams zu Schatten über Innistrad und fungierte als meine starke rechte Hand bei Ikoria: Reich der Behemoths. Am meisten schätze ich an Andrew, dass seine Designs all die vielen Dinge mit einbeziehen, die den Leuten auch nach dem Ende des Visionsdesigns etwas bedeuten. Andrew ist einer jener Designer, die einfach ein gutes Gespür für Magichaben – vom Anfang bis zum Ende. So verbringen beispielsweise nicht viele Visionsdesigner auch Zeit im Spieldesignteam. Ich war also froh, ihn an Bord zu haben.

Erik Lauer

Erik war der leitende Set-Designer für Zendikar Rising. Der leitende Set-Designer ist oftmals auch Teil des Visionsdesignsteams, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Vision für das Set ausgearbeitet wird. Für gewöhnlich ist Erik zu beschäftigt dafür, also war das das erste Mal, dass ich Erik in einem meiner Designteams hatte. Ich habe zwar schon unzählige Male Designs an ihn übergeben, aber wir haben selten tatsächlich im gleichen Team zusammengearbeitet – besonders nicht im Visionsdesign. An Erik schätze ich am meisten seine Fähigkeit, sich richtig in eine Sache zu vergraben und genau zu verstehen, ob etwas tatsächlich funktionieren kann, wenn es den Widrigkeiten des tatsächlichen Spielens ausgesetzt wird. Spieler verwenden Karten oder Mechaniken oftmals nicht so, wie wir sie vorgesehen haben, und Erik ist grandios darin, das bereits während der Entwicklung zu erkennen.

Tom Ross

Eines der Dinge, die die Spieldesigner gern tun, ist es, für eine gewisse Zeit Pro-Spieler dazuzuholen, damit sie ihre Perspektive in den Designprozess einbringen können. Während Toms Zeit bei Wizards war ich froh, dass er der Sprecher für das Spieldesignteam fürZendikar Rising war. Diese Position hilft dabei, sicherzustellen, dass alle Manakosten exakt genug sind, um beim Testspielen nicht für Schwierigkeiten zu sorgen, und dass wir Dinge erstellen, die im späteren Spieldesign noch angepasst werden können. An Tom schätze ich am meisten seine Hingabe beim Durchgehen aller möglichen Szenarien, wann immer es galt, ein Problem zu lösen. Seine Gründlichkeit verlieh mir eine Menge Zuversicht und er war eine gute Ergänzung für das Team.

George Fan

George ist der Designer von Plants vs. Zombies. Ich habe ihn vor vielen Jahren bei einer unserer Büroführungen kennengelernt. Während der Great Designer Search 3, hatte George mich wissen lassen, dass er teilnahm, denn er glaubte, dass es Spaß machen würde, sechs Monate in der Magic-R&D zu arbeiten. Ich sagte ihm, dass er nicht die gesamte GDS durchlaufen müssen, wenn er das mache wolle. George sollte ursprünglich nur für sechs Monate bei uns bleiben, aus denen aber bald ein Jahr wurde. Ich liebte es, mit George zusammenzuarbeiten und im Laufe der nächsten Monate werdet ihr zahllose Geschichten über all die Projekte hören, an denen George und ich gemeinsam gebastelt haben. Dies war sein erstes Designteam mit mir zusammen. Erik mussten für ein anderes Projekt das Team wechseln, also nahm George seinen Platz ein. An George schätze ich am meisten den Spaß und die Energie, die er in jedes Team, in dem er arbeitet, einbringt. Er ist schon seit Ewigkeiten ein Fan von Magic und man konnte förmlich spüren, welche Freude er beim Entwerfen der Karten hatte. Zendikar Rising profitierte zweifellos davon, ihn im Team zu haben.

Mark Heggen

Mark ist einer unserer Produktarchitekten, deren Aufgabe es ist, ein Produkt von Anfang bis Ende zu begleiten und sicherzustellen, dass alle Beteiligten in der Firma über die Entscheidungen, die von den einzelnen Teams getroffen wurden, Bescheid wissen. Sie sind meist die Einzigen, die sich die ganze Lebensspanne des Produkts über damit befassen (für die meisten Produkte sind das mehr als zwei Jahre) und es ist wichtig, dass sie verstehen, was jedes Team, das an dem Produkt arbeitet, gerade tut. Daher bat Mark, dem Team beitreten zu dürfen, damit er ein besseres Verständnis für den Visionsdesignprozess erhält. An Mark schätze ich besonders, dass seine Perspektive es ihm erlaubte, Fragen zu stellen, die ich für gewöhnlich nicht bespreche. Er ist zudem ein großartiger Partner bei jeder Zusammenarbeit, also habe ich mich gefreut, ihn endlich in einem meiner Designteams zu haben.