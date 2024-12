Wizards of the Coast

Pioneer Masters vereint Karten aus der Geschichte des Pioneer-Formats – von MTG Arena Debütanten über beliebte Reprints bis hin zu Karten mit brandneuer Magic-Illustration – und führt sie in MTG Arena ein, wodurch das Explorer-Format auf ein genauso kompetitives Niveau wie das Pioneer-Format gehoben wird.

Im MTG Arena Store werden Pioneer Masters Store-Booster (einzelne Booster und Bundles mit 3, 6, 10, 45 und 90 Boostern, mit Urborg, Grab von Yawgmoth, als Bonuskarte für 45er- und 90er-Bundles) und Mythic-Booster (einzelne Booster und Bundles mit 10 Boostern) angeboten. Der Fortschrittsbalken für Goldene Booster wird bis zum Release von Ätherdrift am 11. Februar 2025 mit Pioneer Masters Boostern verfolgt.

Pioneer Masters kommt mit klassischen Karten und Nostalgie, und für die Fans von Limited-Magic bringen wir auch rotierende Bonusblätter für MTG Arena exklusive Limited-Events zurück, wie sie zum ersten Mal bei Schatten über Innistrad Remastered im März 2023 zu sehen waren. Pioneer Masters wird drei rotierende Bonusblätter haben, die jeweils zwei Wochen lang in Events auftauchen.

Bonusblatt-Kartenlisten und Zeitplan

Diese Bonusblatt-Themen werden jeweils zwei Wochen lang nach folgendem Zeitplan verwendet:

(Start- und Endzeit für jeden Zeitraum ist 8 Uhr PT/17:00 Uhr MEZ).

Planeswalker: 10.–24. Dezember

Zaubersprüche: 24. Dezember bis 7. Januar

Hingabe: 7.–21. Januar

Dieser Zeitplan gilt für alle Sealed und Draft Pioneer Masters Events, einschließlich des Arena Open am 11. und 12. Januar, bei dem das Hingabe-Bonusblatt verwendet wird. Die einzige Ausnahme von dieser Regel ist das Midweek Magic Phantom Sealed Event, das vom 7. bis 9. Januar stattfindet und zwei Booster aus jedem der Bonusblätter enthält.

Sealed-, Traditional-Sealed-, Premier-Draft- und Traditional-Draft-Events werden zwischen den Themen nicht neu gestartet. Das bedeutet, dass an den Matches dieser Events auch Spielende teilnehmen können, die ihre Sealed-Pools geöffnet oder ihre Decks in verschiedenen früheren Bonusblatt-Zeiträumen gedraftet haben – das alles gehört zu dem verrückten Spaß, etwas anders zu machen.

In der Beschreibung der Limited-Events erfährst du, welches Pioneer Masters Bonusblatt verwendet wird. Wenn du ein neues Bonusblatt-Thema an seinem Startdatum draften möchtest, überprüfe die Beschreibung auf der Event-Seite, um sicherzustellen, dass die Version verwendet wird, mit der du spielen möchtest.

Pioneer Masters Booster

Jeder Pioneer Masters Store-Booster enthält Folgendes:

8 Pioneer Masters Karten 4 häufige Karten aus dem Hauptset 2 nicht ganz so häufige Karten aus dem Hauptset 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte aus dem Hauptset Die Aufwertung einer seltenen zu einer sagenhaft seltenen Karte erfolgt mit einer Quote von ungefähr 1:5. 1 Karte von einem beliebigen Bonusblatt Die Aufwertung einer häufigen oder nicht ganz so häufigen zu einer seltenen Karte erfolgt mit einer Quote von ungefähr 1:10. Die Aufwertung einer seltenen zu einer sagenhaft seltenen Karte erfolgt mit einer Quote von ungefähr 1:3.

Karten

Jeder Pioneer Masters Limited-Booster enthält Folgendes:

15 Pioneer Masters Karten 8 häufige Karten aus dem Hauptset 3 nicht ganz so häufige Karten aus dem Hauptset 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte aus dem Hauptset Die Aufwertung einer seltenen zu einer sagenhaft seltenen Karte erfolgt mit einer Quote von ungefähr 1:5. 1 Slot für Abwechslung aus dem Hauptset Nicht ganz so häufige Karten sind in diesem Slot häufiger zu finden als häufige, ungefähr im Verhältnis 4:1. Die Aufwertung einer nicht ganz so häufigen zu einer seltenen Karte erfolgt mit einer Quote von ungefähr 1:5. Die Aufwertung einer seltenen zu einer sagenhaft seltenen Karte erfolgt mit einer Quote von ungefähr 1:4. 1 Karte aus dem geplanten Bonusblatt (siehe Zeitplan oben) Nicht ganz so häufige Karten sind in diesem Slot häufiger zu finden als häufige, ungefähr im Verhältnis 5:4. Für Planeswalker- und Hingabe-Bonusblatt gilt: Die Aufwertung einer häufigen oder nicht ganz so häufigen zu einer sagenhaft seltenen Karte erfolgt mit einer Quote von ungefähr 1:10. In diesen Bonusblättern gibt es keine seltenen Karten. Für das Zaubersprüche-Bonusblatt gilt: Die Aufwertung einer häufigen oder nicht ganz so häufigen zu einer seltenen Karte erfolgt mit einer Quote von ungefähr 1:10. Die Aufwertung einer seltenen zu einer sagenhaft seltenen Karte erfolgt mit einer Quote von ungefähr 1:5. 1 Gildentor-Land

Karten

Beachte, dass die Pioneer Masters Store-Booster nicht dem obigen Event-Zeitplan für Bonusblätter folgen. Jede Karte aus einem beliebigen der drei Bonusblätter kann jederzeit in Store-Boostern erscheinen, unabhängig davon, wann diese erworben oder geöffnet wurden oder in welchem Thema sie aufgeführt sind!

Wildcards ersetzen niemals eine Bonusblatt-Karte, sondern nur die Pioneer Masters Karten des Hauptsets. Der Schutz vor Duplikaten gilt für seltene und sagenhaft seltene Karten, getrennt nach Seltenheit und zwischen den Pioneer Masters Karten und den Pioneer Masters Karten des Hauptsets.

Seltenheit und Format-Legalität

Mehrere Karten in Pioneer Masters haben gegenüber ihren früheren Auflagen eine neue Seltenheit erhalten, um die Sammelbarkeit und das Limited-Spielerlebnis zu verbessern. Mehrere Karten erscheinen in Pioneer Masters zum ersten Mal als häufig, deshalb wollten wir klären, wie sich das auf ihre Legalität in Formaten wie Pauper auswirkt.

Die Seltenheit von Karten in MTG Arena gilt nur für MTG Arena Formate. Das bedeutet, dass häufige Karten in Pioneer Masters im Pauper-Constructed-Format in MTG Arena legal sind, jedoch nicht im Pauper-Format von Tabletop und Magic Online.

94240_PIO: Hero of Iroas

Der Held des Iroas beispielsweise erscheint im Set zum ersten Mal als häufige Karte. Der Held des Iroas wird im Pauper-Constructed-Format in MTG Arena legal sein, aber nicht im offiziellen Pauper-Format.

Pioneer Masters – Vollständige Kartenliste

Du kannst alle Karten des Sets in der Pioneer Masters Kartengalerie sehen. Du kannst den Kartenset-Filter verwenden, um die Karten im Hauptset und die Karten der einzelnen Bonusblätter anzuzeigen. Jede dieser Karten kann in Store-Boostern erscheinen, und Store-Booster unterliegen nicht dem obigen Zeitplan für Bonusblätter.

Alle Pioneer Masters Karten werden nach dem Release in MTG Arena am 10. Dezember 2024 mit Wildcards herstellbar und in Boostern wie oben beschrieben erhältlich sein!

Hol dir Pioneer Masters Store-Booster-Bundles im MTG Arena Store und spiele jetzt in Pioneer Masters Events!