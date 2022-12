Wizards of the Coast

Dominarias Bund Set-Meisterung

33 Dominarias Bund Boosterpackungen

5 Meisterungssphären (die jeweils im Dominarias Bund Meisterungsbaum gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

Dominarias Bund Meisterungspass

Avatar

Jaya, feurige Verhandlerin

Karten und Booster

20 Boosterpackungen 4x Dominarias Bund 4x Straßen von Neu-Capenna 4x Kamigawa: Neon-Dynastie 4x Innistrad: Blutroter Bund 4x Innistrad: Mitternachtsjagd

10 einzelne sagenhaft seltene Karten aus Dominarias Bund als Belohnungen (ICRs)

Stufe 81+: 1 nicht ganz so häufige ICR

Kartenhüllen

Dominarias Bund Kartenhülle

Exquisite Kartenhülle

König Darien XLVIII. als Stained-Glass-Kartenhülle*

Rona, Sheoldreds Getreue, als Stained-Glass-Kartenhülle*

Braids, auferstandener Albtraum, als Stained-Glass-Kartenhülle*

Squee, fragwürdiger Monarch, als Stained-Glass-Kartenhülle*

Shanna, die läuternde Klinge, als Stained-Glass-Kartenhülle*

*Erhältlich über den Dominarias Bund Meisterungsbaum.

Kartenstile:

25 Meisterungssphären (die jeweils im Dominarias Bund Meisterungsbaum gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

15 häufige Kartenstile

10 nicht ganz so häufige Kartenstile

Event-Token

1 Spieler-Draft-Token (das entweder für Premieren-Draft oder traditionellen Draft eingelöst werden kann)

Gold und Edelsteine

4.000 Gold

1.200 Edelsteine

Begleiter

Rundvelt-Goblin

Caliman-Goblin

Otaria-Goblin

Belohnungen zum Neubeginn

In Dominarias Bund (DMU) warten nicht nur Abenteuer auf dich! Die Standard-Rotation erfolgt ebenfalls am 1. September, und während Zendikars Erneuerung, Kaldheim, Strixhaven: Akademie der Magier und Dungeons & Dragons: Abenteuer in den Forgotten Realms weiterhin in Historic-Formaten spielbar sein werden, ist es an der Zeit, dass ein neues Standard-Meta entsteht.

Zum Auftakt gibt es nicht nur das Geschenk zum Neubeginn, das Spieler erhalten, wenn sie sich nach dem 1. September anmelden, sondern auch zusätzliche Belohnungen für die Dominarias Bund Set-Meisterung – Meisterungspass nicht erforderlich!

Das Wichtigste

Benutzer müssen einen MTG Arena Account erstellt und sich am oder vor dem 1. September mit ihrem Account angemeldet haben, um Anspruch auf Belohnungen zu haben.

Einzelne Karten als Belohnungen stammen aus den am 1. September 2022 aktuellen Standard-Sets.

Limit: eine (1) Aktivierung pro MTG Arena Account.

Geschenk zum Neubeginn

10 ICRs (selten oder höher)

Meisterungsbelohnungen zum Neubeginn

Stufe 3: 2 nicht ganz so häufige DMU-ICRs

Stufe 7: 1 DMU-Booster und 1 sagenhaft seltene DMU-ICR

Stufe 9: 2 nicht ganz so häufige DMU-ICRs

Stufe 11: 2 nicht ganz so häufige DMU-ICRs

Stufe 13: 1 DMU-Booster und 1 sagenhaft seltene DMU-ICR

Stufe 17: 2 nicht ganz so häufige DMU-ICRs

Stufe 21: 2 nicht ganz so häufige DMU-ICRs

Stufe 27: 1 DMU-Booster und 1 sagenhaft seltene DMU-ICR

Stufe 31: Standard 2022 Standard-Kartenhülle

Noch einmal: Damit du Belohnungen zum Neubeginn erhalten kannst, musst du vor dem Erscheinen von Dominarias Bund deinen Account erstellt und dich damit angemeldet haben!

Wie viele Stufen hat die Dominarias Bund Set-Meisterung?

Die Dominarias Bund Set-Meisterung geht bis Stufe 80. Bis Stufe 66 erhalten alle Spieler Belohnungen, während Spieler mit dem Meisterungspass bis Stufe 80 Belohnungen erhalten – und darüber hinaus!