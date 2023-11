Wizards of the Coast

Hol dir Commander-Karten in MTG Arena, indem du in deinem WPN-Store spielst!

Zum ersten Mal kannst du mit vorgefertigten Commander-Decks in deinem WPN-Store spielen und diese Commander dann für deine Brawl-Decks in MTG Arena verwenden.

Spieler, die in einem Wizards Play Network (WPN) Store mit ihrem Wizards Account an der Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Party teilnehmen, erhalten in ihrem Posteingang in MTG Arena vier legendäre Kreaturenkarten, die sie im Brawl-Format als Commander verwenden können. Bei der Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Party bewegen Spieler Spielsteine über eine Karte, um zuerst den Mittelpunkt der Welt zu erreichen! Dieses Event findet vom 15. bis 17. Dezember statt. Bitte wende dich für weitere Informationen direkt an deinen Store.

Diese MTG Arena Karten sind enthalten:

1x Admiralin Tollkun, die Unsinkbare

1x Clavileño, Anführer der Gesegneten

1x Pantlaza, Gesegneter der Sonne

1x Xolatoyac, die heitere Flut

Um diese Karten zu erhalten, müssen Spieler zwischen dem 15. und 17. Dezember in einem Wizards Play Network Store am Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Party-Event teilnehmen. Die Spieler müssen sich für das Event mit ihrem Wizards Account anmelden, der mit ihrem MTG Arena Account verbunden ist.

Die vier oben aufgeführten legendären Kreaturenkarten werden dann im Laufe des Monats an den Posteingang der teilnehmenden Spieler in MTG Arena geschickt. Schau also unbedingt bei deinem WPN-Store vorbei, um an der Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Party teilzunehmen und dir Karten in MTG Arena zu verdienen.

Du weißt nicht, wo du Magic: The Gathering in einem WPN-Store spielen kannst? Auf Locator.Wizards.com findest du einen freundlichen Store in deiner Nähe.

Du brauchst einen MTG Arena Account? Melde dich an und spiele kostenlos auf PC, unter iOS oder Android!

Wichtige Details: