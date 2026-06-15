Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes erscheint am 23. Juni in MTG Arena. Damit beginnt eine umfangreiche Reihe neuer Events, die bis in den August andauern. Lies weiter, um dir ein paar kurze Hinweise zu neuen und wiederkehrenden Formaten, nennenswerte Änderungen und das vollständige Event-Programm anzusehen! Sofern nicht anders angegeben, werden sämtliche Limited-Events unten mit Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes gespielt.

Kompetitives Brawl

Wie bereits angekündigt, fügen wir ein neues kompetitives Brawl-Format mit eigenen Regeln und eigener Liste gebannter Karten hinzu. Du kannst die vollständige Ankündigung hier lesen und das neue Format selbst ab dem Release von Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes spielen.

Premier-Draft

Unsere beliebteste Draft-Struktur, bei der Spielende in Pods von acht Personen eingeteilt werden, um gegeneinander zu draften, ist natürlich wieder am Start. Diese Drafts werden während der gesamten Dauer der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Events stattfinden.

Pick-Two-Draft

Pick-Two-Drafts haben sich bei unseren Set-Releases fest etabliert, denn es gibt eine klar erkennbare Gruppe von Spielenden, die diese temporeiche Draft-Erfahrung zu schätzen weiß. Wir haben Pick-Two-Draft-Events für die Laufzeit dieses Sets geplant.

Leg los! mit Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Mit über 50 Jumpstart-Themen ist dieses Leg los! Event eines der größten, die wir je hatten! Bei diesem Leg los! Event wird es außerdem eine neue Event-Struktur geben, die dich basierend auf deinen Siegen und Niederlagen belohnt. Damit möchten wir die Spielenden dazu anregen, ihre Decks zu ändern und den riesigen neuen Kartenpool gemeinsam zu erkunden. Zusätzlich haben wir die Belohnungen so angepasst, dass mehr einzelne Karten als Belohnungen (ICRs) für Siege vergeben werden.

Teilnahmegebühr

1.000 Gold

200 Edelsteine

Leg los! Token

Event-Struktur

Spiele bis zu 2 Siegen oder 3 Niederlagen

Belohnungen

0 Siege – 1 seltene Karte

1 Sieg – 2 seltene Karten

2 Siege – 2 seltene Karten + 1 nicht ganz so häufige Karte

Historic Pauper Herausforderung (neu)

Die Begeisterung der Community für unsere Midweek Magic Historic Pauper Events, seit wir die Liste der gebannten Karten aktualisiert haben, hat auch uns begeistert. Wir denken, dass das Format bereit für härteren Wettbewerb ist, und deshalb haben wir ein einwöchiges kompetitives Historic Pauper Herausforderung Event geschaffen! Bei diesem Event fällt eine Teilnahmegebühr an und es winken kompetitive Edelstein- und Booster-Belohnungen wie beim Premier-Draft.

Traditioneller Draft

Der Traditionelle Best-of-Three-Draft wird für die Dauer dieses Releases in einem Format mit acht Spielenden, bei dem jeweils eine Karte ausgesucht wird, durchgeführt. Das entspricht der Art, wie das Set in kompetitiven Tabletop-Turnieren gespielt wird.

Quick-Draft

Mit Fokus auf Standard-legale Sets wird dieser Bot-Draft ohne Zeitlimit im Laufe der nächsten sieben Wochen durch Bloomburrow, Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, Lorwyns Finsternis und Outlaws von Thunder Junction rotieren.

Sealed und Traditionelles Sealed

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ist kein Set mit Fraktionen, also kehren sowohl Traditionelles Sealed als auch Best-of-One Sealed zu ihren regulären Konfigurationen zurück.

Arena Direct (neues Update)

Mit diesem Release fügen wir neue Funktionen für Arena Direct Events hinzu. Es ist dann möglich, dass sie aufgrund einer begrenzten Anzahl an Plätzen ausverkauft werden. Sobald das Teilnahmelimit erreicht ist, können keine weiteren Spielenden am Event teilnehmen und sein Banner wandert auf dem Event-Bildschirm ganz nach unten, um anzuzeigen, dass es ausverkauft ist. Spielende, die bereits am Event teilnehmen, haben trotzdem Zeit bis zum Ende der Event-Dauer, um ihre Matches zu beenden. Das sollte den Bedarf an Ersatzbelohnungen für Events erheblich verringern.

Wir haben außerdem unsere Nutzungsbedingungen bezüglich Spielenden aktualisiert, die mehrere MTG Arena Accounts verwenden, um an Arena Direct Events teilzunehmen. Die Unterstützung mehrerer Accounts hat sich als große Herausforderung erwiesen und verzögert eine reibungslose Preisvergabe. Zukünftig kann jeder Spielende nur noch mit einem einzelnen Wizards Account an Arena Direct Events teilnehmen. Die Teilnahme an Arena Direct Events unter Verwendung mehrerer Accounts wird untersagt. Dies zu tun stellt dann einen Verstoß gegen die Regeln für Direct dar und kann dazu führen, dass alle Preise einbehalten werden. Es wird jedoch weiterhin möglich sein, mit einem Wizards Account beliebig oft an einem Event teilzunehmen.

Außerdem verlängern wir, beginnend mit diesem Release, die Dauer unserer Arena Direct Events, um Spielenden die Teilnahme zu erleichtern, die an Wochenenden nicht viel Zeit haben.

Contender-Draft

Die Spielenden haben unsere Erwartungen mit der großen Beteiligung während des ersten Contender-Drafts übertroffen, sodass wir dieses Event während Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes für zwei separate Wochen zurückbringen. Du erhältst eine weitere Chance, dir den Titel „Draft Contender“ bei diesem hochkarätigen Event zu sichern.

Ein neuer Cube?

Wir haben an einem neuen Event für das Cube-Format gefeilt, das während der letzten drei Wochen der Laufzeit dieses Sets verfügbar sein wird. Wir sind noch nicht so weit, alle Details bekannt zu geben, aber Folgendes können wir bereits verraten:

Es weckt Erinnerungen an etwas Altes, um etwas Neues zu tun.

Es wird unser größter Cube bisher, doch er wird gleichzeitig nicht größer als irgendein anderer Cube werden.

Es wird Mechaniken und Themen geben, die wir in MTG Arena Cubes noch nie aufgegriffen haben.

Rückblende-Draft

Während der letzten vier Wochen der Laufzeit dieses Sets werden wir die folgenden Draft-Formate zurückbringen. Jedes Event wird dabei die Premier-Draft-Struktur verwenden.

Ätherdrift

Duskmourn: Haus des Schreckens

Am Rande der Ewigkeiten

Krieg der Funken

Vollständiger Event-Kalender

Premier-Draft

23. Juni – 10. August: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Rückblende-Premier-Draft

23. Juni – 1. Juli: Bloomburrow

14.–20. Juli: Ätherdrift

21.–27. Juli: Duskmourn: Haus des Schreckens

28. Juli – 3. August: Am Rande der Ewigkeiten

4.–10. August: Krieg der Funken

Sealed

23. Juni – 20. Juli: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Best-of-One

Traditioneller Draft

23. Juni – 10. August: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Best-of-Three

Traditionelles Sealed

23. Juni – 6. August: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Best-of-Three

Pick-Two-Draft

23. Juni – 10. August: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Quick-Draft

17. Juni – 1. Juli: Bloomburrow

2.–11. Juli: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

12.–20. Juli: Lorwyns Finsternis

21.–30. Juli: Outlaws von Thunder Junction

31. Juli – 10. August: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Arena Championship Qualifier-Events

Juli-Format: Sealed

4. Juli: Best-of-One Qualifier Play-In

10. Juli: Best-of-Three Qualifier Play-In

11.–12. Juli: Qualifier-Wochenende

Arena Direct

30. Juni – 5. Juli: Arena Direct um Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Sammler-Booster-Displays (begrenzter Vorrat)

Sammler-Booster-Displays (begrenzter Vorrat) 17.–26. Juli: Arena Direct um Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Play-Booster-Displays

| Play-Booster-Displays 31. Juli – 2. August: Arena Direct um Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente™ Play-Booster-Displays

Cube, der noch angekündigt wird

21. Juli – 10. August

Contender-Draft

7.–13. Juli: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

4.–9. August: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Metagame-Herausforderung

3.–5. Juli: Pioneer-Metagame-Herausforderung

17.–19. Juli: Standard-Metagame-Herausforderung

31. Juli – 2. August: Historic-Metagame-Herausforderung

Midweek Magic

23.–24. Juni: Brawl

30. Juni – 1. Juli: Slow Start Standard

7.–8. Juli: Magic: The Gathering Grundstein + Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

+ | 14.–15. Juli: Momir

21.–22. Juli: Brawl-Deckbau-Herausforderung

28.–29. Juli: Historic Pauper

4.–5. August: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Bot-Draft

Andere Events