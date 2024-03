Wizards of the Coast

Das Jahr 2024 ist bereits in vollem Gange und mit ihm zeichnen sich auch große Änderungen am MTG Arena Premier Play am Horizont ab! Wir sind nach wie vor dem Ziel verpflichtet, das wir uns von Anfang an gesetzt haben –allen Magic-Spielern eine Gelegenheit zu geben, Magic auf höchstem Niveau zu spielen, und MTG Arena Spieler auf den größten Bühnen von Magic ins Rampenlicht zu holen.

Mit diesem Ziel im Hinterkopf haben wir zwei Jahre lang Feedback zur Durchführung dieser Events gesammelt und sind nun bereit, ein paar Änderungen anzukündigen, von denen wir uns erhoffen, dass sie die Bedenken ansprechen, die uns zugetragen wurden, und die Dinge stärken, die funktionieren. Wie immer zielen diese Veränderungen darauf ab, dir als einem unserer Spieler eine noch bessere Erfahrung zu bieten! Also schicke uns bitte weiterhin dein Feedback, und wir tun weiterhin unser Bestes, dir ein System von kompetitiven Events zu bieten, an denen du gerne teilnimmst!

MTG Arena Premier Play bis heute

Im Jahr 2022 haben wir Details zum MTG Arena Premier Play veröffentlicht, die bis heute die Grundlage für Premier Play in MTG Arena bilden. Viele dieser Grundlagen ändern sich nicht. Spieler verdienen sich nach wie vor Play-In-Punkte zur Teilnahme an Play-In-Events, die in Qualifier-Wochenenden münden. Die Gewinner der vier monatlichen Qualifier-Wochenenden bilden das Teilnehmerfeld der Arena Championship! Bisher haben wir vier Arena Championships veranstaltet, bei denen sich acht Spieler für die Magic World Championship qualifiziert haben. Schau dir die Arena Championship 5 am 30. und 31. März an, um zu erfahren, wer sich die nächsten beiden Plätze bei der Magic World Championship sichert!

Wir finden, dass es um den Weg zu den Qualifier-Wochenenden ziemlich gut bestellt ist. Spieler können sich ihre Teilnahme über die Saison-Rangliste oder Arena Open Events und Play-In-Events erspielen. All diese Optionen, Einladungen zu den monatlichen Qualifier-Wochenenden zu erhalten, bleiben bestehen.

Wir fügen sogar Bonus-Play-Ins hinzu, die mindestens einmal während jedes viermonatlichen Zyklus im Format Sealed Best-of-One stattfinden und in ein Constructed-Qualifier-Wochenende münden. Wir hoffen, dass du so weitere Gelegenheiten hast, deine Play-In-Punkte zu verwenden, und mehr Spieler denn je die Chance haben, an einem Qualifier-Wochenende teilzunehmen!

Was ändert sich?

Neben den bereits erwähnten Bonus-Play-Ins nehmen wir auch ein paar Änderungen an den Qualifier-Wochenenden und Arena Championships vor, damit es für die Spieler einfacher wird, sich zu qualifizieren und auf größeren Bühnen anzutreten. Sobald du dir deine Einladung zum Qualifier-Wochenende verdient hast, erwartet dich eine leicht veränderte Struktur an Tag eins und Tag zwei:

Qualifier-Wochenende Tag eins

Aktuell (bis zum Qualifier-Wochenende im April) Neu (ab Mai 2024) 7 Siege erforderlich für Tag zwei

Ausscheiden bei der zweiten Niederlage 7 Siege erforderlich für Tag zwei

Ausscheiden bei der dritten Niederlage

Das mag wie eine minimale Änderung wirken, aber an Tag eins ein Ergebnis von 7-1 oder 7-0 erreichen zu müssen ist eine echte Herausforderung. Wir freuen uns daher, durch diese Änderung mehr Spielern die Teilnahme an Tag zwei zu ermöglichen.

Qualifier-Wochenende Tag zwei

Aktuell (bis zum Qualifier-Wochenende im April) Neu (ab Mai 2024) 7 Siege erforderlich für eine Einladung zur Arena Championship und Pro Tour

6 Siege oder weniger werden in der weltweiten Rangliste protokolliert, die eine zweite Chance auf Einladungen zur Arena Championship bietet. 6 Siege erforderlich für eine Einladung zur Arena Championship (Einladung zur Pro Tour kann bei der Arena Championship erspielt werden)

Einladung zu Tag eins des Qualifier-Wochenendes des nächsten Monats für 1 bis 3 Siege

Einladung zu Tag zwei des Qualifier-Wochenendes des nächsten Monats für 4 bis 5 Siege

Die weltweite Rangliste wird abgeschafft

Die größte Änderung erfährt Tag zwei des Qualifier-Wochenendes. Die weltweite Rangliste hat wenig Interaktion auf sich gezogen. Zwar hat sie ihre Funktion erfüllt, aber den Spielern hat nicht gefallen, dass sie warten mussten, um zu erfahren, ob sie es auf die Liste geschafft haben. Angesichts der höheren Anzahl an Spielern an Tag zwei und etwas geringeren Anforderungen für Tag zwei gehen wir davon aus, dass sich wesentlich mehr Spieler für jede Arena Championship qualifizieren!

Außerdem haben wir Teilnahme-Tokens für zukünftige Qualifier-Wochenenden den Preisen an Tag zwei hinzugefügt. Wenn du es in den zweiten Tag schaffst und mindestens einen Sieg erringst, bist du automatisch für das Qualifier-Wochenende des folgenden Monats qualifiziert! Falls du vier oder fünf Siege erreichst, bist du direkt an Tag zwei dabei! Und sechs Siege qualifizieren dich für die entsprechende Arena Championship. Spieler, die die Qualifikation zu einer Arena Championship verpassen, müssen also nicht wieder ganz von vorne anfangen. Wir möchten Spieler belohnen, die es fast zur Championship schaffen, und sie dazu ermutigen, ihren Traum weiter zu verfolgen.

Da sich auf diese Weise mehr Spieler qualifizieren werden, fanden wir es angemessen, die Einladung zur Pro Tour als zusätzliche Belohnung zur Arena Championship zu verschieben. Außerdem vergeben wir bei der Arena Championship mehr Einladungen zur Pro Tour als im bisherigen System. Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass ganze sechzehn Spieler bei der Arena Championship eine Qualifikation zur Pro Tour erhalten werden!

Arena Championship

Aktuell (bis zum Qualifier-Wochenende im April) Neu (ab Mai 2024) 32 Spieler

2 Einladungen zur Magic World Championship

World Championship 200.000 USD an Preisen Keine Beschränkung der Spieleranzahl

Die Top 16 qualifizieren sich für die Pro Tour

2 Einladungen zur Magic World Championship (unverändert)

World Championship (unverändert) 250.000 USD an Preisen

Die Arena Championship entwickelt sich zu einem größeren Event mit mehr Spielern und Preisen! Sie wird immer noch ein zweitägiges Event sein, dessen genaue Struktur bald angekündigt werden wird, aber die wichtigsten Änderungen sind die hier bereits erwähnten: die Teilnehmerzahl und die Anzahl der vergebenen Einladungen zur Pro Tour.

Mehr Spieler denn je werden die Gelegenheit haben, sich den Titel des Arena Champions zu sichern und einen Platz bei der Magic World Championship zu ergattern!

Qualifikationszeitplan für die Arena Championship 7!

Angesichts all dieser Änderungen möchten wir dir auch die Termine mitteilen, die du wissen musst, um deinen Weg zum Gipfel des kompetitiven Spielens in MTG Arena und in ganz Magic einzuschlagen.

Qualifier-Play-Ins

Best-of-One- und Best-of-Three-Qualifier-Play-Ins sind immer noch die besten eintägigen offenen Events, um sich an Premier Play zu versuchen, und es wird sie weiterhin sowohl als Constructed- als auch als Limited-Events geben. Schließe den Gewinnpfad in einem der Events ab, um dir das Qualifier-Wochenende-Token des jeweiligen Monats zu verdienen, mit dem du am entsprechenden Event für den Monat teilnehmen kannst.

Hier findest du den Qualifier-Play-In-Zeitplan für die Monate, die für die Arena Championship 7 qualifizieren:

Monat Format Termin für Best-of-One Termin für Best-of-Three Mai Outlaws von Thunder Junction Limited 4. Mai 10. Mai Juni Explorer 8. Juni 14. Juni Juli Historic 6. Juli 12. Juli Bonus-Event für den Juli Modern Horizons 3 Limited 7. Juli - August Bloomburrow Limited 3. August 9. August

Wir werden Qualifier-Play-Ins für den Rest des Jahres fortsetzen! Bleib dran, um weitere Termine und Informationen zu erfahren.

Qualifier-Wochenende

Unmittelbar nach den Play-Ins und in denselben Formaten gibt es monatliche Qualifier-Wochenenden, bei denen Magic-Spieler aus Rangliste, Arena Open Events und Qualifier-Play-Ins an einem Event teilnehmen können, das ein ganzes Wochenende dauert.

Bevorstehende Qualifier-Wochenenden:

11.–12. Mai: Outlaws von Thunder Junction Limited

15.–16. Juni: Explorer

13.–14. Juli: Historic

10.–11. August: Bloomburrow Limited

Arena Championship

Die Arena Championship ist der höchste Wettbewerb in MTG Arena. Es wird noch zwei weitere Arena Championships mit jeweils 32 Spielern geben (Arena Championship 5 und 6), bevor das aktualisierte System mit der ersten angepassten Arena Championship in diesem Herbst an den Start geht. Die Spieler werden um ihren Anteil an einem großen Preispool kämpfen, und jeder Gewinner und Finalist einer Arena Championship erhält einen Platz bei der Magic World Championship.

Bevorstehende Arena Championship Events:

Arena Championship 5: 30. März bis 1. April

Arena Championship 6: Juli (Datum TBD)

Arena Championship 7: Oktober/November (Datum TBD)

Arena Open Events

Im Jahr 2024 werden alle Arena Open Events Limited-Events sein (Best-of-One- und Best-of-Three-Sealed an Tag 1 und zweiteiliger Best-of-Three-Draft an Tag 2). Die Arena Open ist das höchste offene kompetitive Event in MTG Arena – komm hin, melde dich an und kämpfe mit Zaubersprüchen um den Hauptpreis von 2.000 USD. 2023 haben wir insgesamt mehr als 3.000.000 USD Preisgeld an über 2.000 Spieler ausgeschüttet!

Außerdem bedeutet ein Preisgeld an Tag 2 eines Arena Open Events die Teilnahmeberechtigung für das folgende Qualifier-Wochenende. Wir freuen uns darauf, im Laufe des Jahres 2024 weiterhin Arena Open Events zu veranstalten, an denen alle Spieler teilnehmen können.

Bevorstehende Arena Open Events:

4.–5. Mai

25.–26. Mai

22.–23. Juni

Das war es auch schon! Wir hoffen, unsere MTG Arena Premier Play Systeme auch in Zukunft weiter auszubauen, was nur durch das Feedback und die Teilnahme der Spieler möglich ist. Wir freuen uns schon auf deine Kommentare zu diesen Veränderungen und dazu, was du gerne als Teil von MTG Arena Premier Play sehen würdest. Wenn du immer auf dem Laufenden sein möchtest, folge uns auf DailyMTG und unseren offiziellen Social-Media-Kanälen! Wir hoffen, dich bald bei schnellem, unterhaltsamem digitalem Magic zu sehen.

