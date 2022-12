Kaladesh Remastered

Bemanne dein Fahrzeug, inspiziere den Äther und bleibe zu deiner Sicherheit bitte angeschnallt, bis die planmäßigen Wartungsarbeiten vollständig abgeschlossen sind. Die Rückkehr von Kaladesh und Äther-Rebellion in MTG Arena mit Kaladesh Remastered steht kurz bevor, also ist es an der Zeit für einen neuen Bericht zur Lage des Spiels!

Ära der Innovationen

Falls du sie noch nicht gesehen hast, möchten wir dich zunächst einmal auf die Kaladesh Remastered Kartenbilder-Galerie hinweisen, damit du dir selbst ein Bild davon machen kannst, welche Karten am Donnerstag hinzugefügt werden. Wir wollen Pioneer weiter verbessern und müssen gleichzeitig das Powerlevel des historischen Formats im Auge behalten, also haben wir – bis auf eine erwähnenswerte Ausnahme – keine zusätzlichen Karten zu diesem Set hinzugefügt, denn[nbsp] … .[/nbsp] nun[nbsp] ….[/nbsp]

Ehrlich gesagt, waren wir der Meinung, dass Kaladesh Remastered auch so einfach toll ist. Es gibt einige sehr mächtige Karten und Mechaniken in diesem Set, sowohl für Limited als auch für Constructed, und das Hinzufügen von Erfindungen oder anderen Karten aus der Vergangenheit schien uns ein wenig zu viel des Guten. Die oben erwähnte Ausnahme ist Formbarer Stahl, den wir als „Buy-a-Box“-Promokarte für dieses Set betrachten, ähnlich wie bei Erhabene Karakals in Amonkhet Remastered (das bedeutet, dass du ein Exemplar beim Kauf bestimmter Booster-Bundles erhalten und mit Wildcards herstellen kannst, die Karte jedoch nicht in Boostern enthalten ist).

Apropos Store, dort wirst du auch die Kaladesh Remastered Standardländer finden – kostenlos.

Eine der Lehren, die wir aus dem Zendikars Erneuerung Geschenk zum Neubeginn gezogen haben, ist, dass es einerseits toll ist, dass alle Spieler automatisch beim Login etwas erhalten und ihre Kartensammlung erweitern können; dass es bei gleichzeitiger Implementierung eines neuen Kartensets andererseits jedoch eine Belastung für Client und Server darstellt. Auf diese Weise können alle Spieler Standardländer nach Belieben zu Ihrer Sammlung hinzufügen (sie werden auf absehbare Zeit verfügbar sein), ohne dass unsere Server uns die Ohren vollheulen.

Sobald die Wartung abgeschlossen ist und du deinen Client aktualisiert hast, kannst du außerdem den Code „TryKaladesh“ verwenden, um einen Kaladesh Remastered Gratis-Booster zu erhalten.

Herold der Messe

Kommen wir zu den Events. Wie bereits besprochen, hat es unsere Erwartungen übertroffen, wie die Spieler bei Amonkhet Remastered mit dem Set interagiert und ihre Sammlung erweitert haben, indem sie an Draft- und Sealed-Events teilgenommen haben. Diese Erkenntnis haben wir uns zu Herzen genommen und der Liste der Kaladesh Remastered Limited-Events einen traditionellen Draft (Best-of-Three-Spieler-Draft) hinzugefügt:

Sealed: 12.–19. November

Traditioneller Draft: 12.–19. November

Premieren-Draft: 12. November – 18. Dezember

Draft-Herausforderung: 28. November – 1. Dezember

Beim Traditionellen Kaladesh Remastered Draft verwenden wir die gleichen Teilnahmegebühren und Preise wie bei unseren Traditionellen Drafts im Standard-Format, wobei es je nach Match-Ergebnissen Kaladesh Remastered Booster und/oder Edelsteine zu gewinnen gibt. Achtung! Im Vergleich zu anderen Draft-Events wird es kürzer ausfallen, aber wir wollten auf Amonkhet Remastered aufbauen, und ein Best-of-Three-Limited-Event anzubieten erschien uns als guter Ausgangspunkt[nbsp] … .[/nbsp] und als gute Gelegenheit, um für unsere Kaladesh Remastered Draft-Herausforderung zu üben.

Fall du unsere Standard-Metagame-Herausforderung kennst, es ist fast genauso – nur als Best-of-Three-Spieler-Draft! Bei diesem Draft-Event mit hohen Einsätzen werden bis zu 20.000 Gold und 40 Kaladesh Remastered Boosterpackungen vergeben, vorausgesetzt, du kannst sechs Siege erringen, bevor du zweimal verlierst. Im Folgenden findest du alle Details.

Kaladesh Remastered Draft-Herausforderung

Format: Traditioneller Draft

Event-Dauer: 6 Siege oder 2 Niederlagen (je nachdem, was zuerst eintritt)

Preise:

6 Siege: 20.000 Gold, 40 Kaladesh Remastered Booster

5 Siege: 15.000 Gold, 30 Kaladesh Remastered Booster

4 Siege: 10.000 Gold, 20 Kaladesh Remastered Booster

3 Siege: 7.500 Gold, 12 Kaladesh Remastered Booster

2 Siege: 4.000 Gold, 6 Kaladesh Remastered Booster

1 Sieg: 2.000 Gold, 3 Kaladesh Remastered Booster

0 Siege: Keine Belohnungen

Teilnahmegebühr: 3.000 Edelsteine oder 15.000 Gold

Für diejenigen, die sich im kompetitiven Constructed beweisen wollen, ist am 12. Dezember bereits unser nächstes Arena Open geplant, und ja, richtig geraten – das Format wird historisches Constructed, mit Best-of-One- und Best-of-Three-Events am ersten Tag und Best-of-Three-Events an Tag 2 bieten. Genaueres erfährst du im Dezember, aber wir wollten allen Spielern genug Vorlauf geben, um Decks zu bauen und sie vor dem Event-Datum ausgiebig zu testen.

Historischer Brawl

Der nächste Punkt auf der Tagesordnung ist: Historischer Brawl! Wir werden eine Woche lang ein Historischer Brawl Festival veranstalten, das am 20. November beginnt. Wie bei unseren anderen Festival-Events wird die Teilnahmegebühr beim Historischer Brawl Festival „Erfindermesse“ einmalig 2500 Gold oder 500 Edelsteine betragen, wofür du während der Event-Dauer so viele Matches spielen kannst, wie du möchtest. Für die ersten drei Siege erhältst du Kartenstile.

Bevor du jetzt dein Utensil der Bosheit auspackst, keine Sorge, wir planen ein weiteres einwöchiges Historischer Brawl Event Anfang Januar, dann mit allgemeinem Queue (wie der derzeitige Brawl-Queue, also ohne Teilnahmegebühr und ohne zusätzliche Belohnungen, die über den Quest-Fortschritt und Fortschritt durch tägliche Siege hinausgehen).

Wir haben in der Vergangenheit einige falsche Annahmen in Bezug auf Brawl getroffen, also ja, wir gehen da vorsichtig heran. Letztlich wollen wir sehen, ob das Interesse an beiden Formaten groß genug ist, um gleichzeitig eine gesunde Spielumgebung zu unterstützen. Niemand möchte in einer Welt enden, in der sowohl Brawl als auch Historischer Brawl unter langen Wartezeiten und wiederholten Spiegelduellen leiden, weil wir die Spielerbasis in zwei Teile geteilt haben. Wir haben jedoch auch viele Rückmeldungen von Spielern erhalten, die wirklich öfter Historischen Brawl spielen möchten. Deshalb führen wir diese Events durch, um erst einmal vorzufühlen und hoffentlich eine glückliche Balance zwischen beiden zu finden.

Wir werden es dem Interesse und dem Verhalten der Spieler überlassen, uns bei dieser Entscheidung zu unterstützen.

Mobil-Client

Als kleines Update diesbezüglich, falls du es nicht bereits woanders gehört hast, können wir bestätigen, dass MTG Arena für Mobilgeräte auf Anfang 2021 verschoben wird. Unser Ziel ist es, die komplette MTG Arena Spielerfahrung auf Android- und iOS-Geräten zu ermöglichen, aber 2020 hat einfach nicht genug Stunden, um dieses Ziel zu verwirklichen. Der Launch auf Mobilgeräten umfasst eine Menge offensichtlicher Dinge (Änderung von Layout/Steuerung beim Spielen auf kleineren Geräten, Verbesserungen an Leistung und Stabilität des Spiels usw.) und eine Menge Arbeit hinter den Kulissen, um sicherzustellen, dass die Spieler auf allen von uns unterstützten Plattformen ein einheitliches Spielerlebnis haben. Wir hoffen, euch im Januar mit dem Erscheinen von Kaldheim einen aktualisierten Zeitplan präsentieren zu können.

Dies und das

Zusätzlich zu Kaladesh Remastered möchten wir einige der wichtigsten Fehlerbehebungen und Gameplay-Verbesserungen hervorheben, die ebenfalls mit dem Spiel-Update im November eintreffen werden. Um einige davon aufzulisten: Spieler sollten keine Verzögerung mehr erleben, wenn sie ein Match beenden, dein Rang sollte nicht mehr fälschlicherweise nach nicht gewerteten Matches angezeigt werden, der Phyrexianische Sumpf ist wieder vollendet, wir haben ein Größenproblem behoben, bei dem Kommandantennamen zu groß erscheinen und Karten blockieren konnten, Rankels Trigger zeigt wieder alle gewählten Fähigkeiten an (statt nur die gerade laufende), die Fähigkeit des Geschickten Fallensuchers wird nun korrekt ausgelöst, wenn ein Abenteurergruppenmitglied von woanders als von der Hand ins Spiel kommt, und vieles mehr! Vollständige Versionshinweise werden veröffentlicht, sobald die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind.

Aufräumsegment

Lade dich mit unserer Energie auf! Das November-Update mit Kaladesh Remastered ist für Donnerstag, den 12. November, geplant. Vorbestellungen sind bis zum Beginn der Wartung möglich, also behalte unsere Statusseite im Auge, um die neuesten Informationen zu den Wartungszeiträumen zu erhalten.