Ruf des Abenteuers

Mach dich bereit für die Turbulenz! Schon in ein paar Tagen feiert Zendikars Erneuerung sein digitales Debüt in MTG Arena, zusammen mit unserem Spiel-Update für September.

Zendikars Erneuerung

Zendikar ruft. Eine Quest wartet! Nun ja technisch gesehen sind es drei, dazu tägliche und wöchentliche Belohnungen, denn das alles wird zurückgesetzt, wenn ein neues Set erscheint, aber darum geht es gar nicht! Versammle deine Abenteurergruppe, und vergiss nicht dein Schoßtier Rock, während wir uns auf gefährliche Herausforderungen und unschätzbare Belohnungen vorbereiten.

Mit Zendikars Erneuerung werden 280 Karten in MTG Arena eingeführt, und falls du noch nicht die Kartenvorschau verfolgt hat, kannst du dir hier die komplette Kartenbilder-Galerie anschauen. Außerdem wirst du deiner Sammlung einige Showcase-Karten und Kartenvarianten mit alternativer Illustration hinzufügen können. Einige davon werden diesen Donnerstag im Store zum direkten Kauf angeboten, während andere ab Oktober als Belohnungen bei Events im Spiel vergeben werden.

Expeditionen und Karten aus der Liste werden nicht in MTG Arena hinzugefügt. Beide enthalten mächtige Karten, die das Powerlevel des Formats sprengen würden.

Was die wunderschönen Standardländer mit großflächiger Illustration angeht, die wirst du auf ähnliche Weise deiner Sammlung hinzufügen können wie die Godzilla-Monsterkartenstile bei Ikoria: Reich der Behemoths. Für begrenzte Zeit gilt: Wenn du ein Zendikars Erneuerung Booster-Bundle mit mindestens sechs Boostern kaufst oder an einem Draft- oder Sealed-Event zu Zendikars Erneuerung teilnimmst, erhältst du auch Exemplare der Zendikars Erneuerung Standardländer mit großflächiger Illustration (natürlich mit Schutz vor Duplikaten). Psst! Das gilt auch für das Jace-Vorbestellungs-Bundle!

Tauche als Höhlenforscher in diesen Thread ein, um alle Details zu erfahren.

Ausdrucksmöglichkeiten

Eine der kleinen Funktionen mit hohem Spaßfaktor, die wir mit Zendikars Erneuerung hinzufügen, ist die Möglichkeit, deine Emote-Optionen im Spiel anzupassen. Zusätzlich zu den Standardoptionen werden Spieler weitere Emotes über den Zendikars Erneuerung Meisterungspass sowie über bestimmte Events im Spiel freischalten können.

Sobald sie deiner Sammlung hinzugefügt wurden, kannst du deine verfügbaren Emotes über deine Profilseite bearbeiten, gleich neben der Avatar- und Begleiter-Auswahl. Und mach dir keine Sorgen um die Anzahl– du kannst beliebig viele Optionen wählen! Wenn du alle verfügbaren Emotes auswählst, kannst du bei der Emote-Auswahl im Spiel mithilfe der Pfeiltasten durch sie scrollen.

Mechaniken

Der erfahrene Erforscher Matt Tabak hat in seinem Artikel über die Mechaniken von Zendikars Erneuerung bereits eine Anleitung zu den Werkzeugen und Ressourcen geliefert, die dir zur Verfügung stehen werden, wenn du dich in die Himmelsfestungen wagst, aber wir haben noch ein paar Abenteuer-Tipps für die digitale Version.

Modale doppelseitige Karten

Neu in Zendikars Erneuerung sind modale doppelseitige Karten (MDFCs). Im Gegensatz zu den bisherigen doppelseitigen Karten mit Transformieren kann entweder die Vorderseite oder (das entscheidende Wort) die Rückseite einer MDFC gespielt werden– es gibt keinen Auslöser zum Transformieren. In MTG Arena wirst du jederzeit den Mauszeiger auf eine MDFC bewegen können, um dir beide Seiten anzuschauen. Außerdem zeigen wir dir die Rückseite etwaiger MDFCs in deiner Starthand, um dir die Mulligan-Entscheidung zu erleichtern.

Abenteurergruppe

Wir alle wissen, dass es gefährlich ist, alleine loszuziehen, also nimm mit der gleichnamigen neuen Mechanik deine eigene Abenteurergruppe mit. Deine Abenteurergruppe besteht aus bis zu je einem Kleriker, Räuber, Krieger und Zauberer, wobei automatisch die größtmögliche Größe für die Abenteurergruppe berechnet wird. Karten, die die Abenteurergruppe-Mechanik berücksichtigen, erhalten ein Zählerabzeichen mit der aktuellen Größe deiner Abenteurergruppe, und du kannst den Mauszeiger darauf bewegen, um weitere Informationen einzublenden (z.B. welche Rollen hinzugefügt werden könnten).

Landung

Diese berühmte Zendikar-Mechanik wird immer dann ausgelöst, wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt. In MTG Arena wirst du sehen, wie sich die Landschaft von Zendikar über der Quelle des Landung-Auslösers erhebt.

Bonus

Der Bonus kam schon in Dominaria vor und kehrt jetzt in Standard zurück, um deine Zaubersprüche etwas aufzuwerten, vorausgesetzt, du hast genug Mana für die optionalen zusätzlichen Kosten. Zaubersprüche, deren Bonuskosten bezahlt wurden, und die dazugehörigen Auslöser werden auf dem Stapel mit speziellen visuellen Effekten versehen, um ihre zusätzlichen Effekte zu betonen.

Zendikars Erneuerung Zeitplan

Premier Draft: 17. September bis Winter 2020

Sealed: 17. September bis 2. Oktober

Standard-Metagame-Herausforderung: 26.–29.September

Schnell-Draft: 2.–16.Oktober

Zendikars Erneuerung Constructed: 3.–6.Oktober

Rotation 2020 und Neubeginn

Abenteuer sind nicht das Einzige, was dich in Zendikars Erneuerung erwartet! Die Rotation bei Standard erfolgt ebenfalls am 17.September, und während Hauptset 2020, Gilden von Ravnica, Ravnicas Treue und Krieg der Funken in historischen Formaten weiterleben, wird es Zeit für ein neues Standard-Meta. Zum Auftakt gibt es nicht nur das Geschenk zum Neubeginn, das Spieler erhalten, wenn sie sich nach dem 17.September anmelden, sondern auch zusätzliche Belohnungen für die Zendikars Erneuerung Set-Meisterung– Meisterungspass nicht erforderlich!

Das Wichtigste

Benutzer müssen einen MTG Arena Account erstellt und sich am oder vor dem 17. September mit ihrem Account angemeldet haben, um Anspruch auf Belohnungen zu haben.

Einzelne Karten als Belohnungen stammen aus den am 17. September 2020 aktuellen Standard-Sets.

Limit: eine (1) Aktivierung pro MTG Arena Account.

Geschenk zum Neubeginn*

10 ICRs (selten oder höher)

Meisterungsbelohnungen zum Neubeginn

Level 3: 2 einzelne nicht ganz so häufige Karten aus Zendikars Erneuerung als Belohnung (ICRs)

Level 5: 1 Zendikars Erneuerung Booster und 1 sagenhaft seltene ICR aus Zendikars Erneuerung

Level 7: 2 nicht ganz so häufige ICRs aus Zendikars Erneuerung

Level 11: 2 nicht ganz so häufige ICRs aus Zendikars Erneuerung

Level 15: 1 Zendikars Erneuerung Booster und 1 sagenhaft seltene ICR aus Zendikars Erneuerung

Level 17: 2 nicht ganz so häufige ICRs aus Zendikars Erneuerung

Level 21: 2 nicht ganz so häufige ICRs aus Zendikars Erneuerung

Level 25: 1 Zendikars Erneuerung Booster und 1 sagenhaft seltene ICR aus Zendikars Erneuerung

Level 31: Einfache Standard 2020 Kartenhülle

Noch einmal: Damit du Belohnungen zum Neubeginn erhalten kannst, musst du vor dem Erscheinen von Zendikars Erneuerung deinen Account erstellt und dich damit angemeldet haben!

*An die Spieler, die gefragt haben, wie sie die Standardländer aus Amonkhet Remastered (ohne großflächige Illustration) ihrer Sammlung hinzufügen können: Das hatten wir beim Spiel-Update im August übersehen. Sie werden auch als Teil des Geschenks zum Neubeginn am 17.September gewährt.

Set-Planung für 2021

Im Rahmen von Zendikars Debüt haben wir auch die Sets enthüllt, die für Magic: The Gathering im Jahr 2021 anstehen. MTG Arena wird alle Standard-Sets unterstützen (darunter auch Abenteuer in den Vergessenen Reichen und beide Innistrad-Sets), und obwohl Zeitspirale Remastered und Modern: Horizonte 2 nur für das Tabletop-Spiel verfügbar sein werden, arbeiten wir an zusätzlichen Inhalten für MTG Arena, einschließlich Pioneer Masters, Historische Anthologie IV und Kaladesh Remastered.

Planung der Entwickler

In Entwicklung

Mobil-Client

Wie wir beim Debüt von Zendikars Erneuerung bestätigt haben– bald. In unserer Planung der Entwickler führen wir dies immer noch unter „In Entwicklung“ auf, weil „Demnächst“ sich in der Regel auf das nächste Spiel-Update bezieht, und es kommt nicht so bald. Mit jedem Monat rückt jedoch der Start von MTG Arena auf Mobilgeräten näher, und wir planen, beim Start sowohl iOS als auch Android zu unterstützen. Spieler können davon ausgehen, Zugang zu denselben Formaten, Funktionen und Sammlungen zu haben wie zurzeit auf dem Desktop.

Kaladesh Remastered

Dies ist eine zweiteilige Geschichte, in der sowohl Kaladesh Remastered als auch Pioneer Masters vorkommt. Wie du wahrscheinlich bemerkt hast, haben wir Ersteres zu „In Entwicklung“ hochgestuft und Letzteres auf „In der Konzeptphase“ zurückgesetzt. Schauen wir uns die Gründe dafür genauer an:

Wir haben aus Amonkhet Remastered vieles gelernt, auf dem wir möglichst bald aufbauen möchten.

Wir können jetzt das Powerlevel historischer Formate in einer Welt nach Jumpstart, Amonkhet Remastered und dem Mythic Invitational besser einschätzen und hatten das Gefühl, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um Kaladesh und Äther-Rebellion in MTG Arena einzuführen.

Es ist trotzdem ein Schritt in Richtung Pioneer!

Eine der wichtigsten Lektionen aus Amonkhet Remastered war die Art und Weise, wie Spieler mit dem Set interagiert und ihren Sammlungen Karten hinzugefügt haben. Basierend auf unseren historischen Formaten hat ungefähr die gleiche Anzahl an Leuten, die historisches Constructed spielen, Amonkhet Remastered Packungen über den Store im Spiel gekauft. Die Zahlen stimmen. Uns hat jedoch überrascht, wie viele Spieler an Draft- und Sealed-Events zu Amonkhet Remastered teilgenommen haben. Das hat unsere Erwartungen weit übertroffen und die Grenze zwischen Spielern historischer Formate und Standard-Spielern verwischt.

Der Kaladesh-Block war bekannt für seine temporeiche, unterhaltsame Limited-Umgebung sowie für mächtige Karten für Constructed, sodass er sich nahtlos in das historische Fundament einfügt, das wir im Laufe des Jahres aufgebaut haben.

Kaladesh Remastered sollte bis Ende des Jahres erscheinen.

In der Konzeptphase

Pioneer Masters

Wie oben erwähnt, haben wir Pioneer Masters in die Konzeptphase zurückversetzt, um das einarbeiten zu können, was wir aus Amonkhet Remastered gelernt haben und wahrscheinlich aus Kaladesh Remastered lernen werden. Als wir Pioneer Masters ursprünglich konzipiert haben, lag ein besonderer Schwerpunkt auf Constructed-Stützen, und obwohl dies weiterhin ein Leitstern ist, werden wir diese Zeit nutzen, um mehr Testläufe durchzuführen und so sicherzustellen, dass die Limited-Umgebung genauso viel Spaß macht. Wir sind davon überzeugt, dass Pioneer Masters durch den zusätzliche Zeit- und Testaufwand insgesamt ein besseres Set werden wird, allerdings verschiebt sich dadurch das Erscheinungsdatum ins Jahr 2021.

Aufräumsegment

Zendikars Erneuerung (und mehr!) wird ab diesem Donnerstag, dem 17.September, verfügbar sein. Behalte unsere Statusseite im Auge, um die geplanten Wartungszeiträume zu erfahren, und wie immer gilt: Folge uns @MTG_Arena, um alle Neuigkeiten und Updates zu erhalten.

Du kannst es gar nicht erwarten? Schau dir unser Early-Access-Event am Mittwoch, dem 16.September, an, bei dem einige der beliebtesten Streamer und Content-Ersteller den ganzen Tag lang das neue Set und das neue Meta präsentieren werden.

PS: Vergiss deine Vorbestellung nicht!