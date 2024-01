Wizards of the Coast

Es hat einen Mord gegeben! Bist du bereit, dich Alquist Proft und den anderen Detektiven der Agentur anzuschließen, um diese hinterhältigen Verbrechen aufzuklären? Dann nimm am Mord in Karlov Manor Story-Deck-Event teil, das vom 27. Februar bis zum 5. März stattfindet, und gewinne Kartenstile für deine Sammlung!

Festival: Details zum Mord in Karlov Manor Story-Deck-Event

Termine : 27. Februar, 8:00 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ) – 5. März, 8:00 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ)

: 27. Februar, 8:00 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ) – 5. März, 8:00 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ) Format : Standard mit vorgefertigten Decks. Spiele mit einem der fünf Decks und wechsle beliebig oft.

: Standard mit vorgefertigten Decks. Spiele mit einem der fünf Decks und wechsle beliebig oft. Teilnahmegebühr : 2.500 Gold oder 500 Edelsteine

: 2.500 Gold oder 500 Edelsteine Struktur : Spiele, so viel du willst, bis das Event endet.

: Spiele, so viel du willst, bis das Event endet. Belohnungen:

Siege Belohnungen 5 Trostani, dreifaltiges Raunen, als Dossier-Showcase-Kartenstil 4 Etrata, tödliche Flüchtige, als Dossier-Showcase-Kartenstil 3 Teysa, prunkvolle Oligarchin, als Dossier-Showcase-Kartenstil 2 Das passt alles nicht zusammen als „Unter der Lupe“-Showcase-Kartenstil 1 Bestehen auf Antworten als „Unter der Lupe“-Showcase-Kartenstil 0 Aufrufen einer Überraschungszeugin als „Unter der Lupe“-Showcase-Kartenstil

Aufrufen einer Überraschungszeugin Bestehen auf Antworten Das passt alles nicht zusammen

Teysa, prunkvolle Oligarchin Etrata, tödliche Flüchtige Trostani, dreifaltiges Raunen

Du kannst das Event kaum erwarten? Dann schnapp dir deine Lupe und deinen Detektivhut, denn am 2. Februar beginnen die Prerelease-Events in deinem Store. Du kannst Mord in Karlov Manor auch jetzt schon in MTG Arena vorbestellen, um beim Release am 6. Februar als Erster am Tatort zu sein.

Bis dahin kannst du mit diesen Decks deine Akten füllen und deine Verdächtigen finden!

Festival-Event-Story-Decks

Tatorte & Séancen

(Orzhov-Syndikat)

Kaya begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit! Teysa wurde ermordet, und der Mörder ist auf freiem Fuß! Dieses Deck konzentriert sich darauf, mit Kaya, Richterin der Geister, und Teysa, prunkvolle Oligarchin, eine Streitmacht von Geistern aufzubauen und dann mit Delney, gewiefter Ausguck, für den Sieg zu sorgen. Nutze die Macht der Toten, um Hinweise zu finden und Verbrecher zu fassen.

3 Teysa, Opulent Oligarch 9 Swamp 11 Plains 2 Kaya, Spirits' Justice 4 Shadowy Backstreet 2 Call a Surprise Witness 2 Murder 2 Delney, Streetwise Lookout 2 Makeshift Binding 3 Marketwatch Phantom 2 Leering Onlooker 2 On the Job 2 Sanguine Savior 3 Neighborhood Guardian 3 Snarling Gorehound 3 Wispdrinker Vampire 3 Novice Inspector 2 Assemble the Players

Kriminologie als Nebenfach

(Bant)

Kellan hat seinen Weg auf eine andere Welt gefunden und hat begonnen, die Methoden eines Detektivs zu lernen! Begleite ihn auf seiner Reise, um die Verbrechen von Ravnica unter den Fittichen von Ezrim, dem Archon, der die Agentur aufgebaut hat, aufzuklären. Dieses Deck basiert auf dem Spielen von Ländern und dem Ansammeln einer Fülle von Hinweisen, damit deine Hand voll und deine Detektive sicher bleiben. Warte ab, bis du alle Fakten kennst und Ezrim, Leiter der Agentur, und andere mächtige Detektive spielen kannst, um deinen Gegner auszuschalten!

2 Ezrim, Agency Chief 4 Plains 6 Island 2 Kellan, Inquisitive Prodigy 4 Hedge Maze 4 Lush Portico 4 Meticulous Archive 2 Escape Tunnel 2 Thinking Cap 2 Magnifying Glass 2 Steamcore Scholar 2 Fae Flight 3 Private Eye 3 Novice Inspector 2 Perimeter Enforcer 1 Agency Outfitter 1 Forest 2 Sharp-Eyed Rookie 2 Buried in the Garden 2 Evidence Examiner 2 Projektor Inspector 2 Mistway Spy 2 Bite Down on Crime 2 Exit Specialist

Heimtückische Intrigen

(Rakdos-Kult)

Judith treibt wieder ihr Unwesen, indem sie Ermittler in Sackgassen schickt und neugierigen Detektiven Fallen stellt. Heimtückische Intrigen ist ein Deck, bei dem es darum geht, Schaden verursachende Spontanzauber und Hexereien in Verbindung mit Kreaturen einzusetzen, um gegnerische Bedrohungen zu entfernen und gleichzeitig die eigenen zu verstärken. Judith, Gemetzel-Genießerin, nutzt die Fähigkeit, mächtige Spielsteine zu erschaffen oder Todesberührung und Lebensverknüpfung zu gewähren, um mächtige Kreaturen zu niedrigen Kosten zu entfernen.

4 Raucous Theater 10 Swamp 2 Innocent Bystander 10 Mountain 4 Judith, Carnage Connoisseur 1 Case of the Stashed Skeleton 2 Shock 2 Barbed Servitor 2 Unscrupulous Agent 2 Leering Onlooker 3 Clandestine Meddler 2 Torch the Witness 2 Blood Spatter Analysis 3 Demand Answers 2 Person of Interest 2 Rune-Brand Juggler 2 Long Goodbye 3 Deadly Complication 2 It Doesn't Add Up

Es ist elementar

(Esper)

Alquist Proft hat einen neuen Fall zu lösen, und Etrata hat einen Namen reinzuwaschen. Zusammen ergibt das dynamische Duo ein Spiel aus Witz und List, das zu nichts anderem als der Wahrheit führt! Dieses Deck nutzt die Unterstützung von Hinweisen mit Karten wie Alquist Proft, Meisterdetektiv, um mächtige Assassinen wie Etrata, tödliche Flüchtige, und Massakermädel, notorische Killerin, aufzubauen und mit ihnen die Partie zu beenden. Gewinne die Partie, indem du die Karten deines Gegners in deine eigenen Kreaturen verwandelst und sie noch gefährlicher machst, indem du deinem ganzen Spielfeld Verdorren gibst!

3 Alquist Proft, Master Sleuth 1 Plains 8 Island 3 Etrata, Deadly Fugitive 6 Swamp 2 Massacre Girl, Known Killer 2 Slice from the Shadows 2 Coerced to Kill 4 Undercity Sewers 2 Shadowy Backstreet 2 Meticulous Archive 2 Mistway Spy 2 Faerie Snoop 2 Exit Specialist 2 Alley Assailant 2 Cold Case Cracker 2 Not on My Watch 2 Deduce 2 Escape Tunnel 2 Jaded Analyst 2 Proft's Eidetic Memory 2 Cryptic Coat 1 Lazav, Wearer of Faces 2 Curious Cadaver

Auf verzweigter Tat ertappt

(Naya)

Ganz Ravnica führt zu dem großen Baum Vitu-Ghazi, ebenso wie alle Hinweise! Trostani steht im Zentrum eines tödlichen Komplotts, das die Bürger von Ravnica zu Mördern macht. Baue die mächtigen Kreaturen in diesem Deck auf und sorge für ein spannendes Finale. Trostani, dreifaltiges Raunen, nutzt flexible Buffs, um starken Karten wie Anzrag, der Erdbeben-Maulwurf, und Tolsimir, Licht der Mitternacht, die Macht zu geben, die sie benötigen, um den Fall abzuschließen und die Partie zu beenden.

4 Commercial District 5 Plains 4 Lush Portico 1 Branch of Vitu-Ghazi 2 Anzrag, the Quake-Mole 7 Forest 2 Trostani, Three Whispers 2 Elegant Parlor 2 Tolsimir, Midnight's Light 2 Worldsoul's Rage 1 Unyielding Gatekeeper 1 Audience with Trostani 2 Neighborhood Guardian 1 Mountain 2 Nervous Gardener 2 Greenbelt Radical 2 Inside Source 2 Museum Nightwatch 2 Aftermath Analyst 2 Makeshift Binding 2 Escape Tunnel 3 Hard-Hitting Question 2 Rubblebelt Maverick 2 Tunnel Tipster 2 They Went This Way 1 Caught Red-Handed

Story-Decks außerhalb des Events

Vorsicht vor dem Wolf

Brawl Deck

Tolsimir ist der elfische Beschützer der Selesnija-Gilde, aber jetzt steht sein geliebter Wolfsgefährte Voja an vorderster Front. Dieses Voja-Deck vereint zwei mächtige Kreaturentypen, Elfen und Wölfe, zu einem mächtigen Deck. Voja, Gebiss des Konklaves, lässt Kreaturen mit Marken in Höhe der Anzahl an Elfen, die du kontrollierst, wachsen und zieht so viele Karten, wie du Wölfe kontrollierst, was die Verteidigung von Selesnija zu einem Kinderspiel macht, während sein treuer Partner Tolsimir ihn begleitet!