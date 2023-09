Da wir uns dem fünften Jubiläum von Magic: The Gathering Arena nähern, möchten wir uns den aktuellen Stand von Constructed näher ansehen und erklären, wie wir an unsere Formate herangehen.

Als MTG Arena veröffentlicht wurde, gab es nur ein Constructed-Format: Standard. Fünf Jahre später unterstützen wir sechs Formate, haben also praktisch jedes Jahr ein neues Format hinzugefügt. In diesem Zeitraum sind Millionen von Magic-Spielern neu dazugekommen. Einige spielen Magic schon seit Jahrzehnten, während andere das Spiel gerade erst erlernen. Einige Spieler wünschen sich ein dynamisches Meta, bei dem sie ihr Deck ständig optimieren und ändern müssen, um mithalten zu können. Andere wünschen sich dagegen Stabilität, damit sie jahrelang mit demselben Deck spielen können. Die große Bandbreite an Spielern ist das Schöne an MTG Arena, und wir alle haben unsere eigenen Gründe, es zu spielen.

Unser Ziel ist es, so viele Spielstil-Vorlieben wie möglich zu unterstützen und gleichzeitig für gesunde und vielfältige Matchsuche-Pools zu sorgen. Dadurch wird auch unsere Format-Philosophie bestimmt. Dem wohnt eine gewisse Spannung inne: Mehr Spielern den gewünschten Modus zu geben bedeutet oft, neue Formate zu schaffen. Aber dadurch werden die Matchsuche-Pools fragmentiert, was zu geringeren Spielerzahlen, längeren Matchsuche-Zeiten und schlechteren Matches (z. B. durch mehr rangübergreifende Paarungen) führen kann.

Um dieses Problem zu lösen, achten wir auf eine ausgewogene Verteilung der Formate, um so viele Spieler-Motivationen wie möglich abzudecken. Zugleich versuchen wir, die Gesamtzahl der Formate niedrig genug halten, um eine schnelle und qualitativ hochwertige Matchsuche zu unterstützen.

Tabletop und digital, rotierend und nicht-rotierend

Wir gruppieren unsere Hauptformate um zwei Achsen: Tabletop/digital und rotierend/nicht-rotierend:

(Brawl passt nicht so recht auf diese Achsen, und ich werde weiter unten ausführlicher darauf eingehen.)

Bei unseren Tabletop-Formaten kommt es vor allem auf Parität mit der Spielweise von Tabletop-Magic an, weil wir wissen, dass viele Spieler Wert darauf legen. Für Standard haben wir völlige Parität erreicht, und für Explorer, das auf dem Pioneer-Format basiert, arbeiten wir daran, zumindest die häufig gespielten Karten zu unterstützen. Falls es bei diesen Formaten nötig ist, Korrekturen an der Spielbalance vorzunehmen, können wir bestimmte Karten ausschließen, wobei diese Entscheidungen mit dem Tabletop-Format übereinstimmen. Diese Formate sind großartig für Spieler, die sowohl Tabletop als auch MTG Arena spielen, oder Spieler, die mit Tabletop angefangen haben und im digitalen Bereich weiterhin vertraute Formaten spielen möchten.

Bei digitalen Formaten orientieren wir uns am digitalen Charakter von MTG Arena und nutzen einige der Tools, die es nur im digitalen Spiel gibt. Das Engagement bei digitalen Spielen unterscheidet sich vor allem durch die sehr hohe Spielgeschwindigkeit und die einfache Wissensvermittlung von physischen Spielen, wodurch sich das Metagame schneller ändern kann. Viele digitale Spiele haben dafür Lösungen entwickelt, und die digitalen Formate von MTG Arena erlauben auch Magic die Nutzung solcher Tools.

Für unsere digitalen Formate Alchemy und Historic können wir Tools wie Balanceanpassungen oder häufigere Inhalt-Drops nutzen, damit das Metagame lebendig, flüssig und vielfältig bleibt. Unsere Daten zeigen, dass diese Tools uns helfen, diese Ziele zu erreichen, und diese Formate zu attraktiven und gesunden Orten für Spieler zu machen, die digitales Spielen bevorzugen.

Wir werden Tabletop-Formate weiterhin pflegen, denn wir wissen, dass Authentizität und Parität für viele Spieler wichtig sind. Außerdem wissen wir, dass es Spieler gibt, die Formate mit digitalem Tempo bevorzugen; deshalb werden wir weiterhin Daten und Tools nutzen, um ihnen gesunde, sich weiterentwickelnde Formate anzubieten.

Zu den Formaten

Hier ist ein Beispiel für die Spielverteilung unter den Hauptformaten von MTG Arena in einem der letzten Monate. Das Spielgeschehen bei Events wird dabei nicht berücksichtigt, es geht also nur um die kombinierten Ranglisten- und Spiel-Queues, sowohl Best-of-One als auch Best-of-Three.

Diese Übersicht zeigt eine gesunde Verteilung, die vielleicht etwas anders aussieht als das, was du aufgrund von eigenen Spielerfahrungen, Gesprächen mit Freunden oder Online-Kommentaren erwartet hast. Doch damit ist zu rechnen, da jeder Einzelne seinen eigenen Geschmack und jede Community ihre eigenen Vorlieben hat. Es ist wichtig, immer daran zu denken, dass es so etwas wie eine „falsche“ Vorliebe nicht gibt. Unsere Aufgabe bei MTG Arena besteht darin, so vielen Spielern wie möglich das beste Erlebnis zu bieten. Wir balancieren unsere Bemühungen auf die gesamte Spielerbasis aus, was bedeutet, dass wir letztendlich mehr Zeit und Ressourcen in die Bereiche des Spiels stecken, die mehr Spieler betreffen. Wir lieben die große Vielfalt der Magic-Spielmöglichkeiten und wollen sie so weit wie möglich unterstützen, aber wir können nicht alles auf einmal angehen.

Standard

MTG Arena Charakteristik: Tabletop-Gegenstück, das rotiert und die Karten der letzten drei Jahre behält, um das Metagame langsam zu verändern.

Standard ist das beliebteste Format in MTG Arena und hat den größten Anteil an Matches, die in den verschiedenen Queues gespielt werden (Rangliste, Spiel usw.). Die Grafik oben basiert auf Daten vor einer Rotation; deshalb siehst du, dass der Spielanteil in Standard etwas abnimmt, während der Anteil in Historic und anderen Modi leicht steigt. Trotz dieses zyklischen Musters ist Standard immer noch der klare Spitzenreiter unter den Formaten.

Ab diesem Jahr verlängern wir das Rotationsfenster für Standard, sodass das Format Sets der letzten drei Jahre umfasst. Wir glauben, dass diese Änderungen dabei helfen werden, Standard eine interessantere Mischung aus Archetypen, mehr Vitalität und mehr Stabilität zu verleihen. (Mehr dazu im Artikel „Wiederbeleben des Standard-Formats“.)

Standard in MTG Arena bewahrt seine Parität mit dem Tabletop-Standardformat, hat also denselben Kartenpool und dieselben Regeln, Ausschlüsse usw. Dies macht es zu einem tollen Format für Spieler, die Wert auf Tabletop-Ähnlichkeit legen oder ein Metagame suchen, das sich langsamer verändert, wodurch eine ähnliche Mischung von Decks über einen längeren Zeitraum gespielt wird. Alles in allem ist es ein tolles Format für alle unsere Spieler.

Explorer

MTG Arena Charakteristik: Tabletop-Format, das auf Pioneer basiert und sich der Parität immer mehr annähert.

Explorer basiert auf Pioneer und hat dieselben Regeln, ausgeschlossenen Karten und Änderungen, obwohl es nicht den vollständigen Kartenpool von Pioneer verwendet. Wir werden den Kartenpool weiter ausbauen und uns dabei vor allem auf die Karten konzentrieren, die für das kompetitive Metagame wichtig sind, aber auch an ein paar weitere Fan-Favoriten denken.

Als wir Explorer letztes Jahr vorstellten, sagten wir, dass es mehrere Jahre dauern würde, bis das Format Parität mit dem kompetitiven Pioneer-Format erreichen würde, und da liegen wir im Zeitplan. Wir glauben, dass wir dieses Ziel Ende 2024 oder Anfang 2025 mit dem Release von Pioneer Masters erreichen können. Wir wissen, dass dies ein längerer Zeitrahmen ist, als sich Explorer-Spieler wünschen, aber wie die obige Grafik zeigt, sind unsere Spieler auf verschiedene Formate verteilt, und wir müssen unsere Arbeit über alle Formate hinweg ausbalancieren.

Derzeit unterstützt Explorer eine breite Palette von Pioneer-Archetypen vollständig, und viele weitere sind mit ein paar ausgetauschten Karten spielbar. Die Aufnahme von Khane von Tarkir im Laufe dieses Jahres wird helfen, das Format weiter auszubauen, weil dadurch Lohnende Ausfahrt, In den Zeiten wühlen, einige wichtige Wühlen-Kreaturen und mehr hinzugefügt werden.

Alchemy

MTG Arena Charakteristik: digitales Format, das rotiert und die Karten der letzten zwei Jahre behält, um das Metagame schneller zu verändern.

Bei der Arbeit des Magic-Designteams am Formatmanagement wurde in der Anfangsphase von MTG Arena klar, dass viele MTG Arena Spieler und Tabletop-Spieler unterschiedliche Dinge von einem rotierenden Format erwarten. Von den Tabletop-Spielern hörten wir immer wieder den Wunsch nach mehr Stabilität, während die digitalen Spieler schnellere Veränderungen wollten. Dies war ein wesentlicher Grund für die Entstehung von Alchemy. Wir wollten ein Format entwickeln, das sich in digitalem Tempo bewegt, und haben digitale Tools genutzt, damit alles fair, flott und flüssig bleibt.

Alchemy gibt uns auch die Gelegenheit, MTG Arena Programmierer an der Seite der Magic-Designer arbeiten zu lassen, um neue Verhaltensweisen von Karten zu ermitteln, die sich direkt in MTG Arena implementieren lassen. Und da diese Karten nur für MTG Arena gedacht sind, können wir zusammen mit diesen Magic-Designern die Sprache auf den Karten optimieren. Dadurch ist das Hinzufügen neuer Karten in Alchemy einfacher als bei den meisten anderen Formaten und viel einfacher als bei älteren Sets, bei denen wir uns an Karten halten müssen, die bereits gedruckt sind und nicht mehr geändert werden können.

Wir sind damit zufrieden, wie Alchemy bisher läuft. Das Metagame ist offen und vielfältig geblieben, mit einer guten Zahl von Änderungen, manchmal sogar von Woche zu Woche. Wir haben das Gefühl, dass dadurch ein interessantes und fesselndes Format entsteht, und der Spielfrequenz-Trend bestätigt diese Vermutung: Sowohl neue als auch erfahrene Spieler wechseln zu diesem Format.

Mit dem Release von Wildnis von Eldraine kam dieses Jahr ein weiterer Unterschied zwischen Alchemy und Standard hinzu, da Standard auf eine dreijährige Rotation umgestellt wird, während Alchemy beim Zwei-Jahre-Takt bleibt (mehr dazu im Artikel „Updates für Standard und Alchemy in MTG Arena“). Dieser Unterschied wird Alchemy helfen, ein flottes, vielfältiges und ausgewogenes Metagame zu liefern, das neue Spieler ebenso anspricht wie Veteranen mit hoher Spielfrequenz und alle, die digitales Spielen bevorzugen, während Standard weiterhin dem Tabletop-Spiel treu bleibt.

Historic

MTG Arena Charakteristik: nicht-rotierendes digitales Format mit einem kuratierten Kartenset, um Ausgewogenheit, Vielfalt und Spaß zu gewährleisten.

Historic begann vor einigen Jahren als „der Ort in MTG Arena, an dem man mit all seinen Karten spielen kann“. Die Idee war, durch kuratierte Karten ein einzigartiges digitales Format mit eigenem Spielgefühl, eigenen Decks und eigenem Metagame zu entwickeln. Wir sind höchst zufrieden damit, wie sich Historic zu einem unterhaltsamen, vielfältigen Format entwickelt hat, dessen Powerlevel irgendwo zwischen Pioneer und Modern angesiedelt ist.

Wir freuen uns besonders über die Vielfalt des Formats und lieben es, dass Decks wie Schreine, Remasuris oder thematische Decks, die an Jenseits des Multiversums Geschichten anknüpfen, in den Archetypen-Charts weit oben stehen. Die hohen Spielzahlen für Historic, das unser zweitbeliebtestes Format ist und weiter wächst, sagen uns, dass Historic vielen Spielern Spaß macht.

In der Anfangsphase von Historic gab es einige größere Veränderungen, da Ergänzungen wie das Mystische Archiv von Strixhaven: Akademie der Magier, das erste Jumpstart und andere Tabletop-Innovationen frischen Wind ins Metagame brachten. In Zukunft werden wir etwas vorsichtiger sein, was Änderungen an Historic betrifft, weil wir glauben, dass das Format gut läuft und keine großen Umwälzungen braucht.

Dennoch werden sich geplante Ergänzungen wie Modern Horizons 3 mit vielen mächtigen neuen Karten stark auf Historic auswirken. Im Grunde gefällt uns die Position, die Historic im Vergleich zu den anderen Formaten einnimmt, und wir wollen sie nicht mit großen Sprüngen verschieben; deshalb werden wir weiterhin genau prüfen, welche Karten in das Format aufgenommen werden, so wie es bei den im Voraus ausgeschlossenen Bezauberndes-Märchen-Karten geschehen ist. Vor allem möchten wir sicherstellen, dass Historic für ein breites Spielerspektrum ausgewogen, vielfältig und unterhaltsam bleibt.

Historic Brawl und Brawl

MTG Arena Charakteristik: unterhaltsames Casual-Format mit Highlander-Decks, in deren Mittelpunkt Kommandeure stehen.

Bei unserem letzten Bericht über die Formate haben wir uns auf die vier Hauptformate von MTG Arena konzentriert, doch fragen sich einige Spieler, wie da ihr Lieblingsformat Brawl hineinpasst. In den letzten rund zwölf Monaten ist Brawl deutlich gewachsen und macht nun einen beachtlichen Teil des Spielgeschehens aus. Insbesondere sehen wir mehr Spieler, die sich wirklich auf Brawl konzentrieren, statt es nur als „Beilage“ zu ihrem normalen „Hauptgericht“-Format zu spielen. Die oben gezeigten Spieldaten kombinieren normalen Brawl und Historic Brawl, aber Historic Brawl hat eindeutig den Löwenanteil am Brawl-Geschehen.

Bei Brawl wollen wir eine Vielzahl von Spielstilen unterstützen, da wir wissen, dass ein breites Spektrum an Kommandeuren und Powerleveln den Spielern Spaß macht. Wir haben schnell erkannt, dass einige Kommandeure viel stärker sind als andere, weshalb bei den Brawl-Spielmodi die Matchsuche auf Basis der Kommandeure erfolgt; so möchten wir sicherstellen, dass jeder Spieler ein faires und unterhaltsames Match finden kann, unabhängig davon, welchen Kommandeur er wählt. Wegen dieses Ungleichgewichts haben wir uns bei Brawl eher auf Casual-Queues als auf Ranglisten-Queues konzentriert.

Die Zukunft

Als wir MTG Arena vor fünf Jahren mit der Open Beta gestartet haben, gab es ein Format in unseren Queues: Standard. Heute gibt es fünf Formate. Expansion ist eindeutig das – ähm – historische Muster, aber in diesem Tempo wird sie wahrscheinlich nicht weitergehen. Wir glauben, dass wir jetzt eine gute Mischung von Formaten haben, die Spieler motivieren und gesunde Queues wahren. Wir haben zwar registriert, dass einige Spieler Interesse an Modern in MTG Arena haben, vor allem nach unseren jüngsten Ankündigungen zu Modern Horizons 3 auf der GenCon, aber derzeit haben wir keine Pläne in diese Richtung. Die inhaltliche Lücke ist einfach zu groß, als dass wir sie in absehbarer Zeit schließen könnten.

Das bedeutet aber nicht, dass es gar keine Änderungen gibt. Zum Beispiel werden sich die Rollen von Standard und Alchemy etwas verändern, sobald wir die Auswirkungen der neuen Rotationszeitpläne zu spüren bekommen. Dadurch könnten sich Dinge ergeben, die wir vielleicht anpassen wollen. Außerdem fangen wir an, verschiedene Karten zusammenzutragen, die für Historic zu mächtig oder störend sind; das ist etwas, worüber wir nachdenken. Wir diskutieren auch aktiv, was man noch tun könnte, um Brawl-Spieler zu begeistern und zu unterstützen, da sie einen immer größeren Teil unserer Spielerbasis ausmachen.

Die Format-Angebote von MTG Arena werden weiterhin angepasst werden und vielleicht auch wachsen, je nachdem, wie sich die Vorlieben der Spieler ändern. Unsere Ziele bleiben gleich: einem möglichst breiten Spielerspektrum eine gesunde, aktive Matchsuche zu bieten.