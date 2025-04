Da wir euch mehr über MTG Arena und die Arbeitsweise unseres Teams am Spiel mitteilen wollten, hielten wir es für eine gute Idee, mehr als einmal pro Jahr über die Lage des Spiels zu berichten. In diesem Sinne: Willkommen zur Frühlingsausgabe des MTG Arena Berichts zur Lage des Spiels 2025.

Heute informieren wir euch über aktuelle und bevorstehende Releases, unsere Philosophie bezüglich der Ökonomie von MTG Arena sowie deren Auswirkung auf unsere Herangehensweise an das Jahr 2025. Sehen wir uns dies einmal an.

Aktuelle Magic-Releases

Ätherdrift

In unserem ersten Release des Jahres tummelten sich allerlei neue und alte Mechaniken rund um ein Rennen bis auf den Tod durch das Multiversum. Reittiere, Fahrzeuge und Piloten konkurrierten um die Führung, während Spielende ihre Motoren starteten und sich beim Rennen um Ruhm und den begehrten Ätherfunken überstrapazierten.

Alchemy: Ätherdrift brachte außerdem tolle neue Karten mit sich, darunter eine Piratencrew, jede Menge mächtige Artefakte, zwei Schlammwesen, einen Piloten und einen Elch. Alchemy: Ätherdrift steht im Zeichen unseres Ziels, vielen verschiedenen Typen von Spielenden spannende Karten an die Hand zu geben. Die Bandbreite reicht von neuen Spielenden, die nur digitales Magic gespielt haben, bis hin zu äußerst Erfahrenen, die gerne in der Nostalgie mächtiger Schwerter und legendärer Affen schwelgen.

Errungenschaften

Mit Ätherdrift haben wir außerdem unser Kern-Errungenschaften-System eingeführt. Zur Erinnerung: Errungenschaften wurden entwickelt, um zum Experimentieren anzuregen, möglichst viele Typen von Spielenden einzubinden und zur Selbstdarstellung zu motivieren. Zwei Monate nach der Einführung sind wir von der Reaktion der Spielenden begeistert. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir in den sozialen Medien eine neue Geschichte über die Errungenschaften sehen.

Jetzt, wo dieses System aktiv ist, beobachten wir, wie die Spielenden mit ihm interagieren, um anhand dieser Daten die nächsten Schritte für Errungenschaften zu bestimmen. Wie so oft konnten wir nicht alles, was wir wollten, direkt von Anfang an bereitstellen, daher haben wir bereits einen Katalog an Verbesserungen, die wir in Betracht ziehen. Aber eure Interaktionen helfen uns dabei, am Feinschliff zu arbeiten und die richtigen Prioritäten zu setzen. Teile uns daher gerne deine Gedanken in den sozialen Medien mit.

Ein niederträchtiger Begleiter

Als ich im Video zur Lage des Spiels im November gefragt wurde, was mein Lieblings-Feature aus dem Jahr 2024 war, fiel mir die Antwort nicht schwer: Dwayne der Niederträchtige. Er bringt mir so viel Freude.

Für das Jahr 2025 sind die Errungenschaften mein Favorit, aber das Rennen ist mit dem Release von letzter Woche definitiv enger geworden. Falls du ihn verpasst hast, konnte ich Dwayne dem Niederträchtigen einen weiteren eintägigen Auftritt abringen, aber du wirst vor 19:00 Uhr MEZ (10:00 Uhr PT) am 9. April im MTG Arena Store vorbeischauen müssen.

Tarkir: Drachensturm

Das Digitaldruck-frische Set Tarkir: Drachensturm ist heute in MTG Arena erschienen! Wir freuen uns sehr, nach Tarkir zurückzukehren, wo Drachen am Himmel kreisen und die Klane mächtige Drachengeister konsultieren, Omen interpretieren sowie Stürmen trotzen, die das Potenzial haben, Welten zu zerstören.

0004_MTGTDM_CommBord: Felothar the Steadfast 0010_MTGTDM_CommBord: Zurgo Stormrender

Und bleib dran, denn in wenigen Wochen nehmen die Drachenstürme dank des Releases von Alchemy: Tarkir noch an Stärke zu. Dieser Alchemy-Drop bringt auch noch etwas ganz Besonderes mit sich: die zehn Tarkir: Drachensturm Display-Commander-Karten, um deine Brawl-Decks anzuführen.

Falls du regelmäßig spielst (also innerhalb der letzten Woche gespielt hast), ist dir vielleicht aufgefallen, dass es heute keinen Download gab, als du MTG Arena gestartet hast, um Tarkir: Drachensturm zu spielen. Das liegt daran, dass der Release-Prozess für ein neues Set in zwei Teilen erfolgt: Zunächst ein Prepatch und dann das tatsächliche Set-Release. Der Prepatch erfolgt als Kern-Download eine Woche vor dem Erscheinungsdatum. So können die Spielenden das Update zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Woche vor dem Release herunterladen, um sich Karten anzuschauen, Decks zu importierten und sich am Launch-Tag anmelden zu können, ohne warten zu müssen.

Außerdem haben wir so eine Woche Zeit, kritische Fehler zu beheben und Verbesserungen an der Benutzerfreundlichkeit vorzunehmen, bevor die Spielenden Booster des neuen Sets öffnen und draften. Reibungslosere Releases sind sowohl für Spielende als auch für unsere Engineering-Teams eine feine Sache, daher werden wir dieses Vorgehen als Ausgangspunkt verwenden, während wir weiter an der Art und Weise arbeiten, die Freuden von Magic allen und überall bereitzustellen.

Demnächst

Verbesserungen bei neu aufgelegten Karten

0055_MTGRVR_Main: Quasiduplicate

Wir haben MTG Arena mit ein paar grundlegenden Systemen rund um die Themen Sammeln und Schutz vor Duplikaten eingeführt, die auf unserem Verständnis der Welt beruhten, wie sie war, als wir das Spiel entwickelt haben. Eine Konstante an Magic ist, dass es sich ständig verändert, daher haben wir diese Systeme im Laufe der Zeit weiterentwickelt, damit sie den Bedürfnissen der Spielenden und der Funktionsweise des Sammelns in MTG Arena besser gerecht werden.

Dazu gehört eine Aktualisierung der Art und Weise, wie der Schutz vor Duplikaten funktioniert und wie verschiedene Versionen angezeigt werden, die Einführung der Möglichkeit, Stile als Favoriten zu markieren, die Anpassung der Seltenheit von Special Guests Karten an ihre historischen Seltenheiten und mehr. Bis Ende Mai werden wir unsere nächste Verbesserung bezüglich neu aufgelegter Karten einführen. Die Details dazu verrate ich euch, wenn die Einführung näher rückt, aber im Grunde geht es um zwei wichtige Veränderungen:

Die Ermäßigung für Decks im Store soll so berechnet werden, dass sie auf den Kartennamen basiert, sodass die Version im Deck und die Version in der Sammlung nicht identisch sein müssen.

Spielende sollen eine beliebige Version einer Karte in ihrer Sammlung als Stil für alle Exemplare in ihrer Sammlung verwenden können. Falls du beispielsweise vier Exemplare von Optionen aus Ixalan und ein Exemplar aus Magic: The Gathering Grundstein hast, kannst du die Version aus Grundstein als Stil verwenden, sodass du nicht drei weitere Exemplare aus Grundstein herstellen musst.

Magic: The Gathering — FINAL FANTASY

Wir freuen uns gewaltig, dass dieses kultige Set in MTG Arena erscheinen wird, und werden schon bald weitere Details dazu verraten können. Das Team arbeitet hart daran, ein außerordentliches digitales Release auf die Beine zu stellen, und wir können es kaum erwarten, all das mit euch zu teilen, was wir in petto haben.

Soziale Funktionen

94559_PIO: Call the Gatewatch

Unsere nächste große Funktion befasst sich damit, die sozialen Verbindungen, die MTG Arena ermöglicht, zu verbessern, um die Lücke zwischen digitalen und Tabletop-Partien zu schließen. Die Spielenden sollen bessere soziale Gruppen und Gemeinschaften rund um ihre Lieblingsspielweise aufbauen können. Dazu möchten wir ihnen zusätzliche Optionen in MTG Arena bieten, die ihren Prioritäten entsprechen. Darüber hinaus fänden wir es großartig, wenn diese Spielenden digitales Spielen mit dem Spielen im Store verbinden könnten, um ein wirklich integriertes Ökosystem zu schaffen.

Konkrete Beispiele dazu kann ich aber noch nicht nennen, da wir uns noch in der frühen Planungs- und Prototyp-Phase dieses Projekts befinden. Daher möchte ich keine Erwartungen aufkommen lassen, die dann später enttäuscht werden, weil wir uns für einen anderen Weg entscheiden, als wir uns gerade ins Blaue hinein ausmalen. Es gibt bei der Planung der Erstellung des Fahrplans alles Mögliche zu beachten und zu berücksichtigen, aber in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 kannst du mit wesentlich mehr Details zu diesem Thema rechnen, sobald diese Pläne mehr Gestalt angenommen haben.

Philosophie der Ökonomie von MTG Arena

0001_MTGOTJ_Epilogue: Collector's Cage

Die Ökonomie von MTG Arena ist immer ein beliebtes Thema, und weil es eine Weile her ist, dass wir auf sie eingegangen sind, hielten wir dies für einen guten Zeitpunkt, euch zu vermitteln, wie wir diese Ökonomie definieren, was gut funktioniert und was das für die Zukunft bedeutet. Das Ziel besteht heute darin, ein wenig Kontext zu unseren Entscheidungen zu liefern und klarzustellen, was du in der Zukunft erwarten kannst.

Philosophie

Grob gesagt bezeichnen wir die Art und Weise, wie Spielende spielen und ihre Sammlungen aufbauen, als die Ökonomie. Unsere zentrale Vision für das Spiel ist weiterhin, dass das Spiel „schnelles, unterhaltsames Magic für alle und überall“ sein soll. Dieses Verständnis ist die Grundlage von allem, was wir tun. Zwar sehen wir alle, die MTG Arena nutzen, als Magic-Spielende, uns ist aber durchaus bewusst, dass sie alle ihre eigenen Motivationen und Bedürfnisse haben.

Wir versuchen, so viele Bedürfnisse der Spielenden wie möglich zu erfüllen, was dazu führt, dass wir unter einer Reihe von Sachzwängen mit Konflikten zwischen Motivationen umgehen müssen. Wir konzentrieren uns dabei darauf, die Bedürfnisse eines bestimmten Typs von Spielenden zu verstehen, die Vor- und Nachteile möglicher Lösungen abzuwägen und uns dann für diejenige zu entscheiden, die am besten das Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Spielenden und einem langfristig gesunden Zustand von MTG Arena hält.

Bei der Einschätzung möglicher Änderungen orientieren wir uns an mehreren Grundpfeilern:

Alle Spielenden sollen nur durch das Spielen Zugang zu den Kernelementen des Spiels haben, aber sie können diesen Zugang beschleunigen, indem sie Geld ausgeben.

Spielende, die kostenlos spielen, sollen ihre aktuellen Decks durch regelmäßiges Spielen zwischen Set-Releases aktualisieren oder neue Decks bauen können. Spielende, die völlig kostenlos spielen, werden in der Regel nicht Zugang zu allen Karten jedes Sets und allen Deck-Kombinationen haben.

Wir möchten zu einem gesunden Spielverhalten anregen, sodass Spielende so viel spielen können, wie sie möchten, und sich dabei auf die Spielweisen konzentrieren können, die ihnen Spaß machen.

Unser Anliegen ist, Sammlungen aufzubauen und sie nicht zu zerstören, daher bietet das System keine Möglichkeit, Karten auszutauschen oder sie zu zerstören.

Wir möchten eine unterstützende Struktur bereitstellen, die Spielenden Freude bereitet und MTG Arena noch viele Jahre gedeihen lässt.

Zwar tragen diese Grundpfeiler zu unseren Entscheidungen bei, jedoch wohnt ihnen auch eine gesunde Spannung inne. Beispielsweise haben alle Spielende eigene Einstellungen dazu, ob sie Geld ausgeben möchten oder was ein gesundes Spielverhalten ist, und diese können von dem abweichen, was das MTG Arena Team angenommen hat.

Wir streben stets danach, dass ein Produkt, eine Funktion oder ein Programm den Bedürfnissen der Spielenden entspricht, aber manchmal verfehlen wir das Ziel. Solche Fälle dienen dann als Ausgangspunkt für weitere Iterationen, bis wir entweder eine Lösung gefunden haben, die im Spiel funktioniert, oder die Funktion einstellen und uns etwas Neues einfallen lassen. Auf diese Weise werden wir MTG Arena auf Jahre hinaus weiterentwickeln und wachsen lassen, obwohl wir dafür manchmal vielleicht etwas länger brauchen, als wir alle es gerne hätten.

Was funktioniert gut?

In den letzten paar Jahren haben wir uns vor allem darauf konzentriert, zu verbessern, wie Personen, die vor allem Constructed spielen, Karten erhalten können, und neue Methoden einzuführen, wie Spielende, die kein Interesse an Draft haben, an die Karten kommen können, um Decks zu bauen. Jede dieser Lösungen zielt auf andere Arten von Spielenden ab.

Mythic-Packs richten sich an Sammelnde, denen noch ein paar sagenhaft seltene Karten fehlen, um ein Set zu komplettieren.

Kompetitivere Spielende können das Zufallsprinzip der Booster umgehen, indem sie Wildcard-Bundles kaufen.

Goldene Booster bedeuten, dass der Kauf von Boostern im MTG Arena Store eine großartige Alternative darstellt, eine Sammlung aufzubauen, ohne die Zeit, das Können oder das Verlangen zum Draften aufwenden zu müssen.

Store eine großartige Alternative darstellt, eine Sammlung aufzubauen, ohne die Zeit, das Können oder das Verlangen zum Draften aufwenden zu müssen. Wir verbessern auch unsere vorgefertigten Decks immer weiter, sowohl was Auswahl und Präsentation angeht als auch in der Art, wie sie mit den Sammlungen der Spielenden interagieren.

Wir haben unseren Umgang mit neu aufgelegten Karten, die als Special Guests auftreten, verändert, damit Spielende sie mit Seltenheiten herstellen können, die besser an anderen Auflagen ausgerichtet sind.

Wir finden, dass wir einen ziemlich guten Zustand erreicht haben, aber wir werden auch in Zukunft weiterentwickeln, wie Spielende Karten sammeln, indem wir ihr Verhalten im Blick haben und auswerten, was funktioniert und was nicht. Ich werde im Weiteren auf einige unserer nächsten Ziele eingehen.

Eine Sammlung hilft nicht viel, wenn es keine Gelegenheit gibt, mit den Karten zu spielen, daher unterstützen wir durch neue Formate von Alchemy bis Timeless über alles dazwischen verschiedene Typen von Spielenden. Seit dem Stream über die Ökonomie haben wir die Anzahl der verfügbaren Formate verdoppelt. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, sicherzustellen, dass wir vielfältige Formate unterstützen, die eine breite Palette an Spielstilen ansprechen.

Unten siehst du die relativen Spielquoten der Constructed-Formate seit Anfang 2024, also ab ein paar Wochen nach dem Zeitpunkt, zu dem wir Timeless eingeführt haben.

Die Spielquoten sind im Lot und entsprechen grob unseren Erwartungen. Standard ist nach wie vor das beliebteste Format mit einer besonders hohen Aktivität nach dem Erscheinen von Bloomburrow. Wenn Standard ansprechend ist, wird die Abwechslung, die Alchemy bietet, weniger benötigt, daher sehen wir dort mit dem Erscheinen von Bloomburrow einen Rückgang. Brawl hat Historic als unser zweitbeliebtestes Format abgelöst, zum Teil, weil Timeless eingeführt wurde, und zum Teil, weil Brawl gewaltig Spaß macht.

Was kommt als Nächstes?

Während MTG Arena sein siebtes Jahr durchläuft, sind wir mit unserer Kern-Ökonomie weitestgehend zufrieden. Die Anpassungen der letzten paar Jahre haben viele der größten Probleme behoben, besonders was den Wertunterschied zwischen dem Sammeln von Karten per Draft und durch Öffnen von Boostern angeht, aber es gibt trotzdem noch Spielraum für Weiterentwicklungen.

Erstens gibt es bei unserem Event-Angebot an verschiedenen Stellen Luft nach oben. Arena Direct Events sind überaus beliebt, aber da sie relativ neu sind, stoßen wir immer noch auf Probleme, die es zu lösen gilt. Wir haben unsere Lieferprobleme gut in den Griff bekommen, allerdings hat das Ende des Steuerjahres neue Herausforderungen mit sich gebracht, mit denen wir uns gerade befassen und die zu strukturellen Änderungen führen werden, um die Unterschiede zwischen Spielenden in den USA und anderswo zu berücksichtigen. Wir sollten uns bald auf die endgültige Form dieser Änderungen geeinigt haben und werden sie dann mitteilen.

Jenseits von Arena Direct sind wir der Auffassung, dass unseren Constructed-Events ein wenig Innovation gut tun würde. Als wir sie vor ein paar Jahren geändert haben, wollten wir Constructed-Spielenden die Gelegenheit bieten, Gold durch Spielen in Edelsteine umzuwandeln, was gut funktionierte. Der nächste Schritt besteht darin, die Spielerfahrung auf der Rangliste und in Events mehr zu trennen, sodass jeder Modus eine eigene Identität und Bestimmung hat. Ein Zeitplan für diese Änderungen steht allerdings noch aus.

Wir denken auch weiterhin immer über Möglichkeiten nach, wie du mit deinen Lieblingsformaten interagieren und neue Formate erkunden kannst. Der Verkauf von Champion-Decks hat neue Gelegenheiten eröffnet, Sammlungen auszuweiten und Spielende direkt losspielen zu lassen, und wir werden diesen Vorgang noch transparenter gestalten und bestehende Sammlungen (insbesondere verschiedene Auflagen) noch besser einbeziehen sowie Neues in diesem Zusammenhang ausprobieren. Diese Decks sind gerade bei Brawl-Fans beliebt, daher wollten wir auf diesen Erfolg aufbauen und noch mehr coole Karten in das Format einführen, sei dies durch Decks oder über andere Wege.

Ganz unabhängig davon ist unser letztes Anthology-Release eine ganze Weile her, daher haben wir begonnen, darüber zu reden, was unser nächstes Release dieser Serie sein könnte und ob es die gleiche Form wie seine Vorgänger oder eine neue Gestalt haben sollte (was für Formate, für die es bisher kein Anthology-Release gab, wohl notwendig wäre). Wir haben aktuell keine Pläne für weitere Remastered-Sets, daher sind Anthology-Releases ein gutes Mittel, um Karten in nicht rotierenden Formaten einzuführen.

96369_Y25-DFT: Naktamun Shines Again

Wir haben außerdem eine Person als Game Designer in unser Team aufgenommen, die sich vor allem auf Alchemy und die Unterstützung digitaler Formate konzentriert, sodass Design- und Balancefunktion für Alchemy nicht mehr auf mehrere Teammitglieder aufgeteilt sind. Unser ursprüngliches Ziel für Alchemy bestand darin, ein vielfältiges und sich stets weiterentwickelndes digitales Format bereitzustellen. Zwar schneidet das Format in puncto Vielfalt und digitale Entwicklung gut ab, aber wir sind der Auffassung, dass wir öfter Veränderungen am Format vornehmen könnten, wobei uns eine darauf spezialisierte Person helfen wird.

Zu guter Letzt hat Standard erhebliche Veränderungen durchlaufen. Der Übergang zu einer dreijährigen Rotation und die Einführung von Grundstein haben für eine breite, stabile Basis gesorgt, die am regelmäßigen Erscheinen neuer Magic-Sets ausgerichtet ist, und Jenseits des Multiversum Sets werden mehr Karten in das Format spülen als je zuvor. Diese beiden Faktoren halten sich unseres Erachtens gut die Waage, und wir haben nicht vor, erhebliche Änderungen an dieser Grundstruktur vorzunehmen.

Basierend auf unserem Ansatz für die MTG Arena Ökonomie gehen wir davon aus, dass die meisten Spielenden weiterhin spielen und Sammlung aufbauen werden können wie bisher. Der Meisterungspass bietet dieselben Vorteile, auch wenn die Saisons etwas kürzer sind. Draft-Fans werden allgemein genauso viele Drafts spielen können wie immer, allerdings rotieren die verfügbaren Formate dabei schneller. Falls du in jeder Saison jeweils ein paar Decks zusammenstellst und aktualisierst, sollte jedes neue Release dir ein paar Verbesserungsoptionen für Decks, die du bereits hast, an die Hand geben oder dich inspirieren, auf ein völlig neues Deck hinzuarbeiten. Die Anzahl spielbarer Decks sollte sich jedoch nicht erheblich ändern. Spielende, die gerne alle Sets komplettieren oder Zugang zu allen für das Metagame relevanten Karten haben möchten, werden wahrscheinlich dieselben Einschränkungen und Herausforderungen haben wie jetzt. Ganz gleich, zu welcher Gruppe du zählst, kannst du darauf vertrauen, dass wir weiterhin die Spieldaten auswerten und Probleme angehen, die gegebenenfalls auftreten, sowie wir dieses größere, mächtigere Standard im Laufe der Zeit besser kennenlernen.

Letzte Anmerkungen

Uff! Obwohl ich versucht habe, auf einer allgemeinen Ebene zu bleiben, hatten wir viele Themen abzudecken, also vielen Dank, dass du so lange dabei geblieben bist. Hoffentlich konnte ich dir näherbringen, wie großartig das Jahr 2025 für Magic und MTG Arena wird, und wir freuen uns darauf, gemeinsam auf diese Reise zu gehen. All das haben wir nur euch zu verdanken. Jetzt entschuldige mich aber kurz, ich muss zurück zu meinem Tarkir: Drachensturm Draft.

Vielen Dank und wir sehen uns in den Queues!

Executive Producer Chris Kiritz – Magic Digital