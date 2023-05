Wizards of the Coast

Standard wird sich verändern. Weitere Informationen zu den Änderungen an Standard findest du in unserem Artikel „Wiederbeleben des Standard-Formats“, in dem wir näher darauf eingehen, warum wir diese Änderungen vornehmen und wie unsere Zukunftspläne für Standard aussehen.

Um die Änderungen kurz zusammenzufassen: Beginnend mit der aktuellen Standard-Umgebung werden Sets alle drei Jahre statt alle zwei Jahre aus Standard herausrotieren.

Das Standard-Format in MTG Arena wird an das Tabletop-Format angepasst, und Sets werden alle drei Jahre aus Standard herausrotieren. Das bedeutet, dass es mit dem Erscheinen von Wildnis von Eldraine keine Rotation für das Standard-Format geben wird.

Im Gegensatz zu der anstehenden Änderung an Standard wird das Alchemy-Format weiterhin einer zweijährigen Rotation folgen. Das bedeutet, dass mit dem Erscheinen von Wildnis von Eldraine die folgenden Sets aus Alchemy herausrotieren werden:

Innistrad: Blutroter Bund

Innistrad: Mitternachtsjagd

Kamigawa: Neon-Dynastie

Straßen von Neu-Capenna

Alchemy Horizons: Baldur’s Gate

Neben der Rotation von Alchemy wird MTG Arena den Neubeginn (mit seinen Geschenken beim Anmelden, Belohnungen zum Neubeginn für den Meisterungspass und vielem mehr) dieses Jahr wie gewohnt feiern! Möglicherweise gibt es von Jahr zu Jahr geringfügige Änderungen, aber insgesamt werden die Feiern zum Neubeginn in MTG Arena so bleiben wie in den vergangenen Jahren. Ein Beispiel ist der Neubeginn in MTG Arena im letzten Jahr.

Während der Diskussionen über die Änderungen an Standard hatten wir von Anfang an angenommen und geplant, dass Alchemy bei seiner zweijährigen Rotation bleibt. Unser Ziel bei Alchemy ist geblieben: ein Format für unsere Spieler bereitzustellen, die zuerst digital spielen und ein sich ständig weiterentwickelndes und immer frisches Magic-Meta suchen.

Um kurz näher darauf einzugehen:

Alchemy ist eine ganz andere Umgebung als ein Tabletop-Format ; deshalb möchten wir es so gestalten, wie es für diese Spieler und ihre Ziele den meisten Sinn ergibt.

; deshalb möchten wir es so gestalten, wie es für diese Spieler und ihre Ziele den meisten Sinn ergibt. Alchemy ist für unsere Spieler gebaut, die zuerst digital spielen und die viel spielen . Das sind Spieler, die sich regelmäßige Änderungen am Meta wünschen, weil sie jede Woche zahlreiche Partien spielen.

. Das sind Spieler, die sich regelmäßige Änderungen am Meta wünschen, weil sie jede Woche zahlreiche Partien spielen. Eine zweijährige Rotation trägt dazu bei, dass das Alchemy-Meta dynamisch und fließend bleibt, und sie bietet Spielern bezüglich der Decks, die sie sehen und hinter denen sie her sind, von Woche zu Woche und von Monat zu Monat mehr Abwechslung.

Während wir uns darauf konzentrieren, den Standard-Tabletop-Spielbetrieb wiederzubeleben, wird MTG Arena weiterhin alle Aspekte des Spiels unterstützen. Wir freuen uns schon voller Begeisterung auf das Set Der Herr der Ringe: Geschichten aus MittelerdeTM, das am 20. Juni in MTG Arena eintrifft. Wir werden weiterhin Alchemy unterstützen und Explorer fördern, wobei sich im Laufe des Jahres noch mehr tun wird. Und natürlich bringen alle diese Formate ihre Karten in Historic ein. MTG Arena wird weiterhin alle seine großen Formate unterstützen, geleitet von den Daten zum Spielbetrieb, die wir sehen, und vom Feedback der Community.