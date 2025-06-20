Lorwyns Finsternis | Draft Night

Lorwyns Finsternis

Eine Draft-Party in einem Karton! Draft Night ist das in sich abgeschlossene Kit, mit dem du einen Pick-Two-Draft für vier Spielende veranstalten kannst Der Pick-Two-Draft ermöglicht schnelles, dynamisches Draften, das sich hervorragend eignet, um am Küchentisch zu spielen oder Abwechslung in einen Spieleabend zu bringen! Wer gewinnt, erhält den in der Packung enthaltenen Lorwyns Finsternis Sammler-Booster (oder du kannst ihn für dich behalten, wir urteilen da nicht).

Produktinhalt-Highlights