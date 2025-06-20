Skip to main content
Lorwyns Finsternis | Draft Night

WIR PRÄSENTIEREN: DRAFT NIGHT

Steig ein in schnelles, dynamisches Draften, das sich hervorragend eignet, um am Küchentisch zu spielen oder etwas Abwechslung in einen Spieleabend zu bringen. Bringe Lorwyns Finsternis auf den Tisch und drafte im Freundeskreis!

EINE DRAFT-PARTY IN EINEM KARTON

Schau dir das neueste Magic-Format Pick-Two-Draft an, das für vier Spielende gedacht ist. Draften im Freundeskreis ist jetzt noch einfacher!

WIE MAN DRAFT NIGHT SPIELT

Du brauchst lediglich drei Freund*innen, um den Spaß und die temporeiche Action von Draft Night zu erleben.

DRAFT

Beginne mit drei Boostern. Öffne den ersten Booster, wähle zwei Karten aus und gib den Booster weiter. Wiederhole den Vorgang mit den verbleibenden Karten und Boostern.

DECKBAU

Stelle mit deiner Draft-Auswahl ein Deck mit 40 Karten zusammen, wobei du eine beliebige Anzahl an Standardländern hinzufügen kannst (wir empfehlen 17)!

SPIELE

Die Gewinner:innen treten paarweise zum Spaß und um den mitgelieferten Sammler-Booster gegeneinander an!

Lorwyns Finsternis

Draft Night

Eine Draft-Party in einem Karton! Draft Night ist das in sich abgeschlossene Kit, mit dem du einen Pick-Two-Draft für vier Spielende veranstalten kannst Der Pick-Two-Draft ermöglicht schnelles, dynamisches Draften, das sich hervorragend eignet, um am Küchentisch zu spielen oder Abwechslung in einen Spieleabend zu bringen! Wer gewinnt, erhält den in der Packung enthaltenen Lorwyns Finsternis Sammler-Booster (oder du kannst ihn für dich behalten, wir urteilen da nicht).
Produktinhalt-Highlights

  • 12 Play-Booster
  • 1 Sammler-Booster
  • 90 Lorwyns Finsternis Standardländer
AMAZON

KEHRE ZURÜCK INS LAND VON LICHT UND SCHATTEN

Lorwyn kehrt zurück, aber nicht so, wie es einmal war, sondern als zweigeteilte Welt. Auf einer Seite Lorwyn, das von ewigem Tageslicht durchflutete Land. Auf der anderen das Schattenmoor, in dem für immer Nacht herrscht. Erkunde diese zweigeteilte Welt voller bezaubernder Kreaturen und nutze die Kräfte von Ordnung und Chaos.

MEHR ERKUNDEN

