Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Kartengalerie

Reise vom Auenland zum Einsamen Berg mit Magic: The Gathering | Der Hobbit™. Kämpfe gegen Trolle, meistere das Rätsel-Duell in der Finsternis und stelle dich Smaug in den Tiefen von Erebor. Deine unerwartete Reise beginnt, wenn das Set am 14. August 2026 weltweit erscheint. Sieh dir unseren Artikel „Erster Blick“ an, um erste Details zum Set zu erfahren.

Hinweis: Die Headliner-Karte ist mechanisch identisch mit ihren anderen Kartendrucken. Alle Kartenbilder sind digital gerendert und nicht die eigentlichen Karten.