Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Kartengalerie
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Magic: The Gathering | Der Hobbit™ Kartengalerie
Reise vom Auenland zum Einsamen Berg mit Magic: The Gathering | Der Hobbit™. Kämpfe gegen Trolle, meistere das Rätsel-Duell in der Finsternis und stelle dich Smaug in den Tiefen von Erebor. Deine unerwartete Reise beginnt, wenn das Set am 14. August 2026 weltweit erscheint. Sieh dir unseren Artikel „Erster Blick“ an, um erste Details zum Set zu erfahren.