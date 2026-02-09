Standard

Pioneer

Modern

Legacy

Vintage

Pauper

Alchemy

Kona, bestiole de sauvetage est rééquilibrée.

Val, inspectrice rescapée est rééquilibrée.

Tisseflammes éblouissante est rééquilibrée.

Maître de la horde des marais est rééquilibré.

Conjuration chargée est rééquilibrée.

Gardienne des tempêtes est rééquilibrée.

Aruspice sanguin est rééquilibré.

Esprit-braqueur est rééquilibré.

Braisami valeureux est rééquilibré.

Ethrimik, fielleux imaginaire est rééquilibré.

Maraudeur de réseau est rééquilibré.

Prototype X-8 est rééquilibré.

Crotale de trame slivoïde est rééquilibré.

Historique

Temple eldrazi est interdit.

Ajani, Nacatl Pariah est interdit.

Assolement est interdit.

Érudit du trésor perdu est interdit.

Mage de la lune n’est plus interdit.

Annonciateur des mers n’est plus interdit.

Force de vigueur n’est plus interdite.

Force de négation n’est plus interdite.

Résilience n’est plus interdite.

Reboisement des régions reculées n’est plus interdit.

Agent de traîtrise n’est plus interdit.

Intemporel

Nécropuissance est restreinte.

Brawl

Salutations, chers joueurs !

Je m’appelle Carmen Klomparens, et je suis conceptrice dans l’équipe de conception de jeu de Magic. Bienvenue dans la première annonce des cartes interdites et restreintes de 2026. L’annonce finale de 2025 comprenait des modifications pour les formats Standard, Pioneer, Legacy et Pauper, ainsi que pour quelques formats de MTG Arena. Nous y avions aussi annoncé un changement de rythme des annonces au cours de l’année à venir. Il nous est apparu évident que nous avions besoin de plus d’opportunités d’utiliser la liste des cartes interdites comme instrument de maintenance d’un format. Notre but reste inchangé : faire en sorte que Magic soit aussi plaisant que possible et que les formats bénéficient de toute l’attention nécessaire. Cette année, le rythme plus soutenu nous permettra de mieux répondre à cet objectif. Je tiens toutefois à clarifier notre perspective : ces annonces seront des opportunités d’effectuer des changements, mais cela ne veut pas nécessairement dire que nous allons changer la liste à sept reprises cette année. Nous voulons que les joueurs puissent acheter en toute confiance des cartes pour leurs formats de choix, sans craindre de ne pas pouvoir en profiter. Il est cependant délicat de trouver le bon équilibre entre la santé du format, qui requiert des annonces plus régulières, et la sérénité des joueurs, qui bénéficie d’annonces plus espacées. Nous remercions donc la communauté pour sa patience sur cette question.

Comme d’habitude, nous serons dans WeeklyMTG sur twitch.tv/magic demain, le 10 février, à 10 h heure du Pacifique pour discuter de ces changements.

Standard

Écrit par Jadine Klomparens

Le Standard est aujourd’hui en bien meilleure forme qu’il y a trois mois, lors de notre dernière annonce des cartes interdites et restreintes. Nous avons retrouvé un format sans deck dominant, où de nombreuses stratégies différentes ont une chance de remporter un tournoi chaque week-end. Le Pro Tour Lorwyn éclipsé a récemment démontré l’incroyable diversité du format, avec pas moins de sept decks différents dans le Top 8.

3 Doomsday Excruciator 3 Harvester of Misery 2 Intimidation Tactics 4 Restless Reef 1 Archenemy's Charm 2 Deadly Cover-Up 4 Deceit 2 Winternight Stories 11 Swamp 2 Multiversal Passage 3 Bitter Triumph 4 Superior Spider-Man 1 Undercity Sewers 4 Requiting Hex 3 Stock Up 4 Watery Grave 4 Gloomlake Verge 3 Insatiable Avarice 2 Torpor Orb 4 Duress 1 Cruelclaw's Heist 2 Shoot the Sheriff 3 Quantum Riddler 2 Soul-Guide Lantern 1 Negate

1 Willowrush Verge 2 Earthbender Ascension 1 Thunder Magic 2 Forest 2 Spider-Sense 3 Burst Lightning 3 Starting Town 4 Consult the Star Charts 1 Wistfulness 1 Analyze the Pollen 3 Icetill Explorer 4 Fabled Passage 3 Island 3 Mountain 2 Spell Snare 2 Thornspire Verge 1 Into the Flood Maw 3 Sear 2 Ba Sing Se 4 Mightform Harmonizer 4 Stock Up 3 Escape Tunnel 2 Steam Vents 4 Full Bore 1 Surrak, Elusive Hunter 1 Essence Scatter 1 Sear 2 Spell Pierce 3 Pyroclasm 2 Soul-Guide Lantern 1 Quantum Riddler 2 Heritage Reclamation 1 Sandman, Shifting Scoundrel 1 Songcrafter Mage

Les decks qui ont brillé lors du Pro Tour Lorwyn éclipsé sont encore plus variés que ceux qui ont atteint le Top 8 : de nombreux archétypes ont connu un succès certain, même s’ils n’ont pas atteint ce seuil. L’ingénuité des constructeurs de decks du Pro Tour a été remarquable, avec de nombreux decks présentant des concepts inédits développés pour ce Pro Tour.

4 Sunderflock 6 Island 4 Eddymurk Crab 4 Opt 4 Burst Lightning 1 Bounce Off 4 Winternight Stories 2 Multiversal Passage 1 Spell Pierce 1 Into the Flood Maw 3 Spell Snare 4 Hearth Elemental 2 Abandon Attachments 4 Riverpyre Verge 1 Spider-Sense 4 Steam Vents 4 Spirebluff Canal 4 Sleight of Hand 3 Glacial Dragonhunt 1 Disdainful Stroke 1 Get Out 2 Hydro-Man, Fluid Felon 2 Annul 2 Ral, Crackling Wit 1 Spider-Sense 1 Abrade 2 Pyroclasm 2 Soul-Guide Lantern 1 Broadside Barrage

2 Swamp 4 Starting Town 1 Greasewrench Goblin 3 Inti, Seneschal of the Sun 3 Iron-Shield Elf 4 Mountain 4 Multiversal Passage 4 Monument to Endurance 4 Moonshadow 2 Bitter Triumph 4 Marauding Mako 3 Tersa Lightshatter 4 Blazemire Verge 4 Flamewake Phoenix 4 Bloodghast 1 Sunspine Lynx 1 Restless Vents 4 Blood Crypt 4 Bloodthorn Flail 3 Requiting Hex 2 Pyroclasm 2 Vengeful Possession 3 Soul-Guide Lantern 2 Case of the Crimson Pulse 3 Sunspine Lynx

Et le format est toujours en évolution ! Le Bébé taupe-blaireau est au cœur des discussions sur le Standard depuis sa sortie, et nombre de joueurs se demandaient s’il allait remplacer le Chaudron de Vivi comme croquemitaine du format. À n’en pas douter, les decks comprenant le Bébé taupe-blaireau dominent le Standard. Mais à deux reprises (le 31e Championnat du Monde et le Pro Tour Lorwyn éclipsé), les pros ont démontré qu’il existe des outils capables d’enrayer les stratégies basées sur cette carte, et que de nombreux decks peuvent les utiliser.

1 Craterhoof Behemoth 1 Forest 3 Mockingbird 4 Starting Town 2 Shimmerwilds Growth 4 Temple Garden 1 Keen-Eyed Curator 4 Llanowar Elves 1 Seam Rip 4 Badgermole Cub 4 Gene Pollinator 1 Brightglass Gearhulk 4 Breeding Pool 4 Nature's Rhythm 1 Superior Spider-Man 4 Multiversal Passage 3 Hushwood Verge 1 Champion of the Weird 1 Explosive Prodigy 2 Spider Manifestation 1 Soul-Guide Lantern 2 Botanical Sanctum 3 Formidable Speaker 4 Quantum Riddler 1 Disdainful Stroke 1 Shimmerwilds Growth 2 Ouroboroid 2 Seam Rip 2 Oko, Lorwyn Liege 1 Meltstrider's Resolve 2 Spider-Sense 2 Soul-Guide Lantern 1 Insidious Fungus 1 Doorkeeper Thrull

Lors du Pro Tour Lorwyn éclipsé, les decks Bébé taupe-blaireau représentaient environ 40 % du métagame du premier jour, mais n’ont pas franchi les 50 % de taux de victoire en match non miroir ce jour-là. Ce déséquilibre entre présence et taux de victoire indique clairement que le méta va continuer à évoluer. Les decks Bébé taupe-blaireau vont rechercher des ajustements qui leur permettront de prendre l’avantage sur les nouveaux decks. Et les decks qui ont connu un taux de victoire plus élevé grâce à leur domination sur le Bébé taupe-blaireau vont devoir se tourner les uns vers les autres. Il y a encore beaucoup à creuser avant que le format n’atteigne l’équilibre.

Difficile de prédire où ira le format, mais le métagame du Standard est actuellement en grande forme. Des decks de toutes les couleurs trouvent le succès, et tous les macro-archétypes fondamentaux (aggro, mid-range, contrôle et combo) disposent de decks à la hauteur du Pro Tour. Mais rien n’est parfait. Idéalement, la part des decks bleus pourrait être un peu moins importante. Un trop grand nombre de parties se finissent trop tôt en raison d’une forte présence de decks à combo rapides due aux précepteurs et à la puissance des cartes disponibles. Ceci étant dit, le Standard actuel remplit l’une de ses missions principales : quel que soit votre archétype de Magic favori, il y a un deck pour vous dans ce format.

Au cours de l’année écoulée, le Standard a connu des déboires à plusieurs reprises et à chaque fois pour la même raison : la difficulté à contrer les cartes et les stratégies dominantes. Nous voulons voir des decks puissants en Standard, et nous voulons que ces decks puissent être contrés. Que ce soit en ciblant sans relâche la main de l’adversaire avec la Fourberie, en réinitialisant le champ de bataille avec Scindevol, Pyroclasme, Ultima ou Dissimulation mortelle, en neutralisant les menaces une par une avec les nombreux sorts de retrait et contresorts, ou en bloquant absolument tout avec Repose en paix et Orbe de torpeur, les decks qui ont du succès en Standard aujourd’hui sont ceux qui misent sur l’interaction. La puissance des cartes et l’omniprésence de l’interaction qui caractérisent l’environnement actuel du Standard sont bien plus proches de notre vision pour ce format.



Enfin, je souhaitais aborder la popularité croissance des « decks thématiques d’extension », c’est-à-dire les decks principalement tirés d’une seule extension et centrés sur l’un de ses thèmes. Avec la sortie de Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air™, deux d’entre eux sont apparus (Leçons d’Izzet et le deck de type Allié) tandis que Lorwyn éclipsé a donné naissance à plusieurs decks Élémentaux.

5 Island 4 Gran-Gran [A4sKJx4ZC4A9Oy6p3DtDB] 2 Three Steps Ahead 1 Agna Qel'a 4 Combustion Technique 3 Mountain 2 Spell Snare 3 Iroh's Demonstration 1 Multiversal Passage 4 Firebending Lesson 4 Monument to Endurance 4 Accumulate Wisdom 4 Abandon Attachments 2 It'll Quench Ya! 4 Riverpyre Verge 4 Artist's Talent [68DOtlHaYq5HJ4FtiBeNd5] 4 Steam Vents 4 Spirebluff Canal 1 Soul-Guide Lantern 1 Flashfreeze 1 Annul 1 Slagstorm 1 Torpor Orb 2 Sear 2 Ral, Crackling Wit 2 Quantum Riddler 2 Soul-Guide Lantern 1 Spell Pierce 1 Negate 1 Broadside Barrage

Le concept des decks thématiques d’extension n’est pas nouveau dans Magic, mais nous leur avons récemment apporté plus d’attention. Notre objectif, avec ce type de deck, est d’offrir un point d’entrée solide en Standard aux joueurs qui ont particulièrement apprécié une extension spécifique. Nous ne cherchons pas nécessairement à ce qu’ils soient tous d’une puissance aussi élevée que ces exemples récents. Notre objectif est que ces decks existent à différents niveaux de puissance. Certains pourront être très solides, mais la plupart d’entre eux devraient se trouver à un niveau qui leur permet occasionnellement d’arriver dans le Top 8 d’un tournoi sans en faire la cible à abattre d’une saison. Par exemple, Lorwyn éclipsé est aussi pensé pour les decks de type Gobelin, mais cet archétype ne connaît pour l’instant pas le même succès qu’Élémentaux dans les hautes sphères du Standard.

Nous pensons que la version la plus intéressante du Standard est celle qui comprend une bonne marge de manœuvre pour explorer et découvrir de nouvelles choses, et que par conséquent, les decks les plus puissants devraient faire émerger des synergies entre les extensions. C’est actuellement le cas de nombreux decks en Standard, qui s’ajoutent aux quelques decks thématiques d’extension ayant réussi à tirer leur épingle du jeu. Et nous sommes ravis de voir autant de créativité s’exprimer dans la construction de decks. Nous avons hâte de voir ce que vous allez faire du Standard !

Pioneer

Écrit par Carmen Klomparens

Le Pioneer continue d’avoir deux visages, pour ainsi dire. L’une des raisons qui nous ont poussés à prendre des mesures pour ce format en novembre est que le métagame était assez étouffé sur MTG Arena, alors même qu’il était plutôt vivace sur Magic Online et sur table. Depuis, le métagame est en meilleure forme, sans pour autant être complètement satisfaisant. Des variantes de Prouesse Izzet comprenant soit Vivi, mage noir égaré soit une suite de leçons occupent le haut du classement avec un taux de victoire élevé sur MTG Arena, tandis qu’elles connaissent des résultats beaucoup plus mesurés sur Magic Online. Vous avez bien lu. J’ai effectivement parlé des leçons pour le Pioneer.

4 Monastery Swiftspear 4 Slickshot Show-Off 3 Emberheart Challenger 4 Accumulate Wisdom 4 Stormchaser's Talent 4 Monstrous Rage 3 Torch the Tower 2 Boomerang Basics 2 Abandon Attachments 2 Burst Lightning 1 Into the Flood Maw 4 Cori-Steel Cutter 3 Experimental Synthesizer 4 Mountain 4 Spirebluff Canal 4 Steam Vents 4 Riverpyre Verge 3 Shivan Reef 1 Stormcarved Coast

Ce deck rencontre un certain succès sur Magic Online mais pour être honnête, c’est aussi le cas de nombreux autres archétypes. Contrôle Azorius, Compagnie rassemblée de Selesnya, diverses nuances de Graissecroc et une série de decks noirs mid-range centrés sur Annexe impie remportent les événements Challenge compétitifs. Nous continuons à surveiller le développement de ce format, mais il ne semble pour l’instant pas être dans l’impasse, et les joueurs profitent d’un format offrant une variété de stratégies et de couleurs.

Modern

Écrit par Carmen Klomparens

Vive le Modern ! Je ne suis peut-être pas tout à fait objective, mais je pense que la situation du Modern est formidable. Pour résumer les derniers mois, nous avons vu un Top 8 avec sept decks lors du Pro Tour Aux portes des Éternités l’an dernier. L’archétype qui a remporté le tournoi, Éructeur de Tameshi, a depuis connu une perte de vitesse aussi bien en popularité qu’en taux de victoire de par l’ajustement du format. En revanche, le deck Énergie Boros a commencé le tournoi avec le statut d’ennemi à abattre, et a donc connu un taux de victoire très modeste. Cette trajectoire s’est poursuivie dans une moindre mesure avec la série de championnats régionaux suivants, mais le deck a su reprendre du poil de la bête vers la fin de la saison. Et c’est pendant cette période qu’un nouveau venu a pris tout le monde par surprise : Fugacité Jeskaï.

1 Thundering Falls 1 Elegant Parlor 3 Phelia, Exuberant Shepherd 4 Flooded Strand 4 Arid Mesa 2 Ephemerate 3 Scalding Tarn 1 Lightning Bolt 1 Hallowed Fountain 2 Arena of Glory 1 Mountain 3 Teferi, Time Raveler 1 Island 4 Consign to Memory 1 March of Otherworldly Light 4 Ragavan, Nimble Pilferer 2 Sacred Foundry 1 Meticulous Archive 1 Wrath of the Skies 4 Phlage, Titan of Fire's Fury 3 Prismatic Ending 4 Solitude 2 Fable of the Mirror-Breaker 2 Plains 1 Steam Vents 4 Quantum Riddler 1 Surgical Extraction 2 Subtlety 3 Mystical Dispute 1 Force of Negation 1 Ghost Vacuum 4 Obsidian Charmaw 2 Wrath of the Skies 1 Celestial Purge

Dans les mois qui ont suivi la fin de la saison des championnats régionaux de Modern, le deck Énergie Boros a connu un sursaut de popularité grâce à son succès en tournoi, tandis que Fugacité Jeskaï est devenu plus rare. Il y a toujours quelques classiques qui profitent d’une semaine ou deux en haut de l’affiche dans l’environnement de Magic Online, avant que le métagame se réajuste et qu’un autre deck vole la couronne. Pour nous, c’est un signe d’un format en très bonne santé avec un métagame capable de s’autoajuster tout en permettant de trouver le succès avec une grande diversité de styles de jeu et de stratégies.

Et mieux encore : la communauté parvient à trouver des decks qui accueillent avec succès les nouvelles cartes telles que Wan Shi Tong, bibliothécaire, Orateur redoutable, et bien d’autres, malgré la stabilité certaine du métagame en Modern :

2 Cling to Dust 4 Consult the Star Charts 4 Counterspell 4 Fatal Push 4 Field of Ruin 4 Flooded Strand 1 Force of Negation 4 Island 1 Kaito, Bane of Nightmares 1 Logic Knot 4 Orcish Bowmasters 4 Polluted Delta 1 Scalding Tarn 3 Sheoldred's Edict 1 Spell Pierce 3 Spell Snare 4 Subtlety 1 Swamp 3 Undercity Sewers 4 Wan Shi Tong, Librarian 3 Watery Grave 4 Break the Ice 4 Consign to Memory 1 Damnation 1 Harbinger of the Seas 3 Mystical Dispute 1 Nihil Spellbomb 1 Toxic Deluge

1 Swamp 4 Badgermole Cub 4 Agatha's Soul Cauldron 1 Grist, the Hunger Tide 2 Boseiju, Who Endures 4 Delighted Halfling 1 Dryad Arbor 1 Strangleroot Geist 4 Malevolent Rumble 3 Walking Ballista 1 Underground Mortuary 4 Yawgmoth, Thran Physician 4 Verdant Catacombs 3 Overgrown Tomb 4 Young Wolf 3 Spymaster's Vault 3 Dredger's Insight 1 Endurance 2 Forest 3 Green Sun's Zenith 4 Windswept Heath 2 Formidable Speaker 1 Ignoble Hierarch 4 Fatal Push 2 Thoughtseize 1 Murderous Cut 1 Vexing Bauble 1 Scavenging Ooze 1 Outland Liberator 1 Soulless Jailer 1 Grist, the Hunger Tide 1 Force of Vigor 1 Fulminator Mage 1 Mai, Scornful Striker

À l’heure actuelle, le Modern semble profiter d’un métagame établi auquel viennent s’ajouter, de manière régulière, quelques nouveautés à chaque extension, et nous sommes ravis de continuer à suivre son évolution.

Legacy

Écrit par Carmen Klomparens

Le Legacy a connu des changements majeurs au cours des derniers mois. La dernière fois que nous avons abordé ce format, le deck Dimir Réanimateur jouissait d’une suprématie incomparable en Legacy, et nous avons donc pris la décision difficile d’agir sur Ensevellissement pour en réduire la puissance. Dans la même foulée, nous avons retiré Nadu, sagesse ailée du format pour donner un peu plus d’espace aux stratégies à base de créatures moins oppressantes. Depuis cette décision, les choses ont beaucoup évolué. Rendons à César ce qui est à César : Mer souterraine domine toujours le format.

2 Barrowgoyf 1 Bloodstained Mire 4 Brainstorm 1 Brazen Borrower 3 Daze 4 Fatal Push 1 Flooded Strand 4 Force of Will 1 Island 2 Kaito, Bane of Nightmares 1 Misty Rainforest 3 Murktide Regent 4 Orcish Bowmasters 4 Polluted Delta 4 Ponder 1 Scalding Tarn 1 Snuff Out 1 Swamp 4 Tamiyo, Inquisitive Student 4 Thoughtseize 1 Undercity Sewers 4 Underground Sea 1 Verdant Catacombs 4 Wasteland 1 Barrowgoyf 3 Consign to Memory 2 Dauthi Voidwalker 2 Engineered Explosives 1 Feed the Cycle 2 Force of Negation 1 Grafdigger's Cage 1 Hydroblast 1 Snuff Out 1 Toxic Deluge

Même avant l’interdiction d’Ensevellissement, diverses versions de ce deck combinaient les grands classiques du bleu comme Contemplation, Remue-méninges, Force de volonté et Hébétude avec les plus grandes menaces individuelles à protéger que sont Tamiyo, étudiante curieuse, Maîtres archers orques, et Kaito, fléau des cauchemars. La stratégie du deck est en quelque sorte de « protéger la reine » en plaçant une ou deux menaces, puis en utilisant le reste des ressources pour prendre le contrôle de la partie pendant que ces permanents prennent l’avantage sur l’adversaire. Nous n’avons pas manqué de remarquer qu’après les interdictions, ce deck est l’ennemi public numéro un. Mais à l’heure actuelle, nous estimons que son taux de victoire, sa présence dans le méta, et les types de stratégie qu’il encourage sont dans la norme du format.

Les récents bouleversements du Legacy ne se limitent néanmoins pas à Dimir Tempo. Nous avons vu un sursaut de popularité encourageant des decks Terrains, des variantes de Mort et Taxes, d’Affinité centrée sur le bleu, et des decks Berceau de Gaia plus équilibrés. Nous sommes optimistes quant à l’évolution du Legacy dans les mois à venir, et nous avons bon espoir que la diversité des archétypes continue à s’étoffer.

Vintage

Écrit par Carmen Klomparens

Lors de la dernière annonce, nous étions plutôt satisfaits de l’état du métagame en Vintage à la suite de la partie Amérique du Nord de l’Eternal Weekend, et rien n’est venu troubler cette impression. Même si Lurrus de la Tanière des rêves est la première carte à apparaître dans une grande majorité des parties, les archétypes se basant sur Lurrus sont assez variés pour que sa présence ne nuise pas à la santé du format Vintage. Cette diversité a été mise à l’honneur pendant des finales des championnats Vintage d’Asie lors de l’Eternal Weekend à la fin de l’année dernière :

1 Swamp 1 Mox Sapphire 1 Merchant Scroll 4 Force of Will 3 Fatal Push 1 Wan Shi Tong, Librarian 4 Underground Sea 1 Mox Jet 1 Ancestral Recall 1 Nihil Spellbomb 1 Snapcaster Mage 1 Scalding Tarn 1 Mental Misstep 1 Mystical Dispute 1 Treasure Cruise 4 Wasteland 1 Mox Pearl 4 Orcish Bowmasters 1 Strip Mine 4 Force of Negation 1 Island 1 Gitaxian Probe 1 Time Walk 1 Verdant Catacombs 1 Undercity Sewers 4 Psychic Frog 2 Spell Pierce 1 Mishra's Bauble 1 Brainstorm 1 Dig Through Time 4 Polluted Delta 1 Demonic Tutor 1 Black Lotus 1 Lorien Revealed 1 Dress Down 1 Urza's Saga 1 Nihil Spellbomb 1 Mystical Dispute 1 Snuff Out 2 The Tabernacle at Pendrell Vale 2 Consign to Memory 1 Long Goodbye 2 Null Rod 2 Grafdigger's Cage 1 Dismember 1 Sheoldred's Edict 1 Lurrus of the Dream-Den

2 Flooded Strand 1 Mox Sapphire 4 Force of Will 4 Underground Sea 1 Mox Jet 1 Ancestral Recall 2 Misty Rainforest 4 Ponder 2 Scalding Tarn 1 Mental Misstep 1 Treasure Cruise 1 Vampiric Tutor 1 Thassa's Oracle 1 Island 3 Flusterstorm 3 Force of Negation 1 Tamiyo, Inquisitive Student 1 Gitaxian Probe 1 Time Walk 4 Dark Ritual 2 Polluted Delta 1 Gush 1 Undercity Sewers 4 Psychic Frog 1 Unable to Scream 3 Mishra's Bauble 1 Dig Through Time 1 Brainstorm 4 Doomsday 1 Demonic Tutor 1 Black Lotus 1 Daze 2 Mindbreak Trap 1 Consign to Memory 1 Snuff Out 1 Steel Sabotage 3 Unable to Scream 1 Soul-Guide Lantern 1 Thoughtseize 4 Leyline of the Void 1 Lurrus of the Dream-Den

On peut vite se laisser avoir par les similitudes entre ces decks : Lurrus de la Tanière des rêves, des bases de mana Dimir, la plupart des cartes restreintes qu’ils ont choisi d’utiliser, et ainsi de suite. Mais les stratégies qui fondent ces decks sont diamétralement opposées, et même leurs choix de Power 9 sont distincts. Et grâce à la variété des decks à succès au sein de macro-archétypes tels qu’Initiative, Dragage, ou Shops, ainsi qu’au choix d’inclure ou non Lurrus dans d’autres archétypes (Résultat paradoxal, on te voit), le Vintage nous semble offrir le plaisir d’un ample choix de decks à adopter et optimiser.

Pauper

Écrit par Gavin Verhey

Depuis le départ de Marée haute, nous surveillons ce format de près. L’impact a été modeste mais positif, avec la libération d’emplacements de réserve et le retour de certains decks qui luttaient contre Marée haute.

Nous gardons un œil sur de nombreux decks, tels que les decks rouges avec des variantes Gloutonne furtive et Espion de balustrade ; mais notre attention est avant tout tournée vers les decks monochromes bleus Terreur tolariane. Ces decks rencontrent toujours un franc succès, même s’il existe de nombreuses façons de les contrer.

Cette stratégie fonctionne bien, mais sa présence et son succès ne nécessitent pour l’instant pas d’interdiction. Cela dit, si cette tendance continue, il est possible que l’interdiction devienne inévitable.

Nous continuerons à observer sa progression au cours de l’année à venir.

Alchemy

Écrit par Daniel Xu

Kona, bestiole de sauvetage est rééquilibrée.

Val, inspectrice rescapée est rééquilibrée.

Tisseflammes éblouissante est rééquilibrée.

Maître de la horde des marais est rééquilibré.

Conjuration chargée est rééquilibrée.

Gardienne des tempêtes est rééquilibrée.

Aruspice sanguin est rééquilibré.

Esprit-braqueur est rééquilibré.

Braisami valeureux est rééquilibré.

Ethrimik, fielleux imaginaire est rééquilibré.

Maraudeur de réseau est rééquilibré.

Prototype X-8 est rééquilibré.

Crotale de trame slivoïde est rééquilibré.

Le métagame en Alchemy est plutôt varié et dynamique en ce début d’année, malgré le ralentissement du rythme des sorties exclusives au format numérique après celle d’Alchemy : Aux portes des Éternités. Bébé taupe-blaireau, roi actuel du standard, et le package Leçons bleu-rouge ont été rapidement adoptés en Alchemy où ils tiennent la dragée haute aux champions tels que Dragons Temur et Oiseaux Azorius. Même si nous sommes globalement satisfaits de l’état du format et impatients de voir les changements qu’Alchemy : Lorwyn va apporter, deux rééquilibrages viennent corriger des problèmes spécifiques aux formats Alchemy et Historique en élimination directe.

4 Kona, Rescue Beastie 4 Cunning Azurescale 4 Marang River Regent 4 Brood Astronomer 4 Formidable Speaker 1 Indris, the Hydrostatic Surge 4 Omniscience 3 Bounce Off 3 Stock Up 3 Dispelling Exhale 2 Consult the Star Charts 6 Island 4 Forest 4 Breeding Pool 4 Willowrush Verge 2 Mistrise Village 2 Evendo, Waking Haven 2 Uthros, Titanic Godcore

La présence marquée de Kona, bestiole de sauvetage a entraîné une certaine frustration lors des matchs en élimination directe, puisqu’elle permet à son contrôleur de gagner la partie depuis sa main quand elle est associée à Omniscience. Les cartes Alchemy telles que Charmeuse de Port-Fontaine, Astronome de couvée et Azurécaille rusé s’y ajoutent pour fluidifier cette stratégie et la rendre plus efficace que sa version Standard. Même si Kona est bien moins terrifiante une fois que la réserve entre en jeu, la grande majorité des parties se joue en élimination directe. Le taux de victoire élevé de ce deck, associé à sa stratégie laissant peu de place à l’interaction, en fait la terreur du format. Nous avons bon espoir que le format sera plus intéressant et que les joueurs auront plus d’espace une fois Kona ralentie ; son coût de mana passe donc à {4}{G} dans les formats numériques.

Val, inspectrice rescapée forme un combo avec Trelasarra, danseuse de la lune dans les formats Historique, générant une infinité d’instances de blessures dès lors que l’effet de l’une des deux cartes est déclenché. Dans le cadre de notre révision de la liste de cartes interdites en Historique (plus de détails ci-dessous), nous nous sommes penchés sur l’efficacité de ce combo, qui se maintient dans le haut du panier en compagnie des decks Eldrazi et Énergie. En faisant passer Val d’une carte à deux manas à une carte à quatre manas, nous tablons sur un maintien de sa présence de Brawl non compétitif tout en l’évinçant de l’Historique compétitif.

Nous avons également inclus une fournée d’améliorations pour les cartes numériques d’Alchemy : Bloomburrow, Alchemy : Mornebrune et Alchemy : Aux portes des Éternités. Ces changements n’ont pas pour objectif de corriger un problème spécifique au sein du format, mais plutôt de faire revenir sur le devant de la scène des stratégies qui sont populaires, sans être aussi efficaces. Vous pouvez retrouver plus de détails sur ces changements dans les annonces de MTG Arena de cette semaine.

Historique

Écrit par Daniel Xu

Temple eldrazi est interdit.

Ajani, Nacatl Pariah est interdit.

Assolement est interdit.

Érudit du trésor perdu est interdit.

Mage de la lune n’est plus interdit.

Annonciateur des mers n’est plus interdit.

Force de vigueur n’est plus interdite.

Force de négation n’est plus interdite.

Résilience n’est plus interdite.

Reboisement des régions reculées n’est plus interdit.

Agent de traîtrise n’est plus interdit.

Lors de la création du format Historique, nous avons établi quelques règles pour déterminer si une carte méritait d’être interdite. L’idée fondamentale était de permettre à tous les joueurs d’entrer en file d’attente avec n’importe quelle carte de leur collection, et de trouver une partie de Magic équilibrée, intéressante et interactive. Nous ne voulions pas qu’ils tombent sur du refus de terrains massif tel que Lune de sang, une carte redoutée parce qu’elle empêche les joueurs de lancer des sorts. Les sorts gratuits pouvaient eux aussi nuire à l’expérience de jeu dans ce format. Les interruptions de priorité permanentes que les sorts gratuits ajoutent à la partie, combinées à leur présence et à leur puissance dans les formats Eternal, font qu’il n’est pas souhaitable de les voir occuper une place incontournable dans ces files d’attente. C’est d’autant plus vrai quand les decks les plus populaires (Elfes, Gain de points de vie, Slivoïdes) ne sont pas ultra-compétitifs. Ces choix garantissaient la présence d’une limite haute à la puissance et à la complexité des decks en Historique. En entrant dans cette file d’attente, vous pouviez être certain que votre adversaire n’allait pas utiliser Solitude sur votre créature alors qu’il n’avait plus de mana disponible. Le deck moyen avait une chance contre les classiques au format, qui comprenaient par exemple Dévotion mono-vert à un niveau de puissance similaire à celui rencontré en Pioneer.

Au fil du temps, l’Historique a vu arriver de nombreuses cartes aussi puissantes que transgressives qui ont entraîné des changements considérables dans le métagame des origines. La sortie de Horizons du Modern 3 a marqué un point de bascule, car plusieurs stratégies compétitives en Modern ont fait leur apparition dans le format. Les stratégies prisées sur l’échelle compétitive ont conservé leur présence, mais elles ne pouvaient plus rivaliser avec les meilleurs decks en termes de taux de victoire. En devenant plus puissants, ces decks sont aussi devenus moins interactifs. Le deck le plus utilisé pour atteindre le rang Mythique en Historique à élimination directe se sert de Persistance pour réanimer Érudit du trésor perdu dès le tour 2, ce qui déclenche une série de sorts qui emportent la partie. Les autres decks qui dominent le format, même en deux manches gagnantes, délaissent l’interaction pour favoriser la constance linéaire. Les decks Eldrazi, Énergie Boros, Combo Val, Combo Champ de lotus, et dans une moindre mesure Auras peuvent tous boucler une partie très rapidement sans qu’une riposte claire existe, à part « la même stratégie mais plus vite ».

4 Trelasarra, Moon Dancer 4 Val, Marooned Surveyor 4 A-Guide of Souls 4 Prosperous Innkeeper 4 Soul Warden 2 Sylvan Safekeeper 2 Birds of Paradise 2 Delighted Halfling 4 Green Sun's Zenith 4 Break Out 2 Birthing Ritual 2 Chord of Calling 4 Stomping Ground 4 Mana Confluence 3 Sacred Foundry 3 Inspiring Vantage 2 Temple Garden 2 Razorverge Thicket 2 Starting Town 1 Hushwood Verge 1 Copperline Gorge

Ces interdictions visent à répondre aux decks qui représentent des anomalies en termes de puissance et d’exécution. Le deck Combo Val est traité dans la section Alchemy ci-dessous par le biais d’un rééquilibrage de Val, inspectrice rescapée.

Au sujet des interdictions en Historique

4 Sowing Mycospawn 4 Nulldrifter 4 Devourer of Destiny 2 Sire of Seven Deaths 2 Emrakul, the Promised End 2 Ugin, Eye of the Storms 4 Kozilek's Command 4 Utopia Sprawl 4 Malevolent Rumble 3 Ugin's Binding 4 Talisman of Curiosity 4 Breeding Pool 4 Eldrazi Temple 4 Ugin's Labyrinth 3 Prismatic Vista 4 Forest 1 Island 1 Shifting Woodland 1 Blast Zone 1 Sanctum of Ugin 3 Cavern of Souls 4 Consign to Memory 4 Surgical Extraction 2 Torpor Orb 2 Dismember

Les decks Eldrazi dominent le haut du classement en Historique. Bien qu’il en existe plusieurs variantes, ils sont tous basés sur l’accumulation de mana permise par le Labyrinthe d’Ugin et le Temple eldrazi. Cette redondance est la clé de voûte de la constance et de l’efficacité de cette stratégie. Nous avons choisi d’interdire le Temple eldrazi, puisque le Labyrinthe d’Ugin est utilisé dans d’autres contextes de ce format que le noyau Eldrazi. Nous estimons que les decks Eldrazi sans le Temple eldrazi pourront toujours être efficaces en Historique sans pour autant neutraliser les stratégies moins rapides, comme c’était le cas entre la sortie de Horizons du Modern 3 et Aux portes des Éternités.

4 Stadium Headliner 4 A-Ocelot Pride 4 Amped Raptor 4 Esper Sentinel 4 Ajani, Nacatl Pariah 4 A-Guide of Souls 2 White Orchid Phantom 4 Goblin Bombardment 4 A-Galvanic Discharge 2 Static Prison 2 Fragment Reality 4 Sacred Foundry 4 Needleverge Pathway 4 Sunbaked Canyon 4 Inspiring Vantage 2 Battlefield Forge 2 Plains 1 Sokenzan, Crucible of Defiance 1 Eiganjo, Seat of the Empire 2 Thraben Charm 2 Thought Partition 2 Invasion of Gobakhan 2 White Orchid Phantom 2 Seam Rip 1 Lurrus of the Dream-Den 1 Pithing Needle 1 Wrath of the Skies 1 Stone of Erech 1 Surgical Extraction

Le deck Énergie Boros fait des vagues en Historique depuis la sortie de Horizons du Modern 3. Malgré les ajustements opérés sur Décharge galvanique, Guide des âmes, et Bande d’ocelots, la qualité des cartes de ce deck est telle qu’il continue d’afficher un taux de victoire dépassant les 60 % à tous les niveaux de l’échelle compétitive. À nos yeux, la carte qui constitue la plus grande anomalie est Ajani, paria nacatl. Cette carte à deux manas est presque impossible à vaincre sans perdre de tempo. Sa transformation est responsable de nombreuses victoires, et bien d’autres encore sont décrochées simplement en attaquant et bloquant avec elle. Même si cette interdiction aura des effets sur d’autres stratégies en blanc en dehors du deck Énergie, nous estimons qu’elle est nécessaire pour abaisser la limite haute du format.

4 Hidden Strings 4 Crop Rotation 1 Fae of Wishes 4 Artist's Talent 4 Pore Over the Pages 4 Stifle 4 Stock Up 4 Consign to Memory 4 Ponder 3 Lorien Revealed 3 Underworld Breach 1 Wish 4 Lotus Field 4 Mana Confluence 3 Starting Town 2 Deserted Temple 2 Island 1 Otawara, Soaring City 1 Breeding Pool 1 Hallowed Fountain 1 Waterlogged Grove 1 Steam Vents 1 Bojuka Bog 3 Divine Purge 2 Orim's Chant 2 Fragment Reality 1 Tendrils of Agony 1 Tome Scour 1 Underworld Breach 1 Jace, Wielder of Mysteries 1 Temporary Lockdown 1 Grapeshot 1 Lurrus of the Dream-Den

Nous avions initialement décidé de ne pas interdire Assolement par avance, afin de voir si cette carte pouvait fonctionner dans une fourchette de puissance raisonnable au sein d’un format où les meilleurs terrains de Magic, tels que Berceau de Gaia, n’existent pas. Après une période durant laquelle cette carte a mené à un retour de Combo Champ de lotus, notre conviction sur la nécessité d’une interdiction directe s’est cimentée, en particulier avec l’arrivée de terrains tels que Profondeurs obscures sur MTG Arena. Les contraintes imposées par Assolement sur les possibilités de conception pour l’Historique étaient tout simplement trop lourdes.

4 Conspiracy Unraveler 4 Scholar of the Lost Trove 2 Glasspool Mimic 1 Jace, Wielder of Mysteries 4 Otherworldly Gaze 4 Izzet Charm 4 Breach the Multiverse 4 Faithless Looting 4 Persist 4 Life // Death 4 Emergent Ultimatum 2 Expropriate 4 Mana Confluence 3 Blackcleave Cliffs 3 Spirebluff Canal 2 Darkslick Shores 2 Underground River 2 Starting Town 1 Mountain 1 Shivan Reef 1 Sulfurous Springs

Enfin, nous ne sommes pas satisfaits de la polarité extrême du deck Combo Érudit, et avons donc choisi d’interdire Érudit du trésor perdu pour réduire le nombre de parties à élimination directe qui se terminent de façon abrupte. Il est possible qu’une autre créature vienne prendre sa place autour d’un noyau de réanimation similaire ; si c’est le cas, nous examinerons à nouveau les outils qui permettent une réanimation efficace en Historique. Dans la même foulée, nous espérons que les levées d’interdictions de cette annonce donneront aux joueurs plus d’options pour contrer les puissantes stratégies centrées sur le cimetière, même en Historique à élimination directe.

Au sujet des levées d’interdiction en Historique

Ces levées d’interdiction vont à l’encontre de nos principes généraux habituels et ajoutent des réponses claires visant à contrer les stratégies dominantes, à l’heure actuelle comme à l’avenir. Même si certains sorts gratuits sont toujours interdits alors que leur puissance n’est pas nécessairement problématique, nous ne pensons pas qu’ils puissent jouer un rôle positif dans le métagame actuel et préférons maintenir leur interdiction pour réduire la complexité en jeu.

De manière générale, les menaces ont largement pris le dessus sur les réponses en Historique, ce qui contribue à renforcer l’aspect linéaire et non interactif de ce format aux niveaux les plus compétitifs. L’un des thèmes récurrents dans ces changements est la possibilité de donner aux joueurs des réponses évidentes pour contrer les stratégies dominantes, et dans ce cadre, il est crucial de pouvoir gérer les menaces de façon efficace. Force de négation permet de mettre fin à un combo ou à un sort qui terminerait la partie sans pour autant avoir d’effet boule de neige sur votre propre stratégie, ce qui en fait une carte réactive de choix pour les decks plus lents. Résilience permet de faire la même chose contre les combos centrés sur le cimetière, tout en étant une créature apte à être dans le deck principal en élimination directe. Puisque ces interdictions vont réduire la voilure des stratégies actuellement dominantes, il reste un deck linéaire qui va potentiellement créer des problèmes à l’avenir : Affinité. Force de vigueur est une réponse de réserve évidente contre cette menace et les autres stratégies qui reposent sur des artefacts et des enchantements, qui sont autrement difficiles à détruire de façon optimale.

L’un des défis majeurs posés par la domination du deck Eldrazi était le manque de moyens pour contrer ses puissants terrains. En Modern, par exemple, la riposte habituelle aux stratégies basées sur des terrains puissants est l’emploi d’effets anti-terrains génériques tels que Lune de sang, mais ils ne sont pas disponibles en Historique. Nous pensons que Mage de la lune et Annociateur des mers offrent le bon niveau d’interactivité contre les decks actuels et futurs basés sur les terrains, tout en ayant des conséquences minimales sur le reste du format. Ces créatures sont plus faciles à neutraliser qu’un enchantement comme Lune de sang, tout en offrant une réponse claire et efficace aux stratégies reposant sur des terrains non basiques. Et nous estimons que le regain d’utilité des terrains de base qui en découle est positif pour un format Eternal.

De plus, nous levons les interdictions sur deux cartes qui sont des reliques d’une forme révolue du format. Nous pensons que leur apport sera acceptable, ou même positif, dans l’Historique d’aujourd’hui. Reboisement des régions reculées était problématique lorsque le format était à un niveau de puissance similaire à celui du Pioneer. Mais aujourd’hui, cette carte doit rivaliser avec des stratégies bien plus puissantes. Agent de traîtrise a été interdit en grande partie à cause de son utilisation aux côtés de Winota, unisseuse de forces. Mais Winota n’est plus un problème, à la fois de par l’évolution du format, mais aussi grâce à un rééquilibrage.

À l’avenir, nous souhaitons évaluer individuellement la légalité en Historique des cartes ajoutées à MTG Arena en donnant la priorité au niveau de puissance et à l’exécution en jeu, plutôt qu’en suivant les principes généraux qui nous guidaient jusque-là. Des cartes telles que Force de négation et Résilience peuvent contribuer à un métagame plus riche et ne seront plus interdites par avance, comme ce fut le cas par le passé. Après tous ces changements, nous allons continuer à surveiller de près l’évolution du format, et nous ajusterons ce qui doit l’être au besoin.

Intemporel

Écrit par Arya Karamchandani

Nécropuissance est restreinte.

Avec le Championnat Arena 10 de décembre, l’Intemporel a connu une sérieuse pression compétitive, et c’est l’archétype Nécropuissance mono-noir qui en est sorti le grand vainqueur. Cette stratégie allie de l’interaction à bas coût, de l’accélération de mana, et de puissants combos de deux cartes comme Sorin, seigneur de sang impérieux et Sainte Elenda pour boucler rapidement la partie tout en neutralisant les plans de l’adversaire. Grâce à Nécropuissance, ce deck peut assembler ses combos rapidement tout en prenant un avantage de cartes indépassable. Nécropuissance a connu des performances fracassantes lors du Championnat Arena, et continue à dominer depuis.

4 Grief 4 Saint Elenda 1 Atraxa, Grand Unifier 4 Chrome Mox 4 Dark Ritual 4 Entomb 4 Fell the Profane 4 March of Wretched Sorrow 4 Reanimate 1 Demonic Tutor 1 Duress 4 Necrodominance 4 Necropotence 4 Sorin, Imperious Bloodlord 4 Brightclimb Pathway 4 Concealed Courtyard 3 Swamp 2 Bleachbone Verge 3 Fragment Reality 3 Vexing Bauble 2 Duress 2 Orcish Bowmasters 2 Surgical Extraction 2 Voice of Victory 1 Iona, Shield of Emeria

Même si nous sommes prêts à donner beaucoup de marge aux decks en Intemporel, l’archétype basé sur Nécropuissance représente une anomalie évidente en termes de puissance et nécessite que nous prenions une mesure. Nous pensons que les decks combo mono-noirs vont continuer à exister après ce changement, mais leur constance et leur capacité à générer un avantage de cartes supérieur reviendra dans la norme du format. Nous continuerons à surveiller de près l’évolution de ce format après ce changement, en particulier celle des decks comprenant Mine des morts-terrains. Mais à l’heure actuelle, aucun de ces decks n’atteint le seuil nécessitant une intervention en Intemporel.

Brawl

Écrit par Daniel Xu

À la suite des interdictions de novembre dernier, le Brawl est devenu un terrain bien plus fertile où de nombreux commandants de puissance variée peuvent développer et exécuter leur stratégie. Dans le même temps, nous menons des expériences sur un nouvel événement de Brawl compétitif qui offre un lieu où pourront briller les cartes trop puissantes pour le Brawl non compétitif, telles que Mine des morts-terrains, Ancienne tombe, ou Tutelle féroce. Nous ne manquerons pas de vous en dire plus au cours des mois à venir, une fois que nous aurons officiellement déterminé les contours et les identités de ces deux événements de Brawl.