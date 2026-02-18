Acceptez la puissance du mutagène avec l’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles ! Nous apportons les décennies d’histoire des Tortues Ninja au plus célèbre jeu de cartes à collectionner du monde, et vous pouvez vivre cette action dans votre magasin de jeux local, et au-delà !

Dans le cadre de notre célébration d’enfer des chevaliers d’écaille et de vinyle, nous vous proposons une ribambelle d’événements amicaux et compétitifs. Préparez-vous à gagner de superbes cartes promos et exploitez la puissances des tortues de manières encore inédites ! L’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sortira le 6 mars 2026, et est d’ores et déjà disponible en précommande auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs comme TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Avant-première Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

(du 27 février au 5 mars)

Votre mutation commence le 27 février 2026, au début des événements d’Avant-première Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles ! Apprenez à manier les nouvelles cartes et mécaniques de l’extension aux côtés d’autres joueurs de Magic. À chaque événement d’Avant-première, vous recevrez un Pack d’avant-première, qui contient ce qui suit :

Pack d'avant-premièreMagic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles



6 boosters de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle

1 boîte de deck

1 dé Spindown

Vous construirez un deck de Paquet scellé à partir du contenu de votre Pack d'avant-première, puis vous affronterez d'autres joueurs. C’est une excellente façon de lancer votre périple Magic ou de faire découvrir le jeu à un ami ! Nous publierons un guide des événements d’Avant-première de cette extension plus tard dans la semaine, alors gardez un œil sur DailyMTG pour en savoir plus. Pour le moment, contactez votre magasin de jeux local pour vous inscrire à leur Avant-première.

Magic Academy

(du 6 mars au 16 avril)

La force seule ne suffit pas pour être un ninja, il faut également avoir certaines connaissances, que vous pouvez acquérir lors des événements Magic Academy ! Ces événements vous enseigneront tout ce que vous devez savoir pour commencer à jouer à Magic. Pour un petit surplus de puissance des tortues, chaque magasin de jeux local d’Amérique du Nord recevra une copie d’Équipe de tortues, notre nouvelle expérience Magic coopérative, à utiliser lors des événements Magic Academy.

Il existe deux types d'événements Magic Academy. Les événements Learn to Play sont conçus pour les joueurs qui commencent juste à jouer à Magic. Au fil de l'événement, vous apprendrez les règles de base du jeu, comme l'ordre des tours, le déroulement des combats et la façon de lancer des sorts. Les événements Deck Building vous apprennent à construire votre propre deck à partir de six boosters de jeu. Vous regarderez un court didacticiel vidéo au début de l'événement, puis vous construirez votre propre deck à partir du contenu de vos boosters de jeu.

Contactez votre magasin de jeux local pour connaître les événements Magic Academy qu'il propose !

Standard Showdown

(du 6 mars au 16 avril)

Les tortues débarquent en Standard ! Apportez votre deck Standard préféré lors des événements Standard Showdown de votre magasin de jeux local pour avoir une chance de vous emparer de la gloire de Magic. Ces événements sont un peu plus compétitifs qu’une Avant-première, mais sans l’action ninja à) enjeu d’un événement de plus grande envergure.

0002_MTGTMT_BrlssFlx: Lightning Bolt

Une carte promo électrisante attend les concurrents ! Le vainqueur de chaque événement Standard Showdown recevra une carte promo Foudre sans bordure, qui arbore une illustration réalisée par Fahmi Fuzi, dans la limite des stocks disponibles. Les versions non-Premium seront disponibles dans la plupart des magasins WPN, tandis que des exemplaires Premium traditionnels seront disponibles dans les magasins WPN Premium. Contactez votre magasin de jeux local pour tous les détails concernant leurs événements Standard Showdown !

Commander Night en Troll à deux têtes

(du 6 mars au 16 avril)

Faites équipe avec votre ami à carapace préféré lors des Commander Nights en Troll à deux têtes, où le format le plus populaire de Magic adopte sa forme à deux têtes, et aucun mutagène n’est requis ! Vous ferez équipe avec le joueur de votre choix (ou avec un autre participant choisi au hasard) au cours de parties multijoueurs amicales.

0004_MTGTMT_BrlssFlx: Courier of Comestibles

Les participants recevront une carte promo Livreur de comestibles sans bordure, qui arbore une illustration réalisée par Andrea Tentori Montalto, dans la limite des stocks disponibles. Les versions non-Premium seront disponibles dans la plupart des magasins WPN, tandis que des exemplaires Premium traditionnels seront disponibles dans les magasins WPN Premium. Des dotations supplémentaires pourront être distribuées à la discrétion de votre magasin de jeux local, alors contactez-le pour en savoir plus.

Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles à Richmond, en Virginie

(du 6 au 8 mars)

Les tortues se mettent à la compétition lors de l’événement Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles à Richmond, en Virginie, où le Standard Construit sera sous les projecteurs du 6 au 8 mars. Ces tournois ouverts encouragent tous les joueurs à s’affronter pour remporter d’importantes dotations en numéraire, des invitations pour le Pro Tour, ainsi que des cartes promos spéciales d’enfer.

0001_MTGTMT_BrlssFlx: Super Shredder

Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles propose un total de dotations de 50 000 USD. De plus, tous les joueurs qui s’inscriront à l’événement principal recevront une carte promo Super Shredder non-Premium, qui arbore une illustration réalisée par Chris Seaman. Les 128 joueurs les mieux classés lors de cet événement principal recevront également des versions Premium traditionnelles de cette carte promo. De plus, les joueurs du Top 8 de l’événement principal recevront également des invitations pour le Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, qui aura lieu lors de la MagicCon: Amsterdam du 17 au 19 juillet 2026.

Vous pensez être en mesure d’affronter les reptiles à Richmond ? Inscrivez-vous à Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles dès aujourd’hui !

Commander Party

(du 13 au 19 mars et du 3 au 9 avril)

Rejoignez les Tortues lors des événements Commander Party de votre magasin de jeux local ! Avec deux sessions d’action boostées à la pizza, du 13 au 19 mars et du 3 au 9 avril, ce ne sont pas les occasions de participer à la fête la plus cool des égouts qui manquent. Apportez votre deck Commander préféré ou offrez-vous un exemplaire du deck Puissance des tortues !, et préparez-vous à affronter vos amis lors de parties disputées.