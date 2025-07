Standard

Pioneer

Aucun changement.

Modern

Aucun changement.

Legacy

Aucun changement.

Vintage

Aucun changement.

Pauper

Aucun changement.

Alchemy

Trancheur en acier de Cori est suspendue (en attente de rééquilibrage).

Pioneer en élimination directe sur MTG Arena

Tromperie selon Tibalt est interdite.

Historique

Contresort est retiré de la liste des cartes restreintes.

Intemporel

Aucun changement.

Brawl

Aucun changement.

Date effective : 30 juin 2025

Date de la prochaine annonce : 24 novembre 2025

Consultez la liste de toutes les cartes interdites et restreintes par format.

Salutations, chers joueurs !

Je suis Carmen Klomparens et je suis conceptrice senior dans l’équipe de conception de jeu de Magic. Voici notre annonce de milieu d’année sur les cartes interdites et restreintes pour 2025. La précédente mise à jour de la liste des cartes interdites et restreintes s’est surtout intéressée aux changements en Modern et en Legacy, ainsi qu’aux importants bouleversements en Pauper, mais aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur le format Standard. Au vu du nombre de cartes nouvellement interdites en Standard, je vais me contenter de céder la place à Jadine afin qu’elle vous donne plus de détails, ainsi que les raisons qui ont motivé ces changements !

Comme d’habitude, nous serons sur WeeklyMTG sur twitch.tv/magic demain, le 1er juillet, à 10 h, heure du Pacifique, pour discuter de ces changements et répondre à toute question en suspens. Vous pouvez nous envoyer vos questions pour ce stream sur le Discord Magic: The Gathering officiel.

Pour passer directement à notre discussion d’un format spécifique, cliquez ci-dessous.

Standard

Écrit par Jadine Klomparens

Trancheur en acier de Cori est interdite.

Éveil d’Abuelo est interdite.

Rage monstrueuse est interdite.

Héros pyrocœur est interdite.

À l’assaut de la tige de haricot est interdite.

Cauchemar sans espoir est interdite.

Cette ville est trop petite est interdite.

L’annonce de ce jour constitue la fenêtre de « rotation anticipée » annuelle du format Standard. Notre objectif est de faire en sorte que le cycle de rotation suivant soit aussi amusant que possible. À cet effet, nous allons dire au revoir plus tôt que prévu à certaines cartes qui ont démontré leur force mais ont aussi rendu le format moins amusant, soit en créant des schémas de jeu délétères, soit en limitant les options de construction de deck viables pour cet environnement. Nous allons passer en revue ces interdictions et les raisons qui ont mené à ces décisions ci-après. Nous évoquerons ensuite les enseignements tirés de ces cartes vis-à-vis de la rotation de trois ans du Standard.

Nous annonçons aujourd’hui l’interdiction de sept cartes en Standard. C'est un grand nombre de cartes, même pour une fenêtre de « rotation anticipée », d’autant plus qu’aucune carte n’avait été interdite en Standard depuis plus de deux ans. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ?

Notre dernière annonce de cartes interdites et restreintes remonte à environ trois mois, peu après la sortie d’Aetherdrift. À cette époque, le Standard était un format en bonne santé et amusant. Trois decks dominaient clairement le métagame : les stratégies Souris agressives basées sur le rouge, les decks de synergie à auto-rebond construits autour de la Pixie nourricière et souvent appelés decks Pixie, et les decks de montée en puissance Suzerains des domaines. Mais en plus de ces trois-là, il existait pléthore d’autres decks qui avaient aussi leurs chances de décrocher la victoire.

La sortie de Tarkir : la tempête des dragons en avril a eu un impact considérable sur le métagame Standard et a propulsé Prouesse Izzet en tête de celui-ci grâce au Trancheur en acier de Cori. C’était le deck à abattre lors des récents Championnats régionaux Standard et il représentait plus de 40 % du métagame Standard durant le Pro Tour Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™.

1 Thundering Falls 6 Island 4 Opt 4 Stormchaser's Talent 3 Monstrous Rage 4 Torch the Tower 4 Vivi Ornitier 2 Mountain 2 Wild Ride 2 Into the Flood Maw 1 Spell Pierce 4 Cori-Steel Cutter 4 Stock Up 3 Drake Hatcher 4 Riverpyre Verge 4 Spirebluff Canal 4 Shivan Reef 4 Sleight of Hand 1 Botte dédaigneuse 2 Fissuration 1 Sortir 2 Percesort 3 Dans l’impossibilité de crier 2 Ral, l’intellect crépitant 2 Lanterne guide-âmes 2 Barrage lithomantique

Il est donc clair que le deck Prouesse Izzet a eu un effet négatif sur le métagame Standard. Son taux de jeu est considérablement plus élevé que ce que nous avons eu l’habitude d’observer en Standard par le passé. Cependant, le problème dépasse de simples statistiques et on a observé à quel point le deck altérait tout le reste du métagame. Un exemple parlant est la stratégie mono-rouge qui a dû se réinventer pour faire face à l’existence de Prouesse Izzet en intégrant de nombreux exemplaires de Lézard fléaumagedans son deck principal. Cette carte est excellente pour contrer les stratégies Prouesse et elle était peu utilisée avant que ce deck n’arrive sur le devant de la scène.

Trancheur en acier de Cori est clairement la carte à interdire dans le deck Prouesse Izzet. Elle est tout simplement trop puissante pour le format. C’est une carte qui est un peu plus forte que tout le reste. En plus de s’être rapidement imposé dans le métagame Standard, le Trancheur en acier de Cori a aussi eu un impact considérable en Modern, un format nettement plus puissant que le Standard. Il est aussi difficile d’interagir de façon avantageuse avec cette carte en raison du coût de plus en plus lourd nécessaire pour répondre aux cartes d’artefacts et en raison du fait que le Trancheur en acier de Cori laisse facilement une présence sur le plateau, même quand il est rapidement détruit. Cette combinaison de force brute et de résilience a permis au Trancheur en acier de Cori de submerger le format Standard.

À ce stade, les outils nécessaires pour lutter contre la mainmise du Trancheur en acier de Corin’existent pas dans cet environnement. Pour toutes ces raisons et afin de préserver un métagame diversifié, la carte Trancheur en acier de Cori est interdite.

Afin de clarifier la situation et de préciser ce que vous êtes en droit d’attendre pour la suite, l’interdiction du Trancheur en acier de Cori est le genre de mesure que nous pourrons prendre lors de n’importe quelle fenêtre d’interdiction. La prépondérance de Prouesse Izzet dans le métagame Standard ces derniers temps dépasse clairement notre seuil de tolérance et justifie une interdiction en dehors de notre fenêtre Standard annuelle.

La sortie du Trancheur en acier de Cori a modifié le paysage du Standard. Il est compliqué de prédire l’évolution du métagame à la suite de cette interdiction, mais nous craignons que le format ne revienne à sa version précédente. Pour garantir un nouveau métagame Standard diversifié et ouvert à l’exploration, nous interdisons donc six cartes supplémentaires.

4 Abuelo's Awakening 2 Fallaji Archaeologist 1 Get Lost 2 Overlord of the Floodpits 4 Floodfarm Verge 1 Fabled Passage 3 Adarkar Wastes 4 Island 2 Cavern of Souls 4 Roiling Dragonstorm 2 Oracle of Tragedy 1 Spell Pierce 4 Temporary Lockdown 2 Seachrome Coast 4 Meticulous Archive 2 Stock Up 4 Plains 2 Scrollshift 3 Ephara's Dispersal 4 Omniscience 1 Jace, the Perfected Mind 4 Marang River Regent 1 Changer l’équation 2 Sortie explosive 2 Ailier de Kutzil 1 Aspirateur à fantômes 2 Beuza, le printemps bondissant 2 Fini les mensonges 2 Suzerain de Brumelande 1 Négation 2 Voix de la victoire

Le deuxième deck le plus populaire lors du Pro Tour Magic: The Gathering—FINAL FANTASY était le deck combo Omniscience Azorius, avec environ 20 % du métagame. Le deck Omniscience fait partie du métagame depuis déjà un certain temps, mais il a gagné en popularité pour enfin entrer sur le devant de la scène grâce à l’ajout des cartes Orage des dragons tourbillonnant et Régent du fleuve Marang avec la sortie de Tarkir : la tempête des dragons. Éveil d’Abuelo a toujours présenté le potentiel de produire un tel deck, étant donné que les effets de réanimation non-créature coûtent plus de quatre manas habituellement, mais nous espérions que le fait de transformer la carte réanimée en créature permette de la contrecarrer plus facilement. Cela n’a pas été le cas pour Omniscience. Nous voulons que des decks combo comme Omniscience Azorius existent en Standard, mais quand ils sont trop forts, ils faussent le format et réduisent le nombre de decks viables. Cette version du deck Omniscience s’est révélée trop puissante et stable. Pour ces raisons, la carte Éveil d’Abuelo est interdite.

Rage monstrueuse a apporté son soutien aux decks rouges agressifs en Standard depuis sa sortie avec l’extension Les friches d'Eldraine. C’est l’une des ruses de combat les plus puissantes et les plus efficaces jamais imprimées. Nous aimions bien l’idée d’avoir une ruse de combat en carte Standard puissante, mais il nous semble que la Rage monstrueuse n’est désormais plus la bienvenue. Elle a favorisé la prolifération excessive des decks aggro de type combo et elle est la principale cause de l’arrivée précoce du tour décisif en Standard en générant trop vite trop de pression sur les joueurs. De plus, comme elle octroie le piétinement, l’utilité du blocage au sein du format et l’efficacité des créatures défensives comme contre-stratégie face aux decks agressifs ont grandement diminué. Pour ces raisons et afin d’éliminer du format Standard les schémas de jeu agressifs les moins amusants, la carte Rage monstrueuse est interdite.

3 Magebane Lizard 4 Manifold Mouse 4 Emberheart Challenger 16 Mountain 4 Burst Lightning 4 Monstrous Rage 4 Rockface Village 4 Heartfire Hero 4 Hired Claw 2 Soulstone Sanctuary 4 Twinmaw Stormbrood 1 Tersa Lightshatter 4 Screaming Nemesis 1 Self-Destruct 1 Lightning Strike 2 Lanterne guide-âmes 2 Chute du météore 3 Incendiez la tour ! 2 Barrage lithomantique 1 Lézard fléaumage 2 Affaire de la pulsation pourpre 3 Lynx soléchine

Héros pyrocœur a représenté une autre carte fondamentale pour les decks rouges agressifs tout au long de cette année de Standard. L’enchaînement de Héros pyrocœur et Souris polyvalente met immédiatement l’adversaire sous pression et oblige les decks à disposer de nombreuses interactions dès les premiers tours. De plus, la capacité déclenchée à la mort du Héros pyrocœurprocure aux decks rouges une résilience considérable face à divers sorts de retrait. En raison de sa puissance, le format a privilégié les decks pouvant interagir dès le premier ou le deuxième tour, ou ceux capables de se servir du Confinement temporaire comme d’une puissante parade. Nous souhaitons que les stratégies rouges agressives soient des options viables en Standard, mais le Héros pyrocœur dispose d’une puissance trop explosive, combinée à une trop grande résilience. De ce fait, la carte Héros pyrocœur est interdite.

Nous avons envisagé la possibilité d’interdire seulement Héros pyrocœur ou Rage monstrueuse mais finalement, nous avons estimé que l’interdiction des deux était la marche à suivre. Les deux cartes sont puissantes en elles-mêmes et si nous en avions gardé une, les decks agressifs du format seraient sans doute restés des decks aggro de type combo, assurant des débuts de partie explosifs et un gros potentiel de blessures par déflagration. En interdisant les deux, nous dissuadons les stratégies agressives de construire des decks aggro de type combo, nous réduisons le besoin en interaction des decks non-agressifs et nous augmentons de ce fait le nombre de cartes et de decks viables.

1 Elegant Parlor 4 Lush Portico 4 High Noon 1 Forest 4 Up the Beanstalk 4 Hedge Maze 1 Get Lost 4 Floodfarm Verge 1 Cavern of Souls 1 Beza, the Bounding Spring 4 Overlord of the Hauntwoods 4 Hushwood Verge 2 Shadowy Backstreet 1 Day of Judgment 2 Wastewood Verge 2 Temporary Lockdown 4 Overlord of the Mistmoors 4 Zur, Eternal Schemer 1 Plains 2 Ride's End 2 Authority of the Consuls 4 Leyline Binding 2 Razorverge Thicket 1 Ultima 2 Changer l’équation 1 Botte dédaigneuse 1 Repose en paix 2 Fin des Barreurs 1 Marché du rakshasa 1 Beuza, le printemps bondissant 1 Traqueuse d’entité 1 Elesh Norn, Mère des machines 3 Restauration d’héritage 1 Voix de la victoire 1 Négation

À l’assaut de la tige de haricot est une habituée de la liste des cartes interdites, étant donné qu’elle est interdite en Modern depuis 2023. À ce stade, À l’assaut de la tige de haricot est devenu officiellement le meilleur moyen d’obtenir un avantage de cartes pour les decks plus lents. Tout comme pour le Trancheur en acier de Cori, il est difficile d’interagir de façon avantageuse avec cette carte, étant donné que son contrôleur bénéficiera presque toujours d’une carte en plus lors de l’échange. Cela signifie que les decks construits avec À l’assaut de la tige de haricot sont difficiles à gérer pour différents types de stratégies, ce qui, dans les faits, les élimine du métagame quand les decks incorporant À l’assaut de la tige de haricot deviennent prédominants. De plus, le casse-tête qu’offre À l’assaut de la tige de haricot en terme de construction de deck a déjà été résolu tant de fois qu’il deviendra probablement de plus en plus monotone et de moins en moins passionnant, à mesure que d’autres cartes de réduction de coût seront disponibles dans les prochaines extensions. Nous avons même déjà ressenti cette souffrance lors du développement de cartes et de mécaniques de jeu encore non dévoilées. Pour toutes ces raisons, la carte À l’assaut de la tige de haricot est interdite.

4 Swamp 3 Dark Confidant 4 Concealed Courtyard 1 Sheoldred, the Apocalypse 2 Bandit's Talent 1 Get Lost 4 Sunpearl Kirin 4 Caves of Koilos 1 Beza, the Bounding Spring 4 Momentum Breaker 2 Shadowy Backstreet 3 Temporary Lockdown 4 Bleachbone Verge 1 Tinybones Joins Up 4 Plains 2 Restless Fortress 4 Hopeless Nightmare 4 Nurturing Pixie 3 Preacher of the Schism 4 Nowhere to Run 1 Liliana of the Veil 1 Droit à la gorge 2 Détruire le mal 2 Loran de la Troisième Voie 1 Beuza, le printemps bondissant 3 Contrainte 1 Confinement temporaire 1 Elesh Norn, Mère des machines 2 Repose en paix 2 Invasion de Gobakhan

Les decks à auto-rebond ont beaucoup évolué en fonction des mutations du format et seule une poignée de cartes puissantes se sont retrouvées dans chaque itération. Cauchemar sans espoir fait partie de cette poignée de cartes. Elle a servi de petit enchantement à un mana qui se révèle redoutable quand on le lance plusieurs fois dans une partie. La défausse systématique imposée à l’adversaire est l’un des aspects les moins marrants de ce deck et le jeu s’en trouve à tel point amoindri qu’il est difficile de s'en remettre une fois que la dynamique d’auto-rebond se met en marche. De plus, Cauchemar sans espoir permet aux decks à auto-rebond à la fois d’interagir et d’infliger des blessures, ce qui signifie que ces decks sont à la fois agressifs et perturbateurs. Afin d’éliminer les aspects les moins marrants des decks à auto-rebond, la carte Cauchemar sans espoir est interdite.

Cette ville est trop petite a été utilisée par de nombreux decks Standard différents. Elle est presque toujours utilisée en commun avec le Talent du chassorage, un système à deux cartes qui a fait ses preuves dans divers contextes. Récemment, ce combo a été utilisé par le deck Prouesse Izzet mais, auparavant, il constituait un élément essentiel des decks de synergie à auto-rebond contenant du bleu. Quand elle devient monnaie courante, Cette ville est trop petite rend le format moins marrant, car sa capacité spéciale lui permet d’interagir avec n’importe quelle stratégie basée sur les permanents, tout en faisant progresser le jeu de son propriétaire. Bien que cela n’influence qu’en partie sa puissance, son interaction avec le Talent du chassorage est tout particulièrement frustrante et introduit le risque de verrouiller la fin de partie dans divers affrontements, ce qui rend le jeu moins agréable. Pour toutes ces raisons, la carte Cette ville est trop petite est interdite.

Il y a un peu plus de deux ans, nous avons annoncé passer la rotation du format Standard à trois ans. Avec la sortie de chaque nouvelle extension, nous apprenons comment mieux adapter notre heuristique de conception à ce nouveau modèle. Ce nouveau lot de cartes interdites illustre deux leçons fondamentales que nous garderons à l’esprit à l’avenir.

Tout d’abord, étant donné que le nombre de cartes disponibles est plus important avec un Standard de trois ans, nous devons soigner davantage les cartes à un mana ou les cartes qui entrent en synergie avec elles. Trois des cartes interdites aujourd’hui ne coûtent qu’un seul mana et le Trancheur en acier de Cori demande à être joué avec les cartes les moins coûteuses à disposition. Plus le nombre de cartes disponibles augmente, plus une carte à un mana est capable de définir le format. De ce point de vue, la rotation de trois ans représente un changement plus important que ce que nous avions initialement imaginé. Le format Standard est plus amusant quand le coût des cartes vedettes est généralement supérieur à un ou deux manas. Nous allons donc prendre des mesures pour que ce soit plus souvent le cas à l’avenir.

Deuxièmement, il nous faut analyser et surveiller le nombre de cartes avec lesquelles il est difficile d’interagir de façon avantageuse. Étant donné que le niveau de puissance des decks a augmenté avec l’allongement du format Standard à trois ans, ceux-ci peuvent exploiter un léger avantage de façon exponentielle pour plier la partie. Les cartes puissantes qui laissent des ressources sur le plateau une fois éliminées, comme le Trancheur en acier de Cori et À l’assaut de la tige de haricot, créent cet avantage initial à coup sûr. Identifier ces cartes et évaluer leur force compte tenu des conditions d’interaction sont des missions que l’équipe de conception de jeu va incorporer dans ses processus à l’avenir.

Une dernière annonce pour le format Standard : comme notre prochaine rotation du format n’arrivera pas avant début 2027, deux créneaux d’interdiction en « rotation anticipée » auront lieu avant cette prochaine rotation. Vous pouvez prévoir un créneau d'ici environ dix-huit mois, juste avant la rotation habituelle. Quant au premier, il aura lieu dans environ neuf mois, soit à la moitié, mais nous n’avons pas encore choisi de date précise, et il se peut qu’elle soit décalée d'un mois ou deux. Nous indiquerons clairement les annonces qui se pencheront plus spécifiquement sur le format Standard.

Pioneer

Écrit par Arya Karamchandani

Aucun changement.

Nous sommes toujours satisfaits de l’état du Pioneer depuis notre dernière annonce, le format a l’air en bonne santé et diversifié. De nouvelles cartes continuent de créer des remous dans le format : l’ajout du Trancheur en acier de Cori dans les decks Phénix d’Izzet constitue le plus gros changement, tandis qu’un plus petit changement a été l’adoption de Terra, guerrière magitech dans les decks Incarnation énigmatique . Aucun de ces changements n’a abouti à des taux de victoires ou de jeu problématiques sur certains decks. Nous n’apportons donc à ce jour aucune modification au Pioneer.

Modern

Écrit par Carmen Klomparens

Aucun changement.

Bien que nous ayons précédemment annoncé que nous n’apporterions aucun changement au Modern au cours de ce créneau, nous souhaitions faire un point sur l’état actuel du format tel que nous le voyons, en raison de la saison actuelle des CQR en Modern.

Au cours des six derniers mois, le Modern a connu d’importants bouleversements avec l’interdiction et la levée d’interdiction de plusieurs cartes en décembre puis l’interdiction de la Brèche du Monde souterrain il y a quelques mois. Nous ignorions comment les choses allaient se décanter, si ce n’est que les joueurs pensaient qu’Énergie Boros allait dominer le terrain.

4 Ajani, Nacatl Pariah 3 Arena of Glory 3 Sacred Foundry 3 Ragavan, Nimble Pilferer 2 Plains 4 Galvanic Discharge 3 Marsh Flats 4 Ocelot Pride 1 March of Otherworldly Light 1 Mountain 4 Guide of Souls 4 Phlage, Titan of Fire's Fury 3 Goblin Bombardment 4 Flooded Strand 4 Ranger-Captain of Eos 2 Elegant Parlor 2 Seasoned Pyromancer 2 Thraben Charm 4 Arid Mesa 2 Static Prison 1 Windswept Heath 1 Veilleuse de la forge de Burrenton 2 Cantique selon Orime 4 Pluie en fusion 1 Confrontation des skalds 3 Silence de pierre 2 Usure // Déchiqueture 1 Colère des cieux 1 Épuration céleste

Dans une certaine mesure, ils ont vu juste et cela s’est vérifié tout au long des derniers mois. Les joueurs ayant mis au point ce deck en prévision de la saison actuelle des CQR n’ont pas eu à s’en plaindre, étant donné que celui-ci est demeuré l’archétype le plus joué de ces derniers mois. Cela dit, son taux de victoire et sa part de métagame ont progressivement diminué avec le temps. Trancheur en acier de Cori de Tarkir : la tempête des dragons et Ketramose, l’Aube nouvelle de Aetherdrift ont tous les deux supplanté les decks précédents en Modern, leur permettant ainsi de s’épanouir face à la Guide des âmes et à ses semblables. Ketramose en particulier a permis d’explorer plus avant le deck anciennement bicolore Orzhov Fugacité , qui contient désormais du bleu pour La Grenouille psychique et quelques outils en réserve.

1 Swamp 2 Flickerwisp 3 Phelia, Exuberant Shepherd 3 Thoughtseize 3 Flooded Strand 3 Witch Enchanter 2 Ephemerate 4 Fatal Push 3 Ketramose, the New Dawn 1 Inquisition of Kozilek 1 Hallowed Fountain 1 March of Otherworldly Light 4 Psychic Frog 1 Shadowy Backstreet 1 Meticulous Archive 1 Watery Grave 1 Prismatic Ending 4 Polluted Delta 1 Bleachbone Verge 2 Emperor of Bones 4 Solitude 2 Plains 2 Relic of Progenitus 2 Godless Shrine 4 Marsh Flats 4 Overlord of the Balemurk 2 Duel à midi 1 Trahison stratégique 4 Consigner en mémoire 2 Fantôme de l’Orchidée blanche 1 Justification 2 Colère des cieux 1 Saisie des pensées 2 Conquérant clairon

En plus de ces nouvelles cartes qui confèrent de nouveaux outils pour des archétypes existants, certains joueurs continuent d’explorer et de s’adapter à l’environnement actuel. Gruul Couvécaille est un deck récemment mis en avant par Hunter Ovington lors du Magic Spotlight: Secret Lair à Indianapolis. Ce dernier a remporté le trophée le dimanche, obtenant ainsi la chance de collaborer avec l'équipe Secret Lair sur un futur produit.

4 Blade of the Bloodchief 2 Forest 1 Stomping Ground 4 Basking Broodscale 4 Eldrazi Temple 2 Cavern of Souls 4 Writhing Chrysalis 1 Springleaf Drum 3 Wooded Foothills 4 Kozilek's Command 4 Grove of the Burnwillows 4 Malevolent Rumble 4 Walking Ballista 4 Ancient Stirrings 4 Glaring Fleshraker 1 Vexing Bauble 1 Haywire Mite 1 Soul-Guide Lantern 2 Boseiju, Who Endures 2 Emrakul, the Promised End 4 Urza's Saga 1 Revendication par la nature 1 Cavernes aux gemmes 2 Sphère d’amortissement 1 Babiole vexatoire 1 Aiguille à sectionner 2 Dislocation 3 Voleur d’existence 1 Cage du fossoyeur de graf 3 Pyroclasme

De nouvelles cartes apparaissent, des decks inédits sont construits et les archétypes de deck les plus populaires représentent moins de 20 % du métagame total : on dirait bien que c’est le moment idéal pour jouer en Modern.

Legacy

Écrit par Carmen Klomparens

Aucun changement.

Notre dernière modification du format Legacy remonte à quelques mois. En mars, il fallait forcément utiliser une forme de stratégie combo, prison ou Eldrazi pour jouer au format Legacy. Notre intention alors était explicitement de supprimer les schémas de jeu négatifs de Myco-engeance féconde et de calmer un peu Dimir Réanimateur. Pour l’instant, les résultats sont mitigés, mais tendent vers le positif. Depuis l’interdiction de Myco-engeance féconde, les decks Eldrazi ont plus ou moins disparu du métagame, tandis que le combo d’artefact Forge mystique a pris leur place en devenant le deck incolore le plus populaire. D’un autre côté, Dimir Réanimateur est toujours le deck le plus joué du format, même s’il a un taux de victoire plus faible et une plus petite proportion du métagame. Sous bien des aspects, tout se déroule donc comme prévu.

Au final, dans les formats Eternal, les joueurs veulent pouvoir passer du temps à collectionner toutes les cartes d’un deck, tout en étant sûr qu’il sera viable sur le long terme. Étant donné que le dernier Legacy Showcase sur Magic Online comportait un Top 8 très varié, avec le seul représentant de Dimir Réanimateur éliminé lors des quarts de finale, on dirait que les joueurs de Legacy ne manquent pas d’options s’ils souhaitent gagner sans avoir à jouer Hébétude et Ensevelissement ensemble. Nous avons du mal à savoir si le recours fréquent à Dimir est dû au fait qu’il s’agit du meilleur deck ou si Legacy tient justement ses promesses en permettant aux joueurs d’utiliser les mêmes cartes d’année en année.

Un sujet qui divise les joueurs en Legacy est l’existence du deck Oups ! Tous les sorts.

4 Agadeem's Awakening 4 Balustrade Spy 4 Boggart Trawler 1 Bridge from Below 3 Cabal Ritual 2 Cabal Therapy 4 Dark Ritual 1 Dread Return 4 Elvish Spirit Guide 1 Jack-o'-Lantern 4 Fell the Profane 4 Lotus Petal 1 Memory's Journey 3 Narcomoeba 4 Pact of Negation 2 Poxwalkers 1 Reanimate 4 Simian Spirit Guide 1 Thassa's Oracle 4 Thoughtseize 4 Undercity Informer 4 Force de vigueur 4 Rotefeu gobelin 4 Ligne ley du vide 3 Avoir à l’usure

Oups ! Tous les sorts est un deck dont l’existence repose sur des subtilités et des interactions techniques complexes entre diverses règles. Ce deck est ainsi nommé car on ne joue pas de carte de terrain sur le recto et on tente ensuite de profiter au maximum de cette restriction. Dans sa configuration initiale, il utilise Espion de balustrade ou Indic de la Citerraine pour meuler tout son deck, puis faire revenir quelques créatures comme Narcoamibe et Scrofuleuxet utilise ces créatures afin de payer le coût de flashback de Retour de l’effroien ciblant Oracle de Thassa pour une victoire immédiate. Une fois que les joueurs ont eu recours à leur réserve, le deck peut éviter la haine du cimetière en utilisant Rotefeu gobelin afin de révéler 40 à 50 cartes et tuer l’adversaire en une seule attaque géante. Le deck évoluant au cours du temps, des cartes comme la Citrouille et le Voyage de la mémoire lui ont permis de gagner en résilience face aux interactions.

Pour certaines personnes, perdre face à ce deck peut être particulièrement frustrant, car il donne l’impression d’abuser du moteur de jeu de Magic plutôt que de jouer à une vraie partie de Magic. Pour d’autres, ce deck illustre pourquoi le moteur de jeu de Magic est génial. Ce deck génère tout un tas d’effets qui ne « devraient » pas être autorisés et récompense les joueurs ayant une connaissance pointue des règles et des cartes de Magic. Nous nous retrouvons donc dans une situation compliquée où nous devons déterminer si, à nos yeux, ce deck a un impact positif ou négatif sur l’environnement.

Contrairement à d’autres archétypes, ce deck existe en grande partie à cause de cartes uniques, ce qui risquerait de totalement tuer le deck si nous corrigions l’archétype. Pour l’instant, ce deck apparaît à une fréquence raisonnable pour le format et possède un taux de victoire dans les limites autorisées, raisons pour lesquelles nous sommes peu enclins à faire des changements. Étant donné les réactions fortement négatives de certains joueurs face à ce deck et la difficulté de s’y adapter, le niveau de tolérance avant une intervention de notre part est plus bas que pour d’autres decks mais, pour l’instant, nous souhaitons laisser une place à un deck aussi unique au sein de Magic.

Vintage

Écrit par Carmen Klomparens

Aucun changement.

Au cours de notre dernière mise à jour de la liste des cartes interdites et restreintes, nous nous sommes sérieusement penchés sur la possibilité d’interdire Lurrus de la Tanière des rêves pour des raisons de niveau de puissance. Les decks d’artefact construits avec Résultat paradoxalétant considérés comme la façon la plus populaire de jouer avec Chat et cauchemar, le reste du format a commencé à prendre spécifiquement cet archétype pour cible, avec plus ou moins de succès. Le deck Initiative mono-blanc comprenant Conquérant clairon a remporté un bon nombre de victoires ces derniers mois et les decks Atelier de Mishra ont évolué pour inclure des exemplaires de Sphère de résistance afin de freiner les decks cherchant à inonder le champ de bataille avec des permanents peu coûteux.

Pour l’instant, il semblerait que les joueurs de Vintage cherchent de nouvelles façons d’exploiter les restrictions et les récompenses imposées par Lurrus à son propriétaire dans la construction de deck. Sans oublier qu’un permanent extrêmement puissant d’une valeur de 3 manas, déjà présenté en avant-première à la MagicCon: Las Vegas, va débarquer avec l’extension Aux portes des Éternités.

0002_MTGEOE_Main: Tezzeret, Cruel Captain

Pauper

Écrit par Gavin Verhey

Aucun changement.

En tant que membres du panel du format Pauper (PFP), nous avons surveillé de près ce format depuis la dernière série de changements. Nous considérons dans l’ensemble que les interdictions ont eu une influence positive sur le format et nous sommes satisfaits de l’impact qu’a eu le retrait de Dispute mortelle vis-à-vis de l’utilisation prépondérante de ce moteur dans le format. La santé générale du format est excellente avec de nombreux archétypes viables. Le retrait provisoire de Prisme prophétique de la liste des cartes interdites s’est déroulé sans accroc et la situation actuelle nous convient. Vous pouvez donc considérer que le Prisme a terminé sa période probatoire.

Marée haute, à l’inverse, est une carte bien plus controversée. Cette situation est intéressante. Quand on examine les données de Magic Online, le taux de victoire (fréquence à laquelle un deck remporte des parties) de Marée haute n’a rien de remarquable, avec environ 50 % (à titre de comparaison, parmi les decks les plus joués, le premier archétype en terme de taux de victoire est Færies, avec un taux proche de 55 %), et certains affrontements donnent lieu aux taux de victoire les plus faibles que j’ai jamais vus pour un archétype tous formats confondus. Par exemple, son ratio de parties gagnées face aux decks Færies mentionnés à l’instant est de 10 % et face aux decks Rakdos Brûlure, il est inférieur à 30 %. Un deck qui remporte seulement la moitié de ses matchs contre de multiples decks dans un format qui lui est extrêmement défavorable ne mériterait normalement pas de se voir interdire à nouveau.

Cependant, les schémas de jeu de Marée haute mettent beaucoup de temps à se résoudre, ce qui est préoccupant. Nous avons eu ce retour de la part de nombreux membres de la communauté. Ce n’est pas amusant d’attendre les bras croisés pendant que les combos s’enchaînent et les événements en personne peuvent s’éterniser en raison d’un joueur qui continue de cumuler des combos. Cette situation nous rappelle des problèmes déjà rencontrés sur d’autres formats. Par exemple, les combos de Deuxième aurore et Ferronnerie du clan Krark en Modern présentaient une problématique similaire.

Ce n’est certainement pas le seul deck en Pauper qui comporte des tours de combos non déterministes pouvant prendre du temps, comme Recyclage de déluge. Par le passé, le taux de jeu (part du métagame occupé par un deck) de ces decks a été assez faible pour que cela ne pose pas de problème. À titre de comparaison, en tenant compte du fait que le taux de jeu est bien inférieur et donc que les données ont un plus petit échantillonnage, Recyclage de déluge a un taux de victoire supérieur à Marée haute avec environ 51 % ! Cependant, en ce qui concerne Marée haute, les taux de jeu sont assez élevés pour provoquer ces problèmes de délais, même s’il est difficile d’estimer à quel point ce problème est lié simplement au fait qu’il s’agisse du dernier deck à la mode.

Le format est encore en train d’évoluer, de même que les opinions à propos de Marée haute et nous voulons laisser un peu de temps à ce deck afin d’être vraiment sûrs. Si nous interdisons Marée haute à nouveau, ce sera pour de bon cette fois. Nous préférons donc prendre le temps de bien observer la situation, pour être sûrs de notre décision. De plus, un grand tournoi en personne, le Paupergeddon, va avoir lieu le 4 juillet en Italie. Nous n’apprécions pas l’idée d’effectuer un changement si peu de temps avant l’événement et nous souhaiterions examiner sa performance pour déterminer ce qu’il convient de faire vis-à-vis de Marée haute. Par le passé, il est déjà arrivé que le Paupergeddon influence de façon considérable la popularité de certains decks, le succès ou l’échec de Marée haute à cet événement pourra donc avoir un sérieux impact sur sa position dans le format.

Pour cette raison, nous prolongeons la levée d’interdiction provisoire de Marée haute.

À cet effet, vous avez peut-être remarqué ailleurs dans cet article que la prochaine annonce de cartes interdites et restreintes est prévue pour le 24 novembre. En tant que membres du PFP, nous estimons en l'occurrence qu’il n’est pas souhaitable d’attendre aussi longtemps pour vous faire part du sort de Marée haute. Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour collecter des données et observer la situation, mais pas jusqu’à novembre. Si nous estimons qu’il s’agit d’un problème, nous souhaitons intervenir pour retirer la carte plus tôt. Nous ne voulons pas non plus faire de changement à si peu de temps de l'Eternal Weekend en Europe, à l’occasion duquel beaucoup de parties de Pauper auront lieu.

Nous pensons donc donner notre verdict dans les prochains mois, probablement en août. Si nous vous faisons part d’une interdiction à cette occasion-là, elle s’appliquera uniquement au format Pauper. De toutes façons, nous publierons un point plus développé à ce moment-là. Pour l’instant, le format Pauper ne nous semble pas avoir besoin d’autres interdictions ou levées d’interdictions.

Merci à toutes les personnes qui jouent à ce format et qui nous font part de leur retour. Nous continuerons à garder un œil sur le format et plus particulièrement sur Marée hauteau cours des semaines à venir.

Chacun des formats exclusifs MTG Arena seront couverts par Dave Finseth.

Alchemy

Trancheur en acier de Cori est suspendue.

Depuis sa sortie dans l’extension Tarkir : la tempête des dragons, le Trancheur en acier de Cori a eu un impact prodigieux au sein des decks Alchemy Izzet. En générant beaucoup de valeur sur le plateau et en donnant le piétinement aux créatures, cet artefact peu coûteux offre une combinaison gagnante. Nous comptons rééquilibrer cette carte, mais nous avons besoin de plus de temps pour faire cet ajustement. Entre-temps, le Trancheur en acier de Cori est suspendu en Alchemy pour laisser la place à de nouvelles stratégies. Les joueurs peuvent s’attendre à une version rééquilibrée dans une future mise à jour de MTG Arena, et ainsi à son retrait de la liste des cartes suspendues.

Notre dernier lot de rééquilibrages effectué en mai a corrigé le métagame exactement comme nous l’espérions. Naktamon brille à nouveau est toujours utilisée, mais elle n’est plus incluse dans tous les decks employant du mana blanc. Les decks Braquage en chœur ne sont plus aussi répandus qu’avant, mais ils sont toujours viables depuis l’augmentation du coût de mana de Chanson grivoise de marins.

Depuis notre dernière mise à jour, il y a aussi eu l’ajout d’Alchemy : Tarkir. Nous sommes assez satisfaits de la façon dont ces cartes ont influencé le métagame compétitif et étoffé des decks de base utilisés en Standard. En particulier, les decks à jetons de mobilisation ont bénéficié d’un coup de boost supplémentaire avec Avant-garde lien-de-foudre et Conseils de la pierre-guide, ce qui a permis au deck Mardu d’arriver sur le devant de la scène.

Pioneer en élimination directe sur MTG Arena

Tromperie selon Tibalt est interdite.

Dans nos formats en élimination directe, Tromperie selon Tibalt a régulièrement causé des problèmes, avec un deck qui cherche à utiliser le mulligan de façon agressive, afin de jouer cette carte au second tour pour contrecarrer son propre sort, puis lancer une grosse carte bien méchante. Cette carte est interdite en Historique et fait partie des trois cartes restreintes en Intemporel. Elle était interdite en Explorer, mais quand nous avons renommé le format en Pioneer, nous avons repris la liste des cartes interdites existante.

Depuis qu’elle a été retirée de cette liste en Pioneer sur MTG Arena, Tromperie selon Tibalt s’est immédiatement remise à causer des soucis. Bien que le taux de victoire ne soit pas démentiel, cette carte aboutit à des parties inéquitables avec peu d’interactions entre les joueurs. Deux tiers des parties avec ce deck s’achèvent dès le troisième tour et comprennent un nombre beaucoup plus important de mulligans qu’avec les autres decks. En raison de ces éléments, nous interdisons Tromperie selon Tibalt dans le format Pioneer en élimination directe, car les parties sont moins amusantes sur MTG Arena.

Ce problème est limité aux parties en élimination directe. Pour les formats en deux manches gagnantes, la réserve des joueurs leur offre davantage d’options pour contrecarrer cette stratégie particulière.

Historique

Contresort est retiré de la liste des cartes restreintes.

Le niveau de puissance du format Historique a clairement évolué au cours des dernières années depuis la sortie d’Horizons du Modern 3 et grâce au considérable ajout des planches bonus. Nous estimons que le format Historique doit être le paradis des constructeurs de decks, où n’importe lequel de vos decks préférés peut être viable. Nous avons soigneusement organisé ce format pour garantir qu’aucune stratégie unique ne devienne prédominante. Par exemple, nous avons réussi à atténuer les decks employant de l’énergie blanche et rouge pour qu’ils correspondent au niveau de puissance souhaité en Historique. Nous limitons les sorts gratuits et la destruction de terrain afin que les joueurs aient le temps et les ressources nécessaires pour jouer leurs cartes.

Depuis quelque temps, nous avons remarqué que les combos de créatures et les stratégies à base d’enchantements étaient utilisées de façon constante et majoritaire dans ce format. Nous souhaitons offrir aux joueurs de contrôle plus d’outils pour réagir et mettre à mal le tempo de ces decks aggro et mid-range. Tandis que le niveau de puissance des decks de créatures a progressé, les decks de contrôle sont restés un peu à la traîne. C’est pourquoi nous pensons qu’il est temps de retirer Contresort de la liste des cartes interdites en Historique. Cet incontournable des decks de contrôle a toutes les qualités nécessaires pour préserver un format juste et équilibré entre les divers archétypes, en empêchant les créatures de remplir le champ de bataille. Comme pour tout changement, nous continuerons de surveiller ce format pour nous assurer que les résultats attendus soient au rendez-vous et pour voir si d’autres modifications pourraient être bénéfiques.

Intemporel

Aucun changement.

Le métagame en Intemporel continue de juguler les meilleurs decks avec quelques modifications minimes parmi ces decks. Depuis l’émergence du combo Rotefeu gobelin , les autres decks ont inclus davantage de défausse de main et de contresorts dans leur deck principal pour enrayer une victoire en début de partie. Les decks Énergie Mardu, Shift and Tell et Tempo La Grenouille psychique font tous partie des decks les plus puissants de Magic tous formats confondus.

Le format Intemporel a été conçu pour être stable, nous estimons donc que les changements liés aux mises à jour de cartes interdites et restreintes seront rares. Nous nous attendons cependant à ce que l’Intemporel évolue cette année grâce à de nouvelles réimpressions qui débarqueront dans MTG Arena avec des produits Anthologie et des cartes Invités spéciaux.

Brawl

Aucun changement.

Le format Brawl continue de gagner en popularité avec l’ajout de plus de 100 nouveaux commandants depuis la sortie de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Cette mise à jour incorporait pour la première fois la mécanique de partenariat sur MTG Arena. Nous avons pris en compte les partenaires dans notre système d’appariement et nous continuerons à ajuster la place individuelle des commandants à mesure qu’ils feront leurs preuves.