Cette année a été incroyable pour Magic, et nous comptons bien continuer sur cette lancée pour 2026. Lors de MagicCon: Atlanta, les fans ont eu un aperçu exclusif de nos extensions Magic prévues pour 2026. Bien que nous ayons encore quelques surprises en réserve, nous pouvons déjà affirmer qu'il y en aura pour tous les goûts avec Magic en 2026.

Si vous avez raté ce moment fort ou que vous voulez le revivre, vous pouvez regarder le panel ici. Pour le moment, voici tout ce qui a été annoncé pour les sorties Magic de l'année prochaine :

Vous ne rêvez pas : nous aurons bien sept extensions Magic en 2026. Il s'agit là d'un petit écart à notre planning habituel, mais nous avons tellement de contenu à vous présenter qu'il nous était impossible d'attendre plus. En 2027, nous reviendrons à un rythme de six extensions Magic.

Lorwyn éclipsé

(23 janvier)

Nous commencerons l'année par un retour vers le royaume idyllique de Lorwyn avec Lorwyn éclipsé. Depuis des années, les fans nous demandaient de revenir à cet univers peuplé de sangamis, de boggarts et de toutes sortes de créatures étranges. Vous pourrez bientôt rejoindre un groupe d'étudiants de Strixhaven dans leur voyage à travers ce plan au charme pastoral.

0124a_MTGECL_Main: Ashling, Rekindled 0222_MTGECL_Main: Emptiness

Vous retrouverez tous les détails de cette nouvelle aventure dans Collectionner Lorwyn éclipsé: premier aperçu et le Guide du Planeswalker de l'extensionLorwyn éclipsé. Consultez ensuite les Visuels des cartes Lorwyn éclipsé pour découvrir toutes les nouvelles cartes ! Lorwyn éclipsé sortira le 23 février 2026, et vous pouvez d'ores et déjà précommander l'extension auprès de votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Une extension Univers Infinis en préparation

Nous dévoilerons notre deuxième extension de 2026 à New York Comic Con le 10 octobre 2025.

Cette extension sera disponible sur table et sur MTG Arena. Une fois l'extension annoncée, vous retrouverez tous les détails ici sur DailyMTG.

Les secrets de Strixhaven

(avril 2026)

L'heure de la rentrée a sonné pour Les secrets de Strixhaven ! Nous retournons à Arcavios dans la plus grande école du Multivers, l'université de Strixhaven. Notre groupe de Lorwyn Éclipsé avide d'aventures se plonge dans les livres pour une nouvelle aventure académique. Cette fois, nous découvrirons de plus près la vie hors campus de nos courageux étudiants qui partiront explorer au-delà de l'enceinte de leurs collèges.

Vous pourrez découvrir les secrets de Strixhaven lors de la sortie de cette extension en avril. De plus, nous sommes ravis d'annoncer Strixhaven: Omens of Chaos, un tout nouveau roman young-adult écrit par Seanan McGuire. Ce roman suivra un groupe d'étudiants de Strixhaven dans leur quête pour découvrir qui ils sont destinés à être et où, dans le vaste Multivers, ils pourraient trouver leur place. Nous vous en dirons plus sur ce projet prochainement, mais en attendant, découvrez la couverture et cette carte promo Tour de commandement qui accompagne le roman.

Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes

(juin 2026)

Appel à tous les fans de Marvel ! Nous réunissons les héros les plus puissants de la Terre et au-delà pour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, la prochaine extension de notre collaboration avec Marvel. Cette extension colossale puise dans les personnages de tout l'Univers Marvel, des équipes de super-héros emblématiques aux méchants bien déterminés à dominer le monde.

Nous en dirons plus sur cette alliance prochainement, quand l'heure du rassemblement aura sonné !

Magic: The Gathering® | Le Hobbit™

(août 2026)

Même si ce n'est pas tout à fait un voyage inattendu, nous avons le plaisir d'annoncer que Magic retournera en Terre du Milieu pour Magic: The Gathering | Le Hobbit. Suivez l'intrépide cambrioleur Bilbo Baggins et ses compagnons dans leur voyage vers la Montagne Solitaire. Affrontez les trolls dévoreurs de chair, résolvez les Énigmes dans les ténèbres et défiez Smaug lui-même dans Magic: The Gathering | Le Hobbit, disponible dans le monde entier sur table et sur MTG Arena dès août prochain.

Reality Fracture

(octobre 2026)

La vérité est sur le point d'éclater après des années d'intrigues secrètes, et un ennemi insoupçonné sortira de l'ombre. Mais il vous faudra patienter encore quelques mois. Nous vous en dévoilerons davantage bientôt.…

Nous vous en dirons plus sur cette extension Reality Fracture dans les prochains mois. Pour l'instant, gardez un œil sur Magic Story pour suivre le déroulement de cette saga.

Magic: The Gathering® | Star Trek™

(novembre 2026)

Notre dernière extension Magic de 2026 nous emmène vers l'ultime frontière. Magic: The Gathering | Star Trek convie les joueurs à une odyssée à travers les étoiles. Cette extension arrivera à la vitesse de distorsion entre vos mains en novembre 2026. Mettant en vedette les personnages, les histoires et (bien sûr) les vaisseaux spatiaux de toute la franchise, cette extension plaira à tous les fans de Star Trek.

Magic: The Gathering | Star Trek entamera son voyage sur table et sur MTG Arena l'an prochain, et nous vous en dévoilerons davantage sur cette extension prochainement. En attendant, préparez-vous au mépris du danger à avancer vers l'inconnu avec cette extension Magic.

Merci d'avoir été là pour découvrir avec nous tout ce qui vous attend en 2026. Nous sommes ravis de vous transporter vers de nouveaux horizons audacieux avec Magic . Pour rester au courant des dernières nouveautés dans le monde de Magic, gardez un œil sur DailyMTG et sur nos réseaux sociaux.