Listes de decks Commander Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY met en vedette vos personnages, objets et moments préférés de FINAL FANTASY comme vous ne les avez jamais vus auparavant. Pour célébrer cette extension, nous sortons quatre nouveaux decks Commander.

Vous pouvez découvrir toutes les cartes dans les visuels des cartes Magic: The Gathering—FINAL FANTASY et parcourir les listes de decks ci-dessous.

Decks Commander Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Transe de renaissance (rouge-blanc-noir) Transcendance (rouge-vert-blanc)

Blitz de marqueurs (vert-blanc-bleu) Héritiers et magie (blanc-bleu-noir)

Chaque deck Commander Magic: The Gathering—FINAL FANTASY contient ce qui suit :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer 1 commandant principal Premium traditionnel 1 commandant secondaire Premium traditionnel 98 cartes non-Premium

10 jetons recto-verso Les decks Transe de renaissance, Transcendance, Héritiers et magie contiennent chacun 10 jetons recto-verso. Le deck Blitz de marqueurs contient 4 cartes de marqueurs prédécoupés et 6 jetons recto-verso.

1 booster collector échantillon

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Decks Commander édition collector Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Deck Commander édition collector

Transe de renaissance (rouge-blanc-noir) Deck Commander édition collector

Transcendance (rouge-vert-blanc)

Deck Commander édition collector

Blitz de marqueurs (vert-blanc-bleu) Deck Commander édition collector

Héritiers et magie (blanc-bleu-noir)

Pour les fans les plus dévoués de FINAL FANTASY, ne cherchez pas plus loin : les decks Commander édition collector Magic: The Gathering—FINAL FANTASY sont faits pour vous.

Même s'ils contiennent les mêmes cartes que les autres decks Commander, les decks Commander édition collector arborent le traitement Surge Foil sur toutes leurs cartes, et sont des ajouts sublimes et incontournables pour tous les collectionneurs de FINAL FANTASY.

Chaque deck Commander édition collector Magic: The Gathering—FINAL FANTASY contient ce qui suit :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer 1 carte de commandant principal Surge Foil 1 carte de commandant secondaire Surge Foil 98 cartes Surge Foil

10 jetons recto-verso Les decks édition collector Transe de renaissance, Transcendance, Héritiers et magie contiennent chacun 10 jetons recto-verso Surge Foil. Le deck édition collector Blitz de marqueurs contient 4 cartes de marqueurs prédécoupés et 6 jetons recto-verso Surge Foil.

1 booster collector échantillon

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY sortira dans le monde entier le 13 juin 2025. Vous pouvez précommander les decks Commander et les decks Commander édition collector dès maintenant dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic.

Transe de renaissance (FINAL FANTASY VI)

0004_MTGFIN_Face : Terra, symbole d’espoir pour le monde 0223_MTGFIN_CmFceSrg : Terra, symbole d’espoir pour le monde

0001_MTGFIN_Face : Celes, chevalier runique 0220_MTGFIN_CmFceSrg : Celes, chevalier runique

Vous pouvez consulter toutes les cartes du deck Transe de renaissance dans les visuels des cartes Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (jetons). Vous pouvez également consulter les cartes du deck Commander édition collector dans les visuels des cartes de l'extension (jetons).

Terra, Herald of Hope [7lx5sD7iX53db5PBUJaq7I] Celes, Rune Knight [7geyzQLMQCQkpziaIFE2r8] Coin of Fate Cyan, Vengeful Samurai General Leo Cristophe Espers to Magicite The Falcon, Airship Restored Interceptor, Shadow's Hound Rejoin the Fight Shadow, Mysterious Assassin Siegfried, Famed Swordsman Gau, Feral Youth Gogo, Mysterious Mime Sabin, Master Monk Snort Strago and Relm Summon: Esper Valigarmanda Umaro, Raging Yeti Banon, the Returners' Leader Edgar, Master Machinist Kefka, Dancing Mad Locke, Treasure Hunter Mog, Moogle Warrior Setzer, Wandering Gambler The Warring Triad Sun Titan Tragic Arrogance Archfiend of Depravity Reanimate Rise of the Dark Realms Sepulchral Primordial Combustible Gearhulk Flayer of the Hatebound Ruin Grinder Bedevil Legions to Ashes Priest of Fell Rites Ruinous Ultimatum Key to the City Solemn Simulacrum Battlefield Forge Clifftop Retreat Desolate Mire Dragonskull Summit Exotic Orchard Fetid Heath Foreboding Ruins Furycalm Snarl Graven Cairns High Market Isolated Chapel Rugged Prairie Shadowblood Ridge Shineshadow Snarl Smoldering Marsh Sulfurous Springs Sunscorched Divide Phoenix Down Laughing Mad Angel of the Ruins Palace Jailer Morbid Opportunist Night's Whisper Pitiless Plunderer Stitch Together Stitcher's Supplier Anger Big Score Crackling Doom Mortify Arcane Signet [1WNzAss9s7B7ymUp3Qm1Im] Commander's Sphere Meteor Golem Millikin Mind Stone Sol Ring [7CnRaYq3wopB3tTliemkjc] Swiftfoot Boots Talisman of Conviction Talisman of Indulgence Wayfarer's Bauble Ash Barrens Demolition Field Evolving Wilds Geothermal Bog Nomad Outpost Path of Ancestry Rogue's Passage Sacred Peaks Sunlit Marsh Command Tower [1FYEywimjn4zH7lRYnagzZ] 4 Plains [cuPpZr6kShbqXbKkT1Z21] 3 Swamp [5h4YzAhsuScErxUVjqJhQ0] 3 Mountain [2Fw82thSVrXR3ehEByLX0u]

Jetons du deck Transe de renaissance

4 jetons Copie // Mog

4 jetons Trésor // Mog

2 jetons Le Blackjack // Le monarque (aide)

0001a_MTGFIN_Token_VI: Copy // Moogle 0023a_MTGFIN_Token_VI: Treasure // Moogle 0008a_MTGFIN_ComToken_VI: The Blackjack // The Monarch

(Retour)

Transcendance (FINAL FANTASY VII)

0002_MTGFIN_Face : Cloud, Ex-SOLDAT 0221_MTGFIN_CmFceSrg : Cloud, Ex-SOLDAT

0006_MTGFIN_Face : Tifa, experte en arts martiaux 0225_MTGFIN_CmFceSrg : Tifa, experte en arts martiaux

Vous pouvez consulter toutes les cartes du deck Transcendance dans les visuels des cartes Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (jetons et carte d'aide). Vous pouvez également consulter les cartes du deck Commander édition collector dans les visuels des cartes de l'extension (jetons et carte d'aide).

Cloud, Ex-SOLDIER [5ddvkwnWALLZWBo9LDbuTr] Tifa, Martial Artist [2w9IrgGnT5yhvX7M7mFVtk] Cid, Freeflier Pilot Cloud's Limit Break Elena, Turk Recruit Heidegger, Shinra Executive Helitrooper SOLDIER Military Program Ultimate Magic: Holy Avalanche of Sector 7 Cait Sith, Fortune Teller Summon: Kujata Ultimate Magic: Meteor Vincent, Vengeful Atoner Yuffie, Materia Hunter Bugenhagen, Wise Elder Lifestream's Blessing Professor Hojo Summoning Materia Aerith, Last Ancient Barret, Avalanche Leader Red XIII, Proud Warrior Sephiroth, Fallen Hero Conformer Shuriken Wrecking Ball Arm Austere Command Bastion Protector Bronze Guardian Clever Concealment Puresteel Paladin Unfinished Business Vanquish the Horde Chaos Warp Hellkite Tyrant Professional Face-Breaker Decimate Armory Automaton Champion's Helm Conqueror's Flail Darksteel Plate Inspiring Statuary Sword of the Animist Battlefield Forge Bonders' Enclave Brushland Canopy Vista Cinder Glade Clifftop Retreat Exotic Orchard Fire-Lit Thicket Fortified Village Furycalm Snarl Game Trail Mossfire Valley Rootbound Crag Rugged Prairie Scavenger Grounds Slayers' Stronghold Spire of Industry Sungrass Prairie Sunpetal Grove Sunscorched Divide Zack Fair Barret Wallace Dispatch Secret Rendezvous [239Dndk3SjB1BKjyJQHnRW] Furious Rise Vandalblast Cultivate Harmonize Nature's Lore Rampant Growth Behemoth Sledge Arcane Signet [3Q4a4323pV3Bj8YtGscmYW] Colossus Hammer Explorer's Scope Hero's Blade Hero's Heirloom Lightning Greaves Mask of Memory Skullclamp Sol Ring [5fMjIsPVfLnCE5tkeGlttg] Trailblazer's Boots Ash Barrens Evolving Wilds Jungle Shrine Path of Ancestry Radiant Grove Sacred Peaks Wooded Ridgeline Command Tower [4k52BOmjNnRDdQdliqoecP] 3 Mountain [2Fw82thSVrXR3ehEByLX0u] 3 Forest [3sNJjvHre3DvlTy5g3FZ4P] 3 Plains [cuPpZr6kShbqXbKkT1Z21]

Jetons du deck Transcendance

8 jetons Soldat // Rebelle

2 jetons Prédiction (aide) // Trésor

0002a_MTGFIN_ComToken_VII: Soldier // Rebel 0010a_MTGFIN_ComToken_VII: Foretell // Treasure

(Retour)

Blitz de marqueurs (FINAL FANTASY X)

0005_MTGFIN_Face : Tidus, gardien de Yuna 0224_MTGFIN_CmFceSrg : Tidus, gardien de Yuna

0008_MTGFIN_Face : Yuna, Grand Invokeur 0227_MTGFIN_CmFceSrg : Yuna, Grand Invokeur

Vous pouvez consulter toutes les cartes du deck Blitz de marqueurs dans les visuels des cartes Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (jetons). Vous pouvez également consulter les cartes du deck Commander édition collector dans les visuels des cartes de l'extension (jetons).

Tidus, Yuna's Guardian [4KsRotT7msNM0MigI05GNe] Yuna, Grand Summoner [5RzPlkJ2sBINmgKx5sfDeJ] Auron, Venerated Guardian Chocobo Knights Gatta and Luzzu Lord Jyscal Guado Protection Magic Summon: Ixion Summon: Yojimbo Summoner's Sending Blitzball Stadium Lulu, Stern Guardian O'aka, Traveling Merchant Rikku, Resourceful Guardian Summon: Valefor Maester Seymour Sphere Grid Summon: Magus Sisters Tromell, Seymour's Butler Yuna's Decision Yuna's Whistle Kimahri, Valiant Guardian Shelinda, Yevon Acolyte Sin, Unending Cataclysm Wakka, Devoted Guardian Collective Effort Damning Verdict Farewell Luminous Broodmoth Promise of Loyalty Resourceful Defense Scholar of New Horizons Sunscorch Regent Together Forever Chasm Skulker Inexorable Tide Pull from Tomorrow Bane of Progress Fight Rigging Forgotten Ancient Generous Patron Gyre Sage Hardened Scales Incubation Druid Path of Discovery Rampant Rejuvenator Tireless Tracker Altered Ego Endless Detour Fathom Mage Walking Ballista Brushland Canopy Vista Exotic Orchard Flooded Grove Fortified Village Glacial Fortress Hinterland Harbor Overflowing Basin Port Town Prairie Stream Skycloud Expanse Sungrass Prairie Sunpetal Grove Temple of Enlightenment Temple of Mystery Temple of Plenty Vineglimmer Snarl Destroy Evil Grateful Apparition Path to Exile An Offer You Can't Refuse Duskshell Crawler Farseek Inspiring Call Three Visits Bred for the Hunt Arcane Signet [1UrrKeTuEjIbwAkft3sBS8] Everflowing Chalice Sol Ring [43joACfrF0ZMHKPgdwC2fH] Ash Barrens Evolving Wilds Forge of Heroes Idyllic Beachfront Nesting Grounds Path of Ancestry Radiant Grove Seaside Citadel Tangled Islet Temple of the False God Command Tower [2NQ5J7tziH01WkHmCkibaQ] 3 Island [68H9E3hV2s2qjpIs9Hiv9q] 3 Forest [3sNJjvHre3DvlTy5g3FZ4P] 3 Plains [cuPpZr6kShbqXbKkT1Z21]

Jetons et marqueurs prédécoupés du deck Blitz de marqueurs

4 cartes de marqueurs prédécoupés

4 jetons Esprit // Calamar

2 jetons Trésor // Indice

0003a_MTGFIN_ComToken_X: Spirit // Squid 0023a_MTGFIN_Token_X: Treasure // Clue

(Retour)

Héritiers et magie (FINAL FANTASY XIV)

0007_MTGFIN_Face : Y'shtola, sorcière 0226_MTGFIN_CmFceSrg : Y'shtola, sorcière

0003_MTGFIN_Face : G’raha Tia, voyageur entre les dimensions 0222_MTGFIN_CmFceSrg : G’raha Tia, voyageur entre les dimensions

Vous pouvez consulter toutes les cartes du deck Héritiers et magie dans les visuels des cartes Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (jetons). Vous pouvez également consulter les cartes du deck Commander édition collector dans les visuels des cartes de l'extension (jetons).

Y'shtola, Night's Blessed [3lZdqyBMHICRpjWGN9hbfw] G'raha Tia, Scion Reborn [lxh2te9RExh7ACcBUYRqF] Alisaie Leveilleur Champions from Beyond Dancer's Chakrams Summon: Good King Mog XII Tataru Taru Thancred Waters Alphinaud Leveilleur Blue Mage's Cane Hermes, Overseer of Elpis Hraesvelgr of the First Brood Observed Stasis Eye of Nidhogg Fandaniel, Telophoroi Ascian Astrologian's Planisphere Reaper's Scythe Transpose Ardbert, Warrior of Darkness Emet-Selch of the Third Seat Estinien Varlineau Hildibrand Manderville Krile Baldesion Lyse Hext Papalymo Totolymo Urianger Augurelt Archaeomancer's Map Authority of the Consuls Cleansing Nova Final Judgment Archmage Emeritus Dig Through Time Rite of Replication Sublime Epiphany Torrential Gearhulk Crux of Fate Lethal Scheme Murderous Rider Baleful Strix Vindicate Void Rend Coveted Jewel Tome of Legends Choked Estuary Darkwater Catacombs Desolate Mire Drowned Catacomb Exotic Orchard Fetid Heath Glacial Fortress Isolated Chapel Port Town Prairie Stream Scavenger Grounds Shineshadow Snarl Skycloud Expanse Sunken Hollow Sunken Ruins Underground River White Auracite Sage's Nouliths Circle of Power Cut a Deal Lingering Souls Swords to Plowshares Hypnotic Sprite Into the Story Propaganda Bastion of Remembrance Exsanguinate Snuff Out Syphon Mind Arcane Signet [mxAkgQCBUVIbnGKI3EgKn] Relic of Legends Sol Ring [2xhi9nO0QuFbAFcVoED58E] Talisman of Dominance Talisman of Hierarchy Talisman of Progress Thought Vessel Arcane Sanctum Ash Barrens Command Tower [58Pbysv00e80LXdbxEgBdD] Contaminated Aquifer Demolition Field Evolving Wilds Idyllic Beachfront Path of Ancestry Sunlit Marsh Temple of the False God 3 Island [68H9E3hV2s2qjpIs9Hiv9q] 4 Swamp [5h4YzAhsuScErxUVjqJhQ0] 4 Plains [cuPpZr6kShbqXbKkT1Z21]

Jetons du deck Héritiers et magie

1 jeton Héros (0002) // Esprit

1 jeton Héros (0003) // Esprit

1 jeton Héros (0004) // Oiseau

1 jeton Héros (0005) // Oiseau

1 jeton Héros (0006) // Sorcier

1 jeton Héros (0007) // Sorcier

1 jeton Héros (0008) // Humain et Soldat

1 jeton Héros (0009) // Humain et Soldat

1 jeton Mog // Trésor

1 jeton Mog // Zombie

0002a_MTGFIN_Token_XIV: Hero // Spirit 0003a_MTGFIN_Token_XIV: Hero // Spirit 0004a_MTGFIN_Token_XIV: Hero // Bird 0005a_MTGFIN_Token_XIV: Hero // Bird 0006a_MTGFIN_Token_XIV: Hero // Wizard 0007a_MTGFIN_Token_XIV: Hero // Wizard 0008a_MTGFIN_Token_XIV: Hero // Human Soldier 0009a_MTGFIN_Token_XIV: Hero // Human Soldier 0011a_MTGFIN_Token_XIV: Moogle // Treasure 0011a_MTGFIN_Token_XIV: Moogle // Zombie

(Retour)

Déclenchez la fanfare de victoire et préparez votre groupe : Magic: The Gathering—FINAL FANTASY sortira dans le monde entier le 13 juin 2025. Précommandez les produits dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où se vend Magic.