La réalité elle-même se délite. Jace Beleren a donné vie à sa vision d’un Multivers parfait : sa réalité. L’Échovers : un monde sans Nicol Bolas, ni les Eldrazi, ni Phyrexia. À mesure que la création de Jace prend forme et menace de s’emparer du Multivers que nous connaissons, ses anciens alliés doivent l’affronter à bras le corps. Bienvenue dans Réalité fracturée, où la solution de Jace devient le problème du Multivers tout entier.

L’extension Réalité fracturée vous emmènera dans l’Échovers pour vivre la conclusion épique du nouvel arc de l’histoire de Magic, où vous pouvez affronter le monde sinistre de Jace ou le rejoindre en tant qu’étudiant à Hexhaven. Jace a adopté une nouvelle identité : le Théoricien, qui règne sur l’Échovers en tant qu’architecte omniscient de sa réalité. Mais le Multivers, et surtout Chandra Nalaàr, ne se rendra pas sans se battre.

Découvrez ce que renferme le cœur de l’Échovers lors de la sortie mondiale de Réalité fracturée, le 2 octobre 2026. L'extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme TCGplayer, Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic.

Détails de l’extension Réalité fracturée

Symbole de l'extension FRA Symbole de l'extension FRC Symbole de l'extension SPG

Code de l’extension Réalité fracturée : FRA

Code de l’extension Commander Réalité fracturée : FRC

Code l’extension Invités spéciaux : SPG

Légalité de l’extension :

Réalité fracturée (FRA) est légale dans tous les formats.

(FRA) est légale dans tous les formats. Les extensions Commander Réalité fracturée (FRC) et Invités spéciaux (SPG) sont légales en Commander, Legacy et Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà.

(FRC) et (SPG) sont légales en Commander, Legacy et Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà. Les boosters de jeu Réalité fracturée contiennent des cartes de FRA et SPG. Ces cartes sont jouables dans les événements en Booster Draft et Paquet scellé Réalité fracturée lorsqu'elles proviennent de boosters de jeu.

Site Web : Réalité fracturée

Visuels des cartes : Réalité fracturée

Les prix conseillés pour Réalité fracturée seront les suivants :

Booster de jeu : 5,49 $

Booster collector : 26,99 $

Deck Commander Multivers reforgé : 49,99 $

Deck Commander Fondations : 29,99 $

: 29,99 $ Bundle : 57,99 $

Bundle Secret Lair : 89,99 $

: 89,99 $ Soirée de draft : 89,99 $

Dates importantes :

Événements d'Avant-première : du 25 septembre au 1er octobre 2026

: du 25 septembre au 1er octobre 2026 Date de sortie sur MTG Arena : 29 septembre

: 29 septembre Sortie sur table : 2 octobre

: 2 octobre Commander Party, round 1 : du 9 au 15 octobre

: du 9 au 15 octobre Magic présente : Écho de la réalité : du 16 octobre au 5 novembre

: du 16 octobre au 5 novembre Commander Party, round 2 : du 23 au 29 octobre

: du 23 au 29 octobre Magic Spotlight : Fracture à Hartford, dans le Connecticut : du 23 au 25 octobre

: Fracture à Hartford, dans le Connecticut : du 23 au 25 octobre Magic présente : Halloween des lignes ley : du 30 octobre au 5 novembre

: du 30 octobre au 5 novembre Magic Spotlight : Fracture à Beijing, en Chine : les 31 octobre et 1er novembre

Qu'est-ce que Réalité fracturée ?

0043_MTGFRA_MainUP: The Theorist, Jace Beleren 0078_MTGFRA_MainUP: Craterclaw Colossus

C'est la collision entre plusieurs Multivers, le dénouement de plusieurs années de narration et l'apothéose d'années d'histoire de Magic, que ce soit dans l'univers ou en dehors. Vous y rencontrerez des versions sinistres de vos personnages et cartes préférés, sous de nouvelles formes nettement plus adaptées à la vision de Jace.

0200_MTGFRA_MainPair: Liliana the Faultless 0231_MTGFRA_MainPair: Liliana the Repentant

Mais vous y verrez également le Multivers que vous connaissez avec les duos Écho. Tous les boosters de jeu et boosters collector Réalité fracturée contiennent un duo Écho. Une carte représente notre Multivers et l'autre représente l'Échovers. Chaque duo Écho (à une exception près) représente le même personnage, pour montrer ce qu'il serait advenu de sa vie dans la réalité de Jace.

0237_MTGFRA_MainPair: Tinybones, Pocket Nuisance 0266_MTGFRA_MainPair: Titanbones, Towering Heart

Vous trouverez des duos Écho de planeswalkers, de créatures légendaires, et quelques autres surprises. Nous présenterons d'autres duos Écho à mesure que la présentation de l'extension approche. Pour l'heure, nous avons hâte de lire vos théories concernant les personnages que vous espérez voir dans l'Échovers.

L'extension Réalité fracturée sortira le 2 octobre 2026 et est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Traitements Booster Fun de Réalité fracturée

Jace a parcouru du chemin depuis Vryn, et a étendu son influence à l'ensemble de cette extension et de ses arcs narratifs. Chaque traitement Booster Fun de Réalité fracturée vous met dans la peau de Beleren, et vous permet de personnaliser vos decks avec des versions sinistres de vos cartes préférées de Réalité fracturée. Voyons ce que le Théoricien cache dans sa manche !

Tête d'affiche sérialisée : Rappeleuse de la lignée

0402_MTGFRA_Headline: Rappeleuse de la lignée

Dans l'Échovers, Hexhaven transforme les mages les plus prometteurs en cadets dévoués à la cause de Jace. L'une de ces élèves est la carte Tête d'affiche de l'extension : une version sérialisée Premium double arc-en-ciel de la Rappeleuse de la lignée avec un cadre pleine illustration rétro. Tant sur l'aspect esthétique que mécanique, la Rappeleuse de la lignée est une version dévoyée de la carte Tête d'affiche de l'extension Les secrets de Strixhaven. Fidèle au mode opératoire du noir, cette carte vous fait échanger des points de vie contre des cartes. Et vous en piocherez plusieurs.

Cette version de la Rappeleuse de la lignée apparaît uniquement dans les boosters collector Réalité fracturée. Il existe 500 exemplaires sérialisés de la Rappeleuse de la lignée, qui peuvent apparaître dans les boosters collector de n'importe quelle langue, mais la carte sera toujours en anglais. Les cartes sérialisées sont mécaniquement identiques à leurs versions non-sérialisées.

Cartes Miroir brisé

0321_MTGFRA_BknMrrr: Enlightened Confidant 0329_MTGFRA_BknMrrr: Stingcaster Mage

Nous brisons les couleurs (mais pas le diagramme des couleurs) avec des versions alternatives de cartes Magic populaires. Les cartes Miroir brisé allient le neuf et le vieux, en représentant l'inspiration de la carte aux côtés de son homologue de l'Échovers. Prenons l'exemple du Mage lance-ardillon, qui représente un élève de Plumedard en train de briser la réalité d'un sorcier d'Innistrad.

0449_MTGFRA_BknMrrE: Enlightened Confidant 0457_MTGFRA_BknMrrE: Stingcaster Mage

Fracturer la réalité n'est pas exempt de conséquence, et l'une de ces conséquences est un magnifique nouveau traitement Premium. Les cartes Miroir brisé Premium facette arborent un traitement éblouissant qui fait ressortir les éclats de réalité brisée. Briser le Multivers n'a jamais été aussi captivant.

Il existe 13 cartes Miroir brisé dans Réalité fracturée. Les cartes Miroir brisé non-Premium apparaissent dans les boosters de jeu et les boosters collector. Les cartes Miroir brisé Premium facette apparaissent uniquement dans les boosters collector.

Cartes duos Écho sans bordure

0297_MTGFRA_BdlsDipt: Chandra, Chill of Compliance 0309_MTGFRA_BdlsDipt: Chandra, Torch of Defiance

L’Échovers et le Multivers se retrouvent face à face… ou, devrait-on dire, carte à carte ? Les cartes duos Écho sans bordure comportent des illustrations époustouflantes sur deux cartes qui dépeignent une collision entre les réalités. Ici, la magie du feu de Chandra se confronte à la magie de glace de son homologue. Qui l’emportera ? Vous devrez lire l’histoire pour le savoir.

Il existe 30 cartes duos Écho sans bordure dans l’extension Réalité fracturée, pour un total de 15 duos Échos différents. Les cartes duos Écho sont disponibles en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Cartes Tornade cérébrale

0363_MTGFRA_BdlsMnd: The Theorist, Jace Beleren

Ressentez-vous ça ? Votre esprit qui se contort, chamboulé par l’idée même de la réalité distordue de Jace. Les cartes Tornade cérébrale sans bordure reflètent le surréalisme de l’Échovers à travers certaines des cartes les plus déroutantes de l’extension, dont Le Théoricien, Jace Beleren. Des Jaces et encore des Jaces.

Il existe 23 cartes Tornade cérébrale dans l’extension Réalité fracturée. Les cartes Tornade cérébrale sont disponibles en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Cartes Japan Showcase

0405_MTGFRA_JpnShow: The Theorist, Jace Beleren 0415_MTGFRA_JpnShowE: The Theorist, Jace Beleren

La bataille pour le destin du Multivers devient encore plus stylisée avec les cartes Japan Showcase. Notre équipe Booster Fun japonaise a réimaginé 10 cartes de l’extension Réalité fracturée avec des illustrations inspirées des magasins japonais de loisirs créatifs, avec même un cadre spécial ! Et, une fois de plus, Jace est sous le feu des projecteurs avec ce traitement Booster Fun.

Les cartes Premium traditionnelles et Premium Fracture Japan Showcase apparaissent uniquement dans les boosters collector. Dans les boosters collector vendus en japonais, les cartes Japan Showcase seront toujours en japonais. Dans les boosters collector vendus dans d'autres langues que le japonais, les cartes Japan Showcase seront toujours en japonais.

Cartes promos du Bundle Secret Lair

Bundle Secret Lair

Réalité fracturée

Jace a eu droit à un relooking pour Réalité fracturée (regardez cette cape !), tout comme nos Bundles spéciaux ! Les Bundles Secret Lair sont une collection à couper le souffle de tout ce que vous adorez dans une extension, associée aux visuels imprévisibles de Secret Lair. Chaque Bundle Secret Lair contient 2 boosters collector, 6 boosters de jeu, un ensemble de terrains de base Premium traditionnels, et 2 cartes promos du Bundle Secret Lair parmi 10 possibles.

0439_MTGFRA_SLBunFRA: Enlightened Confidant 0443_MTGFRA_SLBunFRA: The Theorist, Jace Beleren 0446_MTGFRA_SLBunFRA: Craterclaw Colossus

Pour Réalité fracturée, nous avons réimaginé 10 cartes de l'extension principale et nous leur avons donné une nouvelle apparence, comme si elles sortaient tout droit des visions tordues de la réalité reforgée de Jace.

Les Bundles Secret Lair seront disponibles dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme TCGplayer et Amazon, ainsi que sur le site de Secret Lair. Nous prévoyons de sortir des Bundles Secret Lair pour accompagner chacune de nos futures extensions du Multivers Magic, et ce sera le cas avec l'extension Nauctis : le royaume des profondeurs, qui a été récemment annoncée.

Cartes promos de jeu Réalité fracturée

Rendez-vous dans votre magasin de jeux local pour participer à des événements thématiques autour de Réalité fracturée, où déchirer le Multivers en lambeaux n'a jamais été aussi amusant ! Lors des événements Commander Réalité fracturée, vous recevrez une carte promo Boule de cristal arborant une illustration réalisée par Ron Spencer. Le vainqueur de chaque événement Standard Showdown Réalité fracturée recevra une carte promo Trajectoire tragique Premium traditionnelle à cadre rétro arborant une illustration réalisée par Ovidio Cartagena. Les promos du championnat en magasin Réalité fracturée ont une particularité : elles rappellent l'histoire qui mène à cette extension palpitante ! Nous n'en dirons pas plus sur ces cartes pour le moment (Jace déteste que l'on parle de ses plans), mais nous vous les révélerons lorsque le moment sera venu. Ces cartes promos seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Faites de la place dans votre emploi du temps pour ces événements Réalité fracturée, car le Théoricien l'exige. Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus sur ses événements. Et si vous voulez mettre vos compétences à l'épreuve en dehors de votre magasin de jeux local, découvrez Magic Spotlight : Fracture, où vous pourrez gagner des cartes promos spéciales et une invitation pour le Pro Tour. Pour savoir tout ce qui se passe dans l'Échovers, suivez Play Magic et gardez un œil sur les annonces des prochains événements !

Détails des produits Réalité fracturée

Boosters de jeu



Boîte de boosters de jeu Réalité fracturée

Chaque boîte de boosters de jeu Réalité fracturée contient 30 boosters de jeu. Chaque booster de jeu contient ce qui suit :

14 cartes Magic: The Gathering 5 à 6 cartes courantes 1 carte inhabituelle 1 carte courante ou inhabituelle 3 cartes Duo Écho Dont 2 cartes d'un même duo 1 carte rare ou rare mythique 1 carte Premium traditionnelle

1 jeton recto-verso non-Premium

Boosters collector



Boite de boosters collector Réalité fracturée

Chaque boîte de boosters collector Réalité fracturée contient 12 boosters collector. Chaque booster collector contient ce qui suit :

15 cartes Magic: The Gathering 4 cartes courantes Premium traditionnelles 2 cartes inhabituelles Premium traditionnelles 3 cartes Duo Écho inhabituelles Premium traditionnelles 1 terrain de base Premium traditionnel 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle 1 carte Booster Fun FRA ou FRC rare ou rare mythique non-Premium 2 cartes Booster Fun rares ou rares mythiques non-Premium 1 carte Booster Fun non-Premium rare ou rare mythique non-Premium

1 carte d'illustration ou jeton recto-verso Premium traditionnel

Deck Commander

Deck Commander

Multivers reforgé

Façonnez la réalité comme vous l'entendez avec ce deck Commander quadricolore, mené par Jace en personne. Chaque deck Commander Multivers reforgé contient :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 1 carte de commandant secondaire sans bordure Premium traditionnelle 98 cartes non-Premium, dont 16 cartes Magic inédites

10 jetons recto-verso non-Premium

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Decks Commander Fondations

Deck Commander

Fondations Appel à tous les anges Deck Commander

Fondations Ingénierie robuste Deck Commander

Fondations Armée maudite Deck Commander

Fondations Règne des dragons Deck Commander

Fondations Piétinosaure

Apprenez à jouer au format le plus populaire de Magic avec les decks Commander Fondations ! Ces decks sont conçus pour faire découvrir certaines des stratégies les plus populaires du Commander aux nouveaux joueurs. Chaque deck Commander Fondations contient ce qui suit :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 99 cartes non-Premium

10 jetons recto-verso non-Premium

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Bundle

Bundle

Réalité fracturée

Chaque bundle Réalité fracturée contient ce qui suit :

9 boosters de jeu Réalité fracturée

1 carte promo Premium traditionnelle

30 terrains de base 15 terrains de base Premium traditionnels 15 terrains de base non-Premium

2 fiches de référence

1 dé Spindown

1 boîte de rangement de cartes

Bundles Secret Lair

Bundle Secret Lair

Réalité fracturée

Fracassez le Multivers et les conventions avec le tout nouveau Bundle Secret Lair ! Chaque Bundle Secret Lair Réalité fracturée contient ce qui suit :

6 boosters de jeu Réalité fracturée

2 boosters collector Réalité fracturée

2 cartes promos Premium traditionnelles du Bundle Secret Lair

20 terrains de base Premium traditionnels

1 dé Spindown

1 boîte de rangement de cartes

Soirée de draft

Soirée de draft

Réalité fracturée

Chaque produit Soirée de draft Réalité fracturée contient ce qui suit :

12 boosters de jeu Réalité fracturée

1 booster collector Réalité fracturée

90 terrains de base non-Premium

10 jetons recto-verso non-Premium

1 feuillet de draft

Packs d'avant-première

Pack d’avant-première

Réalité fracturée

Chaque Pack d'avant-première Réalité fracturée contient ce qui suit :

6 boosters de jeu Réalité fracturée

1 carte promo Premium traditionnelle

1 boîte de deck

1 dé Spindown

Affrontez le Théoricien en octobre

Jace Beleren travaille d'arrache-pied, et complote pour donner vie à sa vision de la réalité. Nous en saurons plus sur ses machinations lorsque l'histoire de Réalité fracturée commencera cet automne. Pour l'heure, découvrez toutes les cartes récemment révélées dans les visuels des cartes Réalité fracturée. Si vous voulez savoir ce qui vous attend après cet événement, nous avons également partagé notre programme complet des extensions du Multivers Magic pour 2027.

L'extension Réalité fracturée sortira le 2 octobre 2026 et est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.