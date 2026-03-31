Chers élèves, bon retour à l’université de Strixhaven, la meilleure école de tout le Multivers ! L’extension Les secrets de Strixhaven vous invite à reprendre vos études dans l’un des cinq instituts magiques, chacun d’entre eux étant spécialisé dans une école distincte de Magic. Révisez vos cours, les examens sont sur le point de commencer ! L’extension Les secrets de Strixhaven sort dans le monde entier le 24 avril 2026 !

Les meilleurs élèves savent à quel point il est important d’être sur son trente-et-un pour le premier jour de cours. Si vous voulez écrire votre thèse sur les cartes les plus éblouissantes de l’extension Les secrets de Strixhaven, voici tout ce que vous devez savoir. Votre parcours d’intégration est sur le point de commencer, alors ouvrez vos manuels au chapitre intitulé « Les quatre choses les plus importantes à savoir pour collectionner Les secrets de Strixhaven ».

1. Exploitez l’histoire avec l’Émérite de l’idéation sérialisé

0306_MTGSOS_Headline: Emeritus of Ideation

Notre première leçon de Booster Fun est la plus palpitante : un Émérite de l’idéation Premium double arc-en-ciel sérialisé, qui arbore un cadre rétro pleine illustration. Cette carte combine l’illustration de Mark Poole, un cadre à inspiration rétro, et un magnifique nouveau design pour créer la pièce maîtresse idéale pour votre collection Les secrets de Strixhaven.

Cette version de l’Émérite de l’idéation apparaît uniquement dans les boosters collector Les secrets de Strixhaven. Les versions sérialisées de l’Émérite de l’idéation peuvent apparaître dans les boosters collector de n'importe quelle langue, mais la carte sera toujours en anglais. Les cartes sérialisées sont mécaniquement identiques à leurs versions non-sérialisées.

2. Retournez dans l’archive mystique avec chaque booster de jeu et booster collector

0019_MTGSOS_MysArch: Force of Will 0035_MTGSOS_MysArch: Vampiric Tutor

Pénétrez dans l’archive mystique et découvrez une collection de sorts issus de toute l’histoire de Magic, dont des cartes à la puissance redoutable, comme Force de volonté. Chaque booster de jeu Les secrets de Strixhaven contient au moins 1 carte Archive mystique, et chaque booster collector contient au moins 3 cartes Archive mystique.

0084_MTGSOS_MysArcJP: Force of Will 0100_MTGSOS_MysArcJP: Vampiric Tutor 0149_MTGSOS_MysArcEc: Force of Will 0165_MTGSOS_MysArcEc: Vampiric Tutor

Chaque carte Archive mystique possède également une version Archive mystique japonaise spéciale, qui arbore une illustration différente et un cadre thématique. Ces cartes sont disponibles dans les boosters de jeu en japonais et dans les boosters collector de toutes les langues, et apparaissent toujours avec le texte en japonais. De plus, vous pouvez également trouver des cartes Archive mystique Parchemin argenté Premium en japonais dans les boosters collector de toutes les langues.

3. Étudiez les planeswalkers, dragons et terrains sans bordure

0282_MTGSOS_BrdlsPW: Ral Zarek, Guest Lecturer 0286_MTGSOS_BrdlsDR: Quandrix, the Proof 0305_MTGSOS_Brd2Lnd: Sundown Pass

Nous rendons hommages aux éminents professeurs que sont les Dragons fondateurs, et aux lieux remarquables de Strixhaven sur une sélection de cartes sans bordure ! Les ancêtres dragons sans bordures sont parfaits pour mener votre nouveau deck Commander en alliant la structure du monde de Strixhaven à une illustration époustouflante. Ces cartes sont disponibles en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

4. Allez en classe avec les cartes Invités spéciaux

0155_MTGSOS_SpecGues: Sylvan Library

Les plus grands érudits de tout le Multivers donnent des conférences sur les cartes Invités spéciaux de l’extension Les secrets de Strixhaven. Ces 10 cartes représentent des cours donnés dans les salles de Strixhaven, et immortalisent ces moments du Multivers dans le programme de l’université. Vous pourrez trouver des cartes Invités spéciaux non-Premium dans les boosters de jeu et des cartes Invités spéciaux Premium traditionnelles dans les boosters collector.

Il est temps de donner un cours magistral sur l’extension Les secrets de Strixhaven. Ce cursus inclut des cours plus stricts sur l’histoire de l’extension, mais aussi ses produits, ses traitements Booster Fun, et bien plus encore. Aventurez-vous au-delà du campus et dans le Multivers Magic lors de la sortie mondiale de l’extension Les secrets de Strixhaven le 24 avril 2026. Cette extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Détails de l’extension Les secrets de Strixhaven

Symbole de l'extension SOS Symbole de l'extension SOC Symbole de l'extension SOA Symbole de l'extension SPG

Code de l’extension Les secrets de Strixhaven : SOS

Code de l’extension Commander Les secrets de Strixhaven : SOC

Code de l’extension Archive mystique : SOA

Code l’extension Invités spéciaux : SPG

Légalité de l’extension :

l’extension Les secrets de Strixhaven (SOS) est légale dans tous les formats.

(SOS) est légale dans tous les formats. Les extensions Commander (SOC), Archive mystique (SOA) et Invités spéciaux (SPG) Les secrets de Strixhaven sont légales en Commander, en Legacy et en Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà.

(SPG) sont légales en Commander, en Legacy et en Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà. Les boosters de jeu Les secrets de Strixhaven contiennent des cartes des extension SOS, SOA et SPG. Ces cartes sont jouables dans les événements en Booster Draft et Paquet scellé Les secrets de Strixhaven lorsqu'elles proviennent de boosters de jeu.

Site Web : Les secrets de Strixhaven

Visuels des cartes : Les secrets de Strixhaven

Les prix de vente conseillés pour Les secrets de Strixhaven seront les suivants :

Booster de jeu : 5,49 $

Booster collector : 26,99 $

Deck Commander : 49,99 $

Bundle : 57,99 $

Bundle Codex : 89,99 $

Soirée de draft : 89,99 $

Deck à thème de 60 cartes : 23,99 $

Dates importantes :

Date de sortie de Strixhaven: Omens of Chaos : 7 avril 2026

: 7 avril 2026 Visuels complets des cartes : 10 avril

: 10 avril Événements d'Avant-première : du 17 au 23 avril

du 17 au 23 avril Date de sortie sur MTG Arena : 21 avril

: 21 avril Date de sortie sur table : 24 avril

: 24 avril Magic Academy : du 24 avril au 18 juin

: du 24 avril au 18 juin Standard Showdown : du 24 avril au 18 juin

: du 24 avril au 18 juin Friday Night Magic : du 24 avril au 18 juin

: du 24 avril au 18 juin MagicCon: Las Vegas et Pro Tour Les secrets de Strixhaven : du 1er au 3 mai

: du 1er au 3 mai Commander Party, round 1 : du 1er au 7 mai

: du 1er au 7 mai Magic Spotlight: Secrets à Londres en Angleterre : du 8 au 10 mai

: du 8 au 10 mai Championnats en magasin : du 8 au 31 mai

: du 8 au 31 mai Date de sortie du bundle Codex : 15 mai

: 15 mai Magic Spotlight: Secrets à Chiba, au Japon : du 29 au 31 mai

: du 29 au 31 mai Magic présente : Ouvrez l’archive : du 22 mai au 18 juin

: du 22 mai au 18 juin Commander Party, round 2 : du 5 au 11 juin

: du 5 au 11 juin Magic présente : les fiertés : du 5 au 14 juin

Vos leçons commencent avec Strixhaven: Omens of Chaos

Strixhaven: Omens of Chaos

L’extension Les secrets de Strixhaven sort le 24 avril, mais vous pouvez commencer vos études en avance avec le nouveau roman de Magic, Strixhaven: Omens of Chaos. Écrit par Seanan McGuire, auteur lauréat des prix Hugo et Nebula, ce roman suivra un groupe d'étudiants de Strixhaven dans leur quête pour découvrir qui ils sont destinés à être et où, dans le vaste Multivers, ils pourraient trouver leur place. Vous avez hâte de connaître la date de sortie du roman pour commencer à le lire ? Nous aussi ! Le premier chapitre de Strixhaven: Omens of Chaos est disponible dès maintenant sur DailyMTG.

0001_MTGPRM_Manual: Command Tower

Tous les exemplaires reliés de la première édition de Strixhaven: Omens of Chaos incluent une carte promo Tour de commandement Premium traditionnelle à cadre rétro, et dont le texte d’ambiance est tiré directement du roman. Strixhaven: Omens of Chaos sort le 7 avril 2026 et est disponible à la précommande partout où des romans de fiction sont vendus.

Les traitements Booster Fun de l’extension Les secrets de Strixhaven

Les cours ont repris, et il est temps d’aborder tous les traitements Booster Fun de l’extension Les secrets de Strixhaven. Une myriade de mystères magiques vous attend dans chaque booster de jeu, booster collector et grimoire de sorts issu de l’ère sanglante d’Arcavios.

Tête d’affiche Émérite de l’idéation

0306_MTGSOS_Headline: Emeritus of Ideation

Mark Poole, l’illustrateur original du Rappel ancestral, a prêté ses talents pour réaliser la carte tête d’affiche de l’extension Les secrets de Strixhaven ! Cet Émérite de l’idéation Premium double arc-en-ciel sérialisé arbore un cadre rétro pleine illustration, qui rend hommage aux cartes promos du passé, si vous vous en rappelez bien. Inspiré par l’histoire des sorts les plus puissants de Magic, l’Émérite de l’idéation vous permet d’utiliser le sort emblématique Rappel ancestral (tant que la créature est préparée, bien entendu).

Cette version de l’Émérite de l’idéation apparaît uniquement dans les boosters collector Les secrets de Strixhaven. Les versions sérialisées de l’Émérite de l’idéation peuvent apparaître dans les boosters collector de n'importe quelle langue, mais la carte sera toujours en anglais. Les cartes sérialisées sont mécaniquement identiques à leurs versions non-sérialisées.

Cartes Archive mystique

0019_MTGSOS_MysArch: Force of Will 0035_MTGSOS_MysArch: Vampiric Tutor 0048_MTGSOS_MysArch: Subterranean Tremors

L’université de Strixhaven contient un compendium des sorts les plus puissants de tout le Multivers : l’Archive mystique. Dans Les secrets de Strixhaven, nous ouvrons à nouveau les portes de l’archive mystique avec une sélection de cartes d’éphémère et de rituel issues de toute l’histoire de Magic. Même si ces cartes ressemblent aux cartes Archive mystique de notre précédente visite à Strixhaven, elles arborent un nouveau cadre de carte, qui met encore plus en avant la magnifique illustration.

Il existe 65 cartes Archive mystique dans Les secrets de Strixhaven, parmi lesquelles 25 cartes inhabituelles, 25 rares et 15 rares mythiques. Les boosters de jeu vendus dans d’autres langues que le japonais et 66,6 % des boosters de jeu japonais contiennent au moins 1 carte Archive mystique non-Premium. Les boosters collector de toutes les langues contiennent au moins 3 cartes Archive mystique. Des cartes Archive mystique non-Premium et Premium traditionnelles peuvent apparaître dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Cartes Archive mystique et Premium Parchemin argenté en japonais

0084_MTGSOS_MysArcJP: Force of Will 0100_MTGSOS_MysArcJP: Vampiric Tutor 0113_MTGSOS_MysArcJP: Subterranean Tremors

Il y a bien des choses à révéler dans les archives mystiques. Les cartes Archive mystique en japonais prennent ces 65 sorts emblématiques et leur donnent un tout nouveau cadre de carte et une nouvelle illustration, inspirés des artistes et illustrateurs japonais traditionnels. Ces cartes sont uniquement disponibles en japonais et peuvent uniquement apparaître dans les boosters de jeu japonais et les boosters collector de n’importe quelle langue.

0149_MTGSOS_MysArcEc: Force of Will

D’une beauté éclatante et envoûtante, les cartes Archive mystique Premium Parchemin argenté en japonais sont les cartes les plus recherchées de ce compendium arcanique. Ce nouveau traitement Premium apparaît uniquement dans les boosters collector et uniquement sur les cartes Archive mystique en japonais.

Une carte d’Archive mystique non-Premium en japonais remplace une carte Archive mystique dans 1 booster de jeu japonais sur 3. Les cartes Archive mystique non-Premium, Premium traditionnelles et Premium Parchemin argenté en japonais apparaissent dans les boosters collector de toutes les langues.

Planeswalkers, ancêtres dragons et terrains sans bordure

0283_MTGSOS_BrdlsPW: Professor Dellian Fel 0288_MTGSOS_BrdlsDR: Witherbloom, the Balancer 0301_MTGSOS_Brd2Lnd: Deathcap Glade

Nous réimaginons certaines des cartes les plus palpitantes de l’extension Les secrets de Strixhaven avec ces versions sans bordure. Elles sont idéales pour ajouter le style de Strixhaven à vos decks ou juste pour rendre hommage à vos personnages préférés. Par ailleurs, chaque terrain sans bordure arbore un étrange portail qui mène... quelque part. Où peut-il bien mener ?

2 planeswalkers rares mythiques, 5 ancêtres dragons rares mythiques et 5 terrains rares sont dotés de versions sans bordure. Ces cartes sont disponibles en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Cartes Observations de terrain sans bordure

0289_MTGSOS_BrdlsFN: The Dawning Archaic 0294_MTGSOS_BrdlsFN: Improvisation Capstone

Avez-vous pris des notes concernant ces traitements Booster Fun ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez copier sur nos cartes Observations de terrain sans bordure ! Ces cartes représentent des notes sur les créatures et créations d’Arcavios, accompagnées d’annotations écrites par les érudits de Strixhaven.

Il existe 6 cartes rares et 6 rares mythiques avec le traitement Observations de terrain sans bordure. Ces cartes sont disponibles en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Cartes promos bordure du Bundle Codex

0427_MTGSOS_PromoSpB: Sol Ring 0429_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Creativity

Les Bundles Codex Les secrets de Strixhaven débordent d’une magie redoutable, ce qui en fait un ajout extraordinaire à la bibliothèque de tout major de promo digne de ce nom. Qistina Khalidah nous a aidé à créer un sublime Anneau solaire sur le thème de Strixhaven et un cycle de talismans des couleurs ennemies représentant les élèves de tous les instituts. Ces rocs de mana sont en effet solides comme le roc (inutile de nous citer).

Le Bundle Codex Les secrets de Strixhaven sort le 15 mai 2026. Chaque Bundle Codex contient 2 cartes promos Premium traditionnelles du Bundle Codex parmi 6 possibles.

Cartes Invités spéciaux

0155_MTGSOS_SpecGues: Sylvan Library

Les cours n’ont jamais eu l’air aussi palpitants ! L’extension Les secrets de Strixhaven contient 10 cartes Invités spéciaux qui représentent des leçons données dans toute l’université de Strixhaven. Chaque carte met en avant le programme varié et vivant du campus, et nous avons hâte d’apprendre ce qui est enseigné sur cet exemplaire de la Bibliothèque sylvestre.

Vous pourrez trouver des cartes Invités spéciaux non-Premium dans les boosters de jeu et des cartes Invités spéciaux Premium traditionnelles dans les boosters collector.

Terrains Sorcellerie pleine illustration

0267_MTGSOS_Manabar: Plains 0268_MTGSOS_Manabar: Island 0269_MTGSOS_Manabar: Swamp 0270_MTGSOS_Manabar: Mountain 0271_MTGSOS_Manabar: Forest

Chaque institut de Strixhaven manie la magie et le mana à sa façon, et nous donnons vie à leur pouvoir sur ces terrains Sorcellerie. Chaque terrain pleine illustration met en avant l’un des cinq instituts : Plumargent sur la plaine, Prismari, sur l’île, Flestrefleur sur le marais, Forsapience sur la montagne, et Quandrix sur la forêt.

Les terrains Sorcellerie sont disponibles en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Détails des produits Les secrets de Strixhaven

Boosters de jeu

Boîte de boosters de jeu Les secrets de Strixhaven



Chaque boîte de boosters de jeu Les secrets de Strixhaven contient 30 boosters de jeu, chacun d’entre eux contenant ce qui suit :

14 cartes Magic: The Gathering 6–7 cartes courantes 81 cartes courantes de l’extension Les secrets de Strixhaven peuvent occuper ces emplacements. Dans 1 booster de jeu sur 55, 1 des 10 cartes Invités spéciaux remplacera une carte courante. 3 cartes inhabituelles 100 cartes inhabituelles de l’extension Les secrets de Strixhaven peuvent occuper ces emplacements. 1 joker de n’importe quelle rareté Une carte courante (39,1 %), inhabituelle (39,1 %), rare (19,5 %) ou rare mythique (1,9 %) issue de l'extension principale Les secrets de Strixhaven Un ancêtre dragon, planeswalker ou terrain double sans bordure rare ou rare mythique (moins de 1 %) Une carte Observations de terrain rare ou rare mythique (moins de 1 %) 1 carte rare ou rare mythique Une carte rare (82,5 %) ou rare mythique (14,1 %) issue de l'extension principale Les secrets de Strixhaven Un ancêtre dragon, planeswalker ou terrain double sans bordure rare ou rare mythique (1,6 %) Une carte Observations de terrain rare (1,2 %) ou rare mythique (moins de 1 %) 1 carte Archive mystique Dans les boosters de jeu vendus dans d’autres langues que le japonais : Une carte Archive mystique inhabituelle (87,5 %), rare (9,6 %) ou rare mythique (2,9 %) Dans les boosters de jeu japonais : Une carte Archive mystique inhabituelle (58,3 %), rare (6,5 %) ou rare mythique (2,0 %) Une carte Archive mystique inhabituelle (29,1 %), rare (3,2 %) ou rare mythique (moins de 1 %) en japonais 1 carte Premium traditionnelle de n’importe quelle rareté Une carte courante (54,4 %), inhabituelle (33,6 %), rare (6,7 %) ou rare mythique (1,1 %) issue de l'extension principale Les secrets de Strixhaven Un ancêtre dragon, planeswalker ou terrain double sans bordure rare ou rare mythique (moins de 1 %) Une carte Observations de terrain rare ou rare mythique (moins de 1 %) Une carte Archive mystique inhabituelle (2,8 %), rare (moins de 1 %) ou rare mythique (moins de 1 %) 1 terrain Un terrain de base à cadre par défaut non-Premium (26,7 %) ou Premium traditionnel (6,7 %) Un terrain Sorcellerie non-Premium (13,3 %) ou Premium traditionnel (3,3 %) Un terrain double courant non-Premium (40 %) ou Premium traditionnel (10 %)

1 carte de marqueurs prédécoupés ou jeton recto-verso non-Premium

Remarque : la somme totale des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l’arrondissement des valeurs.

Boosters collector

Boîte de boosters collector Les secrets de Strixhaven



Chaque boîte de boosters collector Les secrets de Strixhaven contient 12 boosters collector, chacun d’entre eux contenant ce qui suit :

15 cartes Magic: The Gathering 4 cartes courantes Premium traditionnelles 81 cartes courantes et 5 terrains doubles courants de l’extension Les secrets de Strixhaven peuvent occuper ces emplacements. 3 cartes inhabituelles Premium traditionnelles 100 cartes inhabituelles de l’extension Les secrets de Strixhaven peuvent occuper ces emplacements. 2 cartes Archive mystique inhabituelles Une carte Archive mystique non-Premium (31,7 %) ou Premium traditionnelle (31,7 %) Une carte Archive mystique en japonais non-Premium (31,7 %) ou Premium Parchemin argenté (5 %) 1 terrain Sorcellerie Premium traditionnel 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle Une carte rare (85,7 %) ou rare mythique (14,3 %) issue de l'extension principale Les secrets de Strixhaven 1 carte Commander (SOC) rare ou rare mythique Les secrets de Strixhaven non-Premium 10 cartes sans bordure rares mythiques (9 %) 48 cartes à illustration étendue rares (91 %) 1 carte rare ou rare mythique Booster Fun non-Premium Une carte rare (70 %) ou rare mythique (5 %) à illustration étendue issue de l’extension principale Les secrets de Strixhaven Un ancêtre dragon, planeswalker ou terrain double sans bordure rare (7,1 %) ou rare mythique (5 %) Une carte Observations de terrain rare (8,6 %) ou rare mythique (4,3 %) 1 carte Archive mystique rare ou rare mythique Une carte Archive mystique rare (25,6 %) ou rare mythique (7,7 %) non-Premium Une carte Archive mystique en japonais rare (25,6 %) ou rare mythique (7,7 %) non-Premium Une carte Archive mystique Premium traditionnelle rare (25,6 %) ou rare mythique (7,7 %) 1 carte rare ou rare mythique Booster Fun Premium Une carte Premium traditionnelle à illustration étendue rare (59,9 %) ou rare mythique (4,3 %) issue de l’extension principale Les secrets de Strixhaven Un ancêtre dragon, planeswalker ou terrain double Premium traditionnel sans bordure rare (6,1 %) ou rare mythique (4,3 %) Une carte Observations de terrain Premium traditionnelle rare (7,3 %) ou rare mythique (3,7 %) Une carte Archive mystique en japonais Premium Parchemin argenté rare (7,7 %) ou rare mythique (2,3 %) Une carte Invités spéciaux Premium traditionnelle (4,5 %) Une carte Émérite de l’idéation Premium double arc-en-ciel sérialisée apparaît dans moins de 1 % des boosters collector. Les versions sérialisées de l’Émérite de l’idéation peuvent apparaître dans les boosters collector de n'importe quelle langue, mais la carte sera toujours en anglais.

1 carte d'illustration ou jeton recto-verso Premium traditionnel Un jeton recto-verso Premium traditionnel apparaît dans 65 % des boosters collector. 1 des 54 cartes d'illustration apparaît dans 35 % des boosters collector. Dans 5 % des boosters collector, la carte d'illustration portent le symbole Planeswalker ou la signature de l'artiste en doré.



Remarque : la somme totale des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l’arrondissement des valeurs.

Decks Commander

Deck Commander

Influence de Plumargent Deck Commander

Talent de Prismari Deck Commander

Pestilence de Flestrefleur Deck Commander

Esprit de Forsapience Deck Commander

Quandrix sans limites

Choisissez votre institut et dominez le champ de bataille aux côtés de vos personnages préférés de Strixhaven ! Chaque deck Commander Les secrets de Strixhaven contient les éléments suivants :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 1 carte de commandant secondaire sans bordure Premium traditionnelle 98 cartes non-Premium, dont 10 cartes Magic inédites

10 jetons recto-verso

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Bundles

Bundle Les secrets de Strixhaven



0368_MTGSOS_PromoBdl: Wisdom of Ages

Chaque bundle contient ce qui suit :

9 boosters de jeu Les secrets de Strixhaven

1 carte promo Sagesse des ères Premium traditionnelle

30 terrains de base 15 terrains de base Premium traditionnels 15 terrains de base non-Premium

2 fiches de référence

1 dé Spindown

1 boîte de rangement de cartes

Bundles Codex

Bundle Codex Les secrets de Strixhaven



0427_MTGSOS_PromoSpB: Sol Ring 0428_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Conviction 0429_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Creativity 0430_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Curiosity 0431_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Hierarchy 0432_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Resilience

Le Bundle Codex Les secrets de Strixhaven sort le 15 mai 2026. Chaque bundle Codex contient ce qui suit :

6 boosters de jeu Les secrets de Strixhaven

2 boosters collector Les secrets de Strixhaven

20 terrains de base Premium traditionnels

2 cartes promos Premium traditionnelles du bundle Codex

2 fiches de référence

1 compteur de points de vie Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes

Decks à thème de 60 cartes

Deck à thème de

60 cartes Angoisse Deck à thème de

60 cartes Gain de vie

Ces decks à thème de 60 cartes contiennent tout ce dont vous avez besoin pour commencer à jouer en Standard. Ces decks contiennent des cartes thématiques issues de tout le Standard et proposent une expérience amusante pour deux joueurs lorsqu'ils s'affrontent entre eux. Voici le contenu de chaque deck à thème de 60 cartes :

1 deck Standard de 60 cartes prêt-à-jouer

5 jetons recto-verso non-Premium

1 boîte de deck

1 fiche de référence recto-verso

1 feuillet de stratégie

Soirée de draft

Soirée de draft

Les secrets de Strixhaven

Rassemblez vos amis et préparez-vous à drafter avec la Soirée de draft Les secrets de Strixhaven ! Chaque boîte Soirée de draft contient ce qui suit :

12 boosters de jeu Les secrets de Strixhaven

1 booster collector Les secrets de Strixhaven

90 terrains de base non-Premium

10 jetons recto-verso non-Premium

1 feuillet de draft

Packs d'avant-première

Pack d'avant-première

(Plumargent) Pack d'avant-première

(Prismari) Pack d'avant-première

(Flestrefleur) Pack d'avant-première

(Forsapience) Pack d'avant-première

(Quandrix)

Voici le contenu de chaque Pack d’avant-première :

5 boosters de jeu Les secrets de Strixhaven

1 booster ayant pour thème une université Les secrets de Strixhaven Chaque booster thématique d’université contient des cartes des deux couleurs de l’université.

1 carte promo Premium traditionnelle

1 boîte de deck

1 dé Spindown (correspondant à l’université du Pack d’avant-première)

Decks de bienvenue

Deck de bienvenue

(blanc) Deck de bienvenue

(bleu) Deck de bienvenue

(noir) Deck de bienvenue

(rouge) Deck de bienvenue

(vert)

Les decks de bienvenue sont un excellent moyen d’apprendre à jouer à Magic ou de faire découvrir le meilleur jeu de cartes à collection du monde à vos amis. Chaque deck de bienvenue contient les éléments suivants :

1 deck de 40 cartes prêts-à-jouer

1 boîte de deck

Poursuivez vos études de l’extension Les secrets de Strixhaven dans les visuels des cartes de l’extension, où vous pourrez parcourir toutes les cartes récemment révélées. Et si vous adorez Strixhaven autant que nous, vous pouvez poursuivre votre cursus avec les histoires de l’extension Les secrets de Strixhaven, et le roman à venir, Strixhaven: Omens of Chaos.

Préparez-vous à réussir vos examens haut la main quand l’extension Les secrets de Strixhaven sortira dans le monde entier le 24 avril 2026. Cette extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.