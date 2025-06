Magic: The Gathering—FINAL FANTASY rassemble tout ce que les fans de FINAL FANTASY adorent : des illustrations incroyables, des parties évocatrices et des histoires fortes en émotion, au sein d'une sortie Magic: The Gathering épique. C'est une véritable célébration de cette saga de RPG incontournables, et elle sort dans quelques semaines à peine ! Faites partie des premiers à découvrir l'extension lors des événements d'Avant-première Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.

Les événements d'Avant-première vous permettent de jouer avec une nouvelle sortie Magic avant sa sortie sur table officielle, et de profiter des toutes nouvelles cartes dans un environnement amical. Ils sont idéaux pour les joueurs de longue date de Magic comme pour les débutants. Si vous n'avez jamais participé à un événement Magic et que vous souhaitez célébrer la saga FINAL FANTASY, les événements d'Avant-première sont parfaits pour vous.

Qu'est-ce qu'une Avant-première ?

Les événements d'Avant-première se tiennent généralement une semaine avant la sortie sur table mondiale d'une extension Magic. Ils sont organisés dans les magasins de jeux du monde entier et occupent une place de premier plan pour la communauté Magic. En vous inscrivant à un événement d'Avant-première Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, vous recevrez un Pack d'avant-première contenant les éléments suivants :

Pack d'avant-première Magic: The Gathering—FINAL FANTASY



6 boosters de jeu Magic: The GATHERING —FINAL FANTASY

—FINAL FANTASY 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 boîte de deck

1 dé Spindown 1 Pack d'avant-première sur 20 contient un dé Spindown acrylique exclusif.



Votre Pack d'avant-première, combiné aux terrains de base fournis par votre magasin de jeux local, contient tout ce dont vous avez besoin pour construire votre deck. Vous construirez un deck de Paquet scellé de 40 cartes et affronterez les autres participants à l'Avant-première. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi intimidant qu'il le semble. Vous pouvez retrouver un guide pour construire votre tout premier deck d'Avant-première juste ici. En un rien de temps, vous lancerez des sorts et attaquerez avec vos personnages et héros préférés de FINAL FANTASY.

Construire un deck d'Avant-première

Quand vous ouvrirez un booster de jeu Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, il contiendra une collection de cartes ressemblant à ceci :

Tu n’es pas seul Overkill Balafre de lumière Orthros, pieuvre odieuse Transcendance de Vincent Goliath l'implacable Accident d’aéronef Marchande d’objets Rire démentiel Lames de ninja Renforts de Shinra Gix, praetor de Yaugzebul en tant que « Le Seigneur des ombres » Ramen instantanés Choco-comète

Vous pouvez utiliser toutes les cartes Magic que vous ouvrez, ainsi que votre carte avec un tampon marquant l'année, pour construire votre deck de Paquet scellé d'Avant-première. Ce qui inclut les cartes de la planche bonus FINAL FANTASY Au travers des âges !

À mesure que vous ouvrez vos boosters de jeu, triez vos cartes par couleur, en plaçant vos cartes multicolores, incolores ou vos terrains dans des tas dédiés. Une fois que vous aurez terminé, il sera temps de décider des couleurs de votre deck. En Paquet scellé, mieux vaut construire un deck bicolore. Ainsi, vous pourrez lancer vos sorts sans souci tout en vous assurant de disposer d'assez de cartes pour former un deck complet.

0268_MTGFIN_Main : Goliath l’implacable 0035_MTGFIN_CptBonus : Gix, praetor de Yaugzebul

Pour déterminer les couleurs que vous jouerez, repérez les menaces les plus redoutables. Il peut s'agir de créatures gargantuesques, de cartes d'équipement puissantes ou de sorts dévastateurs. Ce seront souvent des cartes rares ou rares mythiques, ou des cartes FINAL FANTASY Au travers des âges. Dans notre booster de jeu pris en exemple, Goliath l’implacable et Gix, praetor de Yaugzebul en tant que « Le Seigneur des ombres » représentent les deux meilleures menaces. Goliath l’implacable est une créature à la force élevée qui contraint votre adversaire à bloquer sous peine de subir des blessures, tandis que « Le Seigneur des ombres » pioche des cartes tout au long de la partie.

Comme nos deux meilleures menaces sont une carte noire et une carte incolore, mieux vaut que le noir soit l'une de nos deux couleurs. La deuxième chose la plus importante à regarder est le retrait, à savoir les cartes qui vous débarrassent des cartes de l'adversaire. Il peut s'agit d'un sort qui détruit une créature ou d'une aura qui l'empêche d'attaquer.

0032_MTGFIN_Main : Éclat de lumière 0109_MTGFIN_Main : Overkill 0171_MTGFIN_Main : Accident d’aéronef

Dans notre booster de jeu pris en exemple, nous avons ouvert Overkill, un sort puissant capable d'éliminer pratiquement n'importe quelle créature. Nous avons aussi ouvert Éclat de lumière et Accident d’aéronef, deux autres sorts de retrait qui nécessitent de jouer blanc et vert, respectivement.

Les cartes ouvertes ici ne sont qu'un exemple. Vous trouverez six boosters de jeu dans votre Pack d'avant-première, ce qui vous offrira un choix plus large de menaces et de sorts de retrait. Mais ceci devrait vous donner une idée de la façon de trouver les meilleures cartes pour votre deck et de décider quelles couleurs vous voulez jouer. Une fois que vous avez sélectionné vos deux couleurs, il est temps de construire votre deck !

Construire votre deck avec la courbe de mana

Dans la série FINAL FANTASY, pour monter une équipe puissante, il faut équilibrer les forces des personnages afin de s'assurer de pouvoir faire face à des monstres et ennemis redoutables. C'est pareil dans Magic, et un bon deck doit trouver l'équilibre entre cartes de soutien plus modestes et sorts dévastateurs. En construction de deck, cet équilibre s'appelle la « courbe de mana ».

Chaque sort possède une valeur de mana, qui représente son coût de mana total. Par exemple, la carte Overkill a une valeur de mana de 3, parce qu'elle coûte deux manas génériques et un mana noir. La valeur de mana moyenne des sorts contenus dans votre deck doit se situer aux alentours de 2 ou 3, afin de vous assurer de pouvoir lancer des sorts tout au long de la partie. Voici un exemple de ce à quoi votre courbe de mana devrait ressembler :

1 mana : 1 à 2 cartes

2 manas : 7 à 8 cartes

3 manas : 5 à 6 cartes

4 manas : 3 à 4 cartes

5 manas : 2 à 3 cartes

6 manas : 0 à 1 carte

et 17 terrains !

Bien que cette version de la courbe de mana soit utile, elle ne constitue pas une règle de construction de deck. Le principal reste de construire un deck disposant à la fois d'un plan pour gagner et des outils pour y parvenir. En trouvant le moyen le plus efficace de remporter la victoire, vous pourrez mettre au point un deck de Paquet scellé redoutable.

Chaque paire bicolore de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY possède un « archétype de draft ». Il s'agit d'un thème qui unit les cartes de cette paire de couleurs. En construisant un deck bicolore concentré sur un archétype de draft spécifique, vous aurez davantage de chances de créer un deck efficace doté d'une bonne synergie.

Chaque paire bicolore inclut deux cartes multicolores inhabituelles, qui sont des créatures légendaires issues de la série FINAL FANTASY.Voici un bref récapitulatif de tous les archétypes de draft et de leurs cartes multicolores inhabituelles dans Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.

Artefacts blanc-bleu

0246_MTGFIN_Main : Tidus, vedette de blitzball 0407_MTGFIN_CidAlts: Cid, génie de l'innovation

Remplissez le champ de bataille d'artefacts, incluant des créatures-artefacts, des équipements, des trésors et plus encore ! Tidus, vedette de blitzball gagne en puissance à mesure que vous créez d'autres jetons d'artefact tandis que Cid, génie de l’innovation permet de garnir le champ de bataille de créatures-artefacts.

Contrôle bleu-noir

0234_MTGFIN_Main : Locke Cole 0247a_MTGFIN_Main : Ultimécia, sorcière temporelle

Optez pour une approche lente et inexorable en exploitant le cimetière. Locke Cole vous permet de piocher de nouvelles cartes en vous défaussant de vos cartes superflues. Puis servez-vous de ces cartes défaussées pour jouer un tour supplémentaire avec Ultimécia, sorcière temporelle.

Aggro Mage noir rouge-noir

0214_MTGFIN_Main : Valseur 3 0221a_MTGFIN_Main: Garland, chevalier de Cornélia

Lancez des sorts non-créature pour infliger des dégâts dévastateurs à vos adversaires. Valseur 3 et les jetons Sorcier créés par des cartes telles que l'Ancien de Mysidia convertissent vos sorts en blessures, ce qui vous permettra de mettre fin à la partie avec Garland, chevalier de Cornélia.

Aggro toucheterre rouge-vert

0239_MTGFIN_Main : Rydia, invocatrice de Mist 0224_MTGFIN_Main : Gladiolus Amicitia

Transformez vos terrains en un territoire capable de changer la donne avec les cartes aggro rouge-vert. Rydia, invocatrice de Mist vous permet de trouver de nouvelles cartes et de faire revenir des créatures-sagas, tandis que Gladiolus Amicitia frappe fort à chaque tour. Notez bien que tous les chocobos de l'extension ont une bonne synergie avec les capacités de toucheterre !

Grand jeu vert-blanc

0222_MTGFIN_Main : Grenat, princesse d’Alexandrie 0237_MTGFIN_Main : Linoa Heartilly

Peuplez le champ de bataille de créatures, puis donnez l'assaut avec toute la puissance de vos forces unies pour remporter la victoire ! Linoa veut que vous remplissiez le plateau de créatures et de jetons de créature. Grenat, princesse d’Alexandrie est parfaite si vous voulez un deck s'appuyant fortement sur les sagas.

Sacrifice blanc-noir

0238_MTGFIN_Main : Rufus Shinra 0230_MTGFIN_Main : Haut-juge Gabranth

La victoire nécessite des sacrifices, et l'alliance blanc-noir respecte cet adage en transformant vos permanents en ressources. À chaque fois qu'il attaque, Rufus Shinra peut créer un jeton de créature, que vous pouvez ensuite sacrifier pour obtenir des avantages, comme avec le Haut-Juge Gabranth.

Grosses non-créatures bleu-rouge

0241_MTGFIN_Main : Shantotto, magicienne de tous les excès 0219a_MTGFIN_Main : L’Empereur de Palmécia

Lancez des sorts imposants et tirez-en d'immenses profits avec un deck bleu-rouge ! Shantotto, magicienne de tous les excès et L’Empereur de Palmécia s'intéressent à la quantité de mana dépensée pour les lancer. Ce qui signifie qu'ils fonctionnent bien avec les sorts à niveaux de difficulté et ceux avec le flashback, comme la Magie de glace et le Rire démentiel.

Valeur du cimetière noir-vert

0220a_MTGFIN_Main : Exdeath, sorcier du néant 0217_MTGFIN_Main : Nuage de ténèbres

Remplissez votre cimetière de cartes de permanent pour donner un coup de boost à vos sorts. Exdeath, sorcier du néant offre une approche proactive en se transformant en créature imposante, tandis que le Nuage de ténèbres sert de sort de retrait qui peut aussi attaquer.

Aggro équipement rouge-blanc

0251_MTGFIN_Main : Djidane, voleur des Tantalas 0223_MTGFIN_Main : Giotto, roi des nains

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY est remplie d'équipements incroyables et spectaculaires, dont certains s'accompagnent d'un jeton de créature avec le mot-clé choix de job. Équipez vos créatures les plus puissantes, comme Djidane, voleur des Tantalas, puis surpassez vos adversaires avec Giotto, roi des nains.

Rampe de villes vert-bleu

0227_MTGFIN_Main : Ignis Scientia 0236_MTGFIN_Main : Oméga, arme acardiaque

Jouez des villes pour profiter d'avantages avec vos terrains. Ignis Scientia vous aide à obtenir davantage de terrains tout en vous offrant un moyen de dépenser votre mana. Une fois que vous disposez d'un nombre élevé de villes et d'autres terrains non-base, lancez Oméga, arme acardiaque pour renverser le cours du combat.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY offre beaucoup à explorer dans les formats Limités. L'extension regorge de stratégies passionnantes. Quelles stratégies, quelles synergies et quels secrets trouverez-vous dans l'extension ? Découvrez-le lors des événements d'Avant-première Magic: The Gathering—FINAL FANTASY !

Débutez votre aventure avec Magic: The Gathering—FINAL FANTASY !

Nous avons hâte de vous voir aux événements d'Avant-première Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, où nous partagerons cette sortie monumentale avec vous pour la toute première fois. En attendant, vous pouvez consulter toutes les cartes de l'extension ainsi que ses decks Commander dans les visuels des cartes Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Plongez dans le monde de FINAL FANTASY dans votre magasin de jeux local !

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY sortira le 13 juin 2025. Précommandez les produits dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où se vend Magic.