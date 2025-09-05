L'extension Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man se balancera dans les magasins de jeux locaux du monde entier à partir du 26 septembre 2025. Mais si vous n'avez pas envie d'attendre pour rejoindre les rangs de vos Spider-héros préférés, vous pouvez commencer lors des événements d'Avant-première de l'extension. Les événements d'Avant-première allient jeu détendu et nouvelles cartes, et constituent l'occasion idéale d'en apprendre plus sur la nouvelle extension. Ils sont palpitants, sympas et incroyables !
Mais qu'est-ce qu'un événement d'Avant-première ? Ces événements sont organisés dans les magasins de jeux locaux et vous permettent de jouer avec une nouvelle extension une semaine avant sa sortie. Quand vous vous inscrivez à l’un de ces événements, vous recevrez un Pack d'Avant-première Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man qui contient ce qui suit :
6 boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man
1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année
1 boîte de deck
1 dé Spindown (parmi cinq variantes de couleur possibles)
La plupart du temps, les Avant-premières sont organisées en Paquet scellé, ce qui signifie que vous construirez un deck de 40 cartes à partir du contenu de votre Pack d'avant-première et d'un certain nombre de terrains de base. Même si les événements d'Avant-première accueillent les nouveaux joueurs à bras ouverts, Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man constituera probablement la première incursion de nombreux joueurs dans l'univers de Magic. N'hésitez pas à poser des questions si vous êtes un nouveau joueur ou à proposer votre aide si vous êtes un fan de Magic plus expérimenté.
Pour l'heure, il est temps d'apprendre comment construire un deck de Paquet scellé et de jouer à Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man.
Construire votre deck pour l’Avant-première
Magic en Paquet scellé est bien différent des autres formats, comme le Standard ou le Commander. Au lieu de construire un deck spécifique à partir d'un large éventail de cartes, vous les obtenez à partir d'une sélection aléatoire des cartes d'une même extension. Même s'il peut s'avérer tentant de jouer toutes les cartes intéressantes que vous obtenez, vous vous en sortirez mieux dans Magic si vous vous en tenez à un deck bicolore.
Pour décider quelles couleurs vous allez jouer, cherchez les cartes les plus puissantes et capables de changer la donne parmi celles que vous ouvrez. Ces cartes, également appelées menaces, sont souvent des créatures massives, des sorts qui déblaient le plateau, ou des enchantements qui surchargent votre stratégie.
0011_MTGSPM_Main: Rent Is Due0037_MTGSPM_Main: Mysterio, Master of Illusion
Si vous cherchez un moyen simple d'identifier les menaces, cherchez des cartes capables de renverser le cours du jeu lorsque vous les lancez. Une carte comme Loyer à payer peut offrir une certaine valeur au cours d'une partie, mais elle n'impressionnera pas vraiment votre adversaire. Mystério, maître des illusions, quant à lui, est un couteau suisse capable de repousser les créatures attaquantes et de donner l'assaut pour remporter la victoire.
Vos sens d'araignée ne vous trompent pas, vos adversaires auront bel et bien leurs propres menaces, contre lesquelles vous allez devoir vous préparer. C'est à cela que sert le retrait ! Ces cartes se chargent des menaces adverses en les renvoyant dans la main de votre adversaire, en les détruisant ou en les empêchant d'arriver sur le plateau.
La plupart des cartes de retrait sont courantes et inhabituelles. Vous trouverez ci-dessous une liste des cartes de retrait monochromes notables dans Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man en Limité. Gardez un œil (ou huit) sur ces cartes dans vos boosters de jeu !
Blanc :
(Sélectionnez pour voir la liste des cartes)
Tactiques spectaculaires
Frappe soudaine
Prison de soie
Bleu :
(Sélectionnez pour voir la liste des cartes)
Acrobaties époustouflantes
Hébétude académique
Spider-Byte, gardienne de la toile
Whoosh !!
Noir :
(Sélectionnez pour voir la liste des cartes)
Sables mouvants de l'Homme-Sable
Dard du Scorpion
Le portail de la Tâche
Faim de Venom
Équipe de Damage Control
Kapow !
Sauvagerie de Rhino
Surveillance de la ville
Équipe de choc
En laissant vos menaces et cartes de retrait guider les couleurs de votre deck, vous aurez les contours d'un deck bicolore en un rien de temps. Le reste de votre deck se composera d'autres cartes issues de ces deux couleurs. Pour vous aider à choisir les cartes qui intégreront votre deck, consultez la courbe de mana.
Construction de deck avec la courbe de mana
Spider-Man ne se lance pas dans l'action sans avoir élaboré de plan (la plupart du temps), et vous devriez en faire autant. La courbe de mana vous aide à lancer vos sorts de manière efficace. Chaque sort possède une valeur de mana, que vous obtenez en additionnant les symboles de mana dans le coût d'une carte. Par exemple, une carte avec un coût de mana de aurait une valeur de mana de 4. Une carte avec un coût de mana de aurait une valeur de mana de 3.
En Paquet scellé, votre courbe de mana devrait ressembler à ceci :
1 mana : 1 à 2 cartes
2 manas : 7 à 8 cartes
3 manas : 5 à 6 cartes
4 manas : 3 à 4 cartes
5 manas : 2 à 3 cartes
6 manas : 0 à 1 carte
et 17 terrains !
Les sorts avec une valeur de mana de 3 ou moins doivent principalement inclure des créatures et des cartes qui vous permettent d'être présent sur le plateau.
Même si des cartes comme Recherches risquées assurent le remplissage de votre main, elles ne vous feront pas gagner la partie sans les bons soutiens. Des créatures à faible coût, comme Public en colère ou Lézards en maraude, maintiendront la pression sur votre adversaire jusqu'à ce que vous piochez les menaces qui vous feront gagner la partie.
Archétypes de draft Magic: The Gathering| Marvel's Spider-Man
Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man propose cinq archétypes de draft : des thèmes larges, centrés sur une paire de deux couleurs spécifiques. Trouver les cartes qui soutiennent l'archétype de draft de votre deck vous aidera à mesure que vous le construisez;
Certaines cartes fonctionnent bien dans plusieurs archétypes de draft. Par exemple, la carte Mercenaires de Doc Ock fonctionne bien dans le deck Méchants bleu-noir et le deck noir-rouge Désordre. C'est un méchant pour le premier deck et un moyen de vous défausser de vos cartes pour le deuxième ! Mais d'autres cartes sont principalement conçues pour un seul archétype. Même si Spider-UK est une carte mono-blanche, elle convient mieux aux decks Lanceur de toile vert-blanc, plutôt qu'aux decks Créatures modifiées blanc-bleu.
De plus, chaque archétype de draft possède plusieurs cartes bicolores inhabituelles, appelées cartes inhabituelles notables. Ces cartes sont le porte-étendard de la stratégie d'un archétype de draft, qui vous aideront à vous orienter dans un tout nouvel environnement en Limité. Voici quelques-uns des archétypes de draft, une explication de leurs stratégies, et l'une de leurs cartes inhabituelles notables. Vous pouvez découvrir toutes les cartes inhabituelles notables dans les visuels des cartes de l'extension.
Mais des cartes puissantes seules ne suffisent pas pour remporter la victoire, il vous faut également une stratégie autour de laquelle construire votre deck. La dernière étape pour peaufiner votre deck implique de trouver les cartes qui soutiennent votre archétype de draft.
L’incroyable Spider-Man | Illustration par : Thanh Tuan
Créatures modifiées blanc-bleu
0160_MTGSPM_Main: Wraith, Vicious Vigilante
Vos créatures sont modifiées si elles sont équipées, ont un marqueur sur elles, ou si elles sont enchantées par une aura que vous contrôlez. Renforcez des créatures insaisissables comme Spectre, justicière violente avec des marqueurs provenant de cartes comme Expérience instable ou des équipements comme le Lance-toile. Puis frappez fort pour infliger des blessures qui ne peuvent pas être bloquées !
Connivence des méchants bleu-noir
0158_MTGSPM_Main: Vulture, Scheming Scavenger
Un super-héros a besoin d'un super-méchant, et ces derniers sont très nombreux dans l'univers de Spider-Man ! Constituez une armée de criminels comme les Mercenaires de Doc Ock et Scarabée, successeure criminelle, puis envoyez-les à l'assaut de votre adversaire avec Vautour, charognard sournois. Bon nombre de ces méchants connivent, alors n'hésitez pas à explorer les synergies avec le désordre.
Désordre noir-rouge
0130_MTGSPM_Main: Green Goblin, Revenant
Même si se défausser de vos cartes peut être un inconvénient, ce deck exploite les cartes envoyées au cimetière avec une rafale de sorts de désordre. Équilibrez les cartes de défausse, comme Bandits démons intérieurs, et les cartes décisives, comme Super-Bouffon, maraudeur encapuchonné, pour donner vie à un deck noir-rouge délicieusement démoniaque.
Sorts énormes rouge-vert
0140_MTGSPM_Main: Rhino, Barreling Brute
Les decks rouge-vert frappent fort avec un barrage d'immenses créatures et de sorts tape-à-l'œil. Par exemple, les sorts avec le désordre ou le lanceur de toile comptent leur coût de mana pour leur valeur de mana, et non leurs coûts alternatifs. Par exemple, cela signifie que même si vous lancez la carte Habitants de Spider-Island pour , elle déclenchera la capacité de Rhino, brute déferlante, qui ne concerne que les sorts ayant une valeur de mana supérieure ou égale à 4.
Lancer de toile vert-blanc
0151_MTGSPM_Main: Spider-Man India
Le lancer de toile, la mécanique phare de cette extension, transpose l'action des comics Spider-Man dans vos parties en Limité. Spider-Man indien et plusieurs autres cartes représentant des Spider-héros se balanceront dans l'action avec cette nouvelle capacité mot-clé. Citoyen vaillant est une excellente carte pour les decks centrés sur le lancer de toile, car vous pouvez la rejouer pour piocher des cartes supplémentaires à chaque fois que vous la renvoyez dans votre main.
C'est tout ce que vous devez savoir sur les événements d'Avant-première Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Après quelques courtes parties, vous lancerez des toiles et vous escaladerez les murs avec les meilleurs ! Si vous voulez que vos cartes aient un look d'enfer, consultez cet article, qui présente les traitements Booster Fun de l'extension. Il contient tout ce que vous devez savoir pour collectionner cette extension spectaculaire de Magic.
Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man sortira dans le monde entier le 26 septembre. Vous pouvez précommander l'extension dès maintenant dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.