L'extension Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man se balancera dans les magasins de jeux locaux du monde entier à partir du 26 septembre 2025. Mais si vous n'avez pas envie d'attendre pour rejoindre les rangs de vos Spider-héros préférés, vous pouvez commencer lors des événements d'Avant-première de l'extension. Les événements d'Avant-première allient jeu détendu et nouvelles cartes, et constituent l'occasion idéale d'en apprendre plus sur la nouvelle extension. Ils sont palpitants, sympas et incroyables !

Pack d'avant-première Magic: The Gathering | Marvel's Spider Man



Mais qu'est-ce qu'un événement d'Avant-première ? Ces événements sont organisés dans les magasins de jeux locaux et vous permettent de jouer avec une nouvelle extension une semaine avant sa sortie. Quand vous vous inscrivez à l’un de ces événements, vous recevrez un Pack d'Avant-première Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man qui contient ce qui suit :

6 boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 boîte de deck

1 dé Spindown (parmi cinq variantes de couleur possibles)

La plupart du temps, les Avant-premières sont organisées en Paquet scellé, ce qui signifie que vous construirez un deck de 40 cartes à partir du contenu de votre Pack d'avant-première et d'un certain nombre de terrains de base. Même si les événements d'Avant-première accueillent les nouveaux joueurs à bras ouverts, Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man constituera probablement la première incursion de nombreux joueurs dans l'univers de Magic. N'hésitez pas à poser des questions si vous êtes un nouveau joueur ou à proposer votre aide si vous êtes un fan de Magic plus expérimenté.

Pour l'heure, il est temps d'apprendre comment construire un deck de Paquet scellé et de jouer à Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man.

Construire votre deck pour l’Avant-première

Magic en Paquet scellé est bien différent des autres formats, comme le Standard ou le Commander. Au lieu de construire un deck spécifique à partir d'un large éventail de cartes, vous les obtenez à partir d'une sélection aléatoire des cartes d'une même extension. Même s'il peut s'avérer tentant de jouer toutes les cartes intéressantes que vous obtenez, vous vous en sortirez mieux dans Magic si vous vous en tenez à un deck bicolore.

Pour décider quelles couleurs vous allez jouer, cherchez les cartes les plus puissantes et capables de changer la donne parmi celles que vous ouvrez. Ces cartes, également appelées menaces, sont souvent des créatures massives, des sorts qui déblaient le plateau, ou des enchantements qui surchargent votre stratégie.

0011_MTGSPM_Main: Rent Is Due 0037_MTGSPM_Main: Mysterio, Master of Illusion

Si vous cherchez un moyen simple d'identifier les menaces, cherchez des cartes capables de renverser le cours du jeu lorsque vous les lancez. Une carte comme Loyer à payer peut offrir une certaine valeur au cours d'une partie, mais elle n'impressionnera pas vraiment votre adversaire. Mystério, maître des illusions, quant à lui, est un couteau suisse capable de repousser les créatures attaquantes et de donner l'assaut pour remporter la victoire.

Vos sens d'araignée ne vous trompent pas, vos adversaires auront bel et bien leurs propres menaces, contre lesquelles vous allez devoir vous préparer. C'est à cela que sert le retrait ! Ces cartes se chargent des menaces adverses en les renvoyant dans la main de votre adversaire, en les détruisant ou en les empêchant d'arriver sur le plateau.

La plupart des cartes de retrait sont courantes et inhabituelles. Vous trouverez ci-dessous une liste des cartes de retrait monochromes notables dans Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man en Limité. Gardez un œil (ou huit) sur ces cartes dans vos boosters de jeu !

Blanc : (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Tactiques spectaculaires

Frappe soudaine

Prison de soie Bleu : (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Acrobaties époustouflantes

Hébétude académique

Spider-Byte, gardienne de la toile

Whoosh !!

Noir : (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Sables mouvants de l'Homme-Sable

Dard du Scorpion

Le portail de la Tâche

Faim de Venom Rouge : (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Éclair d'Électro

Choc

Shocker, inébranlable

Sarcasme