Des dinosaures ! De l'exploration ! De l'exploration avec des dinosaures ! Des dinosaures qui explorent ! Certes, il y a aussi des anciens dieux, le danger est omniprésent, et vous ne savez pas si vous marchez droit vers un trésor ou une mort certaine... mais ce sera certainement une mort avec des dinosaures.

La semaine prochaine, nous voyagerons vers Les cavernes oubliées d'Ixalan, où des merveilles antiques attendent les plus aventureux ! Vous avez vu les cartes, vous avez lu l'histoire, et il est désormais temps d'apprendre ce qui vous attend à la sortie de l'extension sur MTG Arena !

Mécaniques

Pour en savoir plus, consultez notre article dédié aux mécaniques de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan.

Notre voyage vers l'incroyable centre d'Ixalan nous conduit à trois nouvelles mécaniques (façonnage, descente et découvrir) et à une mécanique de retour, l'exploration. Les exemples ci-dessous présentent le fonctionnement de chacune de ces mécaniques sur MTG Arena, afin que vous sachiez à quoi vous attendre en essayant la nouvelle extension !

Façonnage

Le façonnage est une capacité activée qui vous permet de rendre l'ordinaire extraordinaire. Pour activer une capacité de façonnage, vous devez faire trois choses : exiler le permanent avec le façonnage, exiler les matériaux indiqués et payer du mana. Les composants sont d'autres permanents sous vôtre contrôle et/ou des cartes de votre cimetière. Ils sont définis par la capacité de façonnage et peuvent varier d'une carte à l'autre ! Par exemple, l'Idole du Roi des profondeurs indique « façonnez avec un artefact », tandis que d'autres cartes peuvent indiquer « façonnez avec des créatures » ou « façonnez avec une caverne », parce qu'après tout, pourquoi pas ?

Descente

Vous descendez à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Pour certaines cartes, le nombre de fois où vous êtes descendu ce tour-là n'importe pas, seulement que vous êtes descendu au moins une fois. Peu importe également si la carte de permanent est encore dans votre cimetière.

Pour aller au fond des choses…

Certaines cartes de descente s'intéressent au nombre de cartes de permanent dans votre cimetière, tandis que d'autres comptent le nombre de fois où vous êtes descendu ce tour-ci... et d'autres creusent encore et toujours plus. Les cartes avec la descente insondable ne nécessitent pas un nombre minimum de cartes de permanent dans votre cimetière ; elles sont juste de plus en plus puissantes au plus il y en a.

La bonne nouvelle c'est que MTG Arena fait tous les calculs pour vous. Si vous êtes descendu ce tour-ci, le badge de descente sur vos cartes s'illuminera, les cartes qui s'intéressent au nombre de permanents dans votre cimetière auront un badge avec compteur, et les cartes qui comptabilisent le nombre de fois que vous êtes descendu indiqueront ce nombre à côté du badge de descente.

Découvrir

Enfin, l'action mot-clé découvrir porte bien son nom puisqu'elle vous permet… eh bien, de découvrir des cartes de votre bibliothèque. Lorsque vous avez pour instruction de découvrir, exilez des cartes de votre bibliothèque une par une jusqu'à ce que vous exiliez une carte non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à la valeur de découvrir. Vous pouvez alors choisir de lancer cette carte sans payer son coût de mana, ou de la mettre dans votre main. Toutes les autres cartes que vous avez exilées, y compris les cartes de terrain, sont ensuite mises au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire.

Sur MTG Arena, quand vous découvrez, vous verrez apparaître en surbrillance la carte découverte ainsi qu'un éventail de toutes les cartes qui ne satisfont pas aux conditions de découvrir (telles que les cartes de terrain ou les cartes avec une valeur de mana supérieure à la valeur de découvrir). Vous pouvez alors choisir de lancer cette carte sans payer son coût de mana, ou de la mettre dans votre main.

Collectionner Les cavernes oubliées d'Ixalan sur MTG Arena

Lors de vos voyages dans les profondeurs insondées d'Ixalan, vous trouverez de nombreux trésors, en plus des cartes de la nouvelle extension, à ajouter à votre collection.

(Avertissement : nous vous recommandons de ne pas exposer votre collection Magic à l'eau, aux capybaras, ou à n'importe quelle combinaison de ceux-ci.)

En plus de cet autocollant (et d'autres tout aussi adorables), les joueurs pourront obtenir les styles de carte sans bordure oltèques et dinosaures, des protège-cartes terrain du cœur du plan, et des objets cosmétiques de choix de notre collection des Univers infinis.

(Les cartes de présentation Caverne au trésor, invités d'honneur ainsi que les traitement Showcase Légendes d'Ixalan et Dieux d'Ixalan ne seront pas disponibles dans MTG Arena.)

Récompenses de maîtrise d'extension

Envie d'approfondir encore plus l'expérience ? Notre maîtrise d'extension inclut à la fois des cartes et des objets cosmétiques comme récompense, vous permettant de gagner des boosters, des styles de cartes et des avatars épiques de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan.

Si vous souhaitez exhumer tout ce que ces cavernes renferment, notre passe de maîtrise vous permet d'enrichir votre aventure avec encore plus de récompenses à gagner alors que vous vous enfoncez dans les profondeur de l'extension. Vous pouvez consulter tous les détails dans notre article sur la maîtrise d'extension.

Prenez le commandement

Une découverte supplémentaire attend nos fans de Brawl Historique lors de leur voyage dans les profondeurs : quatre cartes de créatures légendaires des decks Commander Les cavernes oubliées d'Ixalan rejoignent MTG Arena !

1 Amirale Hardiesce, l’insubmersible

1 Clavileño, premier parmi les bénis

1 Pantlaza, protégé du soleil

1 Xolatoyac, la marée souriante

Obtenez ces cartes dans MTG Arena en jouant dans votre magasin WPN local !

Pour la toute première fois, en jouant avec les decks Commander préconstruits dans votre magasin WPN local, vous deviendrez éligible pour recevoir ces commandants pour vos decks de Brawl dans MTG Arena ! D'autres informations sur l'événement Ixalan Commander Party et les conditions pour recevoir ces récompenses seront dévoilées au fil du mois !

Vous pouvez aussi utiliser des jokers pour fabriquer ces cartes et les utiliser comme commandants en Brawl Historique ou comme ajouts puissants à vos decks Historique.

Decks de démarrage de Brawl Historique

À compter de cette sortie, les nouveaux joueurs de MTG Arena pourront gagner l'un des cinq decks de démarrage de Brawl Historique en complétant l'expérience de nouveau joueur. Les joueurs ayant déjà complété l'expérience de nouveau joueur pourront consulter l'aperçu de ces options dans le dossier des decks de démarrage de leur collection, mais ils ne pourront utiliser que les cartes de leur collection. Il sera également possible d'utiliser ces decks comme une base en les clonant et les modifiant pour les personnaliser.

Au cas où vous auriez manqué l'info : styles de carte favoris

Dans le cadre de nos efforts continus pour uniformiser les impressions et les styles de carte, nous avons mis à jour la fonctionnalité Impression préférée lors de la mise à jour du 23 octobre. Les styles de carte apparaissent désormais avec les impressions dans le menu Impression préférée, vous permettant de trouver toutes les versions d'une même carte au même endroit.

Cela vous permet de trouver plus facilement la version que vous souhaitez, et vous permet même enfin d'ajouter des styles de carte en favoris. Choisir une version favorite se fait comme avant : en sélectionnant l'icône de cœur sur la version de votre choix.

Vos decks intégreront alors automatiquement la version choisie. Vous pouvez choisir n'importe quel style de votre collection !

Jokers en pagaille

Le dernier changement réalisé à la boutique avec l'arrivée de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan est la suppression des limites d'achat pour les bundles de joker. Les bundles de jokers rares et rares mythiques peuvent désormais être achetés à volonté !

Des trésors défendus, et des trésors qui se défendent

Commencez l'aventure de plusieurs vies avec des dinosaures et des dieux antiques gardant des trésors cachés dans Les cavernes oubliées d'Ixalan à découvrir dans MTG Arena à partir du 14 novembre 2023 ! Suivez l'Événement pour les streamers d'aujourd'hui, où vos créateurs de contenus préférés essaient la nouvelle extension pour la toute première fois ; rendez-vous dans votre magasin WPN local ce week-end pour participer à l'Avant-première ; et régulièrement sur notre page de statut pour les dernières informations sur les horaires de maintenance.