Vers le renouveau

La saison du renouveau de MTG Arena arrive à grands pas ! Alors que nous approchons d'une période de changement et de nouveaux départs, nous mettons en place des cadeaux de célébration pour tous nos joueurs et vous présentons tout ce qui arrivera pour l'année à venir. Cette saison s'achèvera sur la sortie de Dominaria uni en septembre, au moment où la moitié de la sélection des cartes du Standard et d'Alchemy sortiront de la rotation pour faire de la place à une nouvelle année truffée de cartes.

Pour vous aider à tout comprendre, nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur la rotation, le renouveau et leurs effets sur MTG Arena. Voyons cela ensemble !

Qu'est-ce que la rotation ?

En septembre, les extensions de l'année Magic 2021 quitteront la rotation d'Alchemy et du Standard. Les cartes de ces extensions resteront légales dans les modes de jeu sans rotation de MTG Arena, Historique et Explorateur, et dans tout format qui utilise la même sélection de cartes que ces formats comme le Brawl Historique.

Dans le même temps, les extensions de l'année passée resteront légales dans leurs formats actuels et seront jointes tout d'abord par Dominaria uni, puis par La Guerre Fratricide ainsi que d'autres extensions dans le courant de la prochaine année Magic.

Qu'est-ce que le renouveau ?

La rotation est toujours synonyme de grands changements, surtout pour les nouveaux joueurs qui n'en ont jamais fait l'expérience. Pour vous aider à faire cette transition sur MTG Arena, nous mettons en lumière et célébrons ce processus avec la saison du renouveau ! Nous avons préparé des cadeaux spéciaux et des mises à jour à l'approche de la nouvelle année d'Alchemy et du Standard. Poursuivez votre lecture pour connaître tous les détails.

7 juillet : sortie de l'extension Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur

Nos préparations pour la rotation débutent avec la sortie de l'extension Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur, la dernière extension principale avant la nouvelle année de cartes. Même si les joueurs n'ont pas à se soucier de la mise à jour de leurs decks pendant quelques mois, nous prenons une longueur d'avance pour une partie de notre contenu.

Decks pour les nouveaux joueurs

Avec la sortie de l'extension Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur, nous retirerons l'ensemble actuel de decks d'initiation bicolores pour en mettre un nouveau en place. Ces decks contiendront uniquement des cartes à partir de l'extension Innistrad : chasse de minuit et resteront donc légales dans les formats Alchemy et Standard après la rotation.

Les nouveaux joueurs obtiendront ces nouveaux decks grâce aux défis de couleur et grâce à la quête principale en cours. Comme toujours, un nouveau joueur qui déverrouille l'un de ces decks pour la première fois recevra également toutes les cartes de ce deck dans sa collection.

Pour les joueurs existants, ces decks s'afficheront dans le dossier Decks de départ dans l'onglet Decks. Les joueurs ayant obtenu les précédents decks pour les nouveaux joueurs recevront toutes les cartes des nouveaux decks qu'ils n'ont pas encore obtenues pour qu'ils puissent les essayer.

Jump In!

Les paquets pour l'événement Jump In! seront également révisés pour la nouvelle année. Les paquets qui utilisent des thèmes des extensions quittant la rotation seront retirés, tandis que les paquets restants seront révisés pour ne contenir que des cartes qui ne sortiront pas de la rotation. Cette révision s'accompagnera de l'ajout habituel de nouveaux paquets qui renfermeront du contenu de l'extension Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur.

Récompenses de carte

Les récompenses de carte obtenues de Magic de mi-semaine et de Jump In! incluront des cartes de l'année la plus récente. Toutes les cartes obtenues lors de ces événements proviendront d'extensions qui resteront légales dans les formats Alchemy et Standard pendant l'automne.

Draft rapide

À ce stade, le programme des événements de Draft rapide comprendra uniquement les extensions à partir d'Innistrad : chasse de minuit. Les joueurs de Draft rapide joueront et obtiendront des cartes qui continueront à être utilisées uniquement dans les formats Alchemy et Standard pendant l'automne.

Début août : en jeu

En août, vous commencerez à découvrir des fonctionnalités en jeu liées spécifiquement à la rotation et au renouveau.

Œuf de renouveau

À ce moment, les joueurs verront « l'Œuf de renouveau » sur l'écran Profil du joueur. Cet œuf est à la fois un rappel de l'arrivée de la rotation et un pack renfermant des récompenses spéciales pour donner le coup d'envoi de la nouvelle année ! En survolant l'œuf avec la souris, vous pourrez voir le temps restant avant la rotation quand l'œuf s'ouvrira.

Connectez-vous avant la rotation pour vous assurer d'obtenir votre œuf ! Et pour plus de détails sur son contenu, consultez les informations ci-dessous.

Avertissements sur les transactions

Lorsque vous essaierez d'acheter des packs, de fabriquer une carte ou d'acheter un style de carte pour des cartes quittant la rotation, le jeu vous avertira que ces cartes quitteront bientôt la rotation et vous demandera si vous souhaitez toujours terminer la transaction. Bien sûr, vous pourrez toujours la terminer : nous vérifions simplement que vous obtenez bien ce que vous voulez.

Début septembre : sortie de Dominaria uni

Rotation

Avec la sortie de cette nouvelle extension, les extensions suivantes quitteront la rotation :

Renaissance de Zendikar

Kaldheim

Strixhaven : l'Académie des Mages

Dungeons & Dragons - Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés

Les cartes de ces extensions ne seront plus jouables en formats Alchemy ou Standard à moins qu'elles ne soient réimprimées ; cependant, elles seront toujours jouables en Explorateur et Historique.

Ces formats incluront désormais les cartes des extensions de l'année précédente et de la première extension de l'année à venir :

Innistrad : chasse de minuit

Innistrad : noce écarlate

Kamigawa : la dynastie Néon

Les rues de la Nouvelle-Capenna

Horizon de l'Alchemy : la Porte de Baldur (Alchemy uniquement)

Dominaria uni

Récompenses du renouveau

L'Œuf de renouveau reçu par les joueurs avant la rotation s'ouvrira début septembre ! Tout d'abord, vous recevrez dix récompenses de carte individuelle pour que votre collection post-rotation parte sur de bonnes bases. Ces récompenses incluront une carte rare de chacune des cinq extensions ne quittant pas la rotation ainsi que quatre autres cartes rares, plus une carte rare mythique de Dominaria uni.

D'autre part, vous obtiendrez encore plus de cartes et de boosters Dominaria uni ainsi que des jetons Jump In! qui seront ajoutés à votre chemin de maîtrise d'extension. En gagnant des points d'EXP de maîtrise pendant la période de l'extension de Dominaria uni, vous déverrouillerez ces récompenses supplémentaires.

Une nouvelle année arrive

Chaque année, la rotation apporte son lot de nouveaux changements passionnants. Ces nouvelles cartes et ces nouveaux decks à découvrir transformeront l'aspect de Magic. Ces changements constituent une part importante de ce qui rend Magic aussi fantastique. Nous espérons vous avoir aidé pour vous préparer à la saison du renouveau de cette année et tout ce qui en découlera.

Amusez-vous bien lors de cette nouvelle année !